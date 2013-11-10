RUGBY NOTIZIE] SERIE A. RISULTATI SESTA GIORNATA
di Redazione
10/11/2013
Roma, 10 Novembre 2013
SERIE A.
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SESTA GIORNATA
L’Aquila Rugby 1936 centra il successo esterno contro il Rugby Udine (34-12) e dopo sei giornate passa da sola al comando della classifica della
Serie A Girone 1. Complice la sconfitta del Rugby Colorno contro il Recco, 52-5 il finale per i liguri, l’Aquila va a 26 punti. Stecca il Lyons
Piacenza che a Firenze non fa meglio di un pareggio (19-19). Si fa sotto proprio il Recco che recupera posizioni e si assesta a quota 19 punti.
Importanti vittorie per Cus Verona (39-24) sul Rubano e del Rugby banco di Brescia (48-24) sul Valpolicella.
Nel Girone 2, la capolista Gran Sasso viene battuta nettamente dal Valsugana Rugby Padova (33-14) che la raggiunge a quota 20 punti. Accorcia le
distanze anche l’altra squadra veneta il Ranger s Vicenza. Grazie alla vittoria casalinga per 49-5 sul Benevento il Vicenza è seconda a 19 punti.
Battuta di arresto anche per il Cus Genova che viene superata dal Cus Perugia per 26-6. Netto successo dal Cus Torino sul Capoterra per 46-3.
Serie A – Girone 1 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Romagna RFC v Accademia FIR, 21 – 33 (0-5)
Pro Recco v Rugby Colorno, 52 – 05 (5-0)
Franklin&Marshall Cus Verona v Rubano Rugby, 39 – 24 (5-0)
Rugby Banco di Brescia v RC Valpolicella, 48 – 24 (5-0)
Udine Rugby v L’Aquila Rugby 1936, 13 – 34 (0-5)
Firenze 1931 v Lyons Piacenza, 19 – 19 (2-2)
Classifica:
l’Aquila Rugby 1936 punti 26; Accademia FIR e Rugby Colorno punti 22; Lyons Piacenza punti 21; Recco punti 19; Cus Verona punti 14; Valpolicella e
Brescia punti 13; Udine punti 9; Firenze punti 6; Rubano punti 5; Romagna punti 0.
Prossimo Turno domenica 17 novembre 2013
Rubano – Recco; Colorno – Romagna; Accademia FIR – Valpolicella; Cus Verona – Firenze; L’Aquila Rugby 1936 – Brescia; Lyons Piacenza –
Udine.
Serie A – Girone 2 – VI giornata 10.11.13 – ore 14.30
Cus Torino v Amatori Capoterra, 46 – 03 (5-0)
Valsugana Padova v Gran Sasso, 33 – 14 (5-0)
Cus Perugia v Cus Genova, 26 – 06 (4-0)
UR PratoSesto v Zhermack Amatori Badia, 16 – 22 (1-4)
Rangers Vicenza v UR Benevento, 49 – 05 (5-0)
Riposa: Amatori Alghero.
Classifica:
Gran Sasso e Valsugana Padova punti 20; Vicenza punti 19; Cus Genova punti 16; Cus Torino punti 14; Cus Perugia punti 13; PratoSesto punti 12; Amatori
capoterra punti 11; Amatori Badia punti 10; Benevento punti 5; Alghero punti 4.
^ Amatori Rugby Alghero 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
Prossimo Turno domenica 17 novembre 2013
Amatori Capoterra – Valsugana; Gran Sasso – Cus Perugia; Cus Genova – Cus Torino; Benevento – Alghero; Amatori badia – Vicenza.
Riposa: Prato Sesto.
