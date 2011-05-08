Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA.

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A. TABELLINI DELLA 22^ GIORNATA. Â  ZHERMACK BADIA POLESINE - SAN GREGORIO CATANIA 37-26 Badia: Flagiello, Aretusini (St 25' Pagliarini), Holgate, Candian (St 32' Masiero), Venturi, Fratini, Buatava, Oliviero (St 1' Rosi), Teodorini, Daher Comoglio, De Gaspari ( St 2' Riedo), Sola, Fanchin (St  1' Tellarini), Guglielmo, Brancalion (St 2' Michelotto). All Stefano Bordon San Gregorio Catania: Messina (St 24' D'Auria), Montanelli, Giobbe, Spadaro (St 1' Catania), Leonardi (St 1' Pucciariello), Bressons, Failla, Doria, Sapuppo (St 23' Fassari), Carbone, Roche, Amenta, Van Wyk (St 1'  Sauria), Lo Faro (St 1' Rampa), Colaiuda. All Orazio Arancio. Marcatori: 1' cp Fratini, 4' m Venturi - tr Fratini; 10' m Teodorini - tr Fratini; 13' m Colaiuda; 19' m Teodorini - tf Fratini; 23' cp Fratini; 37' m Amenta - tr Bressons. St: 1' m Catania - tr Pucciariello; 24' m Buatava; 31' m Holgate; 41' m Amenta - tr Pucciariello. Arbitro: Carlo Damasco di Napoli. Gdl: Giovanni Corda e Gabriele Armanini di Parma Â  RUGBY BANCO DI BRESCIA - AMATORI R. MILANO 27-33 (20-7) Brescia:  Ruffolo (30' St Pietrasanta);  Federzoni,  Masgoutiere  (10' St Varrella);  Gabba;  Secchi Villa;  Prezioso;  Bosio;  Scotuzzi;  Rizzotto;  Romano;  Cuello;  Pedrazzani (1' St Paleari);  Castiglia;  Azzini (1' St Cairo;42' St Azzini);  Bergamini (10' St Damasco). Amatori Milano:  Cenerini;  Salierno (6' St Gobbi);  De Masi;  Buongiorno;  Beretta;  Soro;  Camizzoli;  Swindall;  Gorini;  Bergamin;  Meeserman,  Fortunato;  Vaghi (1' St Ippolito);  Pallaro;  Sindoni (1' St Bellotta) . Marcatori:p.t. 8' cp Ruffolo 3-0, 18' m Federzoni 8-0; 25' m Azzini 13-0; 29' m Bergamini tr Ruffolo 20-0; 36' m Bergamin tr Cenerini 20-7 s.t. 4' m Gabba tr Ruffolo 27-7; 15' m Bellotta tr Cenrini 27-14; 22' m Bellotta 27-19; 24' m Beretta tr Cenerini 27-26; 26' m Gobbi tr Cenerini 27-33; Arbitro: Passacantando de LâAquila. note: 18' st giallo Cuello ST UDINE RUGBY â LIVORNO RUGBY 18-20  (06-12) Udine: Danil (40^st Ciriani), Pisano(1^st Furlan), Lo Schiavo (22^st temp. Ciriani,24^Lo Schiavo), Stimpson (32^temp Lentini, 34^Stimpson), Munaro, Bombonati (37^st Lentini), Picogna, Ursace (1^st Scaviolo), Folla, Du Plessis, Giacomini, Giannangeli (42^st De Paoli), Girelli, Marchetto, Copetti.  Allenatore: Dalla Nora   Livorno:Esposito, Neri, Ferrini, Gambini, Burani, Squarcini R., Brancoli, Morixe, Stilo, Brancoli, Cortesi, Squarcini E., Micheletti, Bellini, Artal.  Allenatore: SaccÃ    Marcatori:2^CP Danil (3-0), 25^ MT Cortesi tr Squarcini R. (3-7), 34^ MT Brancoli (3-12), 40^ CP Danil (6-12); Secondo tempo: 7^ MT Furlan tr Danil (13-12), 10^ MT Neri (13-17), 13^ MT Marchetto (18-17), 42^ CP Squarcini R. (18-20). Arbitro: Mancini  Cartellini gialli: 42^st Girelli Â  FIAMME ORO RUGBY ROMA  â FRANKLING& MARSHALL CUS VERONA RUGBY  40-34 (35-05) Fiamme Oro: Mariani Rosa (10â st Boarato) Forcucci Massaro (23â st Andreucci) Gaudiello Benetti (31âst Merli) Martinelli Mernone (27â st Bottino) Vedrani Pellegrinelli (25â pt Moscarda) Cazzola (18â st Flammini) Riedi Gasparini (23â st Giannelli) VicerÃ¨ Cocivera (10â st Lombardo).   