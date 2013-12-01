SERIE A. RISULTATI OTTAVA GIORNATA.
di Redazione
01/12/2013
Roma, 01 DICEMBRE 2013
SERIE A.
RISULTATI E TABELLINI DELLA OTTAVA GIORNATA
L’Aquila Rugby 1936 pareggia la seconda partita della stagione ma mantiene il primato in classifica. Contro il Valpolicella gli abruzzesi impattano
per 9-9. Del mezzo passo falso ne approfittano il Rugby Colorno, che centra il successo esterno contro l’Udine per 33-28, il Recco che batte il
Firenze per 26-20 e il Lyons Piacenza che passa contro i ragazzi dell’Accademia FIR per 36-20. In chiave salvezza importanti vittorie per il Cus
Verona (23-14) sul Romagna e del Rugby Banco di Brescia (21-13) sul Rubano.
Nel Girone 2 il Valsugana Padova fa bottino pieno superando il Cus Genova per 36-10. Nel derby sardo l’Alghero supera l’Amatori Capoterra per
25-19.
Serie A – Girone 1 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30
Pro Recco v Firenze Rugby 1931, 26 – 20 (5-2)
Rugby Udine v Rugby Colorno, 28 – 33 (1-5)
Rugby Banco di Brescia v Rubano Rugby, 21 – 13 (4-0)
Romagna RFC v Franklin&Marshall Cus Verona, 14 – 23 (0-4)
Accademia FIR v Lyons Piacenza, 20 – 36 (0-4)
RC Valpolicella v L’Aquila Rugby 1936, 09 – 09 (2-2)
Classifica:
L’Aquila Rugby 1936 punti 33; Rugby Colorno punti 32; Lyons Piacenza e Recco punti 29; Accademia FIR punti 27; Cus Verona punti 23; Valpolicella e
Rugby Banco di Brescia punti 17; Udine punti 10; Firenze punti 8; Rubano punti 5; Romagna punti 0.
Prossimo Turno domenica 8 dicembre 2013
Cus Verona – Pro Recco; Rugby Colorno – Valpolicella; Rubano – Romagna; L’Aquila Rugby 1936 – Accademia FIR; Lyons Piacenza – Brescia;
Firenze – Udine.
Serie A – Girone 2 – VIII giornata - 01.12.13 – ore 14.30
Novaco Alghero v Amatori Capoterra, 25 – 19 (5-1)
Valsugana Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova, 36 – 10 (5-0)
Cus Perugia v Zhermack Badia, 07 – 26 (0-5)
UR Prato Sesto v Rugby Benevento, 49 – 15 (5-0)
Cus Torino v Rangers Vicenza, 09 – 00 (4-0)
Riposa: Gran Sasso.
Classifica:
Valsugana Padova punti 29; Gran Sasso punti 24; Cus Torino punti 23; Vicenza e Badia punti 19; PratoSesto punti 17; Cus Genova punti 16; Cus Perugia e
Alghero punti 14; Amatori Capoterra punti 13; Benevento punti 6.
^ Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
Prossimo Turno domenica 8 dicembre 2013
Capoterra – Cus Perugia; Benevento – Valsugana; Vicenza – Prato sesto; Cus Genova – Gran sasso; Amatori Badia – Amatori Alghero.
Riposa: Cus Torino.
I TABELLINI
SERIE A GIRONE 1
AIRCOM PRO RECCO-FIRENZE 1931 26-20 (P.T. 19-5)
Marcatori: p.t.: 4' meta Rapone (5-0), 26' meta Neri tr Zanzotto (12-0), 34' meta Meyer (12-5), 39' meta Bisso tr Zanzotto (19-5).
S.t.: 3' meta Agniel tr Zanzotto (26-5), 22' meta Ghini (26-10), 30' meta Semoli (26-15), 40' meta Meroni (26-20).
RECCO: Gonzalez (1' st Becerra), Bisso (13' st Villagra), Breda (1' st Agniel), Torchia, Neri, Zanzotto, D'Agostini, Devoto, Rosa (7' st Vallarino),
Orlandi (18' st Metaliaj), Narcisi (27' st Maggi), Bonfrate, Rapone, Noto (1' st Bedocchi), Cafaro.
