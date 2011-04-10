(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI 19^ GIORNATA
SERIE A TABELLINI 19^ GIORNATA. SERIE A GIRONE 1 SAN GREGORIO CATANIA RUGBY – FIAMME ORO RUGBY 33-10 (p.t. 6-3) San Gregorio Catania: Giobbe, Montanelli, G. Sapuppo, Peralta (25' s.t. Spadaro), Leonardi, Pucciariello, Bresson, Doria, Amenta, Carbone, Roche, Grimaldi, Van Wyk (36' s.t. Colaiuda), Rampa (36' s.t. Lo Faro), Suaria (20' s.t. D'Auria). All. Orazio Arancio. Fiamme Oro: Boarato (1' s.t. Benetti), Mariani, Rosa, Massaro, Pelliccione, Forcucci, Martinelli, Cerasoli (30' p.t. Cazzola), Mernone, Vedrani (20' s.t. Bottino), Riedi, Duca, Frezza (18' p.t. Lombardo), Vicerè, Cocivera (1' s.t. Giannelli). All. Sven Valsecchi. Marcatori: p.t.: 4' c.p. Pucciariello (3-0); 17' c.p. Pucciariello (6-0); 38' c.p. Boarato (6-3); s.t.: 2' c.p. Pucciariello (9-3); 4' meta Montanelli, tr. Pucciariello (16-3); 10' meta Amenta, tr. Pucciariello (23-3); 13' meta Lombardo, tr. Benetti (23-10); 28â c.p. Pucciariello (26-10); 40â + 3â meta G. Sapuppo, tr. Pucciariello (33-10). Arbitro: Passacantando (LâAquila). Note: Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 20 Â°C. Cartellini gialli: 39â p.t. Mariani, 21â s.t. Grimaldi. Spettatori: 500 circa. Punti conquistati: 4-0. Â ZHERMACK BADIA â ST UDINE RUGBY 16-18 (10-6) Zhermack Badia: Butava, Pagliarini, Holgate, Candian, Venturi, Fratini, Flagiello, Bonini (St 1' Oliviero), Teodorini, Daher Comoglio, De Gaspari (St 5' Riedo), Sola (St 15' Tinazzo), Michelotto (St 8' Fanchin), Guglielmo, Brancalion. All Stefano Bordon Udine: Rea, Picogna, Stimpson, Lo Schiavo (St 23' Lentini), Danil, Bombonati (St 20' Munaro), Merlo, Ursache (Pt 30' Giannangeli), Du Plessis, Vigna (St 30' Macor), Giacomini, Sala, Girelli, Marchetto, Copetti (St 1' Mazzini). All. Federico Dalla Nora Marcatori: 3' cp Danil, 4' m Holgate - tf Fratini; 19' cp Danil; 45' cp Fratini. St: 4' m Lo Schiavo - tf Danil; 12' cp Fratini; 21' m Girelli; 24' drop Fratini. Arbitro: Brendan Fitzmaurice (Ingh) Note: Gdl Simone Boaretto di Rovigo e Fausto Mariotti di Ferrara. Cartellino giallo: Pt 20' Teodorini M-THREE OVERED RUGBY SAN DONÃ â RUGBY BANCO DI BRESCIA 19-08 (16-3) San DonÃ ': Secco; Bressan, Marconato, Cendron A., Damo; Brussolo, Mucelli (64 Zanet); Saifoloi, Bacchin, Di Maggio; Bernini G., Montani (4 Mazzon) (57 Zamparo); Pesce, Zecchin (67 Vian), Filippetto (57 Cincotto). All.: Wright. Brescia: Scaroni (41 Bonifazi); Pietrasanta (57 Trivella); Varrella; Gabba; Federzoni; Prezioso; Vitali; Scotuzzi; Rizzotto; Cerri (64 Canestri); Cuello; Pedrazzani; Castiglia; Cairo; Bergamini. All. Marcatori: 3 cp Mucelli; 12 cp