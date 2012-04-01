SERIE A, TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA
Roma, 01 aprile 2012 SERIE A, TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA TABELLINI RUGBY BANCO DI BRESCIA – ACCADEMINA NAZIONALE TIRRENIA 28 – 22 (21-07) Brescia: Bonifazi ( 30' Cogoli), Secchi Villa G.; Secchi Villa L. Locatelli, Quaranta, Muscojona, Prezioso, Scotuzzi (56 Bonari), Rizzotto, Groenewald, (44 Romano), Pedrazzani (56 Cuello), Miglietti (38 Ferretti) Trevisani (49 Castiglia) Azzini (52 Cairo) Volpari. All. MOLINARI PIERO Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Benvenuti (38 Guarducci), Bettin, Campagnaro, Sarto, Della Rossa (41 Violi), Padovani (35 Dionisi), Marazzi, Conforti, Salvetti, Zdrilich (56 Riedo), Mhadhbi, Scarsini (34 Iovenitti) (64 Biancotti), Conti (41 Moriconi), Drissi. All De Carli Gianpiero Marcatori:Primo Tempo 8' m Rizzotto tr Bonifazi 7-0; 21' m Campagnaro tr Campagnaro 7-7; 23' m Quaranta tr Bonifazi 14-7; 28' m Rizzotto tr Bonifazi 21-7 Secondo Tempo 5' M Marazzi Tr Campagnaro 21-14; 11' Cp Campagnaro 21-17; 38' M Prezioso Tr Prezioso 28-17; 42' M Riedo 28-22. Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 11 per Azzini; al 50 per Volpari; al 63 per Prezioso M-THREE SAN DONA' vs LYONS PIACENZA 53 -26 (20-19) SAN DONA' : Secco, Bressan , Brussolo, Iovu (27' 2t Cibin), Damo (35' 2t Florian), Dotta, Mucelli (10' 2t Rorato), Pelepele, Bacchin Giorgio , Di Maggio (25' 2t Pilla), Minello (25' 2t Zanini), Montani , Filippetto (17' 2t Zamparo) , Zecchin (25' 2t Vian), Previati (17' 2t Cendron) . Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie. PIACENZA: Rossi, Andreoli (31' 2t Cammi), Mortali, Barani, Buondonno (25' 2t Alfonsi E), Haimona, Alfonsi (44' pt Gaudenzi), Bance (27' 2t Parmigiani), Barroni, Benelli, Dadati (16' 2t Petrusic), Michetti, Mortali (44' pt Paoletti), Schiavi (16' 2t Baracchi), Ferri. Allenatori: Bassi Paolo, Baracchi Davide. MARCATORI: 1° tempo: 3' cp Haimona (0-3); 10' cp Haimona (0-6); 11' m. Iovu (5-6); 20' m. Barani tr. Haimona (5-13); 27' m. Damo (10-13); 31' cp Haimona (10-16); 32 cp Mucelli (13-16); 35' cp Haimona (13-19); 40+5' m. Secco tr Mucelli (20-19) 2° tempo: 6' m. tecnica San Donà tr Mucelli (27-19); 9' m Montani (32-19); 23' m. Rorato tr. Dotta (39-19); 34' m. tecnica Lyons tr. Haimona (39-26); 39' m. Pelepele tr. Dotta (46-26); 43' m. Cibin tr. Dotta (53-26) ARBITRO: Sig. Bertelli da Brescia NOTE: Cartellini gialli: 35' pt Brussolo, 5' 2t. Michetti. PRO RECCO RUGBY - UDINE RUGBY 13-17 (6-0) RECCO: Del Ry, Ansaldi, Bisso (16' St Tassara), Torchia, Becerra, Agniel, Villagra, Salsi, Tonini, Lopez, Bonfrate (25' St Vallarino), Metaliaj (10' St Orlandi), Galli (16' St Firetto), Noto, Casareto (21' St Sciacchitano) Allenatore: Villagra UDINE: Biasuzzi (10' St Venturato), Lo Schiavo (4' St Calcagno), Mc Ivor, Marconato, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Folla, Giacomini (13' St Avoledo), Giannangeli (25' St Francescutti), Taddio (1' St Fagnani), Girelli (25' St Copetti), Massafra Allenatore: Dalla Nora Marcatori: pt: 8' cp agniel (3-0), 29' cp agniel (6-0). St: 15' meta mc ivor, tr bombonati (6-7), 24' meta ursache, tr bombonati (6-14), 28' meta agniel, tr agniel (13-14), 43' drop bombonati (13-17). Arbitro: Castagnoli di Livorno Cartellini: 39' pt giallo galli FIAMME ORO RUGBY – RUGBY GRANDE MILANO: 49-10 (35-5) Fiamme Oro: Barion, Pelliccione, Sapuppo (17’ st Calandro), Massaro, Andreucci, Boarato (30’ Forcucci), Benetti (cap.) (10’ st Vassallo), Maestri, Pellegrinelli (3’ st Bottino), Favaro (26’ st Cerasoli), Riedi (10’ st Cazzola), Flammini, Pettinari (32’ pt Di Stefano), (10’ st Vicerè), Cocivera (v.cap.) (26’ st Lombardo) All.: Sven Valsecchi – Rocco Salvan Rugby Grande Milano: D’Amico (34’ st Serra), Rossi, Missaglia (24’ pt Todini), Viganò D., Vicinanza, Bissolotti, D’Urbino (10’ st Mastroserio), Dell’Acqua, Viganò (3’ st Mbandà) E., Arbitrio (23’ st Di Domenico), Calzaferri, Jacotti, Romascu (17’ st Deponti), Kaspareck, Dozio (3’ st Puddu) All.: Achille Bertoncini Marcatori: p.t.: 2’ m Andreucci tr Benetti (7-0); 6’ m Massaro tr Benetti (14-0); 13’ m Sapuppo tr Benetti (21-0); 15’ m Pellegrinelli tr Benetti (28-0); 26’ m Viganò (28-5); 38’ m Andreucci tr Benetti (35-5): s.t. : 1’ m Maestri tr Benetti (42-5); 9’ m Andreucci tr Benetti (49-5); 26’ m Vicinanza (49-10) Arbitro: De Martino (Napoli) Note: Crush military “Man of the match”: Simone Andreucci. Spettatori 350 LIVORNO RUGBY vs FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 00- 83 (0-29) LIVORNO: Chiesa T.; Tarantino (17' st Bonavia), Citi, Gambini (30' st Neri), Retief; Milianti Mar., Brancoli A.; Cortesi (cap.), Musto, Brancoli G. (38' pt Pracchia); Pannocchia, Favati; Orabona, Artal, Goti A. (32' pt Zaccuri). A disp.: Spolverini, Filippi. All.: Diego Saccà. CUS VERONA: Favaretto; Pizzardo, Corso, Michelini E. (10' st Lindaver), Del Bubba (30' st Schiresaro); Rodriguez (19' st Mariani), Federzoni; Lorenzetto, Bergamin, Paghera (6' st Zardin); Olivieri (16' st Liboni), Filippini; Michelini A. (1' st Mutascio), Neethling (cap.) (19' st Munteanu), Zani. A disp.: Carugi. All.: Danilo Beretta. MARCATORI: p.t. 13' cp