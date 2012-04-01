SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICHE 18^ GIORNATA
01/04/2012
Roma, 01 aprile 2012 SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 18^ GIORNATA Tengono San Donà e Fiamme Oro Roma. Il Firenze si perde la terza posizione. La 18^ giornata metteva di fronte San Donà – Lyons Piacenza e Modena – Firenze due match decisivi per le sorti della classifica. Il San Donà non ha steccato ed ha centrato la vittoria per 53-26, mentre il Firenze ha fatto suo il match andando a vincere sul difficile campo del Modena per 22-13. Le Fiamme Oro, dal loro canto, hanno battuto agevolmente il Grande Milano per 49-10 aspettando il recupero di mercoledì contro l'Accademia Federale di Tirrenia. Successo esterno per Udine (17-13 su Recco) e del Cus Verona che contro il fanalino di coda Livorno passa per 83-00. Nel girone 2 battuta di arresto del Romagna che perde contro l'Alghero per 26-17. I romagnoli vengono raggiunti in vetta dal Rubano che, invece, regola il Capoterra per 25-23. Risorge anche la Unione Capitolina che batte il Paese per 38-17 e si assesta terza a soli 4 punti dal duo di testa. Serie A – Girone A – XVIII giornata – 01.04.12 - ore 15.30 Rugby Banco di Brescia v Accademia Nazionale Tirrenia 28 – 22 (5-1) M-Three San Donà v Rugby Lyons Piacenza 53 – 26 (5-0) Med Italia Pro Recco v Udine Rugby 13 – 17 (1-4) Fiamme Oro Roma v Rugby Grande Milano 49 – 10 (5-0) Donelli Modena v Aeroporti di Firenze 13 – 22 (0-4) Livorno Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona 00 – 83 (0-5) Classifica: San Donà punti 73; Fiamme Oro Roma punti 69; Aeroporti di Firenze punti 58; Lyons Piacenza punti 55; Udine punti 52; Brescia punti 47; Recco punti 44; Modena punti 42; Accademia Nazionale Tirrenia punti 38; Cus Verona punti 28; Grande Rugby Milano punti 12; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 22 aprile 2012 Lyons Piacenza – Modena; Udine – Accademia Nazionale Tirrenia; Grande Milano – Amatori San Donà; Cus Verona – Brescia; Firenze – Recco; Livorno – Fiamme Oro Roma. Serie A – Girone B – XVIII giornata – 01.04.12 - ore 15.30 Gladiatori Sanniti v Amatori Catania 11 – 18 (1-4) Novaco Alghero v Romagna RFC 26 – 17 (4-0) Santa Margherita Valpolicella v Autosonia Avezzano 26 – 25 (4-1) ASR Milano v Zhermack Badia 24 – 25 (1-4) Rubano Rugby v Amatori Capoterra 25 – 23 (4-1) UR Capitolina v Gruppo Padana Paese 38 – 17 (5-0) Classifica: Romagna e Rubano punti 57; Capitolina punti 53; Amatori Capoterra punti 51; Badia punti 49; Amatori Alghero punti 48; Catania e Valpolicella punti 42; Avezzano punti 41; Paese punti 38; Asr Milano punti 15; Gladiatori Sanniti punti 13. ^ Gladiatori Sanniti e Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo turno domenica 22 aprile 2012 Amatori Catania – Rubano; Badia – Alghero; Valpolicella – Milano; Avezzano – Paese; Romagna – Capitolina; Capoterra – Gladiatori Sanniti.
