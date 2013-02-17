SERIE A RISULTATI QUATTORDICESIMA GIORNATA.
17/02/2013
Il Recco si prende la vetta della classifica del Girone 1. Con la vittoria odierna (31-00) contro il Modena, i liguri sorpassano proprio la Unione Capitolina che riposava e vincono la decima partita stagionale. Accorcia le distanze anche il Cus Verona che batte in casa il Rugby Udine per 27-13 e si porta ad un punto dai romani. Cade in casa il Lyons Piacenza che viene sorpreso dalla rimonta del Rubano che alla fine vince il match per 24-17. In chiave salvezza successo del Firenze sul Brescia per 27-8. Ora sono quattro le squadre racchiuse in 2 punti (Romagna, Brescia e Rubano 21, Firenze 19), con il solo Modena ancora fermo a 0 punti. Nel girone 2 il big match della giornata tra Vicenza e Colorno finisce in pareggio (16-16). Chi ne approfitta è il Valpolicella che passa contro il Cus Padova per 32-5 e si porta ad un solo punto del Vicenza, dovendo per di più recuperare una partita contro il Badia. Vittorie esterne per Alghero (23-19) contro l’Amatori Parma e dell’Amatori Catania (32-24) sull’Avezzano. Il derby veneto tra Paese e Badia va ai primi, bravi a crederci fino alla fine. (37-29 il finale.) SERIE A – GIRONE 1 – XIV TURNO – 17.02.2013 ROMAGNA RFC - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 05 – 54 (0-5) FRANK&MARSHALL C.U.S. VERONA RUGBY ASD - RUGBY UDINE 27 – 13 (5-0) AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 1931 – BANCO DI BRESCIA RUGBY 27 – 08 (4-0) PRO RECCO RUGBY – MODENA RUGBY CLUB 31 – 00 (5-0) RUGBY LYONS PIACENZA - RUBANO RUGBY 17 – 24 (1-4) Riposa: Unione Capitolina. Classifica: Recco punti 49; Unione Capitolina punti 45; Cus Verona punti 44; Lyons Piacenza punti 39;Accademia Nazionale Tirrenia punti 35; Udine punti 29; Romagna, Brescia e Rubano punti 21; Firenze Rugby punti 19; Modena 0. Prossimo Turno Domenica 3 MARZO 2013 Accademia Nazionale Tirrenia – Lyons Piacenza; Brescia – Cus Verona; Modena – Firenze; Unione Capitolina – Romagna; Rubano – Recco. Riposa: Udine SERIE A – GIRONE 2 – XIV TURNO – 17.02.2013 AMATORI PARMA RUGBY - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 19 – 23 (1-4) RUGBY PAESE - AMATORI RUGBY BADIA 37 – 29 (5-1) AMATORI RUGBY CAPOTERRA - CESIN CUS TORINO RUGBY 13 – 15 (1-4) RANGERS RUGBY VICENZA - RUGBY COLORNO 16 – 16 (2-2) C.U.S. PADOVA RUGBY - RUGBY CLUB VALPOLICELLA 05 – 32 (0-5) AVEZZANO RUGBY - CLUB AMATORI SPORT CATANIA 24 – 32 (0-5) Classifica: Rugby Colorno punti 50; Vicenza punti 45; Valpolicella punti 44; Cus Torino punti 36; Alghero e Amatori Catania punti 34; Paese punti 32; Capoterra punti 30; Cus Padova punti 24; Amatori Badia punti 22; Amatori Parma punti 19; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. ^^ Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Giudice Sportivo del 23 gennaio 2013 per aver impiegato nella gara contro il Capoterra solo 19 giocatori di formazione italiana su una