A disposizione: Casareto
Allenatore: Villagra
FIRENZE: Beretta, Marucelli (10' st Semoli), Ghini, Meyer, Difrancescantonio (1' st Rios), Falleri, Menè, Parri, Bianchini (26' st Ricci), Broglia
(1' st Chiostrini), Ciampa (10' st Piccioli), Savia (26' st Soldi), Fantoni, Fanelli (38' st Meroni), Bianco G..
A disposizione: Bianco S.
Allenatore: Sordini
Arbitro: Palladino di Torino
Cartellini gialli: 26' st Becerra (Recco), 27' st Fantoni (Firenze).
RUGBY UDINE vs RUGBY COLORNO 28-33 (6-25)
Serenissima Rugby Udine 1928:
Bottosso, Pisano (19^ST Rigutti), Lo Schiavo(38^ST Gerussi), Bombonati, D’Anna, Barella(12^ST Conti), Curtolo, Dri, Di Pietro, Lorenzon (16^ST
Venier), Avoledo (5^ST Sabot), Montani (38^st Beltrame),Wachsmann (1^ST Taddio), Corbanese , Montorfano(1^ST Mezzavilla, 24^ST Montorfano)).
A disposizione: Allenatore: Teghini
Rugby Colorno:
Torri, Canni, Terzi, Galante, Balocchi (1^ST Ceresini), Silva F.(25^ST Padovani), Barbieri(16^ST Dusi), Da Lisca, Modoni (6^ST Carretta), Rollo (30^ST
Benchea), Borsi, Caprioli, Tripodi(30^ST Zanacca), Silva M(16^ST Sanfelici), Palma(22^ST Buonodonno), A disposizione:
Allenatore: Mordacci
Marcatori: Primo Tempo: 2^CP Barella (3-0), 5^MT Rollo (3-5), 8^CP Silva F. (3-8), 20^ CP Silva F. (3-11), 30^ MT Modoni TR Silva F. (3-18), 32^CP
Barella (6-18), 39^MT Modoni tr. Silva (6-25).
Secondo Tempo:13^MT Conti TR Bombonati (13-25),17^ CP Dusi, (13-28), 19^ CP Bombonati (16-28), 22^ MT Terzi (16-33), 40^ MT Taddio (21-33), 44^ MT Di
Pietro TR Bombonati (28-33).
Arbitro: Meconi di Roma.
Cartellini gialli: 35^ Montani, 40^ ST Carretta.
Punti conquistati in classifica: Rugby Udine 1928 1, Rugby Colorno 5.
RUGBY BANCO DI BRESCIA V RUBANO RUGBY, 21-13 (11-07)
Rugby Banco Di Brescia, 15 Piscitelli , 14 Ferrari , 13 Mambretti , 12 Antl , 11 Secchi Villa L, 10 Ciserchia 9 Festa, 8 Robles, 7 Radici (8’ St
Romano) , 22 Volpari , 5 Reboldi (17’ St Pagani), 4 Pola, 3 Aluigi 2 Azzini (Cap), 1 Saviello (9’ St Trevisani; 37’ St Baruffi)
Rubano Rugby: 15 Borsetto, 14 Sattin, 13 Ercolino, 12 Mercanzin, 20 Pavan (7’ San Donaa’) , 10 Politeo (16’ St Pieretti) , 9 Prati (Cap) , 31
Caldon (12’ St Zampiron; 40’ St Targa) , 6 Negriolli (37’ St Fiorita) 7 Ricardi, 5 Cucchio, 4 Babetto, 18 Giuriatti (21’ Cp Bortoletti), 1
Marchetto Giovanni (20’ Marchetto Gregorio) , 3 Canova.
Marcatori: 1’ Cp Ciserchia 3-0; M Antl 8-0; 22’ Cp Ciserchia 11-0; 39’ M Prati Tr Borsetto 11-7 ; S.T.
1’ Cp Ciserchia 14-7; 5’ Cp Borsetto 14 - 10; 14’ M Ferrari Tr Ciserchia 21 - 10; 22’ Cp Borsetto 21-13
Arbitro: Trentin.
