SERIE A. RISULTATI 21^ GIORNATA
di Redazione
05/05/2013
Il Lyons Piacenza batte la Unione Capitolina per 27-19 nel big match della 21^ giornata e conquista la prima posizione in classifica. Ad un turno dal termine della stagione regolare il Lyons si attesta a quota 76, mentre il Recco è secondo a 74. La Capitolina resta terza a 72. Preziosa vittoria in chiave salvezza per il Firenze (25-24) contro il Cus Verona. Nel Girone 2 il Colorno replica al Valpolicella vittorio nell’anticipo contro il Cus Torino per 17-12 e lo tallona a 2 punti. Il Rugby Colorno soffre contro il Badia ma passa alla fine per 10-9. In coda la vittoria del Cus Padova (28-25) sull’Amatori Catania fa si che il Padova agganci a quota 38 proprio il Badia. Serie A – Girone A – XXI giornata - Pro Recco v Accademia Federale Tirrenia 27 – 19 (5-0) Aeroporto di Firenze v Franklin&Marshall Cus Verona 25 – 24 (4-1) Rubano Rugby v Rugby Banco di Brescia 36 – 11 (5-0) Donelli Modena v Udine 10 – 35 (0-5) Lyons Piacenza v UR Capitolina 26 – 17 (4-0) Classifica: Lyons Piacenza punti 76; Recco punti 74; Unione Capitolina punti 72; Cus Verona punti 61; Udine Rugby punti 57; Accademia Nazionale Tirrenia punti 53; Rubano punti 36; Brescia e Firenze punti 28; Romagna punti 26; Modena 5. Prossimo Turno Domenica 12 maggio 2013 Accademia Naziona Tirrenia – Modena; Cus Verona – Lyons Piacenza; Capitolina – Rubano; Udine – Recco; Romagna – Firenze. Riposa: Brescia. Serie A – Girone B – XXI giornata Santa Margherita Valpolicella v Cesin Cus Torino 17 - 12 (4-1) Rangers Vicenza v Novaco Alghero 52 – 15 (5-0) Amatori Capoterra v Gruppo Padana Paese 32 – 17 (5-0) Rugby Colorno v Zhermack Badia 10 – 09 (4-1) Cus Padova v Amatori Catania28 – 25 (4-2) Autosonia Avezzano v Amatori Parma 34 – 19 (5-0) Classifica: Valpolicella punti 81; Colorno punti 79; Vicenza punti 66; Alghero punti 57; Capoterra punti 53; Paese punti 51; Cus Torino punti 48; Amatori Catania punti 44; Amatori Badia e Cus Padova punti 38; Amatori Parma punti 24; Avezzano punti 16. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. ^^ Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Giudice Sportivo del 23 gennaio 2013 per aver impiegato nella gara contro il Capoterra solo 19 giocatori di formazione italiana su una lista gara di 20 giocatori, violando le disposizioni di cui al punto 2.3 lettera A) della Circolare Informativa edizione 2012/2013. Prossimo Turno Domenica 12 maggio 2013 Alghero – Colorno; Paese – Cus Padova; Cus Torino – Avezzano; Amatori Catania – Valpolicella; Badia – Vicenza; Amatori parma – Amatori Capoterra. I tabellini GIRONE 1 BANCA FARNESE RUGBY LYONS PIACENZA - UNIONE RUGBY CAPITOLINA 26—17 (4—0) Piacenza: Haimona, Montanari Edoardo, Buondonno (80’ Chiozza), Casalini, Alfonsi Eugenio, Mortali michele, Alfonsi Giacomo, Barroni ( cap)( 45’ Cornelli) , Bance, Benelli (76’ Nucci) , Fornari (78’ Dadati), Baracchi, Mortali Matteo (83’ Vitiello), Parmigiani, Ferri (66’ Schiavi). Unione Rugby capitolina: Rebecchini ( 78’ Cesari), Molaioli, Marrucci, Scalzo ( 54’ Recchi), Iacolucci, Bocchino, Vannini ( 66’ Tonnicchia), Leonardi, de Michelis (cap), Bitetti (58’ Bitonte), Lupi, Scoccini, Rossi ( 57’Iachizzi), Polioni (60 Manozzi)(66’ Rampa), Moriconi ( 54’ Marsella). Marcatori: 1° tempo: 15’ meta Benelli tr. Haimona, 19’ Cp. Bocchino, 28’ Cp. Haimona. 2° tempo: 43’ Cp. Haimona, 65’ Meta Montanari Edoardo, 70’ Meta Leonardi Tr. Bocchino, 76’ Cp. Haimona, 78’ Meta tecnica Capitolina Tr. Bocchino, 86’ Meta Alfonsi Giacomo Arbitro: Falzone di Padova Note: Cartellini: Gialli 25’1° tempo Rossi Riccardo, 37’ Iacolucci, 48’ Alfonsi Giacomo, PRO RECCO RUGBY-ACCADEMIA TIRRENIA 27-19 (14-5) RECCO: Bisso, Tassara, Breda (15' st Torchia), Agniel, Canoppia, Becerra, Villagra, Salsi, Giorgi, Orlandi, Metaliaj (23' st Bonfrate), Vallarino, Galli (39' st Aluigi), Noto, Casareto. A disposizione: Sciacchitano, Maggi, Esposito, Cinquemani, Malgieri Allenatore: Villagra - Ceppolino ACCADEMIA TIRRENIA: Salerno, Bruno (39' st Di Giulio D.), Torlai (6' st Balocchi), Seno (1' st Eid), Di Giulio G. (30' st Bernini), Buscema, Parisotto (32' st Azzolini), Catelan, Silva (6' st Speranza), Gorla, Flammini, Iovenitti, Biancotti (1' st Traore), Rettagliata (4' pt Baruffaldi), Vento. Allenatore: De Marigny - Bot Marcatori: p.t.: 18' meta tecnica tr Agniel (7-0), 30' meta Bruno nt (7-5), 36' meta Breda tr Agniel (14-5). S.t.: 7' meta Salerno (14-10), 12' drop Buscema (14-13), 20' cp Agniel (17-13), 25' cp Buscema (17-16), 30' meta Salsi (22-16), 32' cp Buscema (22-19), 37' meta Galli (27-19). Arbitro: Liperini di Livorno, assistenti: Vassallo e Zucchi Cartellini gialli: 24' st Casareto, 32' st Salsi. Note: giornata estiva, terreno di gioco in perfette condizioni, spettatori 400 ca. AEROPORTO FIRENZE RUGBY v CUS VERONA 25-24 (15-15) Firenze: Petrangeli, Marucelli (31’p.t. Difrancescantonio), Rios, Meyer, Bastiani (34’s.t. Bianco S.), Falleri, Morace (Cap.) (10’s.t. De Castro), Chiostrini (35’s.t. Fantoni), Ippolito, Fortunati Rossi (27’s.t. Bianchini), Soldi (Vicecap.), Borsi, Bianco G. (10’s.t. Gambineri), Fanelli (15’s.t. Leoni), Rapone (17’s.t. Ciampa). All. Sordini-Segundo Cus Verona: D'Aloja, Laryea, Corso (20’s.t. Arduin), Michelini, Rotella, Mariani (Vicecap.), Leso, Pauletti, Bergamin, Mazzi (18’s.t. Olivieri), Braghi (Cap.), Filippini, Michelini, Girelli (34’p.t. Mutascio) (27’s.t. Dal Maso), Munteanu. A disp.: Liboni, Zardin, Ferrari, Martinucci. All. Bresciani Marcatori: p.t. 6' mt Laryea (0-5); 11' mt Leso tr Michelini (0-12); 15' mt Falleri tr Falleri (7-12); 30' cp Michelini (7-15); 33' cp Falleri (10-15); 39' mt Difrancescantonio (15-15); s.t. 1' cp Michelini (15-18); 13' cp Michelini (15-21); 23' cp Falleri (18-21); 30' cp Michelini (18-24); 36' mt Gambineri tr Falleri (25-24). Arbitro: Salvi (L'Aquila) Gdl: Zucchi, Masetti Calciatori: Michelini (Cus Verona) 5/8; Falleri (Aeroporto Firenze) 4/5; Cartellini: Cg 42' st Ippolito (Aeroporto Firenze), Cg 42' st Braghi (Cus Verona) Note: Tempo nuvoloso, 500 spettatori. RUBANO – BRESCIA 36 – 11 (7-8) RUBANO: Borsetto; Meneghel (18’ s.t. Lazzari), Dal Corso, Ercolino, Belluco; Politeo (1’ s.t. Mercanzin), Prati (31’ s.t. Sandonà); Negriolli (1’ s.t. Mostran), Cucchio, Baraldo (1’ s.t. Marco Artuso); Viel, Giovanni Babetto (20’ s.t. Ricardi); Matteralia (cap), Varroto (31’ s.t. Crozzoletto), Bortoletti (25’ s.t. Giuriatti). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco/Daniele Nardo BRESCIA: Gilardoni (26’ s.t. Mastrocola); Franceschini, Secchi Villa, Squizzato (26’ p.t. Mambretti), Bonifazi; Ciserchia, Bonari (26’ s.t. Bosio); Gandolfi, Romano, Miglietti (9’ s.t. Pedrazzani); Delbono, Pola (17’ s.t. Tilola); Castiglia (23’ s.t. Medici), Azzini (cap) (36’ s.t. Daniele Romano), Saviello (20’ s.t. Trevisani). All. Piero Molinari/Federico Grangetto ARBITRO: Masini di Roma MARCATORI: p.t. 3’ c.p. Ciserchia, 9’ m. Varroto tr. Borsetto, 38’ m. M. Romano; s.t. 3’ m. Cucchio, 8’ m. Artuso tr. Mercanzin, 15’ c.p. Mercanzin, 19’ c.p. Ciserchia, 23’ m. Belluco tr. Mercanzin, 36’ m. Belluco tr. Mercanzin NOTE: P.t. 7-8. Spettatori 300. Cartellino giallo: 29’ s.t. Nostran, 39’ s.t. Giuriatti. Punti conquistati in classifica: Rubano 5, Brescia 0. Man of the match: Michele “Pape” Matteralia DONELLI MODENA RUGBY – RUGBY UDINE 1928 10-35 (pt 3 – 14) Modena: Trotta, Utini (55 min Tepsanu), Lanzoni, Bisceglie (75 min Catellani), Bilello (50 min Uguzzoni), Assandri, Rovina, Venturelli M. (75 min Giberti), Lorenzi (60 min Cacciagrano), Venturelli L.(70 min Furghieri), Maccaferri, Sola (52 min Cavallero), Salandria, Faraone (70 min Salici), Milzani. All:Ogier Udine: Biasuzzi, D’Anna(68 min Picogna), Lo Schiavo, Ciriani, Pisano, Zorzi, Curtolo (69 min Gobbo), Ursache, Forlese(70 min Bracagni), Macor, Pagani, Avoledo (78 min Dri), Cozzo (70 min Taddio), Venier (59 min Monterisi), Montorfano(79 min Rossi). Non entrato: Bombonati. All: Teghini Marcatori: 22 min meta Pisano tr Biasuzzi, 30 min meta Ursache tr Biasuzzi, 33 min cp Assandri, 42 min meta Montorfano tr Biasuzzi, 57 min meta Venturelli M. tr Assandri, 76 min meta Lo Schiavo tr Biasuzzi, 80 min meta Biasuzzi tr Biasuzzi. Arbitro: Di Stasio di Napoli Note: cartellino giallo Biasuzzi al min 47. GIRONE 2 RUGBY CLUB VALPOLICELLA - CUS TORINO RUGBY 17 - 12 (5 - 5) Marcatori: P.T. 30’ meta Massalongo (5 – 0); 35’ meta Nicita (5 – 5) S.T. 2’ meta Musso G (10 – 5); 17’ meta Musso G. tr. Pacchera (17 – 5); 44’ meta Amadio tr. D’Angelo (17 – 12). Rugby Club Valpolicella: Massalongo, Pacchera, De Leo, Musso V (38’st Girelli), Saccomani, Damoli (35’st Anselmi), Musso G (v.cap), Previato (cap), Pivetta, Fraccaroli (32’st Burati), Bianchi, Nicolis, Momi (30’st