lista gara di 20 giocatori, violando le disposizioni di cui al punto 2.3 lettera A) della Circolare Informativa edizione 2012/2013.. Prossimo Turno Domenica 3 marzo 2013 Amatori Alghero – Cus Padova; Cus Torino – Paese; Colorno – Capoterra; Amatori Catania – Amatori Parma; Valpolicella – Vicenza; Amatori Badia – Avezzano. GIRONE 1 ROMAGNA RFC – ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 5-54 (0-18) Romagna RFC: Donati, Marzocchi, Cuccari, Lawson, Mattiacci (dal 1° st Amato), Babbi, Soldati, Fantini, Magnani (dal 5° st Morelli), Caldon (dal 4° st Cotignoli), Pias (dal 15° st Borsani), De Gennaro (dal 5° st Devodier), Turroni (dal 9° st Glielmi), Marchetto (dal 19° st Colavecchia), Turner (dal 1° st Cossu S) Accademia Nazionale Tirrenia: Salerno, Di Giulio G., Seno, Managaniello, Bruno, Azzolini (dal 15° st Torlai), Speranza (dal 1° st Parisotto), Catelan, Boccardo, Vian (dal 4° st Gorla), Riedo, Ruzza, Biancotti (dal 1° st Traore, dal 34° st Chalonec), Daniele (dal 15° st Di Giulio D), Appiah (dal 5° st Vento). Marcatori: Primo tempo: 3° m Bruno, nt Azzolini (0-5); 24° cp Azzolini nt (0-5); 29° cp Azzolini (0-8); 35° m. Appiah, nt Azzolini (0-13), 40° m.Salerno, nt Azzolini (0-18): Secondo tempo: 1° m. Vian, t. Azzolini (0-25), 5° m. Boccardo, nt Azzolini (0-30), 9° m. Di Giulio G, t Azzolini (0-37), 18° st m. Gorla, nt Manganiello (0-42), 26° m. Di Giulio D, nt Manganiello (0-47); 39° m. Devodier nt, Soldati (5-47), 44° m. Salerno, t Manganiello (5-54) . Arbitro: Boaretto di Rovigo. Note: Cartellini gialli: 29° pt Mattiacci, 31° pt De Gennaro ; Cartellini rossi: 13° st Amato FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA RUGBY – RUGBY UDINE: 27-13 (8-6) FCus Verona: D’Aloja, Magrulli, Tampelin, Michelini Enrico, Laryea, Mariani (78’ Ferrari), Leso, Bergamin, Pauletti (64’ Lorenzetto), Paghera (45’ Mazzi, 70’ Guida), Filippini (41’ Olivieri), Braghi, Girelli (41’ Michelini Andrea), Neethling, Zani (63’ Mutascio). A disposizione: Munteanu. Allenatori: Mirco Bresciani e Paolo Borsatto. Rugby Udine: Lentini (71’ Venier), D’Anna (62’ Biasuzzi), Marconato, Ciriani (46’ Lo Schiavo), Conti, Bombonati, Curtolo (46’ Gobbo), Ursache, Macor, Pagani (43’ Lorenzon), Giacomini, Avoledo, Copetti, Montorfano (62’ Perini), Cozzo (71’ Monterisi). A disposizione: Pisano. Allenatore: Craig Green. Marcatori: 1T 6’ cp. Bombonati (0-3), 13’ m. Leso (5-3), 21’ cp Bombonati (5-6), 38’ cp Michelini Enrico (8-6). 2T 3’ meta Braghi (13-6), 4’ m. D’Aloja t. Michelini Enrico (20-6), 15’ m. tecnica Rugby Udine t. Bombonati (20-13), 30’ m. Mariani t. Michelini Enrico (27-13). Arbitro: Penné di Casalpusterlengo. Note: terreno in buone condizioni, tempo nuvoloso, spettatori 300. Cartellini gialli: 2T 1’ Macor, 7’ Olivieri, 35’ Tampelin, 37’ Giacomini. Primo tempo: 8-6. Calci: Verona 3/6 (Michelini Enrico t. 2/4, cp 1/2), Udine 3/5 (Bombonati t. 1/1, cp 2/4). Punti in classifica: F&M Cus Verona 5 – Rugby Udine 0. Man of the match: Mariani. PRO RECCO RUGBY-MODENA