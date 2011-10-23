(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
23/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA. Le Fiamme Oro Roma si prendono la testa del girone 1. Grazie alla convincente vittoria interna contro il San DonÃ (49-15) la squadre della Polizia di Stato allunga decisamente in classifica. Ora le inseguitrici sono distaccate di 4 punti. Perde il Lyons Piacenza, che a Firenze subisce la forza del pacchetto dei toscani. 23-12 il risultato finale. Vittorie esterne per Udine (3-10) a Verona e del Grande Milano (16-18) a Livorno. Netti successi del Modena sul Brescia (45-8) e del Recco che supera i ragazzi dellâAccademia Nazionale di Tirrenia per 38-14. Nel girone 2 il Capoterra prosegue la sua marcia senza sconfitte. Battuto il Milano per 17-16. Rispondono lâAvezzano (15-10) su Romagna e Paese (20-19) in casa del valpolicella. SERIE A â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 FIRENZE RUGBY - RUGBY LYONS PC 23 â 12 (4-0) FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA - UDINE RUGBY F.C. 03 â 10 (1-4) FIAMME ORO ROMA - M-THREE AMAT. R. SAN DONAâ 49 â 15 (5-0) DONELLI MODENA RUGBY - RUGBY BANCO BRESCIA 45 â 08 (5-0) MED ITALIA PRO RECCO - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 38 â 14 (5-0) LIVORNO RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO 16 â 18 (1-4) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 18; Banca Farnese Lyons Piacenza 14; Pro Recco punti 13; Udine Rugby punti 12; Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; M-Three Amatori San DonÃ , Donelli Modena e Rugby Firenze punti 10; Banco di Brescia, Cus Verona punti 7; Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 30 ottobre 2011 Rugby Lyons Piacenza â Pro Recco; Udine Rugby â Rugby Livorno; Amatori San DonÃ â Rugby Brescia; Rugby Grande Milano â Modena Rugby; Accademia Nazionale Tirrenia â Fiamme Oro Roma; Firenze Rugby 1931 â Cus Verona. SERIE A â GIRONE 2 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 RUGBY BADIA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA 20 â 07 (4-0) NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA 23 â 10 (4-0) RUGBY CLUB VALPOLICELLA - GRUPPO PADANA PAESE 19 â 20 (1-4) AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - ROMAGNA R.F.C 15 â 10 (4-1) GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY 09 â 26 (0-4) ASD RUGBY MILANO - AMAT. R. CAPOTERRA 16 â 17 (1-4) Classifica: Amatori Capoterra punti 18; Avezzano punti 15; Paese e Rubano punti 14; Capitolina e Badia punti 10; Romagna punti 8; Valpolicella punti 6; Amatori Catania punti 4; Gladiatori Sanniti, Asr Rugby Milano e Alghero punti 1. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 30 ottobre 2011 Amatori Catania â Amatori Alghero; Badia â Valpolicella; Amatori Capoterra â Avezzano; Romagna â Rubano; Unione Capitolina â Rugby Milano; Paese â Gladiatori sanniti. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
