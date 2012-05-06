SERIE A. RISULTATI E TABELLINI DELLA DELLA 21^ GIORNATA
Roma, 06 MAGGIO 2012 SERIE A. RISULTATI E TABELLINI DELLA 21 GIORNATA Ad un turno dal termine della stagione regolare le Fiamme oro Roma perdono un punto in classifica ma mantengono la sufficiente distanza per arrivare primi nel Girone. I Poliziotti faticano contro il Recco ma alla fine passano con il risultato di 22-17. Più agevole il compito del San Donà che contro il Cus Verona fa 52-22. Per la terza posizione tutto è ancora in gioco anche se la vittoria dei Lyons contro l'Accademia Nazionale (28-22) li pone con i pronostico dei favori. Domenica prossima il Piacenza farà visita al Grande Milano e sarà sufficiente una vittoria per arrivare al terzo posto in danno al Firenze. Tra le mura amiche il Firenze centra la sua 13^ vittoria battendo il Brescia per 22-9, ma resta ad un punti dagli emiliani. Nel Girone 2 vittoria decisiva per la Capitolina. I romani centrando il successo contro il Rubano (12-9) e domenica prossima andranno a far visita ai Gladiatori Sanniti. Una vittoria li porterebbe primi nel Girone. Più combattuta la seconda posizione. Ora racchiusi in 2 punti ci sono quattro squadre con Rubano e Romagna leggermente favoriti su Badia e Capoterra. Serie A – Girone A – XXI giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Rugby Lyons v Accademia Federale Tirrenia 28 – 17 (4-0) Udine Rugby v Rugby Grande Milano 28 – 22 (5-1) Franklin&Marshall Cus Verona v M-Three San Donà 22 – 52 (0-5) Aeroporto di Firenze v Rugby Banco di Brescia 22 – 09 (4-0) Med Italia Pro Recco v Fiamme Oro Roma 17 – 22 (1-4) Livorno Rugby v Donelli Modena 00 – 47 (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 88; San Donà punti 87; Lyons Piacenza punti 64; Aeroporti di Firenze punti 63; Udine punti 61; Recco punti 54; Brescia punti 52; Modena punti 51; Accademia Nazionale Tirrenia punti 48; Cus Verona punti 36; Grande Rugby Milano punti 14; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 13 maggio 2012 Grande Milano – Lyons Piacenza; Rugby Brescia – Udine; Amatori San Donà – Livorno; Modena – Recco; Accademia Nazionale Tirrenia – Firenze; Fiamme Oro Roma – Cus Verona. Serie A – Girone B – XXI giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Amatori Catania v Autosonia Avezzano 15 – 06 (4-0) Santa Margherita Valpolicella v Novaco Amatori Alghero 18 – 06 (4-0) Zhermack Badia v Romagna RFC 24 – 18 (5-1) UR Capitolina v Rubano Rugby 12 – 09 (4-1) ASR Milano v Gladiatori Sanniti 21 – 12 (4-0) Amatori Capoterra v Gruppo Padana Paese 26 – 13 (5-0) Classifica: Capitolina punti 66; Rubano e Romagna punti 63; Amatori Capoterra e Badia punti 61; Valpolicella punti 56; Amatori Catania punti 55; Amatori Alghero punti 50; Avezzano punti 45; Paese punti 43; Asr Milano punti 19; Gladiatori Sanniti punti 13. ^ Gladiatori Sanniti e Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo turno