SERIE A. RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA
di Redazione
23/12/2012
Roma, 23 DICEMBRE 2012 SERIE A. RISULTATI DECIMA GIORNATA. L'UNIONE CAPITOLINA FA SUO IL BIG MATCH CONTRO IL LYONS PIACENZA. La Unione Capitolina non si ferma. Nello scontro al vertice contro il Piacenza i romani centrano il settimo successo stagionale superando alla fine il Lyons per 24-21. Per la Capitolina mete di Iacolucci, Scoccini e Budini e 9 punti dal piede di De Santis. Il Piacenza dopo aver segnato tre mete con Mortali, Montanari ed una tecnica – tutte trasformate da Haimona – non ha saputo sfruttare le occasioni che si era creata nell’ultima parte della partita. Consolida la terza posizione il Cus Verona, vittoriosa contro il Firenze per 34-8. Importante successo esterno per il Rubano. Contro il Brescia il Rubano centra il successo per 15-5 e la scia il Firenze nel penultimo posto in classifica. Il Girone 2 vedeva impegnate le prime in trasferta. Il Colorno ha sofferto contro il badia ma alla fine ha portato a casa i quattro punti vincendo il match per 24-21. Il Vicenza, invece, resta a secco ed incassa la terza sconfitta stagionale. Contro l’Alghero perde per 16-11. Ora i punti di svantaggio del Colorno sono 5. Importanti vittorie per il paese (28-27) sul Capoterra e dell’Amatori Catania (26-13) sul Cus Padova. Nello scontro in fondo alla classifica l’Amatori Parma fa 22-6 contro l’Avezzano. Marcatori: 1t. 18’mt. Mortali Mi. Tr. Haimona, 19’ cp. De Santis, 37’ mt. Jacolucci tr. De Santis, 42’ mt.di punizione tr. Haimona. 2t. 3’ mt. Scoccini tr. De Santis, 17’ mt. Budini tr. De Santis, 23’ mt Montanari tr. Mortali Mi. SERIE A – GIRONE 1 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA – SSD PRO RECCO RUGBY 24 – 24 (2-3) ASD RUGBY UDINE 1928 – MODENA RUGBY CLUB 57 – 05 (5-0) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – ASD RUGBY LYONS PIACENZA 24 – 21 (4-1) FRANK&MARSHALL C.U.S. VERONA RUGBY ASD – AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 34 – 08 (5-0) BANCO DI BRESCIA RUGBY SSD – RUBANO RUGBY SRL 05 – 15 (0-4) Riposa: ROMAGNA R.F.C. SSD Classifica: Unione Capitolina punti 34; Pro Recco punti 30; Cus Verona e Lyons Piacenza punti 25; Accademia Nazionale Tirrenia punti 20; Udine punti 19; Romagna punti 17; Brescia punti 16; Rubano punti 12; Firenze Rugby punti 9; Modena 0. La classifica non tiene conto della gara Cus Verona – Rubano, non omologata per accertamenti a seguito del reclamo presentato a fine gara all’arbitro dalla società Rubano. ^Udine, Brescia e Lyons Piacenza 2 (due) gare da recuperare; Accademia Nazionale Tirrenia, Recco, Romagna, Modena, Firenze e Rubano 1 (una) gara da recuperare. Prossimo Turno Domenica 13 Gennaio 2013 Modena – Accademia Nazionale Tirrenia; Lyons Piacenza – Cus Verona; Rubano – Unione Capitolina; Recco – Udine; Firenze – Romagna. Riposa: Brescia. SERIE A – GIRONE 2 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 CE.S.IN CUS TORINO RUGBY ASD – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 15 – 31 (0-4) NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO – RANGERS RUGBY VICENZA 16 – 11 (4-1) ASD RUGBY PAESE – ASD AMATORI CAPOTERRA 28 – 27 (4-1) ASD AMATORI RUGBY BADIA – RUGBY COLORNO 21 – 24 (1-4) CLUB AMATORI SPORT CATANIA – C.U.S. PADOVA RUGBY 26 – 13 (4-0) AMATORI PARMA RUGBY – AVEZZANO RUGBY ASD 22 – 06 (4-0) Classifica: Rugby Colorno punti 38; Vicenza punti 33; Valpolicella punti 26; Alghero punti 25; Cus Padova e Badia punti 20; Cus Torino, Paese e Amatori Catania punti 19; Capoterra punti 18; Amatori Parma punti 13; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Amatori Catania e Badia due partite da recuperare; Cus Torino, Valpolicella, Amatori Parma e Cus Padova una gara da recuperare. Prossimo Turno Domenica 13 Gennaio 2013 Colorno – Alghero; Cus Padova – Paese; Avezzano – Cus Torino; Valpolicella – Amatori Catania; Vicenza – Badia; Capoterra – Amatori parma. TABELLINI. ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA – PRO RECCO RUGBY 24-24 (07-19) Accademia Tirrenia: Salerno, Di Giulio G. (57 Bruno), Bernini (45 Azzolini), Manganiello, Agbasse, Buscema, Seno, Mbanda, Corazzi, Boccardo (67 Vian), Riedo, Trotta, Iovenitti (49 Biancotti), Rettagliata (43 Daniele), Silva (43 Traore). All.: De Marigny – Bot Pro Recco Rugby: Agniel, Bisso, Torchia (59 Breda), Tassara (71 D’Agostini), Canoppia (50 Cinquemani), Zanzotto, Villagra, Salsi, Giorni (75 Axianas), Orlandi, Lopez, Vallarono (50 Metaliaj), Galli (71 Bedocchi), Noto, Casareto (45 Scicchitano). Allenatore: Villagra Marcatori: 5 Mt Agbasse tr Buscema; 15 Mt Tecnica Recco tr Agniel; 20 Mt Orlandi tr Agniel; 30 Mt Salsi II° tempo: 50 Mt Agbasse tr Buscema; 56 cp Buscema; 62 Mt Traore tr Buscema; 78 Mt Scicchitano. Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 20 per Noto; al 76 per Traore. SERENISSIMA RUGBY UDINE 1928 VS RUGBY MODENA 57-5 ( 33-00) Udine: Lentini(14’st Conti), Biasuzzi, Marconato Lo Schiavo, Pisano(17’Zorzi), Bombonati, Gobbo(1’st Curtolo), Ursache(28’st Di Primio), Pagani(7’st. Macor), Lorenzon , Giacomini, Avoledo, Taddio(32’st Monterisi, Montorfano(14’st Venier), Copetti(22’st Cozzo). A disposizione:Curtolo, Conti, Zorzi, Di Primio, Macor, Cozzo, Venier, Monterisi. allenatore: Craig Green Modena: Utini, Lanzoni, Bisceglie, Uguzzoni (1’st. Rovina), Catellani(14’st. Mucchi), Assandri, Tepsanu, Maccaferri, Venturelli(38’st. Gatti), Trentini(31’Lorenzi), Cavallero, Sola, Milzani, Faraone, D’Amico(39’st. Furghieri). A disposizione: Furghieri, Giberti, Lorenzi, Rovina, Martines, Gatti, Mucchi. Allenatore: Ogier Gian Luca. Marcatori:16’Meta Pagani tr. Biasuzzi(7-0), 22’Meta Pagani tr. Biasuzzi(14-0), 29’ Meta Biasuzzi tr. Biasuzzi (21-0), 32’Meta Lorenzon tr. Biasuzzi (28-0), 36’ Meta Avoledo (33.0); Secondo Tempo: 1’ Meta Biasuzzi (38-0), 12’ Meta Macor tr. Biasuzzi (45-0), 20’ Meta Copetti tr. Bisauzzi (52-0), 27’Meta Zorzi (57-0), 35’Meta Cavallero (57-5) Arbitro: Sgardiolo di Rovigo. Note: Cartellini Gialli: 17’st. Marconato. UNIONE RUGBY CAPITOLINA – ASD RUGBY LYONS PIACENZA 24-21 (10-14) CAPITOLINA: Rebecchini G. (18’ 1t. Scalzo), Mascagni (18’ 1t. Jacolucci), Recchi, Marrucci, Murer, De Santis, Vannini (24’ 2t. Leonardi N., Budini, De Michelis (Cap.), Leonardi E. (9’ 2t. Polioni), Martire, Scoccini (37’ 2t. Iachizzi), Rossi (1’ 2t. Bitonte), Rampa (29’ 2t. Menichella), Moriconi (37’ 2t. Bianchi). All.:Cococcetta. RUGBY LYONS: Rossi M., Buondonno, Mortali Mi. (32’ 2t. Cammi), Haimona, Chiozza (24' 2t Bassi), Montanari, Alfonsi G., Benelli, Barroni, Fornari (5’ 2t. Bance), Nucci (18’ 2t Dadati), Baracchi, Paoletti (18’ 2t. Ferri), Parmigiani, Mortali Ma. A disp: Ferri, Wahabi, Dadati, Bance, Gaudenzi, Cammi, Bassi, Schiavi. All. Mozzani - Rolleston. Marcatori: 1t. 18’mt. Mortali Mi. Tr. Haimona, 19’ cp. De Santis, 37’ mt. Jacolucci tr. De Santis, 42’ mt.di punizione tr. Haimona. 2t. 3’ mt. Scoccini tr. De Santis, 17’ mt. Budini tr. De Santis, 23’ mt Montanari tr. Mortali Mi. Arbitro:Liperini (Livorno) Note: cart. giallo 2t. 20’ Scoccini, 30’ Benelli. Tempo buono cielo velato, campo in buone condizioni, spettatori 650. FRANK&MARSHALL C.U.S. VERONA RUGBY ASD – AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 34-08 (15-03) Cus Verona: Pizzardo, Ferrari (70 Laryea), Tampelin (70 Magrulli), Del Bubba, Martinucci, D’Aloja, Rotella (60 Leso), Paghera (35 Mazzi), Bergamin, Pauletti (60 Zardin), Filippini, Olivieri, Michelini A. (60 Girelli), Neethling (60 Monteanu), Zani (70 Mutascio). All. Bresciana/Borsato. Firenze: Falleri, Di Francescantonio, Massacci, Meyer, D’Andrea (62 Cecchi), Passaleva (60 Petrangeli), De Castro, Parri, Ippolito (69 Bianco), Borsi, Savia, Soldi, Riccioli (69 Fantoni), leoni, Chiostrini (60 Rapone). All. Lorenzetti. Marcatori: 13 Mt paghera tr Del Bubba; 25 Mt Ferrari; 29 cp Falleri; 34 cp Del Bubba II° Tempo: 44 Mt Filippini; 68 Mt Zani tr Del Bubba; 79 Mt de Castro. 80 Mt Leso tr Del Bubba. Arbitro: Spadoni di Padova. Note: Cartellini gialli: al 17 per Meyer; al 34 per Ippolito; al 40 per Chiostrini. BANCO DI BRESCIA RUGBY SSD – RUBANO RUGBY SRL 05-15 (00-12) Brescia; 15 Savoldelli (6' St Franceschini) , 14 Mambretti , 13 Quaranta (1' St Secchi Villa Luigi) 12 Secchi Villa G. 11 Fazzari ,10 Ciserchia, 9 Bosio (16 St Bonari) , 8 Jacotti, 7 Rizzotto (C) 6 Romano M. (20' St Radici), 5 Abrandini (8' St Volpari) , Pola, 3 Cherubini (24' St Anselmi) 2 Azzini, Medici (40' Pt Castiglia). RUBANO RUGBY: 15 Mercanzin, 14 Nardacchione (4' St Borsetto), 12 Dal Corso, 20 Belluco 11 Ricciardi (20' St Casotto) , 10 Politeo, 27 Prati (24' St Babetto), 6 Baraldo (Cap) , 8 Negriolli (7' Palandrini) , 7 Cucchio, 5 Mainardi (12' St Ricardi) , 4 Viel, 18 Crozzoletto (8' St Gazzola) 2 Marchetto (20' St Zampiron) , 3 Giuriatti (12 St Bortoletti). Marcatori: p.t. 18' m Mercanzin 0-5; 41' m Nardacchione tr Mercanzin 0-12 , s.t. 26' m Fazzari 5-12 ; 32' cp Mercanzin 5-15. Arbitro: Roscini di Milano. note: 19' st Giallo Belluco, 32' st Giallo Azzini punti classifica 0-4 Riposa: ROMAGNA R.F.C. SSD GIRONE 2 CE.S.IN CUS TORINO RUGBY ASD – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 15-31 (03-10) Cus Torino: Baire, Monfrino, Falcetto (48 Musso M.), D’Angelo, Tinebra, Falasca (71 Lo Greco), Jaluf (52 Civita), Merlino, Alparone, Valmori (60 Amadio), Narcisi, Malvagna (56 Bandieri), Iacob, Lo faro (68 Garvet), martina (75 Gelse). All. D’Angelo. Valpolicella: Etcheverry, Pacchera (76 Girelli), Roman, Musso V., Saccomani (79 Corso), Damoli, Zardini, Previato, Pivetta, Fraccaroli (60 Abourrache), Filippini (74 Nicolis), Bianchi, Savoia (79 Carraro), Zampini (60 Frapporti), Ferrari (42 Pavoni). All. Zanella. Marcatori: 9 Mt Pacchera tr Etcheverry; 13 cp D’Angelo; 24 cp Etcheverry; II° Tempo: 45 cp Etcheverry; 51 cp Etcheverry; 55 Mt pacchera; 59 Mt Previato tr Etcheverry; 65 Mt Amadio tr D’Angelo; 70 cp Etcheverry; 75 Mt Amadio. Arbitro: Saldi de L’aquila. Assistenti Pulpo e D’Amelio di Brescia. Note: cartellino giallo: al 63 per Previato. NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO – RANGERS RUGBY VICENZA 16-11 (13-08) Alghero: Costantini (15 Deligios), Solinas, Apikotoa, Toniolo, Lorenzini, Peens, Daga, Rancati (72 Paddeu), Giacci, Usai 56 Spanu, Sirbu, Paco, Escobar, Spirito, Bonetti. All Peens Vicenza: Doglioli, Marchiori, Gastaldo, Herenù, Iotti, Pavin, Masi, Stanfill, Tonello E., Torregiani, Fracca, Rizzo, Furegon, Cenghialta, Dolcetto (77 Pogni). All. Piovene Marcatori: 2 Mt Masi; 8 cp Peens; 19 cp pavin; 24 Mt Giacci tr Peens; 33 cp Peens; II° Tempo: 42 cp peens; 82 cp pavin. Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: Cartellino giallo al 56 per Apikotoa. GRUPPO PADANA PAESE VS AMATORI CAPOTERRA 28-27 (PT 15-14) Paese: Furlan, Agnoletto, Moro (1’st Passuello), Barzan, Casarin (31’ st A.Pavin), Fiacchi, Bergamo (9’ st Memo), Cadorin, Secolo, Rufoloni (1’ st Gigliodoro), Fornarolo, Boffo (9’ st Biasin), Berisa, Codo, Deoni (1’ st Caeran). All. P.Pavin-Vendramin A disposizione: Zara, J.Durigon Capoterra: Aru, Ambus, Ricci, Panetti, Bousmina (13’ st Cauli), Baire (10’ st Anversa), Queirolo, Matthews, Pinna, Busser, Sainas (7’ st Peddio), Ferrentino, Geraci, Masetti, Tenga. All. Queirolo A disposizione: Ruiu, Caboni, Bertocchi, Loddo, Tamà Marcatori: pt 1’ m Furlan tr Agnoletto, 2’ m Ricci, 9’ e 14’ cp Ricci, 20’ m Codo, 31’ cp Agnoletto, 34’ drop Baire; st 5’ cp Ricci, 8’ cp Agnoletto, 11’ cp Ricci, 28’ m Matthew st Ricci, 33’ m Agnoletto tr A.Pavin, 40’ cp A.Pavin Arbitro: Rizzo (Ferrara) G.d.L: Borraccetti (Forlì), Poggipolini (Bologna) Note: Ammonizioni: pt 18’ Masetti; st 18’ Busser, 22’ Furlan Progressivo: 7-0, 7-5, 7-8, 7-11, 12-11, 15-11, 15-14, 15-17, 18-17, 18-20, 18-27, 25-27, 28-27 Note: spettatori 120, Paese 5/7 (Agnoletto tr 1/2, cp 2/2, A.Pavin tr 1/1, cp 1/2), Capoterra 6/8 (Ricci tr 1/2, cp 4/4, Baire drop 1/2) Punti conquistati: Paese 4, Capoterra 1 Man of the match: Agnoletto ASD AMATORI RUGBY BADIA – RUGBY COLORNO 21- 24 (11-12) Zhermack Badia: Zarattini, Sgarbi (St 25' Sacco), Tinazzo, Aretusini, Giolo, Fratini, Zanirato, Fabio Michelotto, Chimera, Masiero (St 18' Colognesi), Diego Michelotto, Munerato, Bezuidenhout (Pt 42' Colombo) Guglielmo, Tellarini (St 25' Bezuidenhout). All Dario Bardani e Vincenzo Spaccamonte. Colorno: Lauri, Gozzi, Galante, Ilinca, Citi (Pt 18' Corso), Milani, Davide Barbieri, Da