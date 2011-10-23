Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, RISULTATI QUARTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A  I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA. Le Fiamme Oro Roma si prendono la testa del girone 1. Grazie alla convincente vittoria interna contro il San DonÃ  (49-15) la squadre della Polizia di Stato allunga decisamente in classifica. Ora le inseguitrici sono distaccate di 4 punti. Perde il Lyons Piacenza, che a Firenze subisce la forza del pacchetto dei toscani. 23-12 il risultato finale. Vittorie esterne per Udine (3-10) a Verona e del Grande Milano (16-18) a Livorno. Netti successi del Modena sul Brescia (45-8) e del Recco che supera i ragazzi dellâAccademia Nazionale di Tirrenia per 38-14. Nel girone 2 il Capoterra prosegue la sua marcia senza sconfitte. Battuto il Milano per 17-16. Rispondono lâAvezzano (15-10) su Romagna e Paese (20-19) in casa del valpolicella.   SERIE A â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 FIRENZE RUGBY -  RUGBY LYONS PC  23 â 12  (4-0) FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA  - UDINE RUGBY F.C. 03 â 10  (1-4) FIAMME ORO ROMA -  M-THREE AMAT. R. SAN DONAâ  49 â 15  (5-0) DONELLI MODENA RUGBY - RUGBY BANCO BRESCIA  45 â 08  (5-0) MED ITALIA PRO RECCO -  ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA   38 â 14  (5-0) LIVORNO RUGBY -  RUGBY GRANDE MILANO     16 â 18  (1-4)   Classifica: Fiamme Oro Roma punti 18;  Banca Farnese Lyons Piacenza 14; Pro Recco punti 13;  Udine Rugby punti 12; Accademia Nazionale Tirrenia punti 11;  M-Three Amatori San DonÃ , Donelli Modena e Rugby Firenze punti 10;  Banco di Brescia, Cus Verona punti 7;  Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 30 ottobre 2011 Rugby Lyons Piacenza â Pro Recco;  Udine Rugby â Rugby Livorno; Amatori San DonÃ  â Rugby Brescia; Rugby Grande Milano â Modena Rugby; Accademia Nazionale Tirrenia â Fiamme Oro Roma; Firenze Rugby 1931 â Cus Verona. SERIE  A â GIRONE 2 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 RUGBY BADIA  - CLUB AMAT. SPORT CATANIA  20 â 07  (4-0) NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA  23 â 10  (4-0) RUGBY CLUB VALPOLICELLA -  GRUPPO PADANA PAESE   19 â 20  (1-4) AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY  - ROMAGNA R.F.C   15 â 10  (4-1)  GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY   09 â 26  (0-4) ASD RUGBY MILANO  - AMAT. R. CAPOTERRA   16 â 17  (1-4) Classifica: Amatori Capoterra punti 18;   Avezzano punti 15; Paese e Rubano punti 14; Capitolina e Badia punti 10;  Romagna punti 8; Valpolicella punti 6;  Amatori Catania punti 4;  Gladiatori Sanniti, Asr Rugby Milano e Alghero punti 1. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 30 ottobre 2011 Amatori Catania â Amatori Alghero;  Badia â Valpolicella; Amatori Capoterra â Avezzano; Romagna â Rubano; Unione Capitolina â Rugby Milano; Paese â Gladiatori sanniti. Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
