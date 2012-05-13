SERIE A . RISULTATI 22 GIORNATA
di Redazione
13/05/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 13.05.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 13 MAGGIO 2012 SERIE A RISULTATI 22^ GIORNATA UNIONE RUGBY CAPITOLINA-FIAMME ORO ROMA E LYONS PIACENZA - SAN DONA' SONO LE SEMIFINALISTE PER IL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A. Unione Capitolina – Fiamme Oro Roma e Lyons Piacenza – San Donà sono le quattro semifinaliste che si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia Serie A. Le Fiamme oro Roma non hanno avuto difficoltà battere il Cus Verona, 38-11 il finale, mentre il San Donà ha vinto il match interno contro il Livorno per 67-10. Fiamme Oro Roma prime nel Girone e San Donà seconde ad un punto. Vittorie anche per Lyons Piacenza e Aeroporti di Firenze che superano rispettivamente il Grande Milano (22-14) e Accademia Federale di Tirrenia (14-8). Il Lyons Piacenza, pertanto, mantiene il punto di vantaggio e chiude terza nel girone proprio ai danni del Firenze. Le gare di andata saranno in programma domenica 20 maggio in casa di Lyons Piacenza e Unione Rugby Capitolina. In coda alla classifica è stata definita anche la griglia delle partite valide per i Play Out. Saranno Avezzano – Livorno e Paese – Grande Milano a giocarsi la permanenza nella Serie A. Grazie alla vittoria per 20-00 contro il Capoterra, il Romagna strappa il secondo posto nel Girone 2 in danno al Rubano (12-12 con il Valpolicella) che vale il passaggio per la prossima stagione nel Girone 1 della serie A. Retrocedono direttamente in Serie B Asr Milano e Gladiatori Sanniti. Serie A – Girone A – XXII giornata – 13.05.12 – ore 15.30 Rugby Grande Milano v Lyons Piacenza 14 – 22 (0-4) Rugby Banco di Brescia v Udine Rugby 44 – 22 (5-0) M-Three San Donà v Livorno Rugby 67 – 10 (5-0) Donelli Modena v Med Italia Pro Recco 15 – 35 (0-5) Accademia FIR Tirrenia v Aeroporto di Firenze 08 – 14 (1-4) Fiamme Oro Roma v Franklin&Marshall Cus Verona 38 – 11 (5-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 93; San Donà punti 92; Lyons Piacenza punti 68; Aeroporti di Firenze punti 67; Udine punti 61; Recco punti 59; Brescia punti 57; Modena punti 51; Accademia Nazionale Tirrenia punti 49; Cus Verona punti 36; Grande Rugby Milano punti 14; Livorno Rugby punti 5. Serie A – Girone B – XXII giornata – 13.05.12 – ore 15.30 Novaco Alghero v ASR Milano 40-22 (5-1) Gruppo Padana Paese v Amatori Catania 15 – 19 (1-4) Rubano Rugby v Santa Margherita Valpolicella 12 – 12 (2-2) Autosonia Avezzano v Zhermack Badia 32 – 12 (4-0) Romagna RFC v Amatori Capoterra 20 – 00 (4-0) Gladiatori Sanniti v Unione Rugby Capitolina 10 – 33 (0-5) Classifica: Capitolina punti 71; Romagna punti 67; Rubano 65; Amatori Capoterra e Badia punti 61; Amatori Catania punti 59; Valpolicella punti 58; Amatori Alghero punti 55; Avezzano punti 49; Paese punti 44; Asr Milano punti 20; Gladiatori Sanniti punti 13. ^ Gladiatori Sanniti e Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione. FASE FINALE Al termine della regular season le squadre classificatesi al 1, 2, 3 posto del Girone 1 e la squadra classificatasi 1 del Girone 2, disputeranno le semifinali incontrandosi in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta, con il seguente schema Unione Rugby Capitolina – Fiamme Oro Roma Lyons Piacenza – M-Three Amatori san Donà Le vincenti della fase semifinale disputeranno la finale Titolo in campo neutro. La vincente sarà designata Campione d’Italia Seria A e sarà promossa in Eccellenza. FASE RETROCESSIONE. Retrocessione dirette due squadre. Al termine della regular season le squadre che si classificheranno 11^ e 12^ in classifica del Girone 2, saranno retrocesse direttamente e parteciperanno la stagione sportiva successiva al campionato di Serie B. Sono retrocesse direttamente in Serie B le seguenti squadre: Asr Milano e Gladiatori Sanniti. Per determinare le altre due squadre che retrocederanno in Serie B si procederà ad uno spareggio retrocessione: le squadre classificatesi 9^ e 10^ del Girone 2 e le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto del Girone 1, si incontreranno in partite di andata e ritorno con la formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: Avezzano – Livorno Paese – Grande Milano Le perdenti saranno retrocesse in Serie B. Le partite di andata si giocheranno in casa della 9^ e 10^ classificata del Girone 2. Passaggi. Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto del Girone 1 passeranno dal Girone 1 al Girone 2 o retrocederanno in Serie B in base al risultato dello spareggio retrocessione. La squadra 2^ classificatasi del Girone 2 passa al Girone 1. La squadra 1^ classificatasi del Girone 2 passerà al Girone 1 se risulterà perdente alla Fase semifinali/Finale. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
copy_SERIE A . TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione