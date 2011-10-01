Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DEGLI ANTICIPI

01/10/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 01 ottobre2011   SERIE A, PRIMA GIORNATA. I TABELLINI. AMATORI CAPOTERRA â BADIA 44 â 19  (25-07) Capoterra: Garau, Baire (65 Pirastu), Koko, Kahn, Bousmina, Arbizu, Quierolo, Pinna C., Ferrantino, Pinna A., Sainas, Peddio (65 Sandretto), Geraci, Masetti, Coetzee.   All. Quierolo Badia: Tinazzo M. (33 Avanzi), Aretusini, Rosi, Candian, Sacco (51 Pagliarini), Fratini, Baracco, Teodorini, Bovini, Anouer, De Gaspari (77 Masiero), Brizzante E. (41 Munerato), Tellarini A., Guglielmo, Colombo (41 Franchin).   All. Bordon. Marcatori: 6 Mt Anouer tr Fratini; 13 cp Kahn;  24 Mt Baire, 28 Mt Pinna A. tr Kahn;  32 Mt Queirolo ntr Kahn; 39 cp Kahn  IIÂ° Tempo:  62 Mt Avanzi tr Baracco;  74 Mt Anouer;  76 Mt Pinna A. tr Kahn;  78 Mt Pirastu; 79 Mt Bousmina tr Kahn. Arbitro: Masini di Roma Note: Cartellini gialli al 45 per peddio; al 53 per sainas. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
