SERIE A. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
09/12/2012
SERIE A. RISULTATI OTTAVA GIORNATA Gioca solo la Unione Capitolina. Nell’ottava giornata complice il maltempo (rinviate Udine-Accademia, Brescia-Recco e Romagna-Lyons Piacenza), l’Unione Capitolina batte il Modena per 51-3. A Verona, invece, il match viene sospeso dal direttore di gara al 33 del secondo tempo, poiché il Rubano, a causa di infortuni, non disponeva più del numero sufficiente per proseguire la gara. Nel Girone 2 continua il testa a testa tra Colorno e Vicenza. Il Colorno fatica ma passa contro l’Amatori Catania per 18-13 mentre il Vicenza fa bottino pieno contro il Cus Torino vincendo il match per 26-17. Vittorie interne per badia (28-17) sull’Alghero e del capoterra (60-5) sul fanalino di coda Avezzano. Rinviata PER CAMPO GHIACCIATO Amatori Parma – Cus Padova. SERIE A – GIRONE 1 – VIII TURNO – 9.12.2012 – ORE 14:30 UNIONE RUGBY CAPITOLINA - MODENA RUGBY CLUB 51 – 03 (5-0) FRANK&MARSHALL C.U.S. VERONA RUGBY - RUBANO sospesa al 33 del secondo tempo per numero insufficiente dei giocatori del Rubano. BANCO DI BRESCIA RUGBY - PRO RECCO RUGBY rinviata per impraticabilità del campo RUGBY UDINE 1928 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA rinviata per impraticabilità del campo ROMAGNA R.F.C - RUGBY LYONS PIACENZA rinviata per impraticabilità del campo Riposa: AEROPARTI DI FIRENZE Classifica: Unione Capitolina punti 33; Lyons Piacenza punti 24; Pro Recco punti 22; Accademia nazionale Tirrenia punti 21; Cus Verona punti 20; Udine punti 19; Romagna punti 17; Brescia punti 16; Rubano punti 13; Firenze Rugby punti 9; Modena 5; San Gregorio Catania -4. La classifica verrà aggiornata a partire dalla prossima riunione del Giudice Sportivo per consentire l’adeguamento delle procedure del sistema informatico e la classifica non terrà conto delle gare disputate dalla società San Gregorio Catania, poiché ritirata. Prossimo Turno Domenica 16 Dicembre 2012 Accademia Nazionale Tirrenia – Unione Capitolina; Modena – Brescia; Lyons Piacenza – Firenze; recco – Romagna; Rubano – Udine. Riposa: Cus Verona. SERIE A – GIRONE 2 – VIII TURNO – 9.12.2012 – ORE 14:30 AMATORI RUGBY BADIA - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 28 – 17 (4-0) RUGBY PAESE - RUGBY CLUB VALPOLICELLA 17 – 36 (0-5) CE.S.IN CUS TORINO RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA 17 – 26 (0-4) CLUB AMATORI SPORT CATANIA - RUGBY COLORNO 13 – 18 (1-4) AMATORI RUGBY CAPOTERRA – AUSONIA RUGBY AVEZZANO 60 – 05 (5-0) AMATORI PARMA RUGBY - C.U.S. PADOVA RUGBY rinvio per impraticabilità del campo Classifica: Rugby Colorno punti 29; Vicenza punti 27; Cus Torino e Badia punti 19; Valpolicella, Capoterra e Alghero punti 17; Cus Padova e Amatori Catania punti 15; Paese punti 11; Amatori Parma punti 9; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Amatori Catania due partite da recuperare; Cus Torino e Badia una gara da recuperare. Prossimo Turno Domenica 16 Dicembre 2012 Alghero – Amatori Catania; Avezzano – Paese; Colorno – Cus Torino; Cus Padova – Capoterra; Vicenza – Amatori Parma; Valpolicella – Badia. I TABELLINI. UR CAPITOLINA v MODENA RUGBY CLUB 51 – 3 (22-3) CAPITOLINA: Rebecchini G. (17’ st. Cesari), Rebecchini B. (20’ st. Kustermann), Marrucci (23’ st. Murer), Scaramuzzino, Iacolucci, Bocchino, Vannini, Leonardi E. (1’ st. Rampa), De Michelis (Cap.) (31’ st. Cozzolino), Menichella, Lupi (6’ st. Manozzi), Martire, Bitonte (15’ st. Rossi), Polioni, Moriconi (19’ st. Bianchi). All.:Cococcetta. MODENA: Utini (4’ st. Catellani), Trotta, Bisceglie, Uguzzoni, Kubler, Assandri (30’ st Gatti F.), Tepsanu (1’ st Rovina), Venturelli M. (20’ st. Lorenzi), Giberti (33’ st.Dormi), Venturelli L., Maccaferri, Sola, Milzani (20’ st D’Amico), Cavallero. Faraone (25’ st. Furghieri). All:Ogier Gian Luca Marcatori: pt. 6’ mt. Leonardi E. tr Bocchino, 20’ cp. Assandri, 21’ mt. Iacolucci tr. Bocchino, 32’ drop Bocchino, 35’ mt. Leonardi E. nt.- st. 15’ mt. Vannini nt., 16’ mt. Polioni nt., 24’ mt. De Michelis tr. Bocchino, 27’ mt. De Michelis tr. Bocchino, 39’ mt. Iacolucci nt. Arbitro: Schilirò (Catania) Note: cart. giallo 25’ pt. Leonardi E. Giornata rigida e assolata, campo allentato dalle recenti piogge, spettatori 450. Girone 2 ZHERMACK AMATORI RUGBY BADIA - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 28-17 (13-3) Badia: Giolo, Flagiello (St 81 Zarattini), Tinazzo, Aretusini, Sgarbi, Fratini, Zanirato, Davey (St 2' Avanzi), Chimera, Masiero (St 24' Colognesi), Fabio Michelotto, Diego Michelotto, Bezuindenhout (St 20' Colombo), Guglielmo (St 37' Fanchin), Tellarini (St 31' Biasioli). All Dardani – Spaccamonti Alghero: Costantini, Solinas, Apikotoa, Toniolo, Lorenzini, Andrea Peana, Daga, Spanu (St 40' Lombardo), Giacci, Usai, Rancati, Sirbudan, Escobar, Spirito (St 40' Paddeu), Bonetti. All Gert Peens Marcatori: 17' cp Apikotoa (0-3); 21' cp Fratini (3-3); 24' m Bezuindenhout - tf Fratini (10-3); 35' cp Fratini (13-3). St: 10' m Lorenzini - tf Aikotoa (13-10); 23' m Tinazzo - tf Fratini (20-10); cp Fratini (23-10), 30' m Sgarbi (28-10); 40' m Toniolo - tf Costantini (28-17) Arbitro: Simone Colantonio di Roma Gdl: Gianluca Tavelli e Vittorio Gobbi di Piacenza Note: cartellini gialli per Bezuindenhout (Pt 36') e Tinazzo (St 43') GRUPPO PADANA PAESE VS RUGBY CLUB VALPOLICELLA 17-36 (PT 12-17) Paese: Furlan, Agnoletto, Passuello, Barzan, Visentin (24’ pt Memo, 35’ pt A.Pavin), Fiacchi, Casarin, Cadorin, Secolo, Tamas (1’ st Biasin), Fornarolo (33’ st J.Durigon), Boffo (14’ st Menelle), Berisa (18’ st A.Zanatta), Zara (19’ pt Gigliodoro), Deoni (1’ st Caeran). All. P.Pavin-Vendramin Valpolicella: Etcheverry, Pacchera, Roman, Musso (31’ st Damoli), De Leo, Massalongo (1’ st Saccomani), Musso (1’ st Zardini), Previato, Pivetta, Fraccaroli (14’ st Burati), Filippini, Bianchi (28’ st Nicolis), Savoia (3’ st Zampini), Frapporti (3’ st Momi), Ferrari (31’ st Russo). All. Zanella. Marcatori: pt 4’ m Pacchera tr Etcheverry, 9’ m Furlan tr Agnoletto, 20’ m Pivetta tr Etcheverry, 22’ m Visentin, 25’ cp Etcheverry; st 5’ m Saccomani tr Etcheverry, 9’ m Saccomani tr