I TABELLINI
SERIE A GIRONE 1
ROMAGNA RFC-ACCADEMIA NAZIONALE FRANCESCATO 21-33 (6-12)
Romagna RFC
15.Righi, 14. Donati, 13.Donatini, 12.Calderan, 11.Marzocchi (35’ st Medri S), 10.Baroni (37’ st Gollinucci), 9.Mattiacci (30’ st Medri M),
8.Fantini (30’ st Visani), 6.Magnani P(1’ st Cacciagrano), 7.Mtya, 5.Sgarzi, 4.Cotignoli, 3.Colavecchia (30’ st Gaeta D), 2.Cossu (37’ st
Silvani), 1.Gaeta A. (10’ st Turroni)
A disposizione: 18.Turroni, 17.Gaeta D, 16.Silvani, 19.Cacciagrano, 22.Visani, 21.Medri M, 20.Medri S, 23.Gollinucci,. Allenatore: Urbani
Accademia Nazionale Francescato
15.Di Giulio, 14.Miotto, 13.Gabbianelli (13’ st De Santis), 12.Ciju, 11.Lombardo (35’ Agbasse), 10.Azzolini, 9.Pasini (2’ st Chiappini),
8.Giammarioli (27’ pt-37’ pt sost temp Sgarbossa), 7.Boccardo, 6.Cisse, 5.Ruzza, 4.D’Onofrio (2’ st Baruffaldi), 3.Rossetto (13’ st
Sgarbossa), 2.Ferro (2’ st Boccarossa), 1.Buonfiglio (13’ st Vento)
A disposizione: 16.Baruffaldi, 17.Vento, 18.Sgarbossa, 19.Chiappini, 20.Cornelli, 21.Boccarossa, 22.De Sentis, 23.Agbasse. Allenatore: De Marigny
Marcatori
Primo tempo: 3’ m Di Giulio (0-5), 16’ cp Righi (3-5), 32’ cp Righi (6-5), 39’ m Ciju t Azzolini (6-12)
Secondo tempo: 1’ cp Righi (9-12), 14’ m Baruffaldi t Azzolini (9-19), 26’ st m Boccardo t Azzolini (9-26), 34’ m mischia Romagna (14-26),
36’ m Agbasse t Azzolini (14-33), 40’ m Cacciagrano t Righi (21-33)
Arbitro: Blessano
Note: Cartellini Cartellini gialli: 23’ pt Rossetto, 13’ st Sgarzi, 24’ st Marzocchi Cartellini rossi: nessuno
AIRCOM PRO RECCO-COLORNO RUGBY 52-5 (P.T. 33-0)
RECCO: Gonzalez, Bisso (1' st Tassara), Becerra, Breda (25' st Torchia), D'Agostini (25' st Zanzotto), Agniel, Villagra, Salsi, Giorgi (25' st
Bonfrate), Orlandi, Narcisi, Metaliaj (25' st Devoto), Rapone (27' st Rapone), Noto (27' st Bedocchi), Casareto (11' st Sciacchitano).
Allenatore: Villagra
COLORNO: Torri, Citi (23’ s.t. Balocchi), Galante, Terzi, Torrelli (11’ s.t.Canni), Silva F. (16’ s.t. Barbieri D.), Dusi, Da Lisca, Modoni
(30’ s.t. Pop), Rollo (11’ s.t. Barbieri P.), Caprioli, Borsi, Tripodi (30’ s.t. Zanacca), Sanfelici (21’ s.t. Silva M.), Palma (37’ s.t.
Buondonno).
Allenatore: Mordacci
Marcatori: p.t.: 3' meta Gonzalez tr Agniel 7-0, 7' meta Becerra tr Agniel 14-0, 10' meta Giorgi tr Agniel 21-0, 31' meta D'Agostini 26-0, 38' meta
Noto tr Agniel 33-0.
S.t.: 8' meta Noto tr Agniel 40-0, 14' meta Caprioli 40-5, 21' meta Villagra 45-5, 35' meta Villagra tr Agniel 52-5.
Arbitro: Castagnoli di Livorno.
Cartellini gialli: 1' st Casareto (Recco), 2' st Rapone (Recco), 40' Salsi (Recco).
