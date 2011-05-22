(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, SARA' CAMMI CALVISANO - CONSIEL FIRENZE LA FINALE SCUDETTO
di Redazione
22/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â SERIE A, SAR' CAMMI CALVISANO - CONSIEL FIRENZE LA FINALE SCUDETTO. SarÃ Cammi Calvisano â Consiel Firenze Rugby la finale scudetto riservata al Campionato Nazionale di Serie A. Questo il verdetto dopo le semifinali di ritorno. Se a Calvisano, nellâanticipo di sabato sera, tra il Cammi e il Rugby Reggio Ã¨ finita 20-20, ma il risultato dellâandata non lasciava spazio a sorprese, tra San Gregorio e Firenze si Ã¨ dovuti ricorrere alla differenza mete. Infatti Ã¨ finita 20-19 per i toscani con 5 punti in classifica per le due formazioni. Ma grazie al maggior numero di mete segnate nei due scontri diretti il Consiel Firenze si Ã¨ aggiudicato il diritto a disputare la finale scudetto in programma domenica 29 maggio p.v. Nei Play Out il Badia batte i Gladiatori Sanniti per 38-10 e si salva. Retrocede, infatti, in Serie B la squadra campana. I risultati sono ufficiosi fino all'omologazione da parte del Giudice Sportivo nazionale. SEMIFINALE RITORNO, (22.05.2011) SAN GREGORIO CATANIA - CONSIEL FIRENZE RUGBY 19 â 20 (1-4) Classifica: Consiel Firenze e San Gregorio Catania punti 5. Ai sensi dellâart. 30/B/b risulta primo il Consiel Firenze per aver segnato un maggior numero di mete nei due scontri di semifinale. Infatti si sono verificate una serie di paritÃ e piÃ¹ in particolare una volta che le due squadre hanno totalizzato la paritÃ in classifica (5 punti), si Ã¨ provveduto a verificare chi abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti. Anche in questo caso la somma era pari (40 punti) poichÃ© la gara di andata era finita sul 20-21 in favore del san Gregorio. Si Ã¨ dovuto ricorrere alla fattispecie prevista dal punto 2) (chi abbia segnato il maggior numero di mete). Eâ risultato che il Consiel Firenze nei due incontri ha segnato in totale 5 mete, mentre il San Gregorio solo 3. CAMMI CALVISANO - COSMO HAUS RUGBY REGGIO 20 - 20 (2-2) Classifica: Cammi Calvisano punti 7; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 2. PLAY OUT RITORNO (22.05.2011) ZHERMARCK RUGBY BADIA - GLADIATORI SANNITI 38 â 10 (5-0) Classifica: Zhermack Badia punti 5; Gladiatori Sanniti punti 4. AMATORI MILANO - ROCCIA RUBANO inizio ore 17.45 Classifica: Roccia Rubano punti 5; Amatori Milano punti 0 Â TABELLINI SAN GREGORIO CATANIA RUGBY â RUGBY FIRENZE 19-20 (p.t. 16-8) San Gregorio Catania: Messina (38â s.t. Leonardi), Montanelli, G. Sapuppo, Spadaro (1â s.t. Peralta), Giobbe, Pucciariello, Bressons, Doria, Amenta, DellâAria (30â s.t. S. Sapuppo), Roche, Grimaldi, Van Wyk, Lo Faro (1â s.t. Rampa), Suaria (1â s.t. DâAuria). All. Arancio. Firenze: Wynne, Beretta, Rios, Menon, Nava, Falleri, Billot, Segundo, Ippolito, Santi, Soldi, Filippini, Paoletti, Fanelli (20â s.t. Leoni), Cagna. All. Ciampa. Marcatori: p.t.: 8â c.p. Pucciariello (3-0); 11â c.p. Pucciariello (6-0); 14â c.p. Wynne (6-3); 31â c.p. Pucciariello (9-3); 36â meta Montanelli, tr. Pucciariello (16-3); 40â meta Falleri (16-8); s.t.: 8â meta Santi (16-13); 13â c.p. Pucciariello (19-13); 33â meta tecnica Firenze tr. Wynne (19-20). Arbitro: Marrama (Padova). Giudici di linea: Blessano e Valbusa (Treviso); quarto uomo: Brescacin (Treviso). Note: Giornata piovosa, temperatura intorno ai 13Â°C, terreno di gioco in buone condizioni. Cartellini gialli: 30â p.t. Filippini. Calci piazzati e trasformazioni: Pucciariello 5/7; Wynne 3/5. Spettatori: 700 circa. Punti conquistati: 1-4. Cammi Rugby Calvisano vs Cosmo Haus Rugby Reggio 20-20 (Pt 13-6) Cammi Rugby Calvisano: Kydd; Costantini (17â st Robuschi), Smith, Frapporti (37â st Letinic N.), Bergamo; Griffen (cap), Palazzani; Phillips (23â st Letinic F), Scanferla (27â st Stinchelli), Dal Maso (2â pt Bellandi); Lagioiosa, Nicol; Morelli (25â st Maistri), Gavazzi (18â st Zoli), Violi (10â st Rizzetti Mattei). All.: Mor. Cosmo Haus Rugby Reggio: Negrete; Grassi (22â-30â st Bersani) (30â st Torlai), Odiete, Carra (39â st Tanzi), Russotto (22â st Cocconcelli); Leaega, Bricoli (cap) (31â pt Carbone); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (39â st Marchini), Pulli; Lanfredi, Bigi (11â st Riccardo) (39â st Corradini), Fontana. A disposizione: Bersani. All.: Manghi Marcatori: PT 2â cp Griffen, 6â cp Odiete, 23â cp Griffen, 28â m Phillips tr Griffen, 30â cp Odiete. ST 2â m Smith tr Griffen, 31â m Delendati tr Odiete, 36â m Carbone tr Odiete, Arbitro: Stefano Roscini (Milano) Guardalinee: Cason (Rovigo) e Reale (Bari) Quarto uomo: Chiesi (Milano) Calci: Odiete 4/4 (cp 2/2; tr 2/2) Cosmo Haus; Griffen 4/6 (cp 2/4; tr 2/2) Calvisano Ammonizioni: 40â pt giallo Delendati (Reggio), 21â st giallo Fontana (Reggio) Punti conquistati in classifica: Cammi Calvisano 2 ; Cosmo Haus 2 Spettatori: circa 1200 Note: ad inizio incontro premiazione atleta David Dal Maso per la fine carriera (lascia il rugby per un grave problema allâocchio). Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
INCONTRO CON SINDACO E CESENA CALCIO IN SERATA
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI QUARTA GIORNATA
Redazione