Michelini E. (0-3), 21' m. Pizzardo (0-8), 37' m. tecnica mischia Cus Verona tr. Michelini E. (0-15), 41' m. Corso tr. Michelini E. (0-22), 45' m. Rodriguez tr. Michelini E. (0-29); nel st 5' m. Neethling tr. Michelini E. (0-36), 7' m. Pizzardo tr. Michelini E. (0-43), 15' m. Pizzardo tr. Favaretto (0-50), 21' m. Bergamin tr. Favaretto (0-57), 23' m. Mariani tr. Favaretto (0-64), 28' m. Zani tr. Favaretto (0-71), 36' m. Filippini (0-76), 42' m. Schiesaro tr. Favaretto ARBITRO: Salvi di L'Aquila. NOTE: Cartellini gialli per Musto (Livorno) al 33' pt, per Brancoli A. (Livorno) al 37' pt, Lindaver (Verona) al 33' st. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Verona 5. DONELLI MODENA V AEROPORTI DI FIRENZE 13-22 (05-05) Modena: Faraone (24’st Trentini), Gatti (1’st Milzani), Russo, Venturelli, Minari, Gibellini, Bergonzini, Stead, Rovina (24’st Lanzoni), Naude, Assandri, Uguzzoni (42’st Trotta), Bisceglie, Costantini, Santillo. A disposizione.: Milzani, Trentini, Trotta, Lanzoni. All.:Ogier Firenze: Nava, Renzetti, Genna, Rios (30’st Passaleva), Meyer, Falleri, Billot, Ippolito (37’st Borsi), Santi, Parri (17’st Ferraro), Vella, Soldi, Rapone (38’st Bianco), Leoni, Cagna. A disposizione.:Fanelli, Difrancesantonio, Morace. All.: Ghepardi Marcatori: 14’pt Meta Gatti nt (5-0), 38’pt Meta Nava nt (5-5);5’st cp Naude (8-5), 13’st Meta Santi tr Billot (8-12), 17’st Meta Santi tr Billot (8-19), 32’st Meta Venturelli nt (13-19), 41’st cp Billot (13-22) Arbitro: Pennè di Milano Note: 6’st ammonito Russo, giornata molto ventosa, campo in perfette condizioni, spettatori 300 circa Girone b GLADIATORI SANNITI V AMATORI CATANIA 11-18 (11-05) Gladiatori Sanniti: Carone, Falivene, Ciampa, Passariello, Caldarulo (75 Montano), Canna, Botticella, Verdile, Valente, Zizza, Iannace (58 Sarno), Abate (58 Grieco), Romano (62 Sontosuosso), Tenga, Bosco. All: Cioffi. AMATORI CATANIA: Gorgone, Strazzeri, Lamboglia, Forte (60 Rechichi), Borina, Grandinetti, Grasso, Palmieri, Rechichi, Vasta, Grimaldi (41 Zappalà), Garozzo, Leonardi.S (60 Guglielmino C.), Delfino, Guglielmino F. All. Marcatori: 6 cp Canna; 26 Mt Carone; 34 Mt Delfino; 38 cp Canna; II° tempo: 47 cp Borina; 54 Mt Delfino tr Borina; 74 cp Borina. Arbitro: Bonacci di Roma. Note: Cartellini rosso: al 57 per Tenga; Cartellini gialli: al 52 per Carone; AMATORI RUGBY ALGHERO–ROMAGNA RFC 26–17 (9-9) Amatori Rugby Alghero: 15.Daga 14.Franchin 13.Ricci 12.Apikotoa 11.Solinas 10.Anversa (dal 16° p.t. Lorenzini) 9.Salis 8.Giacci 7.Pagani 6.Caldon 5.Lombardo 4.Paco 3.Lynch 2.Spirito 1.Bonetti. All Romagna RFC: 15.Pasqualini 14.Babbi 13.Gai 12.Luci 