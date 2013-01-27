SERIE A. RISULTATI TREDICESIMA GIORNATA
Si è giocata la tredicesima giornata del campionato si Serie A. Questi i risultati: SERIE A – GIRONE 1 – XI TURNO – 27.1.2013 FRANK&MARSHALL C.U.S. VERONA RUGBY ASD SSD PRO RECCO RUGBY 15 -13 (4-1) RUGBY BRESCIA SSD – ROMAGNA R.F.C. 23 – 16 (4-1) MODENA RUGBY CLUB – RUBANO RUGBY SRL 0 – 35 (0-5) ASD RUGBY UDINE 1928 – ASD RUGBY LYONS PIACENZA 10 – 15 (1/4) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 60 – 00 (5-0) Riposa: ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA Classifica: Unione Capitolina punti 45; Pro Recco punti 39; Cus Verona punti 39; Lyons Piacenza punti 33;Accademia Nazionale Tirrenia punti 30; Udine punti 24; Romagna punti 21; Brescia punti 20;; Rubano punti 17; Firenze Rugby punti 15; Modena 0. Prossimo Turno Domenica 17 febbraio 2013 Romagna – Accademia Nazionale Tirrenia; Cus Verona – Udine; Firenze – Brescia; Recco – Modena; Lyons Piacenza – Rubano; Riposa: Unione Capitolina. SERIE A – GIRONE 2 – XI TURNO – 27.1.2013 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO – AVEZZANO RUGBY 37 – 8 (5-0) ASD RUGBY PAESE – RANGERS RUGBY VICENZA 16 – 14 (4-1) CESIN CUS TORINO RUGBY ASD – ASD AMATORI PARMA RUGBY 28 – 18 (4-0) RUGBY COLORNO – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 00 – 29 (0-4) ASD AMATORI RUGBY BADIA – C.U.S. PADOVA RUGBY 26-25 (5-1) CLUB AMATORI SPORT CATANIA – ASD AMATORI CAPOTERRA 34 – 27 (5-1) Classifica: Rugby Colorno punti 44; Vicenza punti 43; Valpolicella punti 39; Cus Torino punti 31; Alghero punti 30;Capoterra punti 29;; Paese punti 27; Amatori Catania punti 25;Cus Padova punti 23; Amatori Badia punti 21; Amatori Parma punti 14; Avezzano punti 4. ^Amatori Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. ^^ Badia 4 (quattro) punti di penalizzazione con provvedimento del Giudice Sportivo del 23 gennaio 2013 per aver impiegato nella gara contro il Capoterra solo 19 giocatori di formazione italiana su una lista gara di 20 giocatori, violando le disposizioni di cui al punto 2.3 lettera A) della Circolare Informativa edizione 2012/2013.. Prossimo Turno Domenica 17 Febbraio 2013 Amatori Parma – Alghero; Paese – Badia; Capoterra – Cus Torino; Vicenza – Colorno; Cus Padova – Valpolicella; Avezzano – Amatori Catania. I TABELLINI. GIRONE 1 C.U.S. VERONA RUGBY ASD - SSD PRO RECCO RUGBY 15 -13 C.U.S. VERONA RUGBY ASD: Pizzardo (80' Magrulli), Laryea, Rotella, Martinucci (1' Leso), Ferrari, Michelini Enrico, Mariani, Badocchi (3' Paghera), Bergamin, Pauletti (60' Girelli; 68' Zardin), Braghi (cap), Filippini (80' Olivieri), Michelini Andrea, Neethling, Munteanu. A disposizione: Mutascio, Guida. Allenatori: Mirco Bresciani e Paolo Borsatto. SSD PRO RECCO RUGBY: Agniel, Becerra, Tassara, Torchia (61' Breda), Bisso, Villagra, D'Agostini, Salsi, Orlandi (73'Axianas), Giorgi, Vallarino, Metaliaj, Galli (58' Sciacchitano), Noto, Casareto (73'Bedocchi). A disposizione: Bonfrate, Esposito, Cinquemani, Malgieri. ARBITRO: Blessano da Montebelluno MARCATORI: 1T 12' meta di mischia F&M Cus Verona, t. Enrico Michelini (7-0), 44' cp Agniel (7-3). 