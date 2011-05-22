Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, SARA' CAMMI CALVISANO - CONSIEL FIRENZE LA FINALE SCUDETTO

22/05/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â    SERIE A, SAR' CAMMI CALVISANO - CONSIEL FIRENZE LA FINALE SCUDETTO.    SarÃ  Cammi Calvisano â Consiel Firenze Rugby la finale scudetto riservata al Campionato Nazionale di Serie A. Questo il verdetto dopo le semifinali di ritorno. Se a Calvisano, nellâanticipo di sabato sera, tra il Cammi e il Rugby Reggio Ã¨ finita 20-20, ma il risultato dellâandata non lasciava spazio a sorprese, tra San Gregorio e Firenze si Ã¨ dovuti ricorrere alla differenza mete. Infatti Ã¨ finita 20-19 per i toscani con 5 punti in classifica per le due formazioni. Ma grazie al maggior numero di mete segnate nei due scontri diretti il Consiel Firenze  si Ã¨ aggiudicato il diritto a disputare la finale scudetto in programma domenica 29 maggio p.v. Nei Play Out il Badia batte i Gladiatori Sanniti per 38-10 e si salva. Retrocede, infatti, in Serie B la squadra campana. I risultati sono ufficiosi fino all'omologazione da parte del Giudice Sportivo nazionale. SEMIFINALE RITORNO, (22.05.2011) SAN GREGORIO CATANIA  - CONSIEL FIRENZE RUGBY  19 â 20 (1-4) Classifica: Consiel Firenze e San Gregorio Catania punti 5. Ai sensi dellâart. 30/B/b risulta primo il Consiel Firenze per aver segnato un maggior numero di mete nei due scontri di semifinale. Infatti si sono verificate una serie di paritÃ  e piÃ¹ in particolare una volta che le due squadre hanno totalizzato la paritÃ  in classifica (5 punti), si Ã¨ provveduto a verificare chi abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore  differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti. Anche in questo caso la somma era pari  (40 punti) poichÃ© la gara di andata era finita sul 20-21 in favore del san Gregorio. Si Ã¨ dovuto ricorrere alla fattispecie prevista dal punto 2) (chi abbia segnato il maggior numero di mete). Eâ risultato che il Consiel Firenze nei due incontri ha segnato in totale 5 mete, mentre il San Gregorio solo 3. CAMMI CALVISANO -  COSMO HAUS RUGBY REGGIO 20 - 20  (2-2) Classifica: Cammi Calvisano punti 7;  Cosmo Haus Rugby Reggio punti 2.   PLAY OUT RITORNO (22.05.2011)  ZHERMARCK RUGBY BADIA  -  GLADIATORI SANNITI  38 â 10  (5-0) Classifica: Zhermack Badia punti 5; Gladiatori Sanniti punti 4. AMATORI MILANO  - ROCCIA RUBANO inizio ore 17.45 Classifica: Roccia Rubano punti 5;  Amatori Milano punti 0 Â  TABELLINI   SAN GREGORIO CATANIA RUGBY â RUGBY FIRENZE  19-20 (p.t. 16-8) San Gregorio Catania: Messina (38â s.t. Leonardi), Montanelli, G. Sapuppo, Spadaro (1â s.t. Peralta), Giobbe, Pucciariello, Bressons, Doria, Amenta, DellâAria (30â s.t. S. Sapuppo), Roche, Grimaldi, Van Wyk, Lo Faro (1â s.t. Rampa), Suaria (1â s.t. DâAuria). All. Arancio. Firenze: Wynne, Beretta, Rios, Menon, Nava, Falleri, Billot, Segundo, Ippolito, Santi, Soldi, Filippini, Paoletti, Fanelli (20â s.t. Leoni), Cagna. All. Ciampa. Marcatori: p.t.: 8â c.p. Pucciariello (3-0); 11â c.p. Pucciariello (6-0); 14â c.p. Wynne (6-3); 31â c.p. Pucciariello (9-3); 36â meta Montanelli, tr. Pucciariello (16-3); 40â meta Falleri (16-8); s.t.: 8â meta Santi (16-13); 13â c.p. Pucciariello (19-13); 33â meta tecnica Firenze tr. Wynne (19-20). Arbitro: Marrama (Padova). Giudici di linea: Blessano e Valbusa (Treviso); quarto uomo: Brescacin (Treviso). Note: Giornata piovosa, temperatura intorno ai 13Â°C, terreno di gioco in buone condizioni. Cartellini gialli: 30â p.t. Filippini. Calci piazzati e trasformazioni: Pucciariello 5/7; Wynne 3/5. Spettatori: 700 circa. Punti conquistati: 1-4.     Cammi Rugby Calvisano vs Cosmo Haus Rugby Reggio   20-20  (Pt 13-6) Cammi Rugby Calvisano: Kydd; Costantini (17â st Robuschi), Smith, Frapporti (37â st Letinic N.), Bergamo; Griffen (cap), Palazzani; Phillips (23â st Letinic F), Scanferla (27â st Stinchelli), Dal Maso (2â pt Bellandi); Lagioiosa, Nicol; Morelli (25â st Maistri), Gavazzi (18â st Zoli), Violi (10â st Rizzetti Mattei).   All.: Mor. Cosmo Haus Rugby Reggio: Negrete; Grassi (22â-30â st Bersani) (30â st Torlai), Odiete, Carra (39â st Tanzi), Russotto (22â st Cocconcelli); Leaega, Bricoli (cap) (31â pt Carbone); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (39â st Marchini), Pulli; Lanfredi, Bigi (11â st Riccardo) (39â st Corradini), Fontana. A disposizione: Bersani. All.: Manghi Marcatori:  PT 2â cp Griffen, 6â cp Odiete, 23â cp Griffen, 28â m Phillips tr Griffen, 30â cp Odiete.  ST  2â m Smith tr Griffen, 31â m Delendati tr Odiete, 36â m Carbone tr Odiete, Arbitro:  Stefano Roscini (Milano) Guardalinee: Cason (Rovigo) e Reale (Bari) Quarto uomo: Chiesi (Milano) Calci: Odiete 4/4 (cp 2/2; tr 2/2) Cosmo Haus; Griffen 4/6 (cp 2/4; tr 2/2) Calvisano Ammonizioni: 40â pt giallo Delendati (Reggio), 21â st giallo Fontana (Reggio) Punti conquistati in classifica:  Cammi Calvisano   2  ; Cosmo Haus  2 Spettatori: circa  1200 Note: ad inizio incontro premiazione atleta David Dal Maso per la fine carriera (lascia il rugby per un grave problema allâocchio). Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