Etcheverry, 31’ m Nicolis, 38’ m Cadorin Arbitro: Navarra (Trieste) G.d.L: Lento (Udine), Bellinato (Villorba) Progressivo: 0-7, 7-7, 7-14, 12-14, 12-17, 12-24, 12-31, 12-36, 17-36 Note: spettatori 150, Paese 1/4 (Agnoletto tr 1/1, Fiacchi tr 0/2, A.Pavin cp 0/1), Valpolicella 5/6 (Etcheverry cp 1/1, tr 4/5) Ammonizioni: st 38’ Russo Punti conquistati: Paese 0, Valpolicella 5 Man of the match: Etcheverry CE.S.IN CUS TORINO RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA 17-26 (7-6) Ce.S.In. CUS Torino: 15 Baire, 14 Lo Greco C. (7' st Monfrino), 13 Musso, 12 D'Angelo, 11 Tinebra, 10 Forte, 9 Jaluf, 8 Merlino, 7 Alparone, 6 Amadio (19' st Spaliviero), 5 Narcisi, 4 Bandieri (19 st Malvagna), 3 Iacob, 2 Martina, 1 Modonutto (1' st Lo Faro). A disposizione: Nicita, Gecse, Falcetto e Civita. All.: Regan Sue Rangers Rugby Vicenza: 15 Doglioli, 14 Marchiori, 13 Gastaldo, 12 Traverso, 11 Iotti (41' st Bonuomo), 10 Pavin, 9 Masi, 8 Stanfill, 7 Cenghialta (16' st Edoardo Tonello), 6 Torregiani, 5 Fracca (40' st Pelizzari), 4 Rizzo (43' st Gnata), 25 Furegon (29' st Pogni), 2 Barbato, 1 Dolcetto. A disposizione: Mazzini, Nicoli e Filippo Tonello. All.: Roberto Rampazzo Marcatori: 23' meta tecnica, trasf. D'Angelo (7-0); 30' c.p. Pavin (7-0); 43' c.p. Pavin (7-6) . Secondo tempo: 4' meta Alparone, trasf. D'Angelo (14-6); 9' c.p. Pavin (14-9); 13' c.p. Baire (17-9); 29' meta Marchiori, trasf. Pavin (17-16); 35' meta Stanfill, trasf. Pavin (17-23); 44' c.p. Pavin (17-26). Arbitro: Carlo Damasco (Napoli). Assistenti: Marco Masetti (Arezzo) e Salvatore Vassallo (Genova). Note: Ammonizioni: Primo tempo: 16' Rizzo. Secondo tempo: 4' Dolcetto; 8' D'Angelo; 23' D'Angelo (rosso). Man of the match: Louis Stanfill (Rangers Rugby Vicenza) RUGBY CAPOTERRA vs AVEZZANO RUGBY 60 - 5 (45-00) Asd Amatori Rugby Capoterra: Aru M. (71 Loddo E.); Anbus G. (71 Falda R.); Panetti A. (74 Bertocchi M.); Matthews E.; Baousmina M. (55 Cauli E.); Anversa M. (60 Baire A.); Queirolo J.M.; Busser L.N.; Pinna A. (64 Caboni G.); Sainas G.; Coetzee J.P.; Ferrentino F. (41 Peddio R.); Tenga R. (48 Ruiu N.); Masetti B.; Geraci L.; All. Juan Manuel Queirolo Rugby Avezzano: Thomesen M. (66 Bernetti); Lanciotti R. Betteto M. (56 Pulsoni); Colaiuda A.; Taccone F. (41 Catonica); Fattore M.; Guardiano A.; Farina L.; Babbo G. (64 Cinque); Becattini N.; Mercurio G.; Silvano G. (41 Errico); Lanciotti S. (60Crucitti); Bonomo F.; Venditti L. Marcatori: 3 Anversa cp; 13 Bousmina mt, Anversa tr; 15 Matthews mt, Anversa tr; 20 Panetti mt, Anversa tr; 29 Ambus mt, Anversa tr; 38 Panetti, Anversa tr; 40 Coetzee, Anversa tr, 50 Sainas G. mt; 70 Sainas G. mt; 73 Pulsoni G.; 75 Sainas mt; Cartellini: 28 Fattori; 32 Mercurio; 43 Bousmina; Man of the match: Gianfranco Sainas ( Capoterra ) Calciatori: Anversa ( 7/8 ) Note: . Giornata soleggiata, temperatura 8 gradi con leggero vento di maestrale. Punti conquistati in classifica: Capoterra punti 5, Avezzano 0. Arbitro: Blessano (Treviso) Giudici di linea : Pescacin; Favero. CLUB AMATORI SPORT CATANIA - RUGBY COLORNO (a seguire)