FRANKLIN & MARSHALL VERONA RUGBY – ROCCIA RUBANO RUGBY: 39 – 24
Franklin & Marshall: Pizzardo (28’ st Sandroni), Furlan, Del Bubba (3’ st Corso), Neethling M., Laryea, Michelini E., Ruffoni (22’ st Biasetti),
Mazzi (22’ st Cailotto), Pauletti, Paghera, Braghi, Liboni (14’ stBadocchi), D’Agostino (14’ stMunteanu), Neethling R. (36’ st Mutascio),
Zani (26’ ptMichelini A.). A disposizione:Cailotto. Allenatore: Mirco Bresciani
Roccia Rubano: Borsetto, Sattin (30’ st Casotto), Ercolino, Prati, Nardacchione (1 st Meneghel), Mercanzin, Sandonà (20’ Pavan), Caldon, Ricardi
(23’ Sabbion), Fiorita (7’ st temporaneo Marchetto Gi., 18’ stPalandrani)), Crozzoletto (10’ st Zampiron), Babetto, Giuriatti, Marchetto
Gr.(23’st Gazzola), Canova.Allenatore: Christian Cauvy
Marcatori: PT: 3’ dropMercanzin (0-3), 5’ cpMichelini E. (3-3), 8’ meta Furlan (8-3), 13’ meta Pizzardotr. Michelini E. (15-3), 19’ meta
SattintrMercanzin (15-10), 32’ meta Neethling M. tr. Michelini E. (22-10), 36’ meta Prati tr. Mercanzin (22-17). ST: 8’ meta tecnica F&M
trMichelini E. (29 – 17), 16’ meta di mischia F&M (Neethling R.) tr. Michelini E (36 – 17), 35’ cpMichelini E. (39 – 17), meta borsetto
trMercanzin 39 – 24
Arbitro: Bonacci di Roma
Note: Calci: Michelini E. (F&M) 5/7 (tr: 4/5, cp: 1/2 ); Mercanzin (Rubano) 4/4 (tr:3/3, cp:1/1) Gialli: Paghera, Canova. Rossi: Paghera
RUGBY BANCO DI BRESCIA V RC VALPOLICELLA 48-24 (22-10)
Rugby Banco Di Brescia: 15 Antl Diego; 14 Piscitelli Thomas; 13 Secchi Villa Luigi (26' St Secchi Villa Giovanbattista); 12 Squizzato Matteo (V. Cap);
11 Mambretti Omar (26' St Franceschini); 10 Ciserchia Andrea
9 Festa Alessandro (32' St Faggiano) ; 8 Robles Felipe (21' St Franzoni) ; 7 Ferrari Michele; 6 Radici Paolo (13' St Romano Mattia), 5 Pola Giacomo; 4
Reboldi Marco (13' St Pagani); 22 Volpari Davide Maria; 2 Azzini Stefano (35' St Romano Daniele); 1 Baruffi Angelo (36' Pt Trevisani) ; All Pisati
Marco
Santamargherita Valpolicella; 23 Pacchera Marco; 11 Fierro Francesco; 13 Massalongo Federico (28' St Cimetti); 12 De Leo Stefano; 14 Saccomani Tommaso
(9' St Utzeri); 10 Damoli Manuel; 9 Musso Giovanni
6 Burati Francesco (17' St Plano) ; 8 Pivetta Giovanni; 7 Previato Marco ; 5 Filippini Matteo (17' St Nicolis)
4 Fratalocchi Daniel (9' St Bianchi); 1 Momi Matteo (28' St Persi), 2 Frapporti Lorenzo (9' St Savoia)
3 Brancalion Emanuele (30' Pt Ferrari);
Marcatori : P.t. 6' m Robles tr Ciserchia 7-0; 9' Cp Massalongo 7-3; 18' m Reboldi 12-3; 22' m Robles tr Ciserchia 19-3; 25' cp Ciserchia 22-3; 30' m
Pivetta tr Massalongo 22-10; II° tempo:
S.t. 5' m Squizzato 27-10; 7' m Mambretti tr Ciserchia 34-10; 14' m Piscitelli tr Ciserchia 41-10; 21 m Pacchera tr Massalongo 41-17; 25' m Mambretti
tr Ciserchia 48-17; 36' m Nicolis tr Pacchera 48-24
ARBITRO: ARMANINI (PARMA).