NOTE 10 PT cartellino giallo AZZINI (Brescia) e RICARDI (Rubano); 24’ ST cartellino giallo SATTIN (Rubano); 32’ ST cartellino giallo PRATI
(Rubano); 40’ ST CARTELLINO ROSSO PAGANI (Brescia) e SECCHI VILLA (Brescia)
ROMAGNA RFC-CUS VERONA RUGBY 14-23 (8-5)
Romagna RFC. 15.Righi (39’ st Visani), 14. Donati, 13.Calderan, 12.Asioli, 11.Marzocchi, 10.Medri M (22’ st Baroni), 9.Mattiacci, 8.Fantini (22’
st Pietro M, 30’ st sost temp Colavecchia), 7.Cacciagrano (40’ st Medri S), 6.Mtya, 5.Sgarzi, 4.Cotignoli, 3.Colavecchia (7’ st Turroni),
2.Cossu, 1. Gaeta A (7’ st Varano). Allenatore: Urbani
CUS Verona Rugby. 15. Berry, 11.Del Bubba (37’ pt Pizzardo), 13.Neethling, 12.Arduin (1’ st Tampelin) , 14. Laryea, 10.Michelini E, 9.Mariani,
7.Mazzi, 8.Badocchi, 6.Pauletti (9’-18’ st Munteanu sost temp, dal 20’ st Bergamin), 5.Braghi, 4.Filippini (12’ st Liboni), 3.Michelini (1’
st Girelli), 2.Zani, 1.D’Agostino.
Marcatori; Primo tempo: 30’ cp Righi (3-0), 34’ m Mariani nt Del Bubba (3-5), 39’ m Cacciagrano nt Righi (8-5)
Secondo tempo: 3’ cp Michelini E (8-8), 5’ cp Righi (11-8), 8’ cp Michelini E (11-11), 18’ cp Righi (14-11), 33’ m tecnica Verona t
Michelini E.(14-18), m Pizzardo nt Michelini E (14-23)
Arbitro: Salvi.
Cartellini: Cartellini gialli: 5’ st Zani, 30’ st Varano
Punti conquistati in classifica: Romagna RFC 0, Rugby Verona 4
ACCADEMIA NAZIONALE v RUGBY PIACENZA 20-36 (10-16)
Marcatori: p.t. 4’ cp. Barraud (0-3); 12’ m. Sciacca tr. Barraud (0-10); 19’ cp. Barraud (0-13); 25’ cp. Azzolini (3-13); 28’ m. Cornelli
tr. Azzolini (10-13); 37’ cp. Barraud (10-16); s.t. 4’ cp. Barraud (10-19); 8’ cp. Azzolini (13-19); 13’ m. Bance tr. Barraud (13-26); 19’
m. Ruzza tr. Azzolini (20-26); 29’ cp. Barraud (20-29); 39’ m. Sciacca tr. Barraud (20-36);
Accademia Nazionale: Di Giulio G..; Lombardo, De Santis, Ciju (19’ pt. Baruffato), Agbasse (32’ pt. Cantoni); Azzolini, Pasini (5’ st.
Parisotto); Archetti (cap), Cissè (9’ st. Boccardo), Cornelli; Ruzza, Zanetti (17’ st. D’Onofrio); Rossetto (9’st. Bigoni), Baruffaldi,
Buonfiglio (32’ st. Dallavalle). All. De Marigny - Prestera
Rugby Piacenza: Rossi (cap); Bassi, Mortali Mi., Montanari, Missaglia; Barraud, Alfonsi (15’ st. Colpani) ; Bance, Barroni, Sciacca; Nucci (5’ st.
Baracchi), Fornari; Paoletti (5’ st. Mortali), Wahabi (15’ st. Co’), Ferri (5’ st. Silvestri). All. Mozzani
Arbitro: Traversi
Cartellini: 17’ pt. Giallo Lombardo; 17’ st. Giallo Fornari; 37’ st. Giallo Baruffaldi
Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale 0 ; Rugby Piacenza 4
SANTAMARGHERITA RUGBY VALPOLICELLA vs AQUILA RUGBY 1936 9 - 9 (0-6)
Marcatori: P.T. 4° cp. Biasuzzi (AQ) (0 – 3) ; 40° cp. Biasuzzi (AQ) (0 - 6) S.T. 4° cp. Etcheverry (VA) (3 – 6); 10° cp. Etcheverry (VA) (6
– 6); 22° cp. Etcheverry (VA) (9 – 6); 32° cp. Biasuzzi (AQ) (9 – 9).