Pietrasanta; 20 cp Mucelli; 39 cp Mucelli; 40 Mt Bressan tr Mucelli; IIÂ° Tempo: 47 cp Mucelli; 79 Mt Scotuzzi. Arbitro: Damasco di Napoli. Note: Cartellino giallo: al 39 per Rizzotto; al 46 per Pietrasanta. CAMMI CALVISANO â FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA RUGBY 56-16 Calvisano: Kydd; N. Letinic (30â s.t. Robuschi), Smith, Disetti, Bergamo (30â p.t. Co-stantini); Griffen (cap.), Palazzani (14â s.t. Franzoni); Phillips (1â s.t. Salvi), Scanferla, Cropelli; La-gioiosa, Stinchelli (13â s.t. Nicol); Violi (1â s.t. Rizzetti Mattei), Zoli (38â s.t. A. Gavazzi), A. Gavazzi (1â â 12â s.t. Morelli); a disp: M. Gavazzi. All.: Giuseppe Mor e Dean McKinnel. Franklin&Marshall Cus Verona: Pazzaro; Lin-daver (24â s.t. Malipiero), Schiesaro (1â s.t. Feder-zoni), E. Michelini, Corso; Bellini(11â s.t. Lorenzetto), Mariani; Paghera (19â s.t. Martini), Spotorno (24â s.t. Zardin), Pauletti; DâAntuono (1â s.t. O-livieri), Braghi, Dagostino (29â s.t. Mutascio), Nee-thling (cap.), Cenedese (11â s.t. A. Michelini). All.: Danilo Beretta. Arbitro: Simone Boaretto (Rovigo) Marcatori: p.t.: 3â m. N. Letinic tr. Griffen, 7â c.p. Bellini, 8â m. N. Letinic tr. Palazzani, 19â m. Smith tr. Griffen, 26â c.p. Bellini, 29â m. Smith tr. Griffen, 33â m. Smith tr. Griffen, 46â m. Smith tr. Griffen; 2â s.t. m. Kydd tr. Griffen, 18â m. Nee-thling, 27â m. N. Letinic tr. Griffen, 49â m. Neethling. Arbitro: Boaretto di Rovigo. Note: fine p.t. 42 â 6; spettatori: 600; cartellini gialli: 6â p.t. Griffen, 14â s.t. Cropelli. Man of the mtch: Nicola Letinic. LIVORNO RUGBY-MED ITALIA PRO RECCO 15-17 (pt 10-17) LIVORNO: Esposito G., Burani, Gambini, Morixe, Neri, Squarcini R., Brancoli A., Cortesi, SaccÃ A., Brancoli G., Squarcini E., Stilo, Micheletti (24' st Lazar), Morganti, Artal. A disposizione: Vullo, Bellini M., Gagliardi, Bellini F., Pracchia, Giuliano, Buonamano, Lazar. All. SaccÃ Diego. PRO RECCO: Ansaldi, Del Ry, Becerra, D'Agostini A., D'Agostini M., Sandri, Castillo, Salsi, Orlandi (dal 2' st al 5' st Casareto), Lopez, Bonfrate, Metaliaj (22' st Vallarino), Borboni (29' st Di Vito), Noto, Casareto (dal 24' pt al 34' st Sciacchitano). A disposizione: Massone, Ferro, Nese, Esposito S., Cinquemani. All. Manuel Ferrari MARCATORI: pt: 9' meta Esposito G., tr. Brancoli A. (7-0), 22' meta Salsi (7-5), 33' meta Sandri (7-10), 38' meta Sandri, tr. Ansaldi (7-17), 41' cp Brancoli A. (10-17); st. 20' meta Neri (15-17). ARBITRO: Salvi di L'Aquila. NOTE: cartellini fialli: 40' pt Noto, 41' pt Becerra, 19' st D'Agostini M, 39' st. Squarcini E.. In classifica 1 punto Livorno, 4 Recco AMATORI RUGBY MILANO â CONSIEL FIRENZE RUGBY (A SEGUIRE) GIRONE 2 PIACENZA RUGBY PROPAGANDA â BANCA FARNESE RUGBY LYONS 18-30 Piacenza: Peens; Monteagudo, M.Sartori, Agazzi (65' Muzzin), Forte (34' Robuschi); Smith, Girometti; Franchi, Rancati, Silva (56' Pavia); Co', Georgev (34' Borella); Berzieri (77' Maserati), Forestelli (67' Lococo), A.Alberti (56' Barzan). All. Pace. Lyons Piacenza: Rossi; Chiozza, Cerbi (10' Cobianchi), Casalini, Andreoli (58' Colpani); Cammi, Gaudenzi; Benelli (52' Bance), Barroni, Fornari; Dadati (62' Petrusic), Soffientini (62' Michetti); Mortali (45' Ferri), Schiavi (52' Wahabi), Camero. All. Bassi. MARCATORI 8' cp Peens (3-0); 10' cp Cammi (3-3); 19' cp Peens (6-3); 29' cp Cammi (6-6); 35' meta Casalini tr Cammi (6-13); 42' meta Benelli (6-18). Secondo tempo: 6' meta Barroni tr Cammi (6-25); 15' meta tecnica Piacenza tr Peens (13-25); 35' meta Bance (13-30); 43' meta Monteagudo (18-30). ARBITRO: Liperini di Livorno. Note: Espulsioni temporanee: 18' Fornari. Secondo tempo: 12' Camero, 31' M.Sartori. Â ASTI RUGBY 1981 â RUBANO RUGBY 20-23 (15-10) Asti: Masone, Sanna, Maso, Di Muro, Binello, Hayes, De Meyer, Lacatus, Knaflitz, Garelli, Canta (60 Epifani), Carafa P., Piciaccia, Corsino (60 Ristov), Camelliti. Allenatore: Salsi. Rubano: Menitti; Ercolino (21 Borseto), Dal Corso, Pieretti (46 Bettin), Casotto; Politeo (40 Ragazzi F.), Mainardi I. (50 Baraldo); Giacometti, Caldon, Negriolli (50 Cucchio); Mainardi F. (50 Sabbion), Lucchetti (41 Marchetto); Frazzolino, Varrotto, Tassi. All. Artuso. Marcatori: 2 Mt Sanna ; 7 cp Menniti; 23 Mt Hayes tr Masone; 36 Mt Lucchetti tr Menniti; 40 Drop Masone; IIÂ° tempo: 43 cp Menniti; 56 cp Menniti; 64 Mt Lacatus; 69 Mt Borseto tr Menniti. Arbitro: PennÃ¨ di Milano. Note: Cartellino giallo al 67 per Lacatus. Â VALPOLICELLA VS COSMO HAUS RUGBY REGGIO 19 - 24 (PT 7-7) Valpolicella Rugby: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Muttin, Girelli; Varaschin, Fraccaroli; Salzani A., Previato (cap), Burati (22â Avesani st), Filippini, Bianchi; Pavoni (16â st Savoia)(35â st Zampini), Zampini (22â st Zorzi), Tripodi (19â st Momi). A disp: Quintarelli, Massalongo, Magrulli, Salzani N. All.: Zanella. Cosmo Haus Rugby Reggio: Negrete; Russotto (12â st Manghi), Carbone (16â st Odiete), Carra (28â st Tanzi), Zonta; Leaega, Bricoli (cap); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati, Pulli; Lanfredi (24â st Bersani), Riccardo(1âst Bigi), Fontana. A disposizione: Esposito, Marchini, Fontanesi. All.: Manghi Marcature: PT 21â m Girelli tr Etcheverry, 35â m Leaega tr Carra. ST. 6â cp Carra, 10â m Mannato tr Odiete, 12â mnt Girelli, 18â m Odiete tre Odiete, 29â Previato tr Etcheverry. Arbitro: Dave Edmundus (Inghilterra) Calci: Etcheverry 2/4 (cp 0/1; tr 2/3) Valpolicella ; Carra 2/2 (cp 1/1; tr 1/1) Odiete 2/2 (tr 2/2) Cosmo Haus Punti conquistati in classifica: Valpolicella 1 , Cosmo Haus 4 Â DONELLI VINI MODENA â CLUB AMATORI SPORT CATANIA 32-06 Modena: Assandri; Frangulea, Bisceglie, Kunz, Santillo; Gregnanin (25'st Uguzzoni), Rovina (15'st Tepsanu Florin); Stead, Cremascoli (15'st Bergonzini), Torraga (25'st Torraga); Venturelli, Montalto; Cafaro (25'st Da Silva), Gibellini, Faraone (15'st Cattaneo). A disp.: Da Silva, Trentini, Lanzoni, Malato. . Allenatore: Shaun Huygen Amatori Catania: Camino, Di Paola, Forte, ZappalÃ , Borina, Gorgone, Grasso, Sverzut, Rechichi, Vasta, Ferrara, Privitera, Leonardi, Vinti, Guglielmino. A disposizione.: Grimaldi, Cartarrasa, Petrolito, Minoldi, Gravagna, Leone, Mammana, Montedoro. Allenatore.: Giuseppe Puglisi Marcatori:2' pt cp Gregnanin (3-0), 8' pt meta Frangulea nt (8-0), 13'pt meta Venturelli nt (13-0), 24'pt cp Borina (13-3), 39'pt cp Borina (13-6), 15'st meta Bisceglie tr. Gregnanin (20-6), 38'st meta Kunz nt (25-6), 40'st meta Bergonzini tr Assandri (32-6). Arbitro: Arbitro Navarra di Udine Note: ammonito al 32'pt Venturelli del Donelli Modena Rugby NOVACO AMATORI ALGHERO â RIVIERA RUGBY 39 â 22 (22-15) Alghero: Daga, Lauri (65 Marroso), Leota, Ferrari, Lorenzini (67 Peana), Parrot, Casasanta (65 Solinas), Toniolo (63 Lombardo), Zitelli, Pagani, Di Stefano (47 Sirbu), Paco, Capponi (47 Mele), Spirito (50 Loi), Lynch (70 Bonetti). All. Cassina Ramiro Riviera: Prati, Betteto, Zara, Taddia, Alessi, Pavin, Memo (80 Vianello), Suzzi, Santinello, Dalan, Utenti (60 Crivellari), Buosi (64 Serbanescu), Matteralia, Costantin, Ruffert. Allenatore: Innocenti Marcatori: 3 cp Pavin; 6 cp pavin; 9 cp Casasanta; 14 cp Pavin; 16 Mt Leota tr Casasanta; 19 cp pavin; 23 Mt Lauri; 28 cp Pavin; 29 Mt Daga tr Casasanta; IIÂ° Tempo: 45 cp Casasanta; 54 Mt Parrot tr Casasanta; 68 Mt Zitelli tr Casasanta; 88 Mt tenica Riviera tr Pavin. Arbitro: Roscini di Milano. Note: Cartellino giallo: al 76 per Prati; al 86 per Bonetti. GLADIATORI SANNITI â RUGBY GRANDE MILANO 13-28 (10-14) Gladiatori Sanniti: Molinaro, Carone, Piscopo, Ciarla (41 Botticella), Caporaso (13 Santillo), Zullo, Calabrese, Pawley, Parente, Fragnito, Abate, Valente, Racioppi, Bosco (59 Cocchiella), Tenga. All. Fragnito. Rugby Grande Milano: Petrella, Kasparek, Morisi,ViganÃ² D., Vicinanza, DâAmico, Mastroserio, Monetti, Cancro, ViganÃ² E., Valtorta, Morabito, Puddu, Porreca (56 El Sayed), Romascu. Allenatore: Achille Bertoncini Marcatori: 6 Mt Zullo tr Zullo; 11 cp Zullo; 18 cp Vigano; 22 cp ViganÃ²; 38 Mt Monetti; 43 cp ViganÃ²; IIÂ° Tempo: 51 cp ViganÃ²; 53 cp Zullo; 55 cp ViganÃ²; 68 cp ViganÃ²; 74 Mt Monetti. Arbitro: Masini di Roma. Note: Cartellini gialli: al 22 per Tenga e Puddu; al 64 per Botticella. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
