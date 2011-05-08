(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA. IL CONSIEL FIRENZE CHIUDE TERZO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA. IL CONSIEL FIRENZE CHIUDE TERZO Si chiude la regular season con alcuni importanti verdetti. Il Consiel Firenze centra il terzo posto e la possibilitÃ di disputare le semifinali contro il San Gregorio. La vittoria contro il Cammi Calvisano per 25-15 ha permesso di conquistare 5 punti e di portarsi a quota 76. Le Fiamme Oro Roma battono il Cus Verona per 40-34 ma vedono sfumare il passaggio del turno per un punto. In cosa alla classifica la vittoria del Livorno ad Udine per 20-18 garantisce la permanenza nel Girone 1. Infatti pur essendo raggiunta a quota 29 dal Badia, il Livorno si classifica 10 in forza di una migliore differenza punti negli scontri diretti. Vanno agli spareggi retrocessione lâAmatori Milano e il Badia. Eâ classificata 10 il Livorno e 11 il Badia per una migliore differenza punti negli scontri diretti. Infatti nella gara di andata il Livorno aveva vinto per 23-10, mentre nella gara di ritorno il Badia aveva vinto per 23-14. La differenza tra punti fatti e subiti deve considerarsi a vantaggio del Livorno +4. (37 Livorno, 33 Badia). Retrocedono in Serie B Rugby Asti e Piacenza Propaganda. ^^^I risultati sono da considerarsi ufficiosi in attesa dellâomologazione da parte del Giudice Sportivo della FIR nella riunione del prossimo mercoledi 11 maggio 2011. Semifinali in partite andata e ritorno in programma domenica 15 e 22 maggio 2011; 1^ classificata Girone 2 (Cosmo Haus Reggio) contro 1^ classificata Girone 1 (Cammi Calvisano) 3^ classificata Girone 1 (Consiel Firenze) contro 2^ classificata Girone 1 (San Gregorio Catania) Spareggi retrocessione. 9^ classificata Girone 2 (Rubano) - 12^ classificata Girone 1 (Amatori Milano) 10^ classificata Girone 2 (Gladiatori Sanniti) â 11^ classificata Girone 1 (Badia) Serie A â Girone 1 â XXIII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Zhermack Rugby Badia â San Gregorio Catania Rugby 37 â 26 (5-1) Banco di Brescia Rugby â Amatori Rugby Milano 27 â 33 (2-5) St Udine Rugby â Livorno Rugby 18 â 20 (1-4) Fiamme Oro Rugby Roma â Frankling& Marshall CUS Verona Rugby 40 â 34 (5-2) Consiel Firenze Rugby 1931 â Cammi Calvisano 25 â 15 (5-0) Med Italia Pro Recco Rugby â Orved Rugby San DonÃ 13 â 32 (0-5) Classifica: Cammi Calvisano punti 92; San Gregorio Catania punti 82; Consiel Firenze punti 76; Fiamme Oro Roma punti 75; Amatori San DonÃ punti 72; Cus Verona punti 64; Dolme Med Italia Pro Recco punti 42; St Udine punti 31; Banco di Brescia punti 30; Livorno e Zhermack Badia punti 29; Amatori Milano punti 18. *****Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â Serie A â Girone 2 â XXIII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Rugby Valpolicella â Piacenza Propaganda Rugby 53 â 21 (5-0) Amatori Catania â Asti Rugby 29 â 17 (5-0) Cosmo Haus Rugby Reggio â Gladiatori Sanniti 29 â 27 (5-1) Banca Farnse Lyons Piacenza â Riviera Rugby 23 â 19 (4-1) NOvaco Amatori Rugby Alghero â Rubano Rugby 26 â 28 (2-5) Rugby Grande Milano â Donelli Modena 20 â 29 (0-5) Classifica: Cosmo Haus Reggio Emilia punti 96; Donelli Modena punti 90; Banca Farnese Lyons Piacenza punti 64; Grande Milano punti 61; Amatori Catania punti 59; Valpolicella e Amatori Alghero punti 58; Riviera punti 54; Roccia Rubano punti 50; Gladiatori Sanniti punti 26; Asti punti 19; Piacenza Propaganda punti 7. **Gladiatori Sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
