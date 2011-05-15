(RUGBY NOTIZIE) SERIE A SEMIFINALI ANDATA. VINCONO CALVISANO E SAN GREGORIO
di Redazione
15/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 15.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A SEMIFINALI ANDATA. VINCONO CAMMI CALVISANO E SAN GREGORIO CATANIA. NEI PLAY OUT VITTORIE PER ROCCIA RUBANO E GLADIATORI SANNITI. Nelle semifinali di andata valevoli per il titolo di Campione dâItalia Serie A, Cammi Calvisano e San Gregorio Catania portano a casa il primo round. A Reggio il Cammi Calvisano fa valere la maggiore esperienza e si aggiudica il match per 35-9. Grande equilibrio fino al 50â, quando due mete mettono fine alle velleitÃ del Reggio Emilia. Emozionante festa sugli spalti dove sono accorsi oltre 1.000 spettatori. PiÃ¹ tirata la gara a Firenze.Tutto si decide nei minuti finali. Al 77 infatti il Firenze era in vantaggio per 20-13. Poi Ã¨ salito alla ribalta il mediano di apertura Pucciariello che dapprima a segnato la meta del momentaneo 20-18, poi,in pieno recupero, un fallo commesso nei propri 22â metri da parte del Firenze, ha concesso la possibilitÃ al cecchino etneo di centrare da posizione defilata i pali per il definitivo 21-20. Nei Play Out vittorie interne per Roccia Rubano e Gladiatori Sanniti che si aggiudicano i match rispettivamente su Amatori Milano (37-10) e Zhermack Badia (26-14). Fra sette giorni le gare di ritorno. SEMIFINALE ANDATA, 15.05.2011 CONSIEL FIRENZE 1931 â SAN GREGORIO CATANIA 20 â 21 (1-4) Classifica: San Gregorio Catania punti 4; Consiel Firenze punti 1. COSMO HAUS RUGBY REGGIO â CAMMI CALVISANO 09 â 35 (0-5) Classifica: Cammi Calvisano punti 5; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 0. Â PLAY OUT, 15.05.2011, ORE 15.30 ROCCIA RUBANO â AMATORI MILANO 37 â 10 (5-0) Classifica: Roccia Rubano punti 5; Amatori Milano punti 0 GLADIATORI SANNITI â ZHERMARCK RUGBY BADIA 26 â 14 (4-0) Classifica: Gladiatori Sanniti punti 4; Badia punti 0. Â SEMIFINALE (Andata) CONSIEL FIRENZE RUGBY 1931 â SAN GREGORIO CATANIA 20-21 (3-6) Firenze: Wynne, Nava, Rios, Beretta, Bastiani (20' s.t. Menon), Falleri, Morace (40' s.t. Passaleva), Ippolito, Segundo (40' s.t. Fortunati Rossi), Santi, Parri (20' s.t. Soldi), Filippini, Cagna, Leoni (12' s.t. Fanelli), Paoletti. A disp.: Gambineri, Chiostrini, Diodoro All.: Ciampa San Gregorio Catania: Montanelli, Giobbe, Sapuppo, Peralta (1' st Spadaro), Leonardi, Pucciariello, Bressons, Doria (1' st Suaria), Amenta, Carbone (1' st Dell'Aria), Roche, Grimaldi, Van Wyk, Rampa, Dauria. A disp.: Lo Faro, Colaiuda, Sapuppo S., Failla, Messima. All.: Arancio Marcatori: p.t.: 16' cp Pucciariello (0-3); 19' cp Wynne (3-3); 37' cp Pucciariello (3-6); s.t.: 12' mt Filippini tr Wynne (10-6); 16' mt Doria tr Pucciariello (10-13); 24' mt Cagna tr Wyenne (17-13); 35' cp Wyenne (20-13); 37' mt Pucciariello (20-18); 41' cp Pucciariello (20-21). Arbitro Falzone (Padova) G.d.L. Belvedere (Roma) e Maratini (Este, PD) Quarto uomo: Fracasso (Padova) Note: 37' p.t. c. giallo Parri. Spettatori 700 Cosmo Haus Rugby Reggio â Cammi Rugby Calvisano 9 â 35 (Pt 6-9) Reggio: Odiete; Manghi (31â st Grassi), Negrete, Carra, Zonta (7â pt Russotto) (32â-41â pt Bigi); Carbone (26â st Ventura), Bricoli (cap) (34â st