Tripodi), Frapporti (20’st Russo), Ferrari (32’st Savoia). A disposizione: Cimetti, Zardini. Allenatore: Zanella Alessandro Cus Torino Rugby: Baire, Civita (20’st Falcetto), Heymans (35’st Modonutto), D’Angelo, Tinebra, Forte, Musso (35’st Varricchio), Leo, Calluso (20’st Amadio), Lo Greco S (32’st Campi), Malvagna, Merlino, Nicita, Martina (30’st Lo Faro), Montaldo (25’st Garbet). A disposizione: Lo Greco C. Allenatore: Sue Regan Errol Arbitro: Navarra (UD) Note: campo asciutto, giornata calda e soleggiata. Punti conquistati in classifica: Rugby Club Valpolicella 4 ; Cus Torino Rugby 1 RANGERS RUGBY VICENZA vs. NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 52-15 (29-3) Rangers Rugby Vicenza: Doglioli (25’ s.t. De Toni), Iotti (1’ s.t. Gastaldo), Herenù, Tonello, Marchiori, Pavin (35’ s.t. Savio), Masi (20’ s.t. Bonuomo), Stanfill, Torregiani (36’ p.t. Dolcetto), Pelizzari, Fracca (32’ s.t. Stevanovic), Stanica (12’ s.t. Traverso), Furegon, Cenghialta, Pogni (14’ s.t. Mazzini). All. Piovene . Novaco Amatori Rugby Alghero: Lorenzini, Solinas, Apikotoa, Costantini, Peana A (20’ s.t. Salis), Peens, Daga, Usai (14’ s.t. Toniolio), Giacci, Rancati, Lombardo (8’ s.t. Paco), Sirbu, Gajon, Spirito (8’ s.t. Paddeu), Bonetti All. Peens Marcatori: p.t. 4’ cp. Peens (3-0); 12’ m. Stanfill tr. Pavin (3-7); 14’ m. Doglioli tr. Pavin (14-3); 18’ cp. Pavin (17-3); 24’ m. Tonello tr. Pavin (24-3); 29’ m. Stanica (29-3); s.t. 4’ drop Pavin (32-3); 7’ m. Herenù (37-3); 10’ m. Pavin (42-3); 13’ m. Peana A. (42-8); m. Peens tr. Peens (42-15); 35’ m. Stanfill tr. Pavin (49-15); 40’ cp. Savio (52-15). Arbitro: Giuseppe Vivarini (Padova). G.d.l.: Poggi Pollini, Gobbi. Man of the Match: Pavin (Rangers Rugby Vicenza). Calciatori: Pavin (Rangers Rugby Vicenza) 5/9; Savio (Rangers Rugby Vicenza) 1/1; Peens (Novaco Amatori Rugby Alghero) 2/3. Note: Tempo variabile molto ventoso, campo in ottime condizioni. Stadio Comunale 440 Spettatori. Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Novaco Amatori Rugby Alghero 0. Classifica Aggregata: Rangers Rugby Vicenza 66; Novaco Amatori Rugby Alghero 57 RUGBY CAPOTERRA v GRUPPO PADANA PAESE 32 - 17 (7-10) Asd Amatori Rugby Capoterra: Aru, Cauli,Baire A., Panetti, Bousmina(35’ Queirolo), Anversa, Ambus, Matthews, Pinna, Busser , Coetzee , Sainas(63’ Ferrentino), Geraci(37’ Peddio), Masetti, Tenga; Allenatore: Manuel Queirolo Gruppo Padana Paese: Pavin(69’ Furlan), Lubes(71’ Pavin M.),. Moro, Cadorin, Agnoletto,, Fiacchi, Memo(53’ Bergamo), Pagotto, Secolo, Bot, Zara, , Fornarolo, Berisa(59’ Zanatta), ,Codo, Caeran(69’ Deoni); Allenatore: Mario Pavin : Marcatori: 7’ mt. Bousmina, tr. Anversa; 10’ c.p. Pavin; 12’ mt. Agnoletto, tr. Pavin; 45’ c.p. Anversa; 51’ mt. Panetti, tr. Anversa; 58’ mt Cauli, tr. Anversa; 60’ mt. Codo, tr. Pavin; 68’ c.p. Anversa; 70’ mt. Pinna; Arbitro: Colantonio ( Roma) Giudici di linea: Pierantoni e Rosamilia