Note: 30' pt cartellino giallo Robles, 9' st cartellino giallo Volpari
Punti classifica (5-0)
RUGBY UDINE 1928 VS L’AQUILA RUGBY 13 - 34 (6-17)
Serenissima Rugby Udine 1928:
Lentini (22^ Barella), Scalettaris (35^st Rigutti) ,Marconato, Lo Schiavo, D’Anna, Zorzi, Bottosso, Harris (30^ Sabot), Di Pietro, Lorenzon,
Giacomini, Montani(14^st Avoledo) ,Wachsmann (30^st Taddio) , Corbanese (26^st Venier), Montorfano (25^st Mezzavilla). Allenatore: Teghini
L’Aquila Rugby 1936:
Biasuzzi, Varani, Castle Steven (25^st Mattoccia), Lorenzetti, Palmisano, Matzeu (25^st Forte), Speranza (20^st Michel), Zaffiri, Ceccarelli(17^st
Davis), Gorla, Cialone (19^st Fiore), Flammini, Brancolini, Brandolini(16^st Iovenitti), Cocchiaro (16^st Rettagliata), Breglia (23^st Di Roberto).
Allenatore: Raineri
Marcatori: Primo Tempo:2^CP Zorzi (3-0), 17^ CP Biasuzzi (3-3),24^ MT Varani Tr Biasuzzi (3-10), 30^ CP Zorzi,(6-10), 34^ MT Palmisano tr Biasuzzi
(6-17)
Secondo Tempo: 12^ MT Flamini (6-22), 20^ MT Zaffiri (6-27), 38^ MT Gorla Tr Biasuzzi (6-34), 40^ MT Taddio tr Zorzi(13-34).
Arbitro: Boaretto (RO)
Cartellini gialli: 20^st Wachsmann, 38^ Mattocia
Punti conquistati in classifica: Rugby Udine 0 L’Aquila 5
AEROPORTO FIRENZE RUGBY v LYONS PIACENZA 19-19 (10-12)
Aeroporto Firenze Rugby: Nava, Beretta, Ghini, D'Andrea, Bastiani (40’s.t. Semoli), Falleri, De Castro, Santi (30’s.t. Bianchini), Meyer,
Fortunati Rossi (13’s.t. Broglia), Savia (28’s.t. Ciampa), Ippolito, Chiostrini, Fanelli Gambineri (1’s.t. Meroni). A disp.: Bianco G.,
Piccioli, Di Francescantonio. All. Sordini-Segundo
Lyons Piacenza: Mortali, Bassi, Buondonno, Rossi, Missaglia (30’s.t. Montanari), Barraud, Alfonsi, Bance, Tarantini, Sciacca (1’s.t. Campioni),
Dadati (1’s.t. Soffientini), Rancati, Co (17’s.t. Paoletti), Wahabi, Ferri (3’s.t. Vitielli). A disp.: Prette, Colpani, Cammi. All. Rolleston.
Marcatori: p.t. 3' cp Barraud (0-3); 10' cp Barraud (0-6); 17' cp Falleri (3-6); 24' cp Barraud (3-9); 28' mt Santi tr Falleri (10-9); 38' cp Barrau
(10-12) s.t. 12' cp Falleri (13-12); 28' cp Falleri (16-12); 36' cp Falleri (19-12); 41' mt Barraud tr Barraud (19-19).
Arbitro: Passacantando (L'Aquila)
G.di L.: Masetti, Borraccetti
Calciatori: Falleri (Aeroporto Firenze) 5/8; Barraud (Lyons Piacenza) 5/6
Cartellini: Cg 27' pt Alfonsi (Lyons Piacenza), Cg 41' st D'Andrea (Aeroporto Firenze).
