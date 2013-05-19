SERIE A SEMIFINALI ANDATA. BENE CAPITOLINA E VALPOLICELLA.
di Redazione
19/05/2013
Le gare di andata delle semifinali Scudetto Serie A vedono la Unione Capitolina centrare largamente il successo sul Lyons Piacenza per 40-11. La gara mai in discussione ha visto la Capitolina imprimere al match un ritmo forsennato che è stata la principale causa della sconfitta del Piacenza. Grande prestazione di Bocchino alla fine autore di 25 punti personali. Il Valpolicella si regala un'altra perla. In casa centra la vittoria sul Recco che viene sconfitto per 23-17. Il Valpolicella non lascia mai le redini dell’incontro ai liguri che a 5 minuti dalla fine sono sotto nel punteggio per 23-3, in virtù alle mete di Pivetta e Saccomani e 13 punti dell’uruguaiano Juan Etcheverry. Sul finire il Recco prova a rientrare e riduce il divario prima con una meta di Giorgi e in recupero con Becerra. Nei Play Out il Cus Padova fa suo il match contro il Modena che vale la permanenza in Serie A Girone 2, per 33-21 ma fallisce la quarta meta. Tra 7 giorni le gare di ritorno a campi invertiti. Serie A – semifinali andata – 19.05.13 – ore 15.30 SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA v PRO RECCO 23 – 17 (4-1) Classifica: Valpolicella punti 4; Recco punti 1. UNIONE RUGBY CAPITOLINA v BANCA FARNESE LYONS PIACENZA 40 – 11 (5-0) Classifica: Unione Capitolina punti 5; Lyons Piacenza punti 0. Serie A – play out salvezza – andata – 19.05.13 – ore 15.30 CUS PADOVA – DONELLI MODENA 33 – 21 (4-0) Classifica: Cus Padova punti 4; Modena punti 0. GIRONE 1 U R CAPITOLINA v RUGBY LYONS 40 – 11 ( 20 – 3) CAPITOLINA: Rebecchini, Molaioli (25’ st. Diana), Marrucci, Enodeh (18’st. Recchi), Iacolucci, Bocchino, Leonardi N. (24’ st. Vannini), Budini (9’ st. Iachizzi), De Michelis, Leonardi E., Lupi (27’ st. Manozzi), Scoccini, Bitonte (9’ st. Marsella, 37’ st. Pelosi ), Polioni (9’ st. Rampa), Moriconi (37’ st. Bitonte). All.: Cococcetta. Piacenza : Haimona (28’ st. Colpani), Rossi, Buondonno (18’ st. Alfonsi), Casalini, Montanari, Mortali, Alfonsi, Fornari, Cornelli, Bance, Dadati (12’ st. Petrusic), Baracchi, Camero (24’ st. Cisse), Parmigiani (30’ st. Salerno), Ferri (12’ st.Schiavi). Allenatore: Mozzani Marcatori: Pt. 3’ cp. Mortali M., 7’ cp. Bocchino, 12’ mt Bocchino tr. Bocchino, 23’ mt. Rebecchini G. tr. Bocchino, 40’ cp. Bocchino; St. 8’ cp Bocchino, 10’ mt. Molaioli tr. Bocchino, 18’ mt. Rampa tr. Bocchino, 23’ cp Mortali M., 27’ mt. Bance nt., 34’ cp Bocchino Arbitro: Bertelli (Ferrara) Note: al 22’ pt cart. giallo a Enodeh, al 27’ st. cart. giallo a Marsella Tempo sereno a tratti ventoso, campo in buone condizioni, spettatori 750. Punti: Capitolina 5 – Lyons 0 SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA v PRO RECCO 23 – 17 (10-3) Valpolicella: Etcheverry, Pacchera, De Leo, Massalongo (70 Anselmi), Saccomani, Damoli (75 Musso Vittorio), Musso Giovanni, Previato, Pivetta, Fraccaroli, Bianchi (75 Burati), Nicolis, Momi, Frapporti (75 Zampini), Ferrari. All Alessandro Zanella. Recco : Becerra, Tassara, Breda (71 Torchia), Agniel, Canoppia, Zanzotto, Villagra, Salsi, Giorgi, Orlandi, Bonfrate, Metaljai, Galli (71 Schicchitano), Noto, Casareto. All: Lisandro Villagra Marcatori: 12 cp Etcheverry; 20 cp Agniel; 30 Mt Pivetta tr Etcheverry; II° Tempo: 41 cp Etcheverry; 68 Mt Saccomnani tr Etcheverry; 72 cp Etcheverry; 75 Mt Giorgi tr Agniel; 80 Mt Becerra tr Agniel. Arbitro: Vivarini (Padova) Note: Cartellini gialli: al 38 per Noto; al 43 per Pivetta; al 66 per De Leo; al 78 per Previato. PLAY OUT CUS PADOVA – DONELLI MODENA 33 – 21 (13-14) Cus Padova: Decina R., Venturato, Barbieri, Pinna, Pauletti, Colleselli, Pietrantoni (63 Cagnin), Zago, Santinello, Pugin, Gesuato, Zanin (41 Trevisan), Minarello, Di Lorenzo (48 Torresan), Varise (48 Canova). Allenatore: Oscar Collodo. Baratella. Modena; Trotta, Utini, Lanzoni, Bisceglie, Tepsanu (60 Gubler), Assandri, Rovina, Venturelli Marco, Lorenzi (50 Cacciagrano), Venturelli R.,Montalto (72 maccaferri), Sola, Salandra (41 Cavallaro), Faraone, D’Amico (58 Milzani). All Ogier Gian Luca. Marcatori: 6 Mt Tecnica Modena tr Assandri; 15 cp Pinna; 18 Mt Zanin tr Pinna; 22 Mt Faraoni tr Assandri; 31 cp Pinna; II° Tempo: 43 Mt Montalto tr Assandri; 50 cp Pinna; 53 Mt Rigo tr Pinna; 70 cp Pinna; 80 Mt Zago tr Pinna. Arbitro: Mancini (Frascati). Note: Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
