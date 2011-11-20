(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI SETTIMA GIORNATA
di Redazione
20/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 NOVEMBRE 2011 SERIE A. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SETTIMA GIORNATA Vincono tutte le prime della classe. Le Fiamme Oro Roma (38-27 contro il Grande Milano) mantengono un vantaggio sul Firenze di otto punti, il responso della giornata mette in risalto il fatto che ora ci sono cinque squadre raggruppare in pochi punti. La settima giornata metteva di fronte, infatti, quasi tutte le inseguitrici dei poliziotti. Negli scontri diretti ha avuto la meglio il Lyons che contro il san DonÃ centra la quinta vittoria stagionale (18-15) e il Firenze che batte il Modena per 30-17. Il Recco batte nel finale lâUdine (22-23) ed il risultato fa salire i liguri al quarto posto in classifica a quota 22 punti. Netto il successo dei ragazzi dellâAccademia nazionale di Tirrenia che battono il Brescia con il punteggio di 55-19. Perentorio anche il risultato di Verona dove i padroni di casa fanno 68-3 contro il Livorno. Nel girone B al comando ora ci sono il Rubano e la Capitolina. Nel big match il Capoterra perde in casa contro il Rubano per 15-16 e lascia la vetta propria a vantaggio dei veneti. Ne approfitta la Unione Capitolina che vincendo in trasferta a Paese (36-22) aggancia il Rubano in vetta alla classifica. Serie A â Girone A â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Lyons Piacenza v M-Three San DonÃ 18 â 15 (4-1) Udine RFC v Pro Recco Rugby 22 â 23 (1-4) Accademia Nazionale Tirrenia v Rugby Banco di Brescia 55 â 19 (5-0) Rugby Grande Milano v Fiamme Oro Roma 27 â 38 (1-5) Firenze Rugby 1931 v Donelli Modena 30 â 17 (4-0) Franklin&Marshall Cus Verona v Livorno Rugby 68 â 03 85-0) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 32; Firenze Rugby punti 24; Rugby Lyons Piacenza punti 23; Pro Recco punti 22; Amatori san DonÃ punti 20; Modena e Udine punti 19; Accademia Nazionale Tirrenia punti 17; Cus Verona punti 13; Rugby Brescia punti 12; Grande Rugby Milano punti 7; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 27 novembre 2011 Modena â Lyons Piacenza; Accademia Nazionale Tirrenia â Udine Rugby; Amatori san DonÃ â Grande Milano Rugby; Rugby Brescia â Cus Verona; Pro Recco â Firenze Rugby; Fiamme Oro Roma â Livorno Rugby. Serie A â Girone B â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Amatori Catania v Gladiatori Sanniti 39 â 03 (5-0) Romagna RFC v Novaco Alghero 29 â 14 (4-0) Autosonia Avezzano Rugby v Santa Margherita Valpolicella 16 â 13 (4-1) Zhermack Badia v ASR Milano Rugby 34 â 06 (5-0) Amatori Capoterra v Rubano Rugby 15 â 16 (1-4) Gruppo Padana Paese v UR Capitolina Rugby 22 â 36 (0-5) Classifica: Rubano e Unione Capitolina punti 24; Amatori Capoterra punti 23; Paese, Avezzano e Romagna punti 19; Badia punti 19; Amatori Catania punti 14; Valpolicella punti 13; Amatori Alghero punti 6; Asr Milano punti 5; Gladiatori Sanniti punti 1. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 27 novembre 2011 Rubano â Amatori Catania; Amatori Alghero â Badia; Rugby Milano â Valpolicella; Paese â Avezzano; Unione Capitolina â Romagna; Gladiatori Sanniti â Capoterra. Â Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione