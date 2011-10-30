(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI 5^ GIORNATA
di Redazione
30/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 SERIE A, RISULTATI QUINTA GIORNATA. IL RUGBY LYONS PIACENZA RISPONE ALLE FIAMME ORO ROMA. I Lyons Piacenza rispondono alle Fiamme Oro Roma. Il successo interno contro il Recco (40-07) porta 5 punti e il secondo posto in classifica dietro proprio alle Fiamme Oro vittoriose ieri nellâanticipo contro lâAccademia Tirrenia. Nette vittorie per Udine (66-07) contro il fanalino di coda Livorno e del San DonÃ (32-20) al Brescia. Il Grande Milano cade in casa battuto dal Modena per 32-22. Nel girone 2 continua la corsa solitaria del Capoterra. I sardi sono alla quinta vittoria stagionale. Nello scontro al vertice Ã¨ stato battuto lâAvezzano per 21-6. Accorcia il distacco in classifica il paese vittoria per 53-18 sui Gladiatori sanniti. Due i pareggi. Romagna â Rubano (18-18) e Badia- valpolicella (16-16). Serie A â Girone A - V giornata â 30.10.11 Accademia Nazionale Tirrenia v Fiamme Oro Roma 06 â 35 (0-5) Firenze Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona 22 â 16 (5-1) Rugby Lyons Piacenza v Pro Recco Rugby 40 â 07 (5-0) Udine Rugby v Livorno Rugby 66 â 07 (5-0) M-Three San DonÃ v Rugby Banco di Brescia 32 â 20 (5-0) Rugby Grande Milano v Donelli Modena Rugby 22 â 32 (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 23; Rugby Lyons Piacenza punti 19; Rugby Udine punti 17; Firenze Rugby, M-Three Amatori San DonÃ e Donelli Modena 15; Pro Recco punti 13; Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; Cus Verona punti 8; Banco di Brescia punti 7; Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Fiamme Oro Roma â Lyons Piacenza; Modena â Udine; Amatori San DonÃ â Accademia Nazionale Tirrenia; Brescia â Grande Milano; recco â Cus Verona; Livorno â Firenze. Â Serie A â Girone B - V giornata â 30.10.11 â ore 14.30 Amatori Catania v Novaco Alghero 26 â 20 (5-1) Zhermack Badia v Santa Margherita Valpolicella 16 â 16 (2-2) Amatori Capoterra v Autosonia Avezzano 21 â 06 (4-0) Romagna RFC v Rubano Rugby 18 â 18 (2-2) UR Capitolina v ASR Milano 46 â 16 (5-0) Gruppo Padana Paese v Gladiatori Sanniti 53 â 18 (5-0) Classifica: Amatori Capoterra punti 22; Paese punti 19; Rubano punti 16; Avezzano e Capitolina punti 15; Badia punti 12; Romagna punti 10; Amatori Catania punti 9; Valpolicella punti 8; Gladiatori Sanniti, Asr Rugby Milano e Alghero punti 1. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 13 novembre 2011 Valpolicella â Amatori Catania; Alghero â Capoterra; Capitolina â Badia; Asr Milano â Avezzano; Rubano â Paese; Gladiatori Sanniti â Romagna. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