11.Donati (dal 27° s.t. Mattiacci) 10.Gregnanin (dal 20° s.t. Cuccari) 9.Soldati (dal 2° s.t. Galasso) 8.Fantini (dal 15° s.t. Morelli) 19.Marioli 6.Pias 5.Devodier (dal 12° s.t. Magnani) 4.De Gennaro 3.Cossu S. (dal 5° s.t. Turroni) 2.Cossu E. 1.Molino (dal 34° s.t. Ambrosino). Marcatori: Primo tempo: 8° c.p. Anversa (3-0), 11° c.p. Babbi (3-3), 14° c.p. n.t. Anversa (3-3), 19° c.p. Babbi (3-6), 22° c.p. Ricci (6-6), 35° c.p. Ricci (9-6), 36° c.p. n.t. Babbi (9-6), 42° c.p. Babbi (9-9). Secondo tempo: 8° c.p. Babbi (9-12), 11° c.p. Ricci (12-12), 19° m. Giacci, t. Ricci (19-12), 24° m. Apikotoa, t. Ricci (26-12), 29° m. De Gennaro, n.t. Babbi (26-17). Arbitro: Bono di Brescia. Note: Cartellini: Cartellini gialli: 10° s.t. Pias, 36° s.t. Paco. Cartellini rossi: 32° s.t. Lynch, 32° s.t. Marioli, 44° s.t. Pias. RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AVEZZANO RUGBY 26-25 (6-14) VALPOLICELLA: Etcheverry, Saccomani, Tampelin, Girelli, Pacchera, Massalongo F. (V.Cap), Musso, Cimardi, Pivetta (Cap), Fraccaroli, Abouarrouchè (7’pt Filippini), Nicolis (1’st Burati), Bianchi, Ferrari (10’st Savoia), Zampini (5’st Frapporti), Dolcetto (25’st Momi). A disposizione: Damoli, Ghizzi, Massalongo R. Allenatore: Alessandro Zanella AVEZZANO: Thomsen, Lanciotti R., Pallotta, Guanciale, Taccone, Babbo M (Cap), Fidanza, Mancinelli, Farina, Passalacqua (v.Cap), Calì, Cofini A., Cacchione, Cofini S., Lanciotti S., Comperti, Di Cintio, Baiocchi, Babbo G, Mari, Catonica, Di Buccio, Venditti Allenatore: Alberto Santucci Marcatori:1’pt meta Av Passalacqua tr. Thomsen (0–7); 17’pt cp Va Etcheverry (3–7); 20’pt meta Av Passalacqua tr. Thomsen (3–14); 40’pt cp Va Etcheverry (6–14); 1’st cp Av Babbo M(6–17); 5’st meta Av Babbo M (6–22); 10’st meta Va Saccomani (11–22); 15’st cp Av Thomsen (11–25); 20’st meta Va Etcheverry tr Pacchera (18–25); 25’st meta Va Tampelin (23 -25); 40’st cp Va Etcheverry (26–25) Arbitro: Spadoni (PD) Giudici di Linea: Fracasso (PD) e Mariotti (FE) Note: campo in buono stato, cielo variabile e ventoso, pubblico circa 300 spettatori. RUBANO RUGBY V AMATORI CAPOTERRA 25-23 (12-18) RUBANO: Borsetto; Gaffo, Dal Corso, Ercolino, Belluco; Menniti-Ippolito, Prati; Rocchio, Palandrani (35’ s.t. Baraldo), Sabbion (17’ s.t. Negriolli); Luchetti, Mainardi; Matteralia (24’ s.t. Zanotto), Gazzola (24’ s.t. Zampiron), Golovatenco (5’ s.t. Bortoletti). (Non entrati: Ricardi, Ragazzi, Azzalin). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco CAPOTERRA: Marcello Garau; Baire, Koko, Padricelli Gutierrez (23’ s.t. Cappai), Bousmina; Arbizu, Queirolo (30’ s.t. Ambus); Ferrentino, Angelo Pinna (3’ s.t. Sainas), Claudio Pinna; Coetzee, Fratalocchi; Ciprietti, Masetti, Geraci (34’ s.t. Busser). (Non entrati: Di Pietro, Nicolò Marco Garau, Kahn, Aru). All. Alfredo Kahn MARCATORI: p.t. 6’ c.p. Arbizu, 7’ c.p. Menniti-Ippolito, 14’ c.p. Menniti-Ippolito, 15’ m. M. Garau tr. Arbizu, 21’ m. Padricelli Gutierrez, 25’ c.p. Menniti-Ippolito, 35' c.p. Menniti-Ippolito, 40’ c.p. Arbizu; s.t. 8’ m. Gaffo, 13’ m. Borsetto, 22’ c.p. Borsetto, 38’ m. Masetti. ARBITRO: Roscini di Milano NOTE: P.t. 12-18. Spettatori 300 ca. Cartellino giallo: Prati (28’ p.t.). Calci: Rubano 5/10 (Menniti-Ippolito 4/8; Borsetto 1/2), Capoterra 3/5 (Arbizu 3/5). Punti conquistati: Rubano 4, Capoterra 1. Man of the match: Paolo Palandrani UR CAPITOLINA V GRUPPO PADANA PAESE 38-17 (31-00) CAPITOLINA: Rebecchini Greg. (75’ Burotti), Mascagni, Iacolucci, Marrucci, Rebecchini Ben.(50’ Marini), Diana, Piva (54’ Tonnicchia), Bitetti, De Michelis (Cap.), Cozzolino (54’Lupi), Manozzi (71’ Bergamini S.), Scoccini, Bitonte (70’ Forgione), Polioni (73’ Pamphili), Marsella (63’) Tron). All. Cococcetta Paese: Furlan, Fornarolo (70’ Gasparini), Lorenzetto (st 14’ Gemin), Barzan, Agnoletto (41’ Lunanova), Pozzebon, Memo, Tamas, Durigon (55’ Cosmo), Gigliodoro (36’ Rufoloni), Signori, Secolo, Berisa (65’ Zanatta), Kudin, Caeran (63’ Deoni). All. zaffalon. Marcatori: 13’ Mt. Rebecchini Ben. Tr. Iacolucci; 18’ Mt. De Michelis tr. Iacolucci; 25’ Mt. Scoccini tr. Iacolucci; 37’ Mt. De Michelis n.t.; 39’ mt. Iacolucci n.t.; 52’ mt Furlan tr. Furlan; 59’ Mt.Rebecchini Greg. Tr. Iacolucci; 72’ mt.Signori n.t.; 78’ mt. Signori n.t. Arbitro: Passacantando Note: Giornata di sole, campo in ottime condizioni,spettatori 400. ASR MILANO V ZHERMACK BADIA 24 – 25 (03-12) ASR MILANO: Tolotti, Bestetti, Franceschi, Ragusi, Gobbi, Thompson, Ghesesew, Cipolla (73 Pozzi), Ferrari,Merlo, Lacatus, Carafa (41 Cortinovis), Piatti (73 Ferrari N.), Balestrini, Camelliti )73 Corbetta). RUGBY BADIA: Fratini, Aretusini, Rosi, Candian, Zarattini, Kitching, Baracco, Teodorini (41 Michelotto), Anouer, Avanzi (39 Brizzante) (58 Tinazzo), Munerato (41 De Gasperi), Daher Comoglio, Brancalion, Guglielmo (41 Tellarini), Colombo (41 Franchin). Marcatori: p.t. 2’ Kitching m. (0-5), Fratini tr.(0-7), 30’ Baracco m. (0-12), 40’Tolotti cp (3-12).Marcatori:s.t. 2’ Guglielmo m. (3-17), 6’ Tolotti cp (6-17), 10’ Tolotti cp. (9-17), 18’ meta tecnica ASR MILANO (14-17), Tolotti tr. (16-17), 19’Michelotto m. (16-22), 33’ Tolotti cp. (19-22), 38’ Fratini cp. (19-25), 40’Thomson m. (24-25). Arbitro: Colantonio de L’Aquila. G.d.l. : Sig. Platania di Novi Ligure, Sig. Redazione