Rugby Club Valpolicella: Etcheverry, De Leo, Venturini, Roman, Saccomani, Massalongo, Musso, Previato, Pivetta (30’ st. Burati), Fraccaroli, Bianchi
(35’ st. Fratalocchi), Filippini, Momi, Frapporti (20’ st. Savoia), Ferrari (35’ st. Brancalion).
A disposizione: Carraro, Damoli, Fierro, Zardini.
Allenatore: Zanella Alessandro
AQUILA RUGBY 1936: Biasuzzi, Bonifazi, Varani, Antonelli (17’ st Cocchiaro), Santillo (30’ Ceccarelli), Matzeu (17’ st Forte), Michel, Zaffiri
(35’ Fiore), Davis (30’ st Speranza), Di Cicco, Cialone, Caila, Brandolini (10’ st Milani), Subrizi (17’ st Mattoccia), Breglia (10’ st
Iovenitti).
Allenatore: Raineri Giovanni
Arbitro: Bertelli di Brescia
Cartellini gialli: 30’ pt Breglia(AQ) – 10’ st Santillo (AQ)
Note: giornata soleggiata, campo umido ma in ottime condizioni. Spettatori 400
Punti conquistati in classifica: Santamargherita Rugby Valpolicella 2 – Aquila Rugby 1936 2
SERIE A GIRONE 2
NOVACO ALGHERO V AMATORI CAPOTERRA, 25 – 19 (20-00)
Alghero: Peens, Lorenzini, Franchn (68 Peana), Leota, Solinas (41 delicius), Lorenzini, daga, Giacci, Aiono (76 Satta), Usai (74 Spanu), Celerino,
Paco (70 Sirbu), Bonetti (75 Capoccia), Spirito (60 Paddeu), carloni (70 Loi).
Capoterra: Baire G., Cauli (53 Arru), Cappai, Panetti, Bousmina, Aversa, Ambus (53 Queirolo), Busser, Macilius, Pinna C. (30 Pinna A.), Fantuz,
Sainas, Garau, Anouer, Singh.
Marcatori: 8 cp peens; 9 Mt Celerino tr Peens; 11 Mt Carloni; 21 Mt Peens; II° tempo: 49 Mt Lorenzini; 57 Mt Anversa tr Anversa; 81 Mt Anouer; 88 Mt
Sainas tr Anversa.
Arbitro: pennè di Milano.
Cartellini gialli: al 66 per Singh; al 71 per Celerino.
VALSUGANA RUGBY PADOVA - CUS GENOVA 36 - 10 (17-7)
Valsugana Rugby Padova: Favaretto, Ferro, Beraldin, Pauletti (st 33’ Betteto), Mamprin (st 1’ Rigo), Benettin (st 34’ Mamprin), Piazza (st 34’
Dandolo), Catelan, Rizzo, Gobbo, Girardi (st 9’ Andreaggi), Fornea (st 27’ Vettore), Boccalon (st 27’ Paparone), Pivetta (st 30’ Masala),
Mazzini (st 20’ Tambone). N.E. Betteto, Mamprin. All. Battistin/Toni.
Cus Genova Rugby: Colloca, Gerli, Cadeddu, Barani, Serpico, Pescetto, Garaventa (st 1’ Gregorio; st 35’ Imperiale), Jacas, Maccari (st 1’
Dapino), Bertirotti, Dell’Anno, Del Terra, Espasa, Datti, Pallaro. N.E. Di Pierro, Michieli, Bartolomei, Manara, Zaami. All. Tedone.
Marcatori: pt m. Jacas tr. Pescetto; pt 17’ m. Andreaggi tr. Favaretto; pt 18’ c.p. Favaretto; pt 27’ m. Gobbo tr. Favaretto; st 10’ m.
Mazzini tr. Favaretto; st 25’ m. Favaretto n.t.; st 36’ m. Beraldin tr. Favaretto.
Arbitro: Righetti (Verona).
Note: Cartellini gialli: :pt 26’ Maccari (giallo); pt 36’ Fornea (giallo); st 3’ Espasa (giallo); st 11’ Jacas (rosso); st 30’ Ferro
(giallo).
Note: primo tempo 17-10; punti in classifica 5-0; spettatori: 300 circa.