Torlai); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (35â st Marchini), Pulli; Lanfredi (39â st Corradini), Riccardo (2â st Bigi), Fontana (24â st Bersani). All.: Manghi Cammi Rugby Calvisano: Kydd; Robuschi (/21â st Costantini), Smith, Frapporti (31â st Sossi), Bergamo; Griffen (cap), Palazzoni; Phillips (31â st Cropelli), Scanferla, Bellandi; La gioiosa, Nicol (35â st Stinchelli); Morelli, Gavazzi, Violi (21â st Rizzetti Mattei). A disposizione: Maistri, Franzini, Zoli. All.: Mor. Marcatori: PT 14â cp Griffen, 19â cp Odiete, 22â cp Griffen, 40â cp Odiete. ST 3â m Robuschi tr Griffen, 10â cp Odiete, 23â m Kidda tr Griffen, 30â m Palazzoni tr Griffen, 38â mnt Costantini. Arbitro: Carlo Damasco (Napoli) Guardalinee: Marrama (Padova) e Masetti (Roma) Quarto uomo: Armannni (Parma) Calci: Odiete 3/4 (cp 3/4) Cosmo Haus; Griffen 6/7 (cp 3/3; tr 3/4) Calvisano Ammonizioni: 31â pt Riccardo (Reggio) , 9â st La gioiosa (Calvisano) Punti conquistati in classifica: Cosmo Haus 0 ; Cammi Calvisano 5 Spettatori: 1000 circa Â PLAY OUT (Andata) RUBANO RUGBY â AMATORI MILANO 37 â 10 (11-10) Rubano: Borsetto; Gaffo (36' s.t. Azzalin), Dal Corso, Bettin, Ercolino; Menniti Ippolito, Ragazzi (31' s.t. Jacopo Mainardi); Caldon, Cucchio (31' s.t. Francesco Mainardi), Sabbion (15' s.t. Giacometti); Lucchetti (1' s.t. Negriolli), Rocchio (23' s.t. Crozzoletto); Tassi (25' s.t. Bortoletti), Gregorio Marchetto, Varroto (cap.). (Non entrato: Pieretti). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Amatori Milano: Cenerini (37' s.t. Salierno); Buongiorno, De Masi, Ayman (23' s.t. Gorini), Gobbi Frattini; Soro, Comizzoli; Swindall, Pallaro, Bergamin; Messerman, Baracchi (cap.); Vaghi (15' s.t. Ippolito), Perini, Bellotta (23' s.t. Sindoni). (Non entrati: Fortunato, Antonelli). All. Marcello Cuttitta. Marcatori: p.t. 7' c.p. Menniti Ippolito, 13' c.p. Menniti Ippolito, 15' m. Perini, 27' m. Dal Corso, 38' m.. Baracchi; s.t. 2' m. Borsetto, 8' c.p. Menniti Ippolito, 14' m. Menniti Ippolito, 22' c.p. Menniti Ippolito, 34' m. Caldon tr. Menniti Ippolito, 40' m. Bettin Arbitro: Mancini di Frascati Note: P.t. 11-10. Spettatori: 200 ca. Nessun ammonito. Punti conquistati: Rubano 5, Milano 0. Man of the match: Alberto Dal Corso Â GLADIATORI SANNITI â ZHERMACK RUGBY BADIA 26 â 14 (10 â 07) Gladiatori Sanniti: Zullo; Caporaso, Altieri, Calabrese, Carone; Canna, Botticella; Pawley, Parente (16 Fragnito), Passariello (75 DâApice); Zizza (80 Abate), Valente; Tenga, Bosco, Racioppi. All.: Gramazio. Badia: Flagiello, Pagliarini, Holgate, Rosi, Venturi (55 Sacco), Fratini, Buatava, Oliviero (57 De Gaspari), Teodorini, Daher Comoglio, Riedo, Sola, Tellarini (57 Galasso), Guglielmo, Michelotto (28 Brancalion). All Stefano Bordon Marcatori: 18 Mt Rosi tr Fratini; 35 Mt Fragnito tr Zullo; 39 cp Zullo; IIÂ° Tempo: 44 cp Zullo; 51 cp Zullo; 54 Mt Racioppi; 64 Mt Brancalion tr Fratini; 79 Mt Caporaso. Arbitro: PennÃ¨ (Milano). G.d.L. Colantonio (Roma) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Romani (Colleferro, RM). Note: Cartellini gialli: al 46 per Oliviero. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
ITALIA v GIAPPONE, DA OGGI I BIGLIETTI PER IL CARIPARMA TEST MATCH PRE-MONDIALE DI CESENA
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20. I CROCIATI RFC SI LAUREANO CAMPIONI D'ITALIA
Redazione