(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DEGLI ANTICIPI

Redazione Avatar

di Redazione

01/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 01 ottobre2011   SERIE A, PRIMA GIORNATA. I TABELLINI. Livorno, Stadio âMontanoâ ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v DONELLI MODENA RUGBY 20-21 (6-6)   Marcatori: p.t. 1â cp. Fenner (0-3); 2â cp. Odiete  (3-3); 26â cp. Fenner  (3-6); 40â cp. Odiete  (6-6);   s.t. 3â cp. Fenner (6-9); 12â m. Sarto tr. Odiete (13-9); 18â m. Stead tr. Fenner (13-16); 33â m. Della Rossa tr. Odiete (20-16); 37â m. Frangulea (20-21)   Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Gazzola (36' st. Crestini), Bettin (st. 23' Fontanesi), Sarto; Della Rossa, Marinaro (12' st. Padovani); Conforti, Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (31â st. Manghi), Riedo (28' pt. Zdrilich); Biancotti (30â pt. Iovenitti), Moriconi (3â st. Conti), Drissi (18â st. Zanusso). All. De Carli   Modena: Assandri; Costantini R. (29' st. Frangulea), Trotta (29' st. Uguzzoni), Galante, Santillo ; Fenner, Rovina ; Stead (cap), Cremascoli (36' st. Lanzoni), Venturelli ; Minari (36' st. Cattaneo), Montalto (18' st. Gatti); Cafaro (29â st. Russo), Gibellini (31â st. Giberti), Faraone. All. Huygen   Arbitro: Falzone G.d.l. : Cusano, Franzoi   Cartellini: 24â st. giallo Assandri (Donelli Modena Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 1; Donelli Modena Rugby 4FIAMME ORO FIAMME ORO RUGBY â RUGBY FIRENZE 25-10 (22-03) Fiamme Oro: Mariani, Rosa, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Benetti, Martinelli, Frezza (10â st Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Santelli, Flammini (33â st Maestri), Cerqua, Moscarda (2â st VicerÃ¨), Cocivera (25â st Di Stefano) A disp: Pettinari, Calandro, Andreucci, Boarato, All. Sven Valsecchi Firenze Rugby 1931: Cummins, Randelli (12â st Genua), Rios, Menon, Bastiani, Passaleva, Billot (10â st Morace), Fortunati Rossi, Santi, Ippolito (37â pt Parri), Soldi, Vella, Bianco (6â pt Lunardi), Ferraro (16â st Leoni), Cagna (16â st Chiostrini) A disp: Fanelli, Borsi All. Paolo Ghelardi MARCATORI: 13â m Benetti tr Benetti (7-0); 20â cp Benetti (10-0); 24â m Massaro nt (15-0); 26â cp Rios (15-3); 37â m Mariani tr Benetti (22-3);  II TEMPO: 4â cp Benetti (25-3); 16â m Santi tr Rios (25-10). Arbitro: Passacantando (LâAquila) Note: Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