Note: Pioggia battente, campo in buone condizioni, 300 spettatori.Classifica aggregata: 2-2
SERIE A GIRONE 2
CUS TORINO - AMATORI CAPOTERRA 46-3 ( 8-3)
CUS Torino: Monfrino, Civita, Bestetti (36' st Kuli), Martinucci, Tinebra, Thomsen (24' st Carlalberto Lo Greco), Jaluf (22' st Musso), Ursache,
Spaliviero, Alparone (24' st Maso), Malvagna (5' st Sebastiano Lo Greco), Merlino, Iacob (25' st Nicita), Lo Faro (26' st Martina), Montaldo (25' st
Modonutto). All.: Regan Sue
Amatori Capoterra: Aru (10' st Loddo, 25 st Alessandro Baire), Bousmina, Gianmarco Baire, Cappai, Pirastu (10' st Zopegni), Anversa, Queirolo (25' st
Ambus), Busser (1' Angelo Pinna), Maciulis, Claudio Pinna (Fantuz 31' st), Arbitrio, Sainas, Anouer (25' st Carboni), Garau, Singh. A disposizione:
Panetti. All.: Juan Manuel Queirolo.
Marcatori: primo tempo: 22' c.p. Thomsen (3-0); 27' c.p. Anversa (3-3); 35' meta thomsen (8-3). Secondo tempo: 12' meta tecnica, trasf. Thomsen
(15-3); 16' meta Bestetti, trasf. Thomsen (22-3); 20' meta Ursache, trasf. Thomsen (29-3); 29' meta Civita, trasf.
Bestetti (36-3), 35' meta Nicita (41-3), 40' meta Sebastiano Lo Greco (46-3).
Arbitro: Marco Carrera (Roma)
Assistenti: Christian Secci (Acqui) e Gabriele Platania (Novi Ligure)
Ammonizioni: 40' pt Bousmina, 5' st Sainas, 33' st Sainas (espulso).
VALSUGANA RUGBY PADOVA - GRAN SASSO RUGBY 33 - 14 (20-14)
Valsugana Rugby Padova: Favaretto, Ferro (st 34’ Betteto M.), Dell’Antonio, Pauletti (pt 28’ Mamprin), Rigo, Benettin, Piazza (st 32’ Memo),
Catelan (st 26’ Vettore), Rizzo (st 32’ Minante), Andreaggi, Scapin, Fornea, Boccalon (st 15’ Pintonello), Pivetta (pt 35’ Betteto A.),
Tambone (st 24’ Paparone). All. Battistin/Toni.
Gran Sasso Rugby: Pellicione, Sebastiani (st 14’ Di Gregorio), Pallotta (st 8’ Marchetti), Mancini R., Valdrappa, Guardiano (st 33’ Rossi),
Brandizzi, De Rubeis (st 25’ Giammaria), Parisse, Suarez, Mancini M., Ciancarella E. (pt 15’ Pattuglia), Guerriero (st 8’ Rotilio M.), Mannucci
(st 8’ Iezzi), Mandolini (st 6’ Ciancarella S.). All. Rotilio P.
Marcatori: pt. 1’ m. Catelan tr. Favaretto; pt 11’ m. Guardiano tr. Sebastiani; pt 15’ c.p. Favaretto; pt 29’ c.p. Favaretto; pt 34’ m.
Catelan tr. Favaretto; pt 40’ m. Mannucci tr. Sebastiani; st 1’ m. Fornea n.t.; st 23’ m. Rizzo n.t.; st 35’ c.p. Favaretto.
Arbitro: Muscio (Prato).
Puniti: st 25’ Parisse (giallo); st 32’ Minante (giallo); st 39’ Betteto A. (giallo).
Note: primo tempo 20-14; punti in classifica 5-0. Spettatori: 300 circa.
BARTON CUS PERUGIA vs CUS GENOVA 26-6 (23-3)
Marcatori: p.t. 5' cp Faralle (3-0), 10' cp Faralle (6-0), 11' cp Pescetto (6-3), 15' m. Davey tr. Faralle (13-3), 40' m. Davey tr. Faralle (20-3).
s.t. 6' cp Pescetto (20-6), 25 cp Faralle (23-6), 31' drop Faralle (26-6).
