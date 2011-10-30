Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI 5^ GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 SERIE A, RISULTATI QUINTA GIORNATA. IL RUGBY LYONS PIACENZA RISPONE ALLE FIAMME ORO ROMA. I Lyons Piacenza rispondono alle Fiamme Oro Roma. Il successo interno contro il Recco (40-07) porta 5 punti e il secondo posto in classifica dietro proprio alle Fiamme Oro vittoriose ieri nellâanticipo contro lâAccademia Tirrenia. Nette vittorie per Udine (66-07) contro il fanalino di coda Livorno e del San DonÃ  (32-20) al Brescia. Il Grande Milano cade in casa battuto dal Modena per 32-22. Nel girone 2 continua la corsa solitaria del Capoterra. I sardi sono alla quinta vittoria stagionale. Nello scontro al vertice Ã¨ stato battuto lâAvezzano per 21-6. Accorcia il distacco in classifica il paese vittoria per 53-18 sui Gladiatori sanniti. Due i pareggi. Romagna â Rubano (18-18) e Badia- valpolicella (16-16). Serie A â Girone A - V giornata â 30.10.11 Accademia Nazionale Tirrenia v Fiamme Oro Roma 06 â 35  (0-5) Firenze Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona  22 â 16  (5-1) Rugby Lyons Piacenza v Pro Recco Rugby  40 â 07  (5-0) Udine Rugby v Livorno Rugby 66 â 07  (5-0) M-Three San DonÃ  v Rugby Banco di Brescia  32 â 20  (5-0) Rugby Grande Milano v Donelli Modena Rugby   22 â 32  (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 23; Rugby Lyons Piacenza punti 19; Rugby Udine punti 17; Firenze Rugby,  M-Three Amatori San DonÃ  e  Donelli Modena  15; Pro Recco punti 13;  Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; Cus Verona punti 8; Banco di Brescia punti 7;  Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Fiamme Oro Roma â Lyons Piacenza;  Modena â Udine; Amatori San DonÃ  â Accademia Nazionale Tirrenia; Brescia â Grande Milano; recco â Cus Verona; Livorno â Firenze. Â    Serie A â Girone B - V giornata â 30.10.11 â ore 14.30 Amatori Catania v Novaco Alghero   26 â 20  (5-1) Zhermack Badia v Santa Margherita Valpolicella  16 â 16  (2-2) Amatori Capoterra v Autosonia Avezzano   21 â 06  (4-0) Romagna RFC v Rubano Rugby   18 â 18  (2-2) UR Capitolina v ASR Milano   46 â 16  (5-0) Gruppo Padana Paese v Gladiatori Sanniti  53 â 18 (5-0) Classifica: Amatori Capoterra punti 22; Paese punti 19; Rubano punti 16;   Avezzano e Capitolina punti 15;  Badia punti 12;  Romagna punti 10; Amatori Catania punti 9;  Valpolicella punti 8; Gladiatori Sanniti, Asr Rugby Milano e Alghero punti 1. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 13 novembre  2011 Valpolicella â Amatori Catania; Alghero â Capoterra; Capitolina â Badia; Asr Milano â Avezzano; Rubano â Paese; Gladiatori Sanniti â Romagna. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