2T 3' m. Noto (7-8), 4' m. Tassara (7-13), 31' m. Pizzardo (12-13), 40' cp Enrico Michelini (15-13). NOTE: Cartellini gialli: 2T 17' Andrea Michelini, 30' Bisso. Primo tempo: 7-3. Calci: Verona: 2/4 (Michelini Enrico t. 1/2, cp. 1/2), Pro Recco 1/3 (Agniel t. 0/2, cp. 1/1). Man of the match: Leso. terreno in buone condizioni, tempo soleggiato, spettatori 300 BANCO DI BRESCIA - ROMAGNA R.F.C. 23 - 16 BANCO DI BRESCIA: Quaranta, Mambretti (dal 32° st Savoldelli), Secchi Villa L, Franceschini (dal 26° Secchi Villa G), Mastrocola, Ciserchia (dal 40° st Bosio), Bonari, Gandolfi (dal 5° st Jacotti), Rizzotto, Radici (dal 5° st Romano), Pola (dal 24° Cherubini), Pedrazzani, Trevisani (dal 20° st Castiglia), Azzini (dal 37° st Romano), Volpari. A disposizione: Castiglia, Romano, Cherubini, Jacotti, Romano, Bosio, Secchi Villa G, Savoldelli. ROMAGNA R.F.C.: Amato (dal 20° st Medri), Donati, Cuccari (dal 36° st Borsani), Lawson, Marzocchi, Mattiacci, Soldati, Fantini, Caldon, Magnani (dal 1° st Devodier), Cotignoli (dall'8° st Marchetto), De Gennaro (dal 1° st Pias), Cossu S (dal 28° st Turner), Cossu E (dal 38° st Glielmi), Turroni. A disposizione: Turner, Marchetto, Glielmi, Devodier, Pias, Borsani, Medri, Gollinucci ARBITRO: Castagnoli da Livorno MARCATORI: Primo tempo: 3° cp nt Soldati (0-0), 8° cp Cicerchia (3-0), 16° m Rizzotto, t Ciserchia (10-0), 34° cp Soldati (10-3). Secondo tempo: 1° cp Ciserchia (13-3), 8° cp Soldati (13-6), 9° d Ciserchia (16-6), 20° m mischia Romagna nt Soldati (16-11), 28° m Jacotti t Ciserchia (23-11), 40° m Donati nt Soldati (23-16), 46° cp nt Ciserchia (23-16). NOTE: Cartellini gialli: 18° st Trevisani, 40° st Secchi Villa L MODENA RUGBY CLUB - RUBANO RUGBY SRL 0 - 35 MODENA RUGBY CLUB: Utini, Kubler (29 st Mucchi), Lanzoni, Bisceglie, Trotta, Tepsanu (20 st Uguzzoni), Rovina, Cacciagrano(2 min st Salandria), Venturelli L.(2 min st Trentini), Venturelli M., Maccaferri, Sola, D'Amico, Faraone (31 st Lorenzi), Milzani (28 st Salici). A disposizione :Catellani, Cavallero. All: Ogier G. RUBANO RUGBY SRL: Borsetto (24 st Ricardi), Mercanzin, Dal Corso (26 st Babetto), Belluco (19 st Ercolino), Casotto (12 st Nardacchione), Politeo, Prati, Cucchio, Negriolli (16 st Nostran), Palandrani (19 st Artuso), Viel, Mainardi, Gazzola(26 st Crozzoletto), Marchetto (16 st Zampiron), Matteralia. All: Artuso ARBITRO: Belvedere da Roma MARCATORI: 4 pt cp Mercanzin, 6 pt meta Marchetto tr Mercanzin, 23 pt cp Mercanzin, 33 pt meta Casotto nt, 40 pt cp Mercanzin. 