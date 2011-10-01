(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DEGLI ANTICIPI
01/10/2011
01/10/2011
SERIE A, PRIMA GIORNATA. I TABELLINI. Livorno, Stadio "Montano" ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v DONELLI MODENA RUGBY 20-21 (6-6) Marcatori: p.t. 1' cp. Fenner (0-3); 2' cp. Odiete (3-3); 26' cp. Fenner (3-6); 40' cp. Odiete (6-6); s.t. 3' cp. Fenner (6-9); 12' m. Sarto tr. Odiete (13-9); 18' m. Stead tr. Fenner (13-16); 33' m. Della Rossa tr. Odiete (20-16); 37' m. Frangulea (20-21) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Gazzola (36' st. Crestini), Bettin (st. 23' Fontanesi), Sarto; Della Rossa, Marinaro (12' st. Padovani); Conforti, Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (31' st. Manghi), Riedo (28' pt. Zdrilich); Biancotti (30' pt. Iovenitti), Moriconi (3' st. Conti), Drissi (18' st. Zanusso). All. De Carli Modena: Assandri; Costantini R. (29' st. Frangulea), Trotta (29' st. Uguzzoni), Galante, Santillo ; Fenner, Rovina ; Stead (cap), Cremascoli (36' st. Lanzoni), Venturelli ; Minari (36' st. Cattaneo), Montalto (18' st. Gatti); Cafaro (29' st. Russo), Gibellini (31' st. Giberti), Faraone. All. Huygen Arbitro: Falzone G.d.l. : Cusano, Franzoi Cartellini: 24' st. giallo Assandri (Donelli Modena Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 1; Donelli Modena Rugby 4FIAMME ORO FIAMME ORO RUGBY – RUGBY FIRENZE 25-10 (22-03) Fiamme Oro: Mariani, Rosa, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Benetti, Martinelli, Frezza (10' st Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Santelli, Flammini (33' st Maestri), Cerqua, Moscarda (2' st Vicerè), Cocivera (25' st Di Stefano) A disp: Pettinari, Calandro, Andreucci, Boarato, All. Sven Valsecchi Firenze Rugby 1931: Cummins, Randelli (12' st Genua), Rios, Menon, Bastiani, Passaleva, Billot (10' st Morace), Fortunati Rossi, Santi, Ippolito (37' pt Parri), Soldi, Vella, Bianco (6' pt Lunardi), Ferraro (16' st Leoni), Cagna (16' st Chiostrini) A disp: Fanelli, Borsi All. Paolo Ghelardi MARCATORI: 13' m Benetti tr Benetti (7-0); 20' cp Benetti (10-0); 24' m Massaro nt (15-0); 26' cp Rios (15-3); 37' m Mariani tr Benetti (22-3); II TEMPO: 4' cp Benetti (25-3); 16' m Santi tr Rios (25-10). Arbitro: Passacantando (L'Aquila)