Lisca, Carretta, Pietro Barbieri, Caprioli, Pigazzani, Marku, Sanfelici, Bellingeri. All Marcatori: 3' e 6' cp Fratini 6-0); 10' m Sgarbi (11-0); 13' m Da Lisca - tf Milani (11-7); 27' m Sanfelici (11-12). St: 8' cp Fratini (14-12) 12' m Corso - tf Milani (14-19); 24' m Tinazzo - tf Fratini (21-19); 33' m Da Lisca (21-24). Cristian Prestera. Arbitro: Filippo Bertelli di Brescia Gdl: Moreno Borsetto e Mariolino Filizzola di Parabiago Note: cartelliini gialli: Pt 26' Tinazzo; St: 21' Ilinca; 32' Munerato CLUB AMATORI SPORT CATANIA – C.U.S. PADOVA RUGBY 26-13 (12-03) AMATORI CATANIA: Camino, Strazzeri (78' Moncada), Di Paola, Ruscica (78' Montedoro), Borina, Gorgone, Parisi, Rechichi, Vasta, Ferrara, Grimaldi, G. Guglielmino (75' Venturino) F. Guglielmino, Delfino (66' Vinti). Venturino (60' Di Perna) A disposizione: G. Ardito, Trischitta, Colaianni, Gravagna. All. Ezio Vittorio. CUS PADOVA: Pauletti, Pietrantoni, Crivellaro, Ferullo (71' Barbieri), Bortoletto (48' Lionello), Decina, Lorini, Dalan, Santinello, Rizzo (48' Zago), Scapin (41' Zanin, 60' Boaretto), Gesuato, Baldan, Zanella (41' Canova), Varise (75' Minarello) All.: Collodo. MARCATURE: 15' meta Parisi; 27' meta Richichi tr. Borina; 52' c.p. Decina; 41' meta Richichi tr. Borina; 52' c.p. Decina; 70' meta Vasta tr. Borina; 73' meta Minarello tr. Decina. ARBITRO: Meconi di Frascati, coadiuvato dai sigg. Pierantoni e Paluzzi. NOTE. Espulsioni temporanee: 48' Stazzeri; 75' Richichi. Esplulsioni dirette: 80'+6' Vinti. AMATORI PARMA RUGBY - AUTO SONIA AVEZZANO RUGBY 22-6 (P.T. 17-3) Marcatori: p.t. 4' m. Spaggiari n.t. (5-0); 8' m. Carra n.t. (10-0); 18' m. Coraci tr. Orlandini (17-0); 28' c.p. Thomsen (17-3); s.t. 6' c.p. Guardiano (17-6); 27' m. Coraci n.t. (22-6) Amatori Parma Rugby: Taddei, Spaggiari, Torri (10' s.t. Mattoccia), Carra (38' s.t. Tanzi), Letizia, Orlandini (Cap.), Mordacci, Andreozzi, Della Ragione (33' s.t. Bertozzi), Kouassi(33' s.t. Cavazzini), Bonatti (16' s.t. Negri), Smersù, Coraci, Buzaj (V. Cap.), Quaranta (16' s.t. Riccardo) A disposizione: Pasini, Ciccarelli Allenatore: Riaan Mey Assistente Allenatore: Roberto Viappiani Auto Sonia Avezzano Rugby: Thomsen (9' s.t. Volpe F.), Taccone, Betteto (34' s.t. Crucitti), Colaiuda, Bernetti, Lanciotti R.(41' s.t. Volpe G.), Guardiano, Farina, Babbo (V. Cap.) ( 41' s.t. Cinque), Bonomo (21' s.t. Errico), Mercurio (39' s.t. Pulsoni), Silvano (39' s.t. Santangelo), Di Cintio, Lanciotti S. (Cap.), Ranalletta (21' s.t. Venditti) Allenatore: Carlo Pratichetti Arbitro: Sig. Boaretto da Frassinelle (RO) Calciatori: Amatori Parma Rugby : Orlandini 1/4; Auto Sonia Avezzano Rugby: Thomsen 1/3; Guardiano 1/2 Cartellini: 39' p.t. giallo Torri (Amatori Parma Rugby); 38' s.t. giallo Taccone (Auto Sonia Avezzano Rugby) Note: Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni Punti conquistati in classifica: Amatori Parma Rugby 5; Auto Sonia Avezzano Rugby 0 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA. IL RUGBY VIADANA FA SUO IL DERBY CONTRO IL CALVISANO
Articolo Successivo
SERIE B. RISULTATI DECIMA GIORNATA
Redazione