10 st meta Negriolli tr Mercanzin, 43 st meta Artuso tr Mercanzin. NOTE: Cartellini gialli: 26 pt Negriolli (Rubano), 9 st Tepsanu (Modena). 300 spettatori, giornata soleggiata ASD RUGBY UDINE 1928 - ASD RUGBY LYONS PIACENZA 10 -15 ASD RUGBY UDINE 1928: Biasuzzi, D'Anna, Marconato, Lo Schiavo (17' Picogna), Conti, Bombonati, Curtolo(30'st Gobbo), Ursache, Macor(9'st Lorenzon), Sabot (30' Pagani), Giacomini, Avoledo, Taddio, Perini, Montorfano(26' Copetti). A disposizione: Lentini, Cozzo, Allenatore: Green Craig ASD RUGBY LYONS PIACENZA: Rossi, Montanari, Mortali Mi, Haimona, Alfonsi E., Cammi, Alfonsi G. (27'st Gaudenzi) , Bance, Cornelli, Barroni, Fornari (9'st Vitiello), Dadati, Paoletti (36' Ferri), Schiavi (9'st Soffientini), Mortali Ma. A disposizione: Parmigiani, Busoni , Rossi, Colpani. ARBITRO: Falzone da Padova MARCATORI: 18' Meta D'Anna tr Biasuzzi (7-0), 39' Meta Ferri (7-5). Secondo Tempo: 3' CP Biasuzzi (10-5), 7' Meta Montanari tr Cammi (10-12), 27' CP Mortali Michele (10-15) NOTE: Cartellini Gialli:38' Conti, 19'st Soffientini. UNIONE RUGBY CAPITOLINA - AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY 60 - 0 UNIONE RUGBY CAPITOLINA: Rebecchini Gr. (5' 2t Murer), Mascagni, Recchi, Scalzo G. (3' 2t Rebecchini Ga.), Iacolucci (3' 2t Vannini), Bocchino, Leonardi N., De Michelis (Cap.) (8' 2t Bergamini), Bitetti, Menichella, Martire, Scoccini (3' 2t Manozzi), Lynch (1' 2t Bitonte), Polioni (15' 2t Pamphili), Marsella. A disposizione: Bitonte, Pamphili, Manozzi, Bergamini, Vannini, RebecchiniGa., Murer. All.:Cococcetta. AEROPORTO DI FIRENZE RUGBY: Viviani, Bianco, Bastiani, Pietrangeli, Maffucci (27' 1t Marucelli), Falleri (10' 2t Ricci), Morace, Borsi, Parri, Diaw (5' 2t Bianco), Savia (22' 2t Fabbri), Ciampa (1' 2t Bianchini), Chiostrini (10' 2t Fantoni), Fanelli (15' 2t. Piccioli), Rapone. A disposizione: Piccioli, Bianco, Pantoni, Bianchini, Ricci, Fabbri, Marucelli, Cintelli. All. Sordini-Segundo ARBITRO: De Martino (Pomigliano D'Arco NA) MARCATORI: 1t. 2' mt Rebecchini Greg. Tr. Bocchino, 6' mt Iacolucci nt,, 20' mt Rebecchini Greg. nt, 25' mt. Mascagni nt, 26' mt Iacolucci tr. Bocchino, 29' mt. Mascagni nt., 34' mt. Bocchino tr Bocchino. 2t. 6' mt. Murer tr. Bocchino, 17' mt. Mascagni n.t., 32' mt. Murer tr. Bocchino NOTE: 1t 17' cart. giallo Linch, 29' cart. giallo Chiostrini. Tempo sereno, campo allentato, spettatori 450. Riposa: ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA GIRONE 2 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO - AVEZZANO RUGBY 37 - 8 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO: Costantini (76 Sechi), Solinas (75 Peana A.), Apikotoa, Franchin (68 Toniolo), Lorenzini (66peana D.), Peens, Daga, Rancati(25 Lombardo), Giacci, Usai, Sirbu, Paco (64 Spanu), Escobar (74 Berdini), Spirito (63 Paddeu), Bonetti AVEZZANO RUGBY: Homsen, Taccone, Lanciotti, Betteto (68 Rossi), Colaiuda, Guardiano, De Luca, Farina, Babbo (65 Demeis), Beccattini (65 Pulsoni), Mercurio, Sant'angelo (68 Sabatini), Lanciotti, Burca Venditti ARBITRO: Russo da Piacenza MARCATORI: p.t. 5' drop Guardiano, 7' cp Peens, 10' cp Peens, 12' mt Lorenzini tr Peens, 16' mt Solinas tr Peens, s.t. 52' mt Paco, 57' mt Solinas tr Peens, 62' mt Solinas tr Peens, 73' mt Colaiuda NOTE: Cartellini gialli: gialli 48' Thomsen 51' Guardiano RUGBY PAESE - RANGERS RUGBY VICENZA 16 -14 RUGBY PAESE: Agnoletto, Passuello, Furlan, Barzan, Casarin, Fiacchi (33' A.Pavin), Memo, Cadorin, Rufoloni (1' st Bot), Pagotto (22' st Gigliodoro), Secolo (22' st Menelle), Fornarolo (39' st Tamas), Berisa (29' st Zara), Zara (1' st Codo), Caeran (1' st Deoni). A disposizione: Moro. All. M.Pavin-Vendramin RANGERS RUGBY VICENZA: Doglioli, Iotti (29' st Bonuomo), Herenù, Tonello, Gastaldo, N.Pavin, Masi, Stanfill, Cenghialta, Torregiani, Fracca, Rizzo, Furegon, Barbato, Dolcetto (33' st Mazzini). A disposizione: Nicoli, Pelizzari, Traverso, Stanica, Oliva, Pogni. All. Piovene ARBITRO: Schilirò (San Gregorio, Catania) MARCATORI: pt 6' m Doglioli, 15' cp N.Pavin, 25' cp Agnoletto, 39' cp N.Pavin, 41' cp Agnoletto; st 12' cp N.Pavin, 17' m Furlan tr Agnoletto, 28' cp Agnoletto NOTE: Spettatori 250. Man of the match: Fornarolo CESIN CUS TORINO RUGBY ASD - AMATORI PARMA RUGBY 28 - 18 CESIN CUS TORINO RUGBY ASD: 15 D'Angelo, 14 Gatto (12' st Baire), 13 Monfrino, 12 Heymans, 11 Tinebra, 10 Forte, 9 Jaluf, 8 Leo, 7 Alparone, 6 Merlino, 5, Narcisi (41' st Bandieri), 4 Malvagna (12' st Amadio), 3 Iacob (36' st Nicita), Lo Faro (19 st Martina), Modonutto. A disposizione: Garbet, Falasca e Falcetto. All.: Regan Sue AMATORI PARMA RUGBY: 15 Torri 43' st Tanzi), 14 Spaggiari, 13 Gagliardi, 12 Carra, 11 Letizia, 10 Orlandini (30' st Mora), 9 Mordacci, 8 Botha, 7 Della Ragione (40' st Cavazzini), 6 Bosco (34' st Kouassi), 5 Bonatti, 4 Smersù (10' st Maccagnani), 3 Negri, 2 Buzaj, 1 Bertozzi (10' st Coraci). A disposizione: Bertolini. All.: Riaan Mey ARBITRO: Roscini da Legnano MARCATORI: Primo tempo: 10' c.p. D'Angelo (3-0); 13' c.p. Carra (3-3); 31' c.p. Carra (3-6); 34' meta Leo (8-6); 38' meta Gagliardi, trasf. Carra (8-13). Secondo tempo: 5' meta Iacob, trasf. D'Angelo (15-13); 21' c.p. D'Angelo (18-13); 29' meta Coraci (18-18); 32' meta Baire, trasf. D'Angelo (25-18); 46' drop D'Angelo (28-18). NOTE: Cartellini gialli: p.t. 29' Jaluf. S.t. 6' Botha, 21' Buzaj e 41' Coraci. RUGBY COLORNO - RUGBY CLUB VALPOLICELLA 0 – 29 RUGBY COLORNO: Corso, Lauri( 1' st Torrelli), Galante,Ilinca (10 st' Cantoni), Reverberi( 1'st Canni), Milani, Barbieri D., Da Lisca, Carretta, Barbieri P.