domenica 13 maggio 2012 Paese – Amatori Catania; Alghero – Asr Milano; Rubano – Valpolicella; Avezzano – Badia; Romagna – Capoterra; Gladiatori Sanniti – Unione Capitolina. FASE FINALE Al termine3 della regular season le squadre classificatesi al 1, 2, 3 posto del Girone 1 e la squadra classificatasi 1 del Girone 2, disputeranno le semifinali incontrandosi in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta, con il seguente schema 1^ classificata del Girone 2 – 1^ classificata del Girone 1. 3^ classificata del Girone 1 – 2^ classificata del Girone 1. Le vincenti della fase semifinale disputeranno la finale Titolo in campo neutro. La vincente sarà designata Campione d’Italia Seria A e sarà promossa in Eccellenza. FASE RETROCESSIONE. Retrocessione dirette due squadre. Al termine della regular season le squadre che si classificheranno 11^ e 12^ in classifica del Girone 2, saranno retrocesse direttamente e parteciperanno la stagione sportiva successiva al campionato di Serie B. Spareggio retrocessione due squadre. Per determinare le altre due squadre che retrocederanno in Serie B si procederà ad uno spareggio retrocessione: le squadre classificatesi 9^ e 10^ del Girone 2 e le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto del Girone 1 si incontreranno in partite di andata e ritorno con la formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: 9^ classificata Girone 2 – 12^ classificata Girone 1 10^ classificata Girone 2 – 11^ classificata Girone 1 Le perdenti saranno retrocesse in Serie B. Le partite di andata si giocheranno in casa della 9^ e 10^ classificata del Girone 2. Passaggi. Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto del Girone 1 passeranno dal Girone 1 al Girone 2 o retrocederanno in Serie B in base al risultato dello spareggio retrocessione. La squadra 2^ classificatasi del Girone 2 passa al Girone 1. La squadra 1^ classificatasi del Girone 2 passerà al Girone 1 se risulterà perdente alla Fase semifinali/Finale. TABELLINI RUGBY LYONS V ACCADEMIA FEDERALE TIRRENIA 28-17 Lyons Piacenza: 15 Rossi Matteo(V.Cap), 14 Buondonno Andrea, 13 Casalini Lorenzo(33°II°t. 20 Andreoli), 12 Alfonsi Eugenio, 11 Alfonsi Giacomo(18° II°t. 21 Chiozza), 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Gaudenzi Lorenzo(18° II°t 22 Cammi), 8 Baroni Diego Mauro, 7 Petrusic Darijo, 6 Benelli Mirko (Cap), 5 Soffiantini Andrea(6à II°t. 17 Schiavi), 4 michetti Mariano, 3 Paoletti Tino(1°II°t. 16 Mortali), 2 Bance Abdoul Nourou(29°II°t. 18 Fornari), 1 Parmigiani Maurizio. All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Rugby Accademia Tirrenia: 15 Odiete David Michael, 14 Benvenuti Giovanni(30°II°t. 21Crestini), 13 Bettin Andrea, 12 Boni Tommaso(11° II°t 22 Fontanesi), 11 Gazzola Marco, 10 Padovani Edoardo(V.Cap.), 9 Violi Marcello, 8 Marazzi Vittorio(Cap.), 7 Vian Giammarco, 6 Salvetti Jacopo(11° II°t 20 Nostran), 5 Bellucci Marco, 4 Berton Cesare, 3 Scarsini Luca(13° I° t. 18 Zanusso Matteo), 2 Conti Luca, 1 