(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DEGLI ANTICIPI
di Redazione
01/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 01 ottobre2011 SERIE A, PRIMA GIORNATA. I TABELLINI. AMATORI CAPOTERRA â BADIA 44 â 19 (25-07) Capoterra: Garau, Baire (65 Pirastu), Koko, Kahn, Bousmina, Arbizu, Quierolo, Pinna C., Ferrantino, Pinna A., Sainas, Peddio (65 Sandretto), Geraci, Masetti, Coetzee. All. Quierolo Badia: Tinazzo M. (33 Avanzi), Aretusini, Rosi, Candian, Sacco (51 Pagliarini), Fratini, Baracco, Teodorini, Bovini, Anouer, De Gaspari (77 Masiero), Brizzante E. (41 Munerato), Tellarini A., Guglielmo, Colombo (41 Franchin). All. Bordon. Marcatori: 6 Mt Anouer tr Fratini; 13 cp Kahn; 24 Mt Baire, 28 Mt Pinna A. tr Kahn; 32 Mt Queirolo ntr Kahn; 39 cp Kahn IIÂ° Tempo: 62 Mt Avanzi tr Baracco; 74 Mt Anouer; 76 Mt Pinna A. tr Kahn; 78 Mt Pirastu; 79 Mt Bousmina tr Kahn. Arbitro: Masini di Roma Note: Cartellini gialli al 45 per peddio; al 53 per sainas. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
DICHIARAZIONI NICK MALLETT/SERGIO PARISSE
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DEGLI ANTICIPI
Redazione