Barton Cus Perugia: Magi, Biconne, Masilla, Gioè ( 65 Milizia), Franzoni (75 Battizocco), Faralle, Corbucci (65 Lamanna), Bresciani, Davey, Ferraris
(60 Mariottini), Nicolli (60 Giorgetti), Renetti, Di Vito, Zorzetto (80 Russo), Palazzetti (65 Biondi). A disp.: Gatti. All.: Tagliavento.
Cus Genova: Salerno, Gerli, Bedocchi, Dapino, Serpico, Pescetto, Gregorio, Bertirotti, Maccari, Impreriale, Del Terra, Cuccurese, Riccobono, Pallaro,
Aviglione. In panchina entrati: Bartolomei, Di Pierro, Michieli, Dell'Anno, Barry, Garaventa, Barani, Colloca. All.: Tedone.
Arbitro: De Martino di Napoli.
Note: Cartellini gialli: al 52 per Davey; 58 per Biconne.
RANGERS RUGBY VICENZA vs. U.S. RUGBY BENEVENTO 49 – 05 (27-00)
Rangers Rugby Vicenza: Iotti, Lucchin (1’ s.t. Marchiori), Herenù (Cap), Tonello F. (14’ s.t. Pelizzari), De Toni, Strumpher (1’ s.t. Gallo),
Boscolo (5’ s.t. Bonuono), Torregiani (v. cap), Santinello (1’ s.t. Tonello E.), Stanica (5’ s.t. Avanzi), Fracca, Rizzo, Furegon (20’ s.t.
Amura), Cenghialta (5’ s.t. Bertuzzo), Pogni. All. Serventi Gabelli
U.S. RUGBY BENEVENTO: Tretola (20’ s.t. Tornusciolo), Altieri, Cavuoto (20’ s.t. Frattolillo), Ciampa, Petrone, Esposito, Botticella, Fragnito,
Gentile (25’ s.t. Zollo), Russo, Quarto, Lucani (5’ s.t. Greco), Racioppi (20’ s.t. Santosuosso), Bosco, Salandria Ruiz. All. Gramazio A
disposizione: Gramazio A., De Ianni.
Marcatori: p.t. 7’ m. Stanica tr. Strumpher (7-0); 15’ cp. Strumpher (10-0); 23’ m. Iotti (15-0); 30’ m. Torregiani tr. Tonello F. (22-0);
37’ m. Iotti (27-0); s.t. 4’ m. Iotti tr. Tonello F. (34-0); 20’ m. Torregiani tr. De Toni (41-0); 38’ m. Tonello E. (46-0); 39’ drop De
Toni (49-0); m. Russo (49-5).
Arbitro: Navarra Filippo (Udine)
G.d.l.: Filizzoli Mariolino, Sorrentino Luigi.
Cartellini: 15’ p.t. giallo Salandria Ruiz (U.S. Rugby Benevento), 29’ p.t. giallo Bosco (U.S. Rugby Benevento), 39’ p.t. giallo Petrone (U.S.
Rugby Benevento), 20’ s.t. rosso Campa (U.S. Rugby Benevento), 30’ s.t. Giallo Buonuomo (Rangers Rugby Vicenza).
Man of the Match: Iotti (Rangers Rugby Vicenza)
Calciatori: Strumpher (Rangers Rugby Vicenza) 1/2, Tonello F. (Rangers Rugby Vicenza) 2/4, De Toni (Rangers Rugby Vicenza) 2/3; Esposito (U.S. Rugby
Benevento) 0/1.
Note: Cielo coperto, campo in ottime condizioni. Stadio Comunale 280/310 Spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; U.S. Benevento Rugby 0.
Classifica Aggregata: Rangers Rugby Vicenza 19; U.S. Benevento Rugby 5.
UR PRATOSESTO V ZHERMACK AMATORI BADIA
( a seguire)
RIPOSA: AMATORI ALGHERO.
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2329&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
Sei Nazioni: Live o Stadio
Redazione