Man of the match: Efisio Cauli. Cartellini gialli: 18’ Anversa; Note:nuvoloso, temperatura 18 gradi, spettatori 1050 Punti conquistati in classifica: Capoterra 5 , Gruppo Padana Paese 0, HBS COLORNO vs RUGBY BADIA 10 – 9 (5 - 6) HBS Colorno: Dusi, Torrelli (16' st Corso), Galante, Milani, Terzi, Ceresini (21' st Barani), Barbieri, Da Lisca, Rollo (16' st Carretta), Felisa, Caprioli, Pigazzani (1 st Marku), Bellingeri (21' st Palma), Sanfelici, Zanacca(1' st MarkU) Rugby Badia: Zarattini, Boscolo, Flagiello, Candian (24' st Aretusini), Giolo, Fratini, Zanirato, Davey (10'st Marchetto), Chimera , Munerato, Michelotto F, Michelotto D. (40' st Biasoli), Bezuidenhout, Guglielmo, Tellarini Marcatori: P.T 4’ m Dusi nt (5-0); 7’ cp Fratini (5-3); 27’ cp Fratini (5-6); s.t 27’ cp Fratini (5-9); 30’ m Galante nt (10 – 9) Arbitro: Belvedere (Roma) Man of the Match: Milani Calciatori: Fratini 3/3, Dusi 0/4 Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 4; Rugby Badia 1 CUS PADOVA TERME EUGANEE – AMATORI CATANIA 28-25 (18-15) CUS PADOVA TERME EUGANEE: Decina, Venturato, Rizzo (st 10’ Pieretti), Pinna, Rigo, Colleselli, Pietrantoni, Zago, Pugin, Santinello, Zanin, Gesuato (st 1’ Dalan), Canova, Torresan (st 20’ Di Lorenzo), Varise. All. Collodo. AMATORI CATANIA: Gorgone, Montedoro, Zappalà, Corona (pt 31’ Parisi), Ruscica, Camino, Di Paola, Vasta, Palmieri, Ferrara, Guglielmino, Grimaldi (st 27’ Vinti), Venturino (st 27’ Ardito), Delfino, Leonardi. All. Vittorio. Marcatori: pt 7’ m Pinna (5-0), 10’ cp Gorgone (5-3), 14’ m Camino (5-8), 20’ cp Pinna (8-8), 29’ cp Pinna (11-8), 35 m Zanin t Pinna (18-8), 40’ m Delfino t Gorgone (18-15); st. 5’ m Palmieri (18-20), 7’ m Montedoro (18-25), 14 cp Pinna (21-25), 25’ m Varise t Pinna (28-25). ARBITRO: Castagnoli di Livorno. NOTE: cartellini gialli: st 20’ Venturino, 30’ Parisi. Punti conquistati: Cus 4, Catania 2. AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY – AMATORI PARMA 34- 19 (P.T. 17-12) Avezzano: Lanciotti R., Bernetti (31’ s.t. Taccone), Thomsen, Lanciotti S., Colaiuda, Guardiano, De Luca, Farina, Babbo, Bonomo, Mercurio (20’ s.t. Mercurio), Santangelo (38’ s.t. Volpe F.), Crucitti, Ranalletta (10’ s.t. Cinque), Di Cintio. A disposizione: Pulsoni, Sabatini, Rossi, Volpe G. All. Pratichetti. Parma:. Spaggiari, Fava (25’ p.t. Fava), Gagliardi (38’ s.t. Carnesecca), Carra, Letizia, Orlandini (1’ s.t. Marmotti), Mordacci (25’ s.t. Torelli) , Bosco, Kouassi, Cavazzini (32’ s.t. Marcatori: I Tempo: 10' Camin n.t. (0-5), 21' m. Botha tr. Fava (0-12), 27' m. Bernetti n.t. (5-12), 36' m. Bernetti tr. Thomsen (12-12), 39' m De Luca (17-12). II Tempo: 12' m. Botha tr. Gagliardi (17-19), 20' c.p. Thomsen (20-19), 31' m Guardiano tr. Thomsen (27-19), 40' m Crucitti tr. Thomsen (34-19). Arbitro: Massa di Roma. Cartellini: 20' p.t. giallo Ranalletta Punti conquistati: Avezzano 5, Parma 0. Spettatori: 150 circa
