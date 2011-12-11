(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA
di Redazione
11/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE 2011 SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA. TURNO FAVOREVOLE AL SAN DONA' CHE VINCE A FIRENZE E CONQUISTA IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. PARI TRA CAPOTERRA E CAPITOLINA NEL BIG MATCH DEL GIRONE 2 Il nono turno sorride al San DonÃ . A Firenze i veneti passano per 40-29 e conquistano la seconda posizione in classifica, sfruttando al meglio il passo falso delle Fiamme Oro Roma che nellâanticipo del sabato avevano perso ad Udine per 19-18. Il Lyons Piacenza, da par suo, batte in casa il Rugby Brescia (35-7) e aggancia il Rugby Firenze a quota 29. Ricuce il divario anche il Modena che centra la sesta vittoria stagionale andando a vincere sul difficile campo del Cus Verona per 27-16. Vittorie esterne per Recco (18-9) sul Livorno e dei ragazzi dellâAccademia federale (44-16) sul Grande Milano. Nel girone 2 il big match tra Capoterra â Capitolina finisce in pareggio (10-10). Il derby tra Badia e Rubano va ad appannaggio dei ragazzi del coach Bordon che passano per 19-17. Domenica prossima altro big match tra Rubano e capitolina. Serie A â Girone A â IX giornata â 11.12.11 â ore 14.30 Udine RFC v Fiamme Oro Roma 19 â 18 (4-1) Lyons Piacenza v Rugby Banco di Brescia 35 â 07 (5-0) Firenze Rugby 1931 v M-Three San DonÃ 29 â 40 (1-5) Livorno Rugby v Pro Recco Rugby 09 â 18 (0-4) Rugby Grande Milano v Accademia Nazionale Tirrenia 16 â 44 (0-5) Franklin&Marshall Cus Verona v Donelli Modena 16 â 27 (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 38; Amatori san DonÃ punti 30; Firenze Rugby e Rugby Lyons Piacenza punti 29; Modena punti 28; Pro Recco e Accademia Nazionale Tirrenia punti 27; Rugby Udine punti 23; Rugby Brescia punti 17; Cus Verona punti 13; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 18 dicembre 2011 Accademia Nazionale Tirrenia â Lyons Piacenza; Grande Milano â Udine; Amatori San DonÃ â Cus Verona; Brescia â Firenze; Fiamme Oro Roma â Recco; Modena â Livorno. erie A â Girone B â IX giornata â 11.12.11 â ore 14.30 Amatori Capoterra v Unione Capitolina 10 â 10 (2-2) Amatori Catania v ASR Milano 23 â 17 (4-1) Autosonia Avezzano v Novaco Alghero 10 â 16 (1-4) Santa Margherita Valpolicella v Gladiatori Sanniti 36 â 18 (5-0) Zhermack Badia v Rubano Rugby 19 â 17 (4-1) Romagna RFC v Gruppo Padana Paese 19 â 07 (4-0) Classifica: Unione Capitolina e Amatori Capoterra punti 30; Rubano punti 29; Paese punti 24; Romagna punti 23; Badia e Valpolicella punti 22; Avezzano punti 20; Amatori Catania e Amatori Alghero punti 18; Asr Milano punti 7; Gladiatori Sanniti punti 2. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione a per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. ^^^Attenzione la sanzione Ã¨ stata ridotta a 4 (quattro) punti di penalizzazione dalla Commissione dâAppello Federale (CAF) con sentenza del 24 novembre 2011 che ha accolto il ricorso presentato allâAmatori Alghero avverso le due decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. Prossimo turno domenica 18 dicembre 2011 Avezzano â Amatori Catania; Amatori Alghero â Valpolicella; Romagna â Badia; Rubano â Capitolina; Gladiatori Sanniti â Asr Milano; Paese â Capoterra. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