RUGBY 31-0 (26-0) RECCO: Becerra, Bisso, Torchia (9' st Breda), Agniel, D'Agostini (9' st Canoppia), Villagra, Esposito (19' st Cinquemani), Salsi, Orlandi (28' st temp. Galli), Giorgi, Metaliaj (25' pt Bonfrate), Vallarino, Sciacchitano, Noto (9' pt Casareto, 22' st Malgieri), Bedocchi A disposizione: Maggi Allenatore: Villagra MODENA: Trotta, Kubler, Bisceglie, Uguzzoni, Lanzoni, Assandri (13' st Catellani), Rovina, Cacciagrano (1' st Cavallero), Venturelli L., Venturelli M., Maccaferri, Sola, Salandria, Faraone, D'Amico (21' st Milzani). A disposizione: Salici, Lorenzi, Trentini, Giberti, Gradellini Allenatore: Ogier Marcatori: p.t.: 6' meta salsi tr agniel (7-0), 18' meta bedocchi tr agniel (14-0), 20' meta metaliaj tr agniel (21-0), 30' meta bedocchi nt (26-0). S.t.: 40' meta bedocchi nt (31-0). Arbitro: Sgardiolo di Rovigo. Cartellini gialli: 38' pt esposito (recco), 27' st malgieri (recco) Note: tempo soleggiato nel primo tempo, pioggia nel secondo tempo, terreno di gioco in perfette condizioni, spettatori 250 ca. BANCA FARNESE RUGBY LYONS PIACENZA- RUBANO RUGBY 17—24 (14-10) Piacenza: Montanari, Alfonsi Eug., Rossi M., Haimona, Buondonno (50 Alfonsi Giacomo), Mortali Mich., Gaudenzi, Bosoni (60 Soffientini), Barroni, Bance, Fornari, Dadati, Mortali Matteo (68 Parmigiani), Schiavi, Vitiello. All.ri Mozzani Bruno. Rubano: Borsetto, Belluco, Prati, Ercolino, Mercanzin, Politeo (41 Dal Corso), Babetto, Nostran, Negriolli (41 Zampiron), Palandrani, Viel, Mainardi F., Gazzola, Marchetto (41 Giuriatti), Matterallia. All. Artuso Giuseppe. Marcature: Io Tempo: 13° meta tecnica Lyons tr. 12 Haimona, 17° Meta Lyons 10 Mortali tr 12 Haimona, 21° C.P. 11 Mercanzin, 26° Meta 15 Borsetto tr 11 Mercanzin, IIo Tempo: 11° Drop 10 Mortali M., 14° C.P. 10 Mercanzin, 16° Drop 12 Dal Corso, 19° Meta 25 Zampiron, 42° C.P. 10 Mercanzin. Arbitro: Damasco (Arezzo) Note: Cartellini gialli: 22° II° t 12 Haimona AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 1931 – BANCO DI BRESCIA RUGBY (a seguire) Riposa: Unione Capitolina. GIRONE 2. AMATORI PARMA RUGBY - AMATORI RUGBY ALGHERO 19-23 (P.T.7-10) Amatori Parma Rugby:Spaggiari (1' s.t. Taddei), Mora(17' s.t. Maramotti), Mattoccia, Tanzi, Letizia, Gagliardi (Cap.), Mordacci, Botha, Della Ragione(13' s.t. Andreozzi), Bosco, Bonatti, Maccagnani, Negri(20' s.t. Riccardo), Buzaj( V.Cap.)(1's.t. Camin), Bertozzi A disposizione: Bertolini, Kouassi, Torelli Allenatore: Riaan Mey Assistente allenatore: Roberto Viappiani Amatori Rugby Alghero:Costantini, Solinas, Apikotoa, Franchin, Lorenzini, Peens, Daga (Cap.), Rancati, Giacci(43' p.t. Spanu temporanea fino 6's.t.), Usai(17' s.t. Spanu), Sirbu, Paco(V.Cap.), Gajion, Spirito, Bonetti. A disposizione:Paddeu, Toniolo, Lombardo, Peana D., Peana A., Sechi, Loi. Allenatore: Gert Peens Marcatori: p.t. 3' c.p. Peens (0-3), 25' m. Apikotoa tr. Peens (0-10), 42' m. Botha tr. Mattoccia (7-10); s.t. 2' c.p. Peens (7-13), 6' m. Mattoccia tr. Mattoccia(14-13), 14' m. Giacci tr. Peens (14-20), 34' m. Riccardo n.t.