Iovenitti Stefano(4° II°t. 19 Grassotti)(11° II°t 23 Campagnaro).All. De Carli Gianpiero. Marcatori: I° tempo: 9° meta Lyons 10 Haimona tr. 10 Haimona, 16° meta Accademia 8 Marazzi tr 15 Odiete, 19° C.P. Lyons 10 Haimona, 26° meta Lyons 14 Buondonno, 30° C.P. Accademia 15 Odiete, IIo Tempo: 1° drop Lyons 10 Haimona, 9° meta Lyons 15 Rossi tr. 10 Haimona, 16° C.P. Lyons 10 Haimona,36° meta Accademia 15 Odiete tr. 9 Violi, Arbitro: Vivarini di Padova. Man of the match:2 Lyons Bance. UDINE RUGBY V RUGBY GRANDE MILANO 28-22 (15-17) UDINE: Marconato, Lo Schiavo, Mcivor (39^ Lentini), Calcagno, D'Anna (23^ Conti, 14^st. Macor), Bombonati, Picogna (39^st Venier), Ursache, Du Plessis, Folla, Avoledo (5^st Francescutti), Giannangeli, Copetti (1^st. Taddio), Girelli, Massafra (23^Mazzini). Allenatore: Dalla Nora GRANDE MILANO RUGBY:Vicinanza, Rossi, Todini, Viganò D., Negri, Bissolotti, Celoni, Mbandà, Viganò E., Cancro, Calzaferri (24^ Mc Allister), Dell'Acqua, Romascu, Kaspareck, Puddu.All.: Bertoncini MARCATORI:Primo tempo: 7^Mt Girelli tr Bombonati (7-0), 11^ Mt.Cancro tr Viganò D.(7-7), 22^ Mt Viganò E. Tr Viganò D (7-14), 25^ CP Bombonati (10-14), 35^ Mt. Du Plessis (15-14), 40^CP Viganò D.(15-17). Secondo Tempo: 5^ CP Bombonati (18-17), 20^ Mt Calcagno (23-17), 24^ Mt. Celoni (23-22), 34^Mt Lo Schiavo (28-22 ARBITRO: Falzone (PD) Note:cartellini gialli: 34^ Dell'Acqua RANKLIN&MARSHALL CUS VERONA V M-THREE SAN DONÀ 22-52 Cus Verona Rugby: Michelini E, Pizzardo (60’ Favaretto), Corso, Schiesaro (36’ Martinucci), Ferrari, Rodriguez, Federzoni (52’ Mariani), Caruggi (47’ Bergamin), Zardin, Paghera, Liboni (68’ Olivieri), Filippini, Michelini A. (70’ Mutascio, 76’ Menegazzi), Neethling, Mutascio (55’ Munteanu). Allenatore: Danilo Beretta. M-Three San Donà: Secco (70’ Cincotto), Bressan, Brussolo, Iovu (70’ Cibin), Florian (65’ Zanette), Dotta, Mucelli, Pelepele, Bacchin (50’ Bocchi), Di Maggio (65’ Pilla), Minello, Montani (50’ Venturato), Filippetto (60’ Zamparo), Vian, Cendron (45’ Zanusso). Allenatore: Jason Wright. Arbitro: De Martino di Napoli. Marcatori: 1T. 4’ m. Corso t. Michelini E. (7-0), 19’ m. Bressan t. Mucelli (7-7), 28’ m. Filippini t. Michelini E. (14-7), 32’ m. Montani t. Mucelli (14-14), 35’ m. Bressan t. Mucelli (14-21), 40’ cp. Michelini E. (17-21). 2T. 5’ m. Filippetto (17-26), 14’ m. Pelepele (17-31), 18’ m. Florian t. Mucelli (17-38), 29’ m. Filippini (22-38), 39’ m. Cincotto t. Mucelli (22-45), 44’ m. Vian t. Mucelli (22-52). Note: terreno pesante, tempo nuvoloso, spettatori 300. Cartellini gialli: nessuno. Primo tempo: 17-21. Calci: Verona: 3/4 (Michelini E. 2/3 t. 1/1 cp.), San Donà 6/8 (Mucelli 6/8 t.). Punti in classifica: Verona 0 – San Donà 5. Man of the match: Pelepele. AEROPORTO FIRENZE RUGBY – BANCO BRESCIA 22-9 (5-3) FIRENZE: Nava, Genua, Bastiani, Menon (38' s.t. Renzetti), Meyer (20' s.t. Passaleva), Rios, Billot, Parri, Ippolito (35' p.t. Borsi), Santi, Soldi, Vella, Bianco G. (20' s.t. Lunardi), Fanelli (8' s.t. Leoni), Cagna (20' s.t. Chiostrini) All.: Ghelardi - Sordini BANCO BRESCIA: Hosking, Locatelli, Bonari, Groenewald, Cogoli (1' s.t. De Carli), Muscojona, Prezioso, Gandolfi (1' s.t. Scotuzzi), Rizzotto, Romano M. (35' s.t. Ferretti), Pedrazzani N., Pola (29' s.t. Pedrazzani L.), Castiglia (20' s.t. Trevisani), Azzini (139' s.t. Romano D.), Volpari (39' s.t. Saviello). All.: Molinari Marcatori: p.t.: 10' m Cagna (5-0); 16' cp Hosking (5-3) s.t.: 2' cp Billot (8-3); 7' cp Hosking (8-6); 13' m Bianco G. tr Billot (15-6); 20' cp Hosking (15-9); 40' m tecnica tr Billot (22-9). Arbitro: Marrama (Padova) Note: 10' s.t. c. giallo Meyer - Spettatori 700 MED ITALIA PRO RECCO V FIAMME ORO ROMA 17-22 (10-03) PRO RECCO: Del Ry, Tassara, Bisso (39' St Torchia), Zanzotto, Becerra, Agniel, Villagra, Salsi, Tonini, Giorgi (21' St Orlandi), Lopez, Metaliaj (32' St Vallarino), Galli, Noto, Casareto Allenatore: Villagra FF.OO.: Barion (29' St Boarato), Mariani, Sapuppo, Rosa, De Gaspari, Forcucci, Benetti (20' St Martinelli, 40' St Andreucci), Cerasoli, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Santelli (5' St Pellegrinelli), Cerqua, Vicere' (5' St Maestri), Cocivera (5' St Gasparini) Allenatore: valsecchi Marcatori: pt: 5' Cp Agniel (3-0), 14' Cp Benetti (3-3), 16' Meta Becerra, Tr Agniel (10-3). St: 16' Meta Pellegrinelli, Tr Benetti (10-10), 22' Meta De Gaspari (10-15), 31' Meta De Gaspari, Tr Boarato (10-22), 40' Meta Tonini, Tr Agniel (17-22). Arbitro: Boaretto di Rovigo. Note: Cartellini: LIVORNO RUGBY V DONELLI MODENA 00-47 (00-19) LIVORNO: Bonavia (28' s.t. Paperini); Contini, Citi, Gambini, Righetti; Milianti Mar., Chiesa T. (38' s.t. Tarantino); Cortesi (cap.), Musto, Montagnani; Pannocchia, Vullo (31' s.t. Filippi); Orabona, Lazar, Zaccuri. All.: Diego Saccà. DONELLI MODENA: Santillo; Costantini (21' s.t. Trotta), Naude (21' s.t. Bursi), Bisceglie (19' s.t. Uguzzoni), Lanzoni; Assandri, Rovina (13' s.t. Tepsanu); Stead (cap.), Trentini (32' s.t. Furghieri), Gibellini; Ghidoni, Giberti; Russo (27' s.t. Salici), Gatti (24' s.t. Kubler), Milzani (1' s.t. Faraone). All.: Gian Luca Ogier. MARCATORI: nel p.t. (0-19) 7' m. Gibellini tr. Assandri (0-7), 20' m. Gatti (0-12), 31' m. Stead tr. Assandri (0-19); nel s.t. 11' m. Gatti tr. Assandri (0-26), 17' m. Russo tr. Assandri (0-33), 30' m. e tr. Assandri (0-40), 34' m. Stead tr. Assandri. ARBITRO: Sandri di Trieste. NOTE: nessun cartellino giallo. Punti conquistati in classifica: Livorno 0, Modena 5. Girone b AMATORI CATANIA V AUTOSONIA AVEZZANO 15-06 (6-6) Amatori Catania: Gorgone,Montedoro (dal 41' Camino),Lamboglia,Zappalà,Borina,Forte, Parisi,Vasta,Delfino,Ferrara (dal 78' Minoldi),Grimaldi,Garozzo,Leonardi,Vinti (dal 68' Guglielmino Gabriele),Guglielmino Fabrizio (dal 58' Venturino). A disposizione: Dupplicato,Gravagna,Leonardi,Palmieri. Allenatore: Puglisi Giuseppe vezzano Rugby: Lanciotti,Taccone,Thomsen,Babbo,Guanciale,Fidanza (dal 50' Pallotta), Speranza,Mancinelli (dal 80+2 Di Cintio) ,Angeloni,Passalacqua (dal 61 Fantauzzi),Farina.Cofini Antoni,Cacchione (dal 61' Ranalletta) ,Cofini Stefano (dal 71' Burca),Comperti (dal 79 Baiocchi) a disposizione: Di Cintio,Porretta,Catonica. Allenatore: Santucci Alberto arcatori: 7' cp. Thomsen,9' cp. Thomsen,23' cp. Borina,35' cp. Borina,64' cp. Borina,78' cp. Borina, 80+3 cp. Borina Cartellini gialli: 42' Angeloni (Avezzano),68' Zappalà ( Amatori Catania) Arbitro: sig. Smiraldi (Torino) Note: RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AMATORI RUGBY ALGHERO 18-6 (15-6) RUGBY CLUB VALPOLICELLA: Etcheverry, Saccomani, Tampelin, Damoli (2’st Spadaro), De Leo (27’st Girelli), Massalongo F. (V.Cap), Musso (30’st Fraccaroli), Cimardi, Pivetta (Cap), Previato (35’st Quintarelli), Abouarrouchè (35’st Nicolis), Filippini, Ferrari (20’st Savoia), Zampini (30’st Zorzi), Dolcetto (30’st Momi). Allenatore: Alessandro Zanella AMATORI RUGBY ALGHERO: Daga, Lorenzini, Franchin, Ricci, Solinas, Apikotoa, Peana (1’st Salis), Caldon, Giacci, Toniolo (20’st Paddeu), Pagani, Paco, Bonetti (1’st Loi), Spirito (20’st Mele), Capponi. A disposizione: Cocchiaro, Ferrari, Anversa. Arbitro:Navarra (UD) Giudici di Linea: Filizzola -Parabiago (MI), Borsetto -Parabiago (MI), Marcatori: 7’pt meta Va Filippini (5-0), 13’pt calcio piazzato Va Etcheverry (8-0), 18’ pt calcio piazzato Al Ricci (8-3), 24’pt calcio piazzato Al Ricci (8-6), 30’pt meta Va Etcheverry tr. Etcheverry (15-6), 7’st calcio piazzato Va Etcheverry (18-6) Note: ET 7’st Al Daga. Campo in buono stato,cielo coperto con acquazzone e vento nel secondo tempo, pubblico circa 300 spettatori. ZHERMACK BADIA V ROMAGNA RFC 24-18 (17-15) Zhermack Badia Polesine: Fratini, Zarattini, Rosi, Candian, Tinazzo (St 22' Aretusini), Kitching, Flagiello, Teodorini, Anouer, Bonini (St 17' Brizzante), Munerato (St 26' Fabio Michelotto), Daher-Comoglio, Brancalion, Colombo (St 17' Masiero), Tellarini. All Stefano Bordon Romagna Rfc: Amato, Mattiacci (St 3' Gai), Cuccari, Luci, Donati, Pasqualini, Soldati (St 39' Galasso), Fantini, Pias, Magnani (St 32' Turroni), Devodier (St 32' Morelli), De Gennaro, Simone Cossu (St 32' Cotignoli), Emanuele Cossu (Pt 10' Hall), Molino. All Francesco Urbani Marcatori: 8' m Zarattini (5-0); 18' cp Soldati (5-3); 21' m Munerato (10-3); 28' m Pias - tf Soldati (10-10); 32' m Zarattini - tf Fratini (17-10); 42' m Soldati (17-15). St: 16' cp Soldati (17-18); 30' m Anouer - tf Fratini (24-18). Arbitro: Simone Colantonio di Roma Note: GdL Andrea Laurenti di Roma e Gabriele Armanini di Noceto. UR CAPITOLINA V RUBANO RUGBY 12-09 CAPITOLINA: Rebecchini G. (75’), Recchi (29’ Rebecchini B. dal 68’ Piva), Marrucci, Scalzo G., Iacolucci, Diana, Vannini, Budini (dal 68’ al 74’ Iachizzi), De Michelis (Cap.) (dal 6’ al 15’ Iachizzi), Bitetti, Manozzi (65’ Lupi), Scoccini, Rossi (69’ Bitonte), Polioni, Marsella. RUBANO: Borsetto (70’ Borsetto); Ragazzi, Dal Corso, Ercolino, Belluco; Menniti-Ippolito, Prati, Baraldo (cap.), Zampiron (76’ Palandrani), Rocchio (58’ Cucchio), Rizzo (72’ Lucchetti), Mainardi; Bortoletti, Gazzola, Matteralia (65’ Varroto). Non entrati: Luchetti, Sandonà, Azzalin. All. Beppe Artuso/Hector De Marco Marcatori: 15’ Cp Diana, 28’ Cp Diana, 33’ Cp Borsetto, 50 Cp Borsetto, 52’ Cp Diana, 71’ Cp Menniti-Ippolito, 79’ Cp Diana. Arbitro: Castagnoli (Livorno), g.d.l. Zucchi, Righini Note: 48’ Cart. Giallo De Michelis, 59’ Cart Giallo Rossi, 66’ Cart. Giallo Zampiron Giornata piovosa, campo insidioso ma che comunque tiene, spettatori 450. AMATORI CAPOTERRA V GRUPPO PADANA PAESE 26-13 CAPOTERRA: Garau M, Bousmnia M, Koko A, Kahn M., Baire G, Arbizu L, Queirolo J, Busser L, Pinna A, Pinna C, Coetzee J.P, Peddio R, Geraci L, Masetti B, Di Pietro A.. PAESE: Furlan, Firnarolo, Gemin, Pozzebon (30 Bergamo), Agnoletto,Barzan, Memo, Tamas (41 Bavaresco), Gigliodoro, Codo, Signori (80 Boffo), Menelle (41 Ruffoloni, 79 Zanatta), Berisa, Kudin (16 Donadi), Deoni (64 Reffo) 1 mt Furlan; 8 mt Baire G., tr Arbizu; 14 cp Agnoletto; 31 mt Kahn, tr Arbizu; 37 mt Koko; 69 mt Agnoletto; 80 meta tecnica, tr Arbizu; Arbitro: Tomò di Roma. Note: Giallo: 79 Berisa ASR MILANO V GLADIATORI SANNITI 21-12 ASR MILANO: Tolotti Andrea (vcap), Molinaro Danilo, Cerutti Michele, Ragusi Federico, Bestetti Luca, Thompson Russel Paul, Centineo Andrea, Cipolla Salvatore (cap.), Cortinovis Jacopo Edoardo, Merlo Juan Ignacio, Barana Giulio, Carafa Paolo, Ferrari Nicola, Corbetta Carlo, Camelliti Daniele. GLADIATORI SANNITI: Carone Mariano, Falivene Generoso, Ciampa Domenico, Passariello Mirko, Scognamiglio Roberto, Canna Carlo, Botticella Manuel, Verdile Michele, Fragnito Arturo, Zizza Marco, Caldarulo Michele, Valente Alessandro, Romano Francesco, Tenga Roberto, Bosco Matteo. Marcatori: p.t. 8’ Ragusi m. (5-0), 15’Tolotti cp (8-0), 35’ Meta tecnica Gladiatori Sannitir.(8-5), 39’Tolotti cp (11-5). Marcatori:s.t. 28’ Tolotti cp (14-5), 35’ Molinaro m. (19-5), Tolotti tr. (21-5), Passariello m. (21-10), Canna tr. (21-12) Arbitro: Sig. Bono di Brescia. G.d.l. : Sig. Pulpo di Brescia, Sig. Marcatori:s.t. 28' Tolotti cp (14-5), 35' Molinaro m. (19-5), Tolotti tr. (21-5), Passariello m. (21-10), Canna tr. (21-12) Arbitro: Sig. Bono di Brescia. G.d.l. : Sig. Pulpo di Brescia, Sig. D'amico di Brescia Note: Cartellini: 16's.t. giallo (Corbetta ASR Milano) 28' s.t. giallo (Carone Gladiatori Sanniti) 29' st. rosso (Verdile Gladiatori Sanniti) Cambi: 5° st (Tanca per Centineo ASR Milano),12' st (Grieco per Fragnito, Santosuosso per Romano Gladiatori Sanniti), 15' st (Limonta per Barana, Piatti per Ferrari ASR MILANO) 21' s.t. (Pozzi per Carafa ASR Milano), 26' s.t. (Balestrini per Corbetta ASR Milano), 31' st (Montano per Caldarulo Gadiatori Sanniti), 33' st (Gobbi Frattini per Cerutti ASR Milano), 35' st (Tardini per Bestetti, Gavazzoni per Camelliti ASR MILANO)
ESTRA I CAVALIERI PRATO IN FINALE, MOGLIANO BATTUTO 18-16
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione