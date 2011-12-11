Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA

11/12/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE  2011  SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA. TURNO FAVOREVOLE AL SAN DONA' CHE VINCE A FIRENZE E CONQUISTA IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA. PARI TRA CAPOTERRA E CAPITOLINA NEL BIG MATCH DEL GIRONE 2 Il nono turno sorride al San DonÃ . A Firenze i veneti passano per 40-29 e conquistano la seconda posizione in classifica, sfruttando al meglio il passo falso delle Fiamme Oro Roma che nellâanticipo del sabato avevano perso ad Udine per 19-18. Il Lyons Piacenza, da par suo, batte in casa il Rugby Brescia (35-7) e aggancia il Rugby Firenze a quota 29. Ricuce il divario anche il Modena che centra la sesta vittoria stagionale andando a vincere sul difficile campo del Cus Verona per 27-16. Vittorie esterne per Recco (18-9) sul Livorno e dei ragazzi dellâAccademia federale (44-16) sul Grande Milano. Nel girone 2 il big match tra Capoterra â Capitolina finisce in pareggio (10-10). Il derby tra Badia e Rubano va ad appannaggio dei ragazzi del coach Bordon che passano per 19-17. Domenica prossima altro big match tra Rubano e capitolina. Serie A â Girone A â IX giornata â 11.12.11 â ore 14.30 Udine RFC v Fiamme Oro Roma   19 â 18  (4-1) Lyons Piacenza v Rugby Banco di Brescia  35 â 07  (5-0) Firenze Rugby 1931 v M-Three San DonÃ   29 â 40  (1-5) Livorno Rugby v Pro Recco Rugby   09 â 18  (0-4) Rugby Grande Milano v Accademia Nazionale Tirrenia  16 â 44 (0-5) Franklin&Marshall Cus Verona v Donelli Modena   16 â 27  (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 38; Amatori san DonÃ  punti 30; Firenze Rugby e  Rugby Lyons Piacenza punti 29; Modena punti 28; Pro Recco e  Accademia Nazionale Tirrenia punti 27; Rugby Udine punti 23;   Rugby Brescia punti 17; Cus Verona punti 13; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 18 dicembre 2011 Accademia Nazionale Tirrenia â Lyons Piacenza;  Grande Milano â Udine; Amatori San DonÃ  â Cus Verona; Brescia â Firenze; Fiamme Oro Roma â Recco; Modena â Livorno. erie A â Girone B â IX giornata â 11.12.11 â ore 14.30 Amatori Capoterra v Unione Capitolina  10 â 10  (2-2) Amatori Catania v ASR Milano  23 â 17  (4-1) Autosonia Avezzano v Novaco Alghero   10 â 16  (1-4) Santa Margherita Valpolicella v Gladiatori Sanniti  36 â 18  (5-0) Zhermack Badia v Rubano Rugby   19 â 17  (4-1) Romagna RFC v Gruppo Padana Paese   19 â 07  (4-0) Classifica: Unione Capitolina e Amatori Capoterra punti 30; Rubano punti 29; Paese punti 24; Romagna punti 23;  Badia e Valpolicella punti 22; Avezzano  punti 20; Amatori Catania e  Amatori Alghero punti 18; Asr Milano punti 7; Gladiatori Sanniti punti 2. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione a per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. ^^^Attenzione la sanzione Ã¨ stata ridotta a 4 (quattro) punti di penalizzazione dalla Commissione dâAppello Federale (CAF) con sentenza del 24 novembre 2011 che ha accolto il ricorso presentato allâAmatori Alghero avverso le due decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. Prossimo turno domenica 18 dicembre 2011 Avezzano â Amatori Catania; Amatori Alghero â Valpolicella; Romagna â Badia; Rubano â Capitolina; Gladiatori Sanniti â Asr Milano; Paese â Capoterra.   Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
