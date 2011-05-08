(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA.
di Redazione
08/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A. TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA. Â ZHERMACK BADIA POLESINE - SAN GREGORIO CATANIA 37-26 Badia: Flagiello, Aretusini (St 25' Pagliarini), Holgate, Candian (St 32' Masiero), Venturi, Fratini, Buatava, Oliviero (St 1' Rosi), Teodorini, Daher Comoglio, De Gaspari ( St 2' Riedo), Sola, Fanchin (St 1' Tellarini), Guglielmo, Brancalion (St 2' Michelotto). All Stefano Bordon San Gregorio Catania: Messina (St 24' D'Auria), Montanelli, Giobbe, Spadaro (St 1' Catania), Leonardi (St 1' Pucciariello), Bressons, Failla, Doria, Sapuppo (St 23' Fassari), Carbone, Roche, Amenta, Van Wyk (St 1' Sauria), Lo Faro (St 1' Rampa), Colaiuda. All Orazio Arancio. Marcatori: 1' cp Fratini, 4' m Venturi - tr Fratini; 10' m Teodorini - tr Fratini; 13' m Colaiuda; 19' m Teodorini - tf Fratini; 23' cp Fratini; 37' m Amenta - tr Bressons. St: 1' m Catania - tr Pucciariello; 24' m Buatava; 31' m Holgate; 41' m Amenta - tr Pucciariello. Arbitro: Carlo Damasco di Napoli. Gdl: Giovanni Corda e Gabriele Armanini di Parma Â RUGBY BANCO DI BRESCIA - AMATORI R. MILANO 27-33 (20-7) Brescia: Ruffolo (30' St Pietrasanta); Federzoni, Masgoutiere (10' St Varrella); Gabba; Secchi Villa; Prezioso; Bosio; Scotuzzi; Rizzotto; Romano; Cuello; Pedrazzani (1' St Paleari); Castiglia; Azzini (1' St Cairo;42' St Azzini); Bergamini (10' St Damasco). Amatori Milano: Cenerini; Salierno (6' St Gobbi); De Masi; Buongiorno; Beretta; Soro; Camizzoli; Swindall; Gorini; Bergamin; Meeserman, Fortunato; Vaghi (1' St Ippolito); Pallaro; Sindoni (1' St Bellotta) . Marcatori:p.t. 8' cp Ruffolo 3-0, 18' m Federzoni 8-0; 25' m Azzini 13-0; 29' m Bergamini tr Ruffolo 20-0; 36' m Bergamin tr Cenerini 20-7 s.t. 4' m Gabba tr Ruffolo 27-7; 15' m Bellotta tr Cenrini 27-14; 22' m Bellotta 27-19; 24' m Beretta tr Cenerini 27-26; 26' m Gobbi tr Cenerini 27-33; Arbitro: Passacantando de LâAquila. note: 18' st giallo Cuello ST UDINE RUGBY â LIVORNO RUGBY 18-20 (06-12) Udine: Danil (40^st Ciriani), Pisano(1^st Furlan), Lo Schiavo (22^st temp. Ciriani,24^Lo Schiavo), Stimpson (32^temp Lentini, 34^Stimpson), Munaro, Bombonati (37^st Lentini), Picogna, Ursace (1^st Scaviolo), Folla, Du Plessis, Giacomini, Giannangeli (42^st De Paoli), Girelli, Marchetto, Copetti. Allenatore: Dalla Nora Livorno:Esposito, Neri, Ferrini, Gambini, Burani, Squarcini R., Brancoli, Morixe, Stilo, Brancoli, Cortesi, Squarcini E., Micheletti, Bellini, Artal. Allenatore: SaccÃ Marcatori:2^CP Danil (3-0), 25^ MT Cortesi tr Squarcini R. (3-7), 34^ MT Brancoli (3-12), 40^ CP Danil (6-12); Secondo tempo: 7^ MT Furlan tr Danil (13-12), 10^ MT Neri (13-17), 13^ MT Marchetto (18-17), 42^ CP Squarcini R. (18-20). Arbitro: Mancini Cartellini gialli: 42^st Girelli Â FIAMME ORO RUGBY ROMA â FRANKLING& MARSHALL CUS VERONA RUGBY 40-34 (35-05) Fiamme Oro: Mariani Rosa (10â st Boarato) Forcucci Massaro (23â st Andreucci) Gaudiello Benetti (31âst Merli) Martinelli Mernone (27â st Bottino) Vedrani Pellegrinelli (25â pt Moscarda) Cazzola (18â st Flammini) Riedi Gasparini (23â st Giannelli) VicerÃ¨ Cocivera (10â st Lombardo). All. Sven Valsecchi Cus Verona: Pizzardo (23â st Schiesaro) Doglioli Corso (26â pt HerenÃ¹) Michelini Lindaver Mariani Federzoni Pauletti Paghera (26â pt Zardin) Braghi Liboni (12â st DâAntuono) Olivieri (28â st Oliveira) Michelini Munteanu (18â st Martini) DâAgostino (33â st Neethling) All.: Danilo Beretta Marcatori: PRIMO TEMPO: 2â m. Mariani tr Benetti (7-0); 5â m Massaro tr Benetti (14-0); 13â m Gaudiello tr Benetti (21-0); 17â m DâAgostino nt (21-5); 37â m Martinelli tr Benetti (28-5); 41â m Massaro tr Benetti (35-5) SECONDO TEMPO: 1â m Rosa nt (40-5); 8â m HerenÃ¹ nt (40-10); 10â m Lindaver nt (40-15); 21â m DâAgostino nt (40-20); 36â m Oliveira tr Bellini (40-27); 40â m Pauletti tr Bellini (40-34). ARBITRO: Stefano PennÃ¨ (Casal Pusterlengo) GUARDALINEE: Ettore Reale (Bari) Radetich (Salerno) NOTE CARTELLINI GIALLI: 38â st Cocivera SPETTATORI: 300 ca. Â CONSIEL FIRENZE RUGBY 1931 â CAMMI CALVISANO 25-15 (20-8) Firenze: Wynne, Nava (30' s.t. Menon), Rios, Beretta, Bastiani, Falleri (40' s.t. Passaleva), Morace (13' s.t. Billot), Ippolito, Moss (23' s.t. Fortunati Rossi), Santi, Parri (21' s.t. Soldi), Filippini, Cagna (23' s.t. Chiostrini), Fanelli (13' s.t. Leoni), Paoletti. A disp.: Gambineri All.: Ciampa Calvisano: Robuschi, Costantini, Smith, Sossi, Bergamo (10' s.t. Ravazzolo), Kydd, Palazzani, Phillips, Scamferla, Salvi (17' s.t. Cropelli), Stinchelli (17' s.t. Lagioiosa), Nicol, Viori (17' s.t. Morelli), Gavazzi M. (21' s.t. Maistri), Gavazzi A. A disp.: Franzoni, Disetti, Zoli. All.: Mor Marcatori: p.t.: 5' mt Smith (0-5); 16' mt Santi tr Wynne (7-5); 23' cp Wynne (10-5); 27' mt Nava (15-5); 31' cp Palazzani (15-8); 40' mt Wynne (20-8); s.t.: 14' mt Bastiani (25-8); 26' mt Costantini tr Palazzani (25-15). Arbitro: Mitrea (Treviso) Giudici di linea: Romani, Cirelli. Note: 13' p.t. c. giallo Kidd; 18' p.t. c. giallo Bastiani; 20' s.t. c. giallo Billot. Spettatori 1100 MED ITALIA PRO RECCO-SAN DONA' 20-32 (13-22) Recco: Ansaldi, Del Ry, Becerra, D'Agostini A. (28' St. D'agostini M.), Cinquemani, Sandri, Castillo, Salsi, Orlandi, Lopez, Bonfrate (34' St. Vallarino), Metaliaj (34' St. Kozul), Borboni (16' St. Di Vito, 34' St. Borboni), Noto, Casareto (9' St. Sciacchitano). All. Ferrari San DonÃ : Secco, Bressan, Cendron A. (34' St. Buratto), Iovu, Marconato, Brussolo, Mucelli (31' St. Zanet), Saifoloi, Zampiron (16' St. Bacchin), Di Maggio, Bernini, Mazzon (34' Casagrande), Pesce (31' St. Zamparo), Zecchin (34' St Vian), Filippetto (31' St. Cendron C.). All. Dal Sie Marcatori: pt.: 3' cp mucelli (0-3), 7' cp ansaldi (3-3), 10' meta secco, tr mucelli (3-10), 14' cp ansaldi (6-10), 18' meta filippetto, tr mucelli (6-17), 32' meta del Ry, tr ansaldi (13-17), 35' meta bernini (13-22). St.: 30' meta cendron (13-27), 37' meta saifoloi (13-32), 49' meta becerra, tr ansaldi (20-32). Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: GIRONE 2 RUGBY GRANDE MILANO Vs MODENA RUGBY CLUB 20-29 (8-12) Rugby Grande Milano: Catanese (40â Celoni), Vicinanza, Morisi, ViganÃ² D., Rossi, DâAmico, DâUrbino, Monetti (41â El Sayed), Cancro, ViganÃ² E. (40â DellâAcqua), Valtorta (74â Silini), Morabito Vice CPT, Romascu, Porreca, Puddu CPT Allenatore: Achille Bertoncini. Modena: Santillo (35â Assandri), Lanzoni (68â Trotta), Bisceglie, Uguzzoni, Frangulea (72â Malato), Gregnanin Vice CPT , Tepsanu (61â Rovina), Stead CPT., Torraga, Gibellini (68â Trentini), Venturelli, Montalto (63â Marchetto) Cafaro (30â Da Silva), Buzaj, Cattaneo (45â Russo). Allenatore: Shaun Huygen. Marcatori: pt 5â cp ViganÃ² D. (3-0); 10â M Lanzoni tr Gregnanin (3-7); 13â M Rossi (8-7); 40â M Gregnanin (8-12); st 45â M DâAmico (13-12); 64â cp Assandri (13-15); 70â M Trotta tr Assandri (13-22); 72â M Frangulea tr Assandri (13-29); 77â M e tr ViganÃ² D. (20-29). Arbitro: Meanti (Crema) Cartellini gialli: 64â Valtorta Spettatori: circa 500 Tempo: sereno Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano RUGBY VALPOLICELLA â PIACENZA PROPAGANDA RUGBY 53-21 (22-14) Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Girelli, Magrulli; Varaschin, Massalongo; Previato (70 Fraccaroli), Quintarelli (50 Burati), Andrea Salzani; Filippini (60 Bianchi), Avesani (44 Abourrache); Savoia (41 Pavoni), Zorzi (41 Zampini), Momi (41 Tripodi). All. Alessandro Zanella. Piacenza: Sartori, Robuschi, Monteagudo, Milani, Sartori M., Muzzino, Smith, Tepsanu, Franchi, Rancati, Alberti, CÃ², Borella, Barzan, Forestelli (41 Mannu), Berzieri. All. Pace Marcatori: 7 Mt Saccomani tr Etcheverry; 10 Mt tecnica Piacenza trSmith; 12 Mt Etcheverry; 25 Mt Varaschin tr Varaschin; 28 Mt Magrulli; 40 Mt Franchi tr Smith. IIÂ° Tempo: 43 Mt Monteagudo tr Smith; 54 Mt Saccomani tr Etcheverry; 57 Mt Etcheverry; 67 Mt Magrulli; 75 Mt Girelli tr Varaschin; 80 Mt Saccomani tr Varaschin Arbitro: Cason (Rovigo) ASSISTENTI MARCHESIN â ZANETTE (San DonÃ ) Â AMATORI CATANIA â ASTI RUGBY 29-17 (22-07) Amatori Catania: Gorgone (57â Leonardi), Gravagna, Di Paola, ZappalÃ (80â Camino), Borina, Forte, Grasso, Raffaele Privitera, Rechichi, Vasta (61â Palmieri), Ferrara (75â Petrolito), Mammana (53â Mario Privitera), Leonardi (53â Guglielmino), Vinti (57â Delfino). A disposizione: Cartarrasa, Puglisi. All. Sverzut. Asti: Masone, Sanna, Binello (20â Ahmed Fouiad), Di Muro, Mema, Hayes, Leva, Maso, Knafliz, Garelli, Canta (70â Diliberto), Carafa (57â Epifani), Ristov (35â Piciaccia), Corsina, Camelliti. A disposizione: Caraffo, De Meyer, LAzzarini. All. Salsi. Marcatori: 1â meta Borina; 5â meta R. Privitera, tr. Borina; 19â meta Binello, tr. Masone; 27â c.p. Borina; 38â meta Ferrara, tr. Borina; 44â meta Rechichi, tr. Borina; 67â meta Epifani; 80â meta Knafliz. ARBITRO: Giuseppe Vivarini. NOTE. Espulsione temporanea: 26â Vasta; 63â ZappalÃ ; 66â Venturino. COSMO HAUS RUGBY REGGIO â GLADIATORI SANNITI 29 - 27 (PT 22-10) Reggio: Zonta; Manghi (1âst Grassi), Mannato, Carbone (29â st Papi), Tanzi; Leaega, Bricoli (cap) (23â st Ventura); Pasini (38â st Carra), Marchini, Torlai; Delendati (17â st Esposito), Pulli (6âst Perrone); Riccardo (33â st Fontana), Corradini (6â st Bigi), Bersani. All.: Manghi Gladiatori Sanniti: Zullo; Caporaso, Altieri, Ciarla, Carone; Canna, Calabrese; Fragnito (20â st Botticella), Zizza, Passariello (30â pt Parente); Pawley (6â st Grieco), Valente; Bosco, Tenga, Racioppi. A disposizione: Abate. All.: Gramazio. Marcatori: PT .16â cp Bricoli, 23â m Pasini tr Bricoli, 26â cp Zullo, 28â mnt Leaega, 33â m Tenga tr Zullo, 38â m Carbone tr Bricoli. ST 1â m Canna tr Zullo, 4â m Zonta tr Bricoli, 16â cp Zullo, 28â m Racioppi tr Zullo. Arbitro: Navarra (Udine) Guardalinee: Sorrentino (Milano) e Lento (Udine) Calci: Bricoli 4/5 (cp 1/1; tr 3/4) Cosmo Haus; Zullo 5/5 (cp 2/2; tr 3/3) Sanniti Ammonizioni: 31â pt giallo Leaega (Reggio), 36â pt giallo Ciarla (Benevento) Punti conquistati in classifica: Cosmo Haus 5 ; Gladiatori Sanniti 1 Spettatori: 400 circa Â BANCA FARNSE LYONS PIACENZA â RIVIERA RUGBY 23-19 (14-07) Lyons Piacenza: Rossi, Andreoli (15Â° IIÂ°t 19 Colpani Paolo), Montanari, Casalini, Chiozza, Cammi (14Â°IÂ°t 22 Ardoli Matteo), Gaudenzi (29Â° IIÂ°t 20 Rossi Edoardo), Benelli (8Â°IIÂ°t 17 Wahabi Said), Fornari, Bance Abdoul Nourou, Soffientini, Petrusic, Camero, Esposito (27Â° IIÂ°t 16 Schiavi Mauro), Ferri Mattia. All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Riviera: Crivellari, Taddia, Zara, Maretto, Alessi (17Â° IÂ°t 10 Pavin Nicola), Prati, Memo , Righetto (34Â° IÂ° t 8 Dalan), Santinello , Suzzi, Utenti, Viel, Matteralia, Costantin, Ruffert. All. Innocenti Marzio Marcature: Io Tempo: 18 Mt Casalini tr Montanari; 27 Mt Chiozza tr Montanari; 30 Mt Santinello; IIo Tempo: 42 cp Montanari; 48 Mt Zara tr Pavin; 61 cp Ardoli; 66 Mt Utenti tr Pavin, 69 cp Ardoli. Arbitro: sig. Smiraldi (To) Cartellini gialli: 37Â° IÂ°t 5 Utenti Marco(Riviera),45Â° IIÂ°t 6 Santinello. Cartellino Rosso: Â NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO â RUBANO RUGBY 26-28 (12-28) Alghero: Daga, Martiri (33 Lombardo), Parrot, Ferrari, Lauri, Casasanta, Peana F. (49 Lorenzini), Zitelli, Pagani (41 Mori), Toniolo, Sirbu, Paco, Di Stefano, Spirito, Capponi (49 Bonetti). All. Cassina. Rubano: Borsetto (41 Bertagnin), Gaffo, Dal Corso (78 Casotto), Bettin, Ercolino, Minniti (41 Mainardi I), Ragazzi, Caldon, Negriolli (61 Pieretti), Sabbion, Mainardi F., Lucchetti, Crozzoletto, Varrotto, Tassi (41 Bertoletti). All. Artuso Marcatori: 5 Mt Gaffo tr Minniti; 20 Mt Minniti tr Minniti; 29 Mt Ercolino tr Menniti; 32 Mt Bettin tr Minniti; 38 Mt Spirito; 41 Mt Tecnica Alghero tr Parrot. IIÂ° Tempo: 56 Mt Lauri tr Casasanta; 68 Mt Zitelli tr Casasanta. Arbitro: Benvedere di Roma. Note: Cartellini gialli: al 35 per Bettin; al 73 per Mainardi F. Â Â Â Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
