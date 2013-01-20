SERIE A. RISULTATI DODICESIMA GIORNATA
20/01/2013
Nella dodicesima giornata il Recco batte la Unione Capitolina per 19 a 12 e si porta a soli due punti dalla vetta. Vittoria esterna per l’Accademia Nazionale che si impone a Rubano per 24 a 0 e del Cus Verona che passa contro la Romagna per 13 a 12. nell’anticipo di sabato, invece, l’Udine aveva battuto il Firenze per 12 a 5. nel girone due vittoria del Vicenza sull’Amatori Catania per 30 a 3 e del Capoterra 28 a 12 sul Badia. Il Valpolicella regola l’Alghero per 28-6. Rinviata per neve Piacenza-Brescia, Amatori Parma- Paese e Avezzano – Colorno. SERIE A – GIRONE 1 – XII TURNO – 20.01.2013 RUBANO RUGBY SRL SSD - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 00 – 24 (0-5) ROMAGNA RFC - C.U.S. VERONA RUGBY ASD 12 – 13 (1-4) ASD RUGBY LYONS - RUGBY BRESCIA SSD Rinviata per neve SSD PRO RECCO RUGBY ARL – UNIONE RUGBY CAPITOLINA 19 – 12 (4-1) U.S. FIRENZE RUGBY 1931 ASD - ASD RUGBY UDINE 05 – 12 (1-4) Classifica: Unione Capitolina punti 40; Pro Recco punti 38; Cus Verona punti 35;Accademia nazionale Tirrenia punti 30; Lyons Piacenza punti 29; Udine punti 23; Romagna punti 20; Brescia punti 16; Firenze Rugby punti 15; Rubano punti 12; Modena 0. ^, Brescia e Lyons Piacenza, 3 (tre); Udine 2 (due) gare da recuperare; Accademia Nazionale Tirrenia, Recco, Romagna, Modena, Firenze e Rubano 1 (una) gara da recuperare. Prossimo Turno Domenica 27 Gennaio 2013 Cus Verona – Recco; Brescia – Romagna; Modena – Rubano; Udine – Lyons Piacenza; Unione Capitolina – Firenze. SERIE A – GIRONE 2 – XII TURNO – 20.01.2013 RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 28 – 06 (4-0) AMATORI PARMA RUGBY SOOC.COOP. S.D. - ASD RUGBY PAESE Rinviata per neve C.U.S. PADOVA RUGBY ASD - CESIN CUS TORINO RUGBY ASD 15 – 17 (1-4) AVEZZANO RUGBY ASD - RUGBY COLORNO Rinviata per neve RANGERS RUGBY VICENZA ASD - CLUB AMATORI SPORT CATANIA 30 – 03 (4-0) ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA – ASD AMATORI RUGBY BADIA 28 – 12 (5-0) Classifica: Rugby Colorno punti 44; Vicenza punti 42; Valpolicella punti 35;Capoterra punti 28;Cus Torino punti 27; Alghero punti 25; Paese punti 23; Cus Padova punti 22; Badia e Amatori Catania punti 20; Amatori Parma punti 14; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Amatori Parma , Amatori Catania e Badia due partite da recuperare;Paese; Avezzano, Colorno, Cus Torino, Valpolicella, e Cus Padova una gara da recuperare. Prossimo Turno Domenica 27 Gennaio 2013 Alghero – Avezzano; Paese – Vicenza; Cus Torino – Amatori Parma; Colorno – Valpolicella; Amatori Badia – Cus Padova; Amatori Catania - Capoterra. I TABELLINI. RUBANO – ACCADEMIA TIRRENIA 0 - 24 RUBANO: Borsetto; Casotto (8’ s.t. Meneghel), Prati, Dal Corso (5’ s.t. Politeo), Borgato (18’ s.t. Ricardi); Mercanzin; Babetto; Negriolli (13’ s.t. Marco Artuso), Nostran (p.t. 37’-5’ s.t. Matteralia), Palandrani (cap.); Cucchio (8’ s.t. Viel), Mainardi; Giuriatti (15’ s.t. Matteralia), Marchetto (8’ s.t. Zampiron), Gazzola (8’ s.t. Bortoletti). Giuseppe Artuso/Hector De Marco. ACCADEMIA: Torlai (18’ s.t. Agbasse); Gabriele Di Giulio, Seno, Bernini, Daniele Di Giulio (25’ s.t. Bruno); Azzolini, Speranza; Catelan (36’ s.t. Vian), Corazzi (cap.) (5’ s.t. Gorla), Boccardo; Riedo (11’ s.t. Ruzza), Trotta; Iovenitti (1’ s.t. Biancotti), Baruffaldi (1’ s.t. Silva), Vento (26’ p.t. Traore). All. Roland DeMarigny/Luca Bot ARBITRO: Colantonio di Roma MARCATORI: p.t. 24’ m. Seno tr. Azzolini, 40’ m. Torlai; s.t. 17’ m. Azzolini, 35’ m. Bruno tr. Seno. NOTE: P.t. 0-12. Spettatori: 150 ca. Cartellino giallo a Giuriatti (35’ p.t.) e Catelan (26’ s.t.). Man of the match: Maicol Azzolini. Punti conquistati: Rubano 0, Accademia 5. Romagna RFC - C.U.S Verona Rugby 12-13 (primo tempo 6-8, mete 0-2) Romagna RFC: 15.Donati, 11.Medri, 12.Lawson, 10.Mattiacci (dal 37° st Babbi), 14.Marzocchi, 13.Cuccari, 9.Soldati, 8.Fantini, 7.Caldon (dal 40° Cirelli), 6.Grassi (dal 24° st Magnani), 5.Devodier (dal 30° st Cotignoli), 19.Pias, 3.Cossu S (dal 37° st Glielmi), 2.Marchetto (dal 5° st Cossu E), 1.Turner (dal 5° st Turroni) A disposizione: 16.Turroni, 21.Cossu E, 27.Glielmi, 24.Cirelli, 26.Cotignoli, 17.Magnani, 18.Babbi, 20.Amato C.U.S. Verona Rugby: 15.D’Aloja, 14.Pizzardo, 13.Rotella, 12.Martinucci, 11.Ferrari (dal 29° st Lareya), 10.Michelini E, 9.Mariani, 8.Badocchi, 7.Mazzi (dal 1° pt. Pagherà), 6.Bergamin (dal 33° st sost temp Tomei), 4.Filippini (dal 23° Olivieri), 5.Braghi (dal 40° st Pauletti), 3.Girelli (dal 1° st Michelini A), 2.Neething, 1.Munteanu A disposizione: 16.Mutascio, 23.Tomei, 17.Michelini A, 22.Pauletti, 24.Pagherà, 20.Olivieri, 19.Leso, 21.Lareya Marcatori Primo tempo: 10° cp Soldati (3-0), 13° cp nt Michelini (3-0), 15° cp nt Michelini (3-0), 22° m. Bergamin n.t Michelini (3-5), 29° cp. Michelini (3-8), 35° cp Soldati (6-8) Secondo tempo: 1° m Ferrari nt Nichelini (6-13), 5° cp Soldati (9-13), 38° cp Soldati (12-13) Cartellini Cartellini gialli: 12° st Caldon, 20° st. Cuccari Cartellini rossi: nessuno ASD RUGBY LYONS - RUGBY BRESCIA SSD Rinviata per neve. Pro Recco Rugby-Unione Rugby Capitolina 19-12 (p.t. 10-0) (punti 4-1) RECCO: Agniel, Becerra, Tassara, Breda (16' st Torchia), Bisso, Zanzotto (35' st D'Agostini), Villagra, Salsi, Orlandi, Giorgi, Lopez (38' pt Metaliaj), Vallarino (24' st Bonfrate), Galli (11' st Sciacchitano), Noto, Casareto A disposizione: Sciacchitano, Metaliaj,Canoppia, Malgieri Allenatore: Villagra CAPITOLINA: Rebecchini G., Murer (33' st Rebecchini B.), Recchi (33' st Scalzo), Marucci, Iacolucci, Bocchino, Vannini, Budini, De Michelis, Rampa (23' pt Menichella temp., 30' st Polioni), Martire (22' st Lupi), Scoccini, Lynch, Polioni (16' st Menichella), Marsella (1' st Moriconi) A disposizione: Bitonte, Pamphili, Del Monaco Allenatore: Cococcetta Marcatori: p.t.: 3' drop Agniel (3-0), 13' meta Orlandi, tr Agniel (10-0). S.t.: 1' cp Bocchino (10-3), 7' cp Bocchino (10-6), 11' cp Bocchino (10-9), 14' cp Agniel (13-9), 18' cp Bocchino (13-12), 24' cp Agniel (16-12), 40' drop Becerra (19-12). Arbitro: Vivarini di Padova Note: cartellini gialli: 6' st orlandi, 13' st martire. cielo coperto, terreno in perfette condizioni, spettatori 300 ca. AEROPORTO FIRENZE RUGBY v RUGBY UDINE 5-12 (5-6) Marcatori: p.t. 4' cp Biasuzzi (0-3); 15’ m. Bastiani (5-3); 23' cp Biasuzzi (5-6); s.t. 20' cp Biasuzzi (5-9); 38' cp Biasuzzi (5-12) Aeroporto Firenze Rugby: Petrangeli, Viviani (35' st Maffucci), Bastiani (11' st Bianco S.), Rios (37' pt Ciampa), Meyer, Falleri, De Castro (20' st Morace), Borsi, Ippolito (35' st Bianchini), Fortunati Rossi, Soldi, Parri, Chiostrini (26' st Rapone), Fanelli (23' st Leoni), Piccioli (33' st Gambineri). All. Sordini-Segundo Rugby Udine 1928: Biasuzzi, Conti, Lo Schiavo, Ciriani (16’ st Picogna), D’Anna, Lentini, Gobbo, Ursache (16’ st. Lorenzon), Macor, Sabot (20’ st Monterisi), Giacomini, Avoledo, Cozzo (16’ st. Montorfano), Perini, Copetti. A disp: Pisano, Bombonati, Beltrame, Venier All. Green Arbitro: Sironi (Colleferro) Gdl: Rosamilia, Pierantoni Calciatori: Falleri (Aeroporto Firenze) 0/1; Biasuzzi (Rugby Udine 1928) 4/5 Cartellini: 37' st giallo Rapone (Aeroporto Firenze) Note: Pioggia battente, terreno pesante, 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Aeroporto Firenze 1; Rugby Udine 1928 4 Classifica aggregata: Aeroporto Firenze 15; Rugby Udine 1928 23 GIRONE 2. RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AMATORI RUGBY ALGHERO 28 - 6 (5 - 3) Marcatori: P.T. 9’ meta Pivetta (5-0); 20’ calcio piazzato Peens (5-3) S.T. 10’ calcio piazzato Peens (5-6); 14’ calcio piazzato Etcheverry (8-6); 15’ calcio piazzato Etcheverry (11-6); 24’meta Filippini tr. Etcheverry (18-6); 30’ calcio piazzato Etcheverry (21-6); 38’ meta De Leo tr. Etcheverry (28-6) Rugby Club Valpolicella: Etcheverry, Pacchera (35’ st Girelli), Roman, Musso V, De Leo, Damoli (10’st Saccomani) , Zardini (7’st Musso G.) , Fraccaroli (35’st Burati), Pivetta, Previato (cap), Filippini, Bianchi (32’st Nicolis), Momi (30’st Savoia), Frapporti (7’st Zampini), Ferrari (35’st Carraro). Allenatore: Zanella Amatori Rugby Alghero: Apikotoa (20’ st Deligios), Peana A, Franchin, Costantini (10’st Toniolo), Lorenzini, Peens, Daga (cap), Spanu, Giacci, Rancati, Lombardo (12’st Sirbu), Paco (v.cap), Escobar, Spirito, Bonetti. A disposizione: Paddeu, Usai, Solinas, Peana D., Gabbi. Allenatore: Peens Arbitro: Bono (BS) Cartellini: giallo 12’st Musso V (VA); 15’st Peens (AL); 22’st Bonetti (AL). Note: campo pesante, pioggia, freddo. Punti conquistati in classifica: Rugby ClubValpolicella 4 ; Amatori Rugby Alghero 0 AMATORI PARMA RUGBY SOOC.COOP. S.D. - ASD RUGBY PAESE Rinviata per neve. CUS PADOVA TERME EUGANEE – CE.SIN CUS TORINO 15-17 (9-7) Marcatori: pt 13’ cp Pinna (3-0), 26’ cp Pinna (6-0), 36 cp Pinna (9-0), 31’ mt t D’Angelo (9-7); st 14’ cp Pinna (12-7), 20’ cp Pinna (15-7), 16’ m Narcisi t D’Angelo (15-14), 38’ cp D’Angelo (15-17). CUS PADOVA TERME EUGANEE: Decina, Pauletti, Zanin (14’ st Rigo), Pinna, Bortoletto, Barbieri, Lionello, Zago, Santinello, Massaro (2’ st Rizzo), Pugin (2’st Dalan, 20’ st Frattina), Gesuato, Minarello (9’ st Baldan), Di Lorenzo, Canova. All. Collodo. CE.SIN CUS TORINO: D’Angelo, Baire, Monfrino, Heiymans, Tinebra, Falasca, Jaluf, Leo, Alparone, Merlino, Narcisi, Malvagna (5’ st Barbieri), Iacob, Lo Faro, Modonutto. All. D’Angelo. Arbitro: Navarra (Trieste). NOTE: cartellini gialli: pt al 19’ Santinello, 35’Jaluf; st 27’ Apparone. Cus Padova un punto, Torino 4 punti AVEZZANO RUGBY ASD - RUGBY COLORNO Rinviata per neve. RANGERS RUGBY VICENZA vs. CLUB AMAT. SPORT CATANIA 30-3 (20-3) Marcatori: p.t. 6’ m. Gastaldo tr. Pavin (7-0); 27’ cp. Borina (7-3); 29’ cp Pavin (10-3); 33’ cp. Pavin (13-3); 38’ m. Cenghialta tr. Pavin (20-3); s.t. 6’ drop Doglioli (23-3); 14’ m. Barbato tr. Pavin (30-3). Rangers Rugby Vicenza: Doglioli (Cap), Marchiori (22’ s.t. Bonuomo), Herenù , Tonello F., Gastaldo, Pavin, Masi, Stanfill, Cenghialta, Torregiani (V.Cap), Fracca, Rizzo (33’ s.t. Nicoli), Furegon (24’ s.t. Pogni), Barbato, Dolcetto. All. Piovene A disposizione: Pelizzari, Traverso, Stanica, Oliva, Lagatolla. Club Amat. Sport Catania: Camino, Strazzeri (13’ s.t. Ruscica), Di Paola, Zappalà, Borina (V.Cap), Gorgone, Parisi (13’ s.t. Montedoro), Rechichi, Guglielmino G., Palmieri, Di Perna (14’ s.t. Ardito A.), Ferrara, Guglielmino F. (5’ s.t. Ardito G.), Delfino (Cap), Venturino. All. Vittorio A disposizione: Vasta, Maita, Gravagna. Arbitro: Di Blasio (Torre del Greco, NA) G.d.l.: Commone, Radetich. Cartellini: 12’ s.t. giallo Ferrara (Club Amat. Sport Catania); 32’ s.t. giallo Venturini (Club Amat. Sport Catania). Man of the Match: Rizzo (Rangers Rugby Vicenza) Calciatori: Doglioli (Rangers Rugby Vicenza) 1/1; Pavin (Rangers Rugby Vicenza) 5/6; Borina (Club Amat. Sport Catania) 1/1. Note: Tempo coperto, pioggia leggera, campo in ottime condizioni. Stadio Comunale 120 Spettatori Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; Club Amat. Sport Catania 0 Classifica Aggregata: Rangers Rugby Vicenza 42; Club Amat. ASD RUGBY CAPOTERRA v AMATORI RUGBY BADIA 28-12 Asd Amatori Rugby Capoterra: Aru, Ricci (79 Cauli), Di Muro, Panetti, Bousmina (79 Ambus), Anversa, Queirolo, Matthews, Pinna (62 Sainas), Busser, Coetzee, Peddio (74 Ferrentino), Geraci (74 Ruiu), Masetti, Tenga Badia: Zarattini, Giolo, Tinazzo, Aretusini, Flagiello (58 Brogiato), Fratini, Zanirato, Davey, Munerato, Chimera (44 Masiero), Michelotto, Brizzante (62 Marchetto), Fanchin (57 Biasoli), Guglielmo, Tellarini Marcatori: 1 Bousmina mt, Anversa tr; 16 Zaratini mt; 36 Di Muro mt, Anversa tr ; 43 Matthews mt, Anversa tr; 72 Bousmina mt, Anversa tr; 80 Davey mt, Fratini Tr; Cartellini: Giallo: 4 Coetzee, 27 Flagiello, 80 Masetti Man of the match: Ethan Matthews (Capoterra) Note: 400 spettatori, tempo nuvoloso Punti conquistati in classifica: 5/0 Arbitro: Schillirò (CT) Assistenti: Cappello, Morelli