(19-20), 36' c.p. Peens (19-23). Arbitro: Sig. Carrera di Roma Giudici di linea: Sig.Platania e Sig. Secci Calciatori: Peens (Amatori Rugby Alghero) 5/6; Mattoccia (Amatori Parma Rugby) 2/5; Taddei (Amatori Parma Rugby) 0/1 Cartellini: 31' s.t. giallo Daga (Amatori Rugby Alghero); 42' s.t. giallo Costantini (Amatori Rugby Alghero) Note: giornata con cielo terso, buona affluenza di pubblico, partita disputata su campo sintetico. GRUPPO PADANA PAESE VS AMATORI RUGBY BADIA 37-29 (PT 9-21) Paese: Agnoletto, Passuello (18’ st A.Pavin), Furlan, Barzan, Casarin, Fiacchi, Memo, Cadorin, Bot (7’ st Gigliodoro), Pagotto (24’ st Menelle), Secolo, Fornarolo, Deoni (31’ pt Berisa, 24’ st Zara), Codo, Zara (31’ pt Caeran). All. M.Pavin-Vendramin A disposizione: Boffo, M.Pavin. Badia: Zarattini, Aretusini, Flagiello (28’ st Sgarbi), Tinazzo, Giolo, Fratini, Zanirato, Davey, Munerato, F.Michelotto, D.Michelotto, Brizzante (5’ st Chimera), Bezuidenhout (24’ st Fanchin), Guglielmo (35’ st Biasoli), Biasoli (18’ st Colombo). All. Dardani A disposizione: Marchetto, Boscolo, Sacco, Masiero. Marcatori: pt 5’ m Bezuidenhout tr Fratini, 12’ e 16’ cp Agnoletto, 28’ m tecnica Badia tr Fratini, 32’ m F.Michelotto tr Fratini, 40’ cp Agnoletto; st 3’ m Fiacchi tr Agnoletto, 10’ cp Fratini, 11’ m Furlan tr Agnoletto, 22’ m Giolo, 33’ m Agnoletto tr A.Pavin, 37’ m Furlan tr A.Pavin Arbitro: Navarra (Trieste) G.d.L: Marchesin (San Donà), Crivellini (Udine) Ammonizioni: pt 36’ Zanirato; st 30’ Chimera Progressivo: 0-7, 3-7, 6-7, 6-14, 6-21, 9-21, 16-21, 16-24, 23-24, 23-29, 30-29, 37-29 Note: spettatori 250, bella giornata soleggiata con un leggero vento, Paese 6/9 (Agnoletto cp 3/5, tr 2/2; A.Pavin tr 2/2), Badia 4/7 (Fratini cp 1/2, tr 3/4, drop 0/1) Punti conquistati: Paese 5, Badia 1 Man of the match: Furlan ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA - CESIN CUS TORINO 13 - 15 (7-5) AMATORI RUGBY CAPOTERRA : Garau, Ricci, Panetti, Di Muro, Bousmina, Anversa, Queirolo, Busser, Matthews, Saunas, Coetzee, Ferrentino (65 Peddio), Tenga, Masetti (68 Geraci, 75 Masetti), Geraci (60 Ruiu). All.: Juan Manuel Queirolo CUS TORINO : D'Angelo, Monfrino, Heymans, Forte, Tinebra, Falasca, Musso, Leo, Alparone, Amadio (58 Bandieri), Narcisi, Merlino, Iacob, Lo Faro (58 Martina), Modonutto. All.: Regan Sue Marcatori: Primo tempo: 13 Narcisi mt; 17 Sainas mt, Anversa tr; 46 Anversa cp; 50 D'Angelo cp; 52 Anversa cp; 64 Merlino mt Arbitro: Belvedere ( Roma ) Ammonizioni: 50 Sainas, 75 Leo, Espulso: 78 Heymans Calciatori : Anversa 3/6; D'Angelo 2/4 Note: spettatori 500, giornata soleggiata, temperatura 14° RANGERS RUGBY VICENZA vs. RUGBY COLORNO SOC. COOP. 16-16 (10-0) Marcatori: p.t. 20’ cp. Pavin (3-0); 30’ m. Doglioli tr. Pavin (10-0); s.t. 4’ m. Barbieri tr. Cantoni (10-7); 8’ drop Pavin (13-7); 10’ cp. Cantoni (13-10); 18’ cp. Pavin (16-10); 21’ cp. Cantoni (16-13); 38’ cp. Cantoni (16-16). Rangers Rugby Vicenza: Doglioli (Cap), Marchiori, Herenù , Tonello F., Gastaldo, Pavin (30’ s.t. Iotti), Masi, Stanfill, Cenghialta, Torregiani (V.Cap), Fracca (19’ s.t. Pelizzari), Rizzo (36’ s.t. Nicoli), Furegon (25’ s.t. Mazzini), Barbato (1’ s.t. Traverso), Pogni (6’ s.t. Dolcetto). All. Piovene A disposizione: Bonuomo, Simioni. Rugby Colorno Soc. Coop: Dusi (21’ s.t. Lauri), Corso, Torrelli (27’ s.t. Reverberi), Milani (33’ p.t. Ilinca), Canni, Cantoni, Barbieri D., Delisca (Cap), Carretta, Barbieri P. (19’ s.t. Rollo), Caprioli, Bigazzani, Marku, Bellingeri (V.Cap) (34’ s.t. Tolaini), Palma (31’ s.t. Buondonno). All. Mordacci A disposizione: Piccagli, Zanacca. Arbitro: Rossi (Piacenza) G.d.l.: Gobbi, Tavelli. Cartellini: 34’ p.t. giallo Torregiani (Rangers Rugby Vicenza). Man of the Match: Tonello (Rangers Rugby Vicenza) Calciatori: Pavin (Rangers Rugby Vicenza) 4/4; Cantoni (Rugby Colorno Soc. Coop.) 4/4. Note: Tempo sereno, campo in ottime condizioni. Stadio Comunale 920 Spettatori Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 2; Rugby Colorno Soc. Coop. 2. CUS PADOVA TERME EUGANEE – VALPOLICELLA 5-32 (0-29) CUS PADOVA TERME EUGANEE: Pietrantoni, Barbieri, Ferullo, Pieretti, Bortoletto (st 8’ Rigo), Decina, Gasparello, Zago, Santinello, Rizzo, Dalan (st 1’ Pugin), Gesuato (st 8’ Trevisan), Minarello (st 1’ Paccagnella), Torresan (st 1’ Canova), Varise (st 18’ Di Lorenzo). All. Collodo. RUGBY CLUB VALPOLICELLA: Etcheverry, Pacchera (st 30’ Girelli), Roman, Musso V., Saccomani, Damoli (st 10’ Massalongo), Musso G. (st 25’ Zardini), Fraccaroli (st 20’ Buratti), Pivetta, Previato, Filippini, Bianchi (st 17’ Nicolis), Momi (st 18’ Tripodi), Frapporti (st 20’ Russo), Ferrari (st 18’ Savoia). Marcatori: pt 16’ m Pivetta t Etcheverry (0-7), 19’ m Filippini (0-12), 19’ m Pacchera t Etcheverry (0-19), 28’ m Saccomani t Etcheverry (0-26), 40’ cp Etcheverry (0-29); st 8’ cp Etcheverry (0-32), 12’ m Decina (5-32). Arbitro: Bono di Brescia. NOTE: cartellini gialli: st 20’ giallo a Savoia. AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY – AMATORI CATANIA 24 - 32 (16-17) Avezzano: Thomsen, Bernetti (57’ Taccone), Colaiuda, Lanciotti S., Rossi (60’ De Luca), Lanciotti R., Guardiano, Farina, Babbo, Bonomo, Mercurio, Mancinelli, Ranalletta (40’ Cofini), Burca (40’ Crucitti), Di Cintio. A disposizione: Volpe, Pulsoni, Santangelo, Betetto. All. Carlo Pratichetti. Catania: Camino, Di Paola, Corona, Zappalà, Borina, Gorgone, Parisi, Ferrara, Vasta, Palmieri, Fassari, Guglielmino G., Guglielmino F., Delfino, Venturino. A Disposizione: Ardito, Vinti, Ardito, Ruscica, Gravagna, Montedoro, Moncada All. Vittorio Ignazio. Marcatori: I Tempo: 8’ c.p. Thomsen (3-0); 15’ c.p. Borina (3-3); 17’ c.p. Thomsen (6-3); 22’ m. Colaiuda tr. Thomsen (13-3) 27’ c.p. Thomsen (16-3); 30’ m. Vasta tr. Borina (16-10); 40’ m. Borina tr. Borina (16-17). II Tempo: 2’ c.p. Thomsen (19-17); 12’ m. Borina tr. Borina (19-24); 16’ m. Montedoro n.t. (19-29); 25’ m. Thomsen n.t. (24-29); 27’ c.p. Borina (24-32). Arbitro: De Martino. 