SERIE A. SAN DONA' IN FINALE CONTRO LE FIAMME ORO ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2012

SERIE A. IL SAN DONA' SFIDERA' LE FIAMME ORO ROMA PER L'ECCELLENZA. Serie A – SEMIFINALI Ritorno Fiamme Oro Roma - Unione Rugby Capitolina 31 – 18 (4-0) Classifica: Fiamme oro Roma punti 5; Unione Capitolina punti 4. M-Three Amatori San Donà - Lyons Piacenza 33 - 08 (5-0) Classifica: San donà punti 6; Lyons Piacenza punti 4. SERIE A M-THREE SAN DONA' vs LYONS PIACENZA 33-8 PRIMO TEMPO (19-3) MARCATORI: 1° tempo:17' m. Cendron tr Mucelli (7-0); 20' m. Montani tr Mucelli (14-0); 23' cp Haimona (14-3); 36' m. Zecchin (19-3); 2° tempo: 8' m. Damo tr Mucelli (26-3); 12' m Bressan tr Mucelli (33-3); 27' m Barroni (33-8) M-THREE SAN DONA' : Secco, Bressan, Cibin, Iovu (38' 2t Florian), Damo, Brussolo, Mucelli (22' 2t Rorato), Pelepele, Bacchin G (22' 2t Pilla)., Di Maggio (39' 2t Bacchin E.), Minello (29 2t Venturato), Montani, Filippetto (28' 2t Zamparo), Zecchin (33' 2t Vian), Cendron (15' 2t Zanusso). Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie. LYONS PIACENZA: Mortali Michele, Buondonno, Casalini (26' 2t Cammi), Rossi, Barani (19' 2t Andreoli), Haimona, Alfonsi (29' 2t Gaudenzi), Bance (18' 2t Fornari), Barroni, Benelli, Dadati, Michetti (29' 2t Petrusic), Mortali Matteo, Schiavi (14' 2t Parmigiani), Ferri (1' 2t Paoletti). ARBITRO: Sig. Bertelli da Brescia NOTE: Cartellini gialli: 20' pt Schiavi, 33' pt Barroni, 4' 2t Pelepele, 24' 2t Pilla. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