(31' st Piccagli), Caprioli, Pigazzani (31' st Franchini), Marku (8' st Zanacca, 24' st Palma), Sanfelici (31' st Tolaini), Bellingeri RUGBY CLUB VALPOLICELLA: Etcheverry, Pacchera, Roman, Musso V.,De Leo (35' st Girelli), Damoli (39' st Saccomani), Musso G. (31' st Zardini), Fraccaroli (35' st Burati), Pivetta, Previato, Filippini, Bianchi (24' st Nicolis), Momi (31' st Savoia), Frapporti (5' st Zampini), Ferrari ( 35' st carraro). ARBITRO: Villari (Piave di Sacco, Padova) MARCATORI: pt. 3' cp Etcheverry (0 – 3), 29' cp Etcheverry(o-6), 32' cp Etcheverry(0-9), 38' m Pacchera tr Etcheverry(0-16), st 14' cp Etcheverry (0-19), 27' drop Etcheverry(0-22), 39' m Nicolis tr Etcheverry (0-29). NOTE: 31' pt giallo Da Lisca, 14' st giallo Zampini. Man of the match: Etcheverry (Rugby Club Valpolicella). Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0 – Rugby Club Valpolicella 4 AMATORI RUGBY BADIA - C.U.S. PADOVA RUGBY 26 - 25 AMATORI RUGBY BADIA: Zarattini, Giolo, Davey, Tinazzo, Aretusini, Fratini, Boscolo, Fabio Michelotto, Munerato, Chimera, Diego Michelotto, Brizzante (St 10' Marchetto), Bezuidenhout (St 27' Fanchin), Guglielmo, Tellarini. All. Dario Dardani C.U.S. PADOVA RUGBY: Decina, Pietrantoni, Ferullo, Pinna, Rigo, Pauletti, Lionello (St 5' Lorini), Zago, Santinello, Rizzo (St 25' Trevisan), Pugin (St 15' Franzina), Gesuato, Baldan, Torresan (St 16' Di Lorenzo), Varise. All Oscar Collodo ARBITRO: Bertelli da Brescia MARCATORI: 3' m Guglielmo - tf Fratini (7-0); 19' cp Pinna (7-3); 24' m Rigo - tf Pinna (7-10); 32' m Giolo (12-10). St: 3' Mt Zhermack - tf Fratini (19-10); 9' Mt Zhermack - tf Fratini (26-10); 16' cp Pinna (26-13); 25' m Zago (26-18); 32' m Zago - tf Pinna (26-25). NOTE: Cartellini gialli: Pt 28' Aretusini e 34' Brizzante; St: 1' Zago; 19' Marchetto e 21' Fabio Michelotto. AMATORI SPORT CATANIA - AMATORI CAPOTERRA 34 - 27 AMATORI SPORT CATANIA: Camino, Strazzeri, Corona, Zappalà, Borina (vic. Cap), Gorgone, Parisi ( dal 62' Moncada), Rechichi, Vasta, Palmieri (dal 57' Grimaldi), Guglielmino G, Ferrara, Guglielmino F, Delfino (cap) (dal 70 Vinti), Venturino ( dal 72' Ardito C.). A disposizione : Ardito G,Ruscica,Montedoro,Di Paola. All. Vittorio Ignazio AMATORI CAPOTERRA: Aru, Ricci (dal 22' Ambus), Tamà, Panetti, Bousmina, Anversa ( v-cap), Queirolo ( cap), Matthews, Pinna, Busser, Sainas, Ferrentino, Geraci, Masetti, Tenga. A disposizione: Ruiu, Garau, Loddo, Bertocchi, Baire, Cauli. All. Queirolo ARBITRO: Pennè da Casalpusterlengo MARCATORI: 1' cp Anversa ( 0-3),3' cp . Borina ( 3-3) 5' cp Anversa ( 3-6),18' meta Rechichi ( 8-6), 21' cp. Anversa (8-9), 36' cp. Anversa ( 8-12),40' cp. Borina ( 11-12), 47' cp. Borina ( 14-12),49' meta Delfino (19-12) ,56' meta Busser ( 19-17),63' cp. Borina ( 22-17), 69' cp. Anversa ( 22-20), 74' meta Vasta tr. Borina ( 29-20),79' meta Busser tr. Anversa ( 29-27) , 80+2 meta Corona ( 34-27) NOTE: note: al 39' giallo Corona ( Amatori Catania) e Ricci ( Amatori Capoterra)