BARTON CUS PERUGIA VS AMATORI BADIA 14-26 (0-14)
Marcatori: p.t. 21' m. Braghin tr Braghin (0-7); 29' m. Fagnani tr. Fagnani (0-14). s.t 2' m. Berchesi (0-19); 4' m. Zulato tr. Berchesi (0-26); 19'
m. Di Vito tr. Faralle (7-26); 41' m. Pierini tr Faralle (14-26)
Barton Cus Perugia: Gioè, Biconne, Masilla, Biancaniello (25'pt Milizia), Magi, Faralle, Corbucci, Rossetti (34' st Della Ciana), Bresciani, Ferraris
(2' st Renetti), Nicolli, Pierini, Di Vito, Zorzetto, Palazzetti. A disp.: Russo, Cappetti, Macchioni, Giorgetti, Lamanna. All.: Tagliavento.
Amatori Badia: Alberghini, Braghin, Tinazzo (38'st Ferro M.), Aretusini, Zulato, Berchesi, Lijtenstein, Michelotto F. (1'st Mhadhbi), Ferro A. (40'st
Moro), Maccan, Michelotto D. (12'st Bellettato, 20'st Tellarini), Pavan, Tellarini (1'st Colombo), Fagnani, Fanchin (1'st Brizzante). A disp:
Pedrazzi, Brogiato. All.: Pedrazzi.
Arbitro: Liperini di Livorno.
Cartellini: 40'st giallo Tallarino
UR PRATO SESTO V RUGBY BENEVENTO 49 – 15 (24-12)
Prato sesto: Turchi, Randelli, Nannini A., Natali (76 Di Gaetano), Conti (38 Manetti), Wakarua, Toccafondi (51 Girasole), Ciolli, Rabassi (60
Bianchini), Calamai, Monticelli (55 Orsini), Mango (41 Campisi), Nannini F., Sanesi (51 Russo), Micheletti (60 Bessi). All. Otano-Wakarua.
Benevento: Espostito, Cavuoto (36 Frattolillo), Meaney, Petrone, Altieri, Romano (25 Torniusciolo), Botticella, Verdile (76 Zollo), Fragnito D. (71
Russo), Fragnito A. (53 Gentile), Grieco (41 Quarto), Valente, Racioppi (20 Vistocco), Bosco, Salandria. All. Gramazio.
Marcatori: 1 Mt Turchi tr Wakarua; 11 Mt Micgheletti tr Wakarua; 15 Mt Wakarua tr wakarua; 22 Mt Verdile tr Meaney; 28 Mt Altieri; 40 cp Wakarua; II°
tempo: 52 Mt Micheletti; 55 cp Meaney; 66 cp Wakarua; 70 Mt Nannini A. tr Wakarua; 76 cp Wakarua; 80 Mt Ciolli tr Menetti.
Arbitro: Bonacci di Roma.
Cartellini gialli: al 41 per Toccafondi.
CUS TORINO - RANGERS RUGBY VICENZA 9-0 (0-0)
CUS Torino: Monfrino, Civita, Bestetti, Martinucci, Carlalberto Lo Greco (40' st Kuli), Thomsen, Tinebra, Ursache, Spaliviero, Alparone (35' st
Amadio), Malvagna (30' st Sebastiano Lo Greco), Merlino, Iacob (35' st Nicita), Lo Faro (8' st Martina), t Modonutto (30' st Montaldo). A
disposizione: Falcetto, Listone. All.: Regan Sue
Rangers Rugby Vicenza: Doglioli, De Toni (30' st Gallo), Herenù, Santinello Iotti (1' st Marchiori), Filippo Tonello, Bonuomo, Torregiani, Stanica
(1' st Pelizzari), Edoardo Tonello, Fracca, Rizzo, Furegon (18' st Bertuzzo, 40' st Furegon), Cenghialta, Pogni. A disposizione: Meggiolari, Savio,
Boscolo, Amura. All.: Gianni Serventi Gabelli.
Marcatori: secondo tempo: 7' c.p. Thomsen (3-0); 13' c.p. Thomsen (6-0); 16' c.p. Thomsen (9-0).
Arbitro: Dan Shaw (Scottish Rugby Union).
Assistenti: Gianluigi Rossi (Piacenza) e Giacomo Giovanelli (Genova)
Note: Ammonizioni: 14' pt Malvagna; 19' st Doglioli.
Punti conquistati: CUS Torino 4, Rangers Vicenza 0.
RIPOSA: GRAN SASSO.