All. Sven Valsecchi Cus Verona: Pizzardo (23â st Schiesaro) Doglioli Corso (26â pt HerenÃ¹) Michelini Lindaver Mariani Federzoni Pauletti Paghera (26â pt Zardin) Braghi Liboni (12â st DâAntuono) Olivieri (28â st Oliveira) Michelini Munteanu (18â st Martini) DâAgostino (33â st Neethling) All.: Danilo Beretta Marcatori: PRIMO TEMPO: 2â m. Mariani tr Benetti (7-0); 5â m Massaro tr Benetti (14-0); 13â m Gaudiello tr Benetti (21-0); 17â m DâAgostino nt (21-5); 37â m Martinelli tr Benetti (28-5); 41â m Massaro tr Benetti (35-5) SECONDO TEMPO: 1â m Rosa nt (40-5); 8â m HerenÃ¹ nt (40-10); 10â m Lindaver nt (40-15); 21â m DâAgostino nt (40-20); 36â m Oliveira tr Bellini (40-27); 40â m Pauletti tr Bellini (40-34). ARBITRO: Stefano PennÃ¨ (Casal Pusterlengo) GUARDALINEE: Ettore Reale (Bari) Radetich (Salerno) NOTE CARTELLINI GIALLI: 38â st Cocivera SPETTATORI: 300 ca. Â  CONSIEL FIRENZE RUGBY 1931 â CAMMI CALVISANO  25-15 (20-8) Firenze: Wynne, Nava (30' s.t. Menon), Rios, Beretta, Bastiani, Falleri (40' s.t. Passaleva), Morace (13' s.t. Billot), Ippolito, Moss (23' s.t. Fortunati Rossi), Santi, Parri (21' s.t. Soldi), Filippini, Cagna (23' s.t. Chiostrini), Fanelli (13' s.t. Leoni), Paoletti. A disp.: Gambineri All.: Ciampa Calvisano: Robuschi, Costantini, Smith, Sossi, Bergamo (10' s.t. Ravazzolo), Kydd, Palazzani, Phillips, Scamferla, Salvi (17' s.t. Cropelli), Stinchelli (17' s.t. Lagioiosa), Nicol, Viori (17' s.t. Morelli), Gavazzi M. (21' s.t. Maistri), Gavazzi A. A disp.: Franzoni, Disetti, Zoli. All.: Mor Marcatori: p.t.: 5' mt Smith (0-5); 16' mt Santi tr Wynne (7-5); 23' cp Wynne (10-5); 27' mt Nava (15-5); 31' cp Palazzani (15-8); 40' mt Wynne (20-8); s.t.: 14' mt Bastiani (25-8); 26' mt Costantini tr Palazzani (25-15). Arbitro: Mitrea (Treviso) Giudici di linea: Romani, Cirelli. Note: 13' p.t. c. giallo Kidd; 18' p.t. c. giallo Bastiani; 20' s.t. c. giallo Billot. Spettatori 1100   MED ITALIA PRO RECCO-SAN DONA'  20-32 (13-22) Recco: Ansaldi, Del Ry, Becerra, D'Agostini A. (28' St. D'agostini M.), Cinquemani, Sandri, Castillo, Salsi, Orlandi, Lopez, Bonfrate (34' St. Vallarino), Metaliaj (34' St. Kozul), Borboni (16' St. Di Vito, 34' St. Borboni),  Noto, Casareto (9' St. Sciacchitano). All. Ferrari San DonÃ : Secco, Bressan, Cendron A. (34' St. Buratto), Iovu, Marconato, Brussolo, Mucelli (31' St. Zanet), Saifoloi, Zampiron (16' St. Bacchin), Di Maggio, Bernini, Mazzon (34' Casagrande), Pesce (31' St. Zamparo), Zecchin (34' St Vian), Filippetto (31' St. Cendron C.).   All. Dal Sie Marcatori: pt.: 3' cp mucelli (0-3), 7' cp ansaldi (3-3), 10' meta secco, tr mucelli (3-10), 14' cp ansaldi (6-10), 18' meta filippetto, tr mucelli (6-17), 32' meta del Ry, tr ansaldi (13-17), 35' meta bernini (13-22). St.: 30' meta cendron (13-27), 37' meta saifoloi (13-32), 49' meta becerra, tr ansaldi (20-32). Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note:   GIRONE 2 RUGBY GRANDE MILANO Vs MODENA RUGBY CLUB 20-29 (8-12) Rugby Grande Milano: Catanese (40â Celoni), Vicinanza, Morisi, ViganÃ² D., Rossi, DâAmico, DâUrbino, Monetti (41â El Sayed), Cancro, ViganÃ² E. (40â DellâAcqua), Valtorta (74â Silini), Morabito Vice CPT, Romascu, Porreca, Puddu CPT Allenatore: Achille Bertoncini. Modena: Santillo (35â Assandri), Lanzoni (68â Trotta), Bisceglie, Uguzzoni, Frangulea (72â Malato), Gregnanin Vice CPT , Tepsanu (61â Rovina), Stead CPT., Torraga, Gibellini (68â Trentini), Venturelli, Montalto (63â Marchetto) Cafaro (30â Da Silva), Buzaj, Cattaneo (45â Russo).   Allenatore: Shaun Huygen. Marcatori: pt 5â cp ViganÃ² D. (3-0); 10â M Lanzoni tr Gregnanin (3-7); 13â M Rossi (8-7); 40â M Gregnanin (8-12); st  45â M DâAmico (13-12); 64â cp Assandri (13-15); 70â M Trotta tr Assandri (13-22); 72â M Frangulea tr Assandri (13-29); 77â M e tr ViganÃ² D. (20-29). Arbitro: Meanti (Crema) Cartellini gialli: 64â Valtorta Spettatori: circa 500 Tempo: sereno Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano RUGBY VALPOLICELLA  â PIACENZA PROPAGANDA RUGBY  53-21  (22-14) Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Girelli, Magrulli; Varaschin, Massalongo; Previato (70 Fraccaroli), Quintarelli (50 Burati), Andrea Salzani; Filippini (60 Bianchi), Avesani (44 Abourrache); Savoia (41 Pavoni), Zorzi (41 Zampini), Momi (41 Tripodi). All. Alessandro Zanella. Piacenza: Sartori, Robuschi, Monteagudo, Milani, Sartori M., Muzzino, Smith, Tepsanu, Franchi, Rancati, Alberti, CÃ², Borella, Barzan, Forestelli (41 Mannu), Berzieri. All. Pace Marcatori: 7 Mt  Saccomani tr Etcheverry;  10 Mt tecnica Piacenza trSmith;  12 Mt Etcheverry; 25 Mt Varaschin tr Varaschin;  28 Mt Magrulli;  40 Mt Franchi tr Smith.  IIÂ° Tempo:  43 Mt Monteagudo tr Smith;  54 Mt Saccomani tr Etcheverry; 57 Mt Etcheverry; 67 Mt Magrulli; 75 Mt  Girelli tr Varaschin; 80 Mt Saccomani tr Varaschin Arbitro:  Cason (Rovigo) ASSISTENTI MARCHESIN â ZANETTE (San DonÃ ) Â  AMATORI CATANIA â ASTI RUGBY  29-17  (22-07)          Amatori Catania: Gorgone (57â Leonardi), Gravagna, Di    Paola, ZappalÃ  (80â Camino), Borina, Forte, Grasso, Raffaele Privitera, Rechichi, Vasta (61â Palmieri), Ferrara (75â Petrolito), Mammana (53â Mario Privitera), Leonardi (53â Guglielmino), Vinti (57â Delfino). A disposizione: Cartarrasa, Puglisi. All. Sverzut. Asti: Masone, Sanna, Binello (20â Ahmed Fouiad), Di Muro, Mema, Hayes, Leva, Maso, Knafliz, Garelli, Canta (70â Diliberto), Carafa (57â Epifani), Ristov (35â Piciaccia), Corsina, Camelliti. A disposizione: Caraffo, De Meyer, LAzzarini. All. Salsi. Marcatori: 1â meta Borina; 5â meta R. Privitera, tr. Borina; 19â meta Binello, tr. Masone; 27â c.p. Borina; 38â meta Ferrara, tr. Borina; 44â meta Rechichi, tr. Borina; 67â meta Epifani; 80â meta Knafliz. ARBITRO: Giuseppe Vivarini. NOTE. Espulsione temporanea: 26â Vasta; 63â ZappalÃ ; 66â Venturino. COSMO HAUS RUGBY REGGIO â  GLADIATORI SANNITI  29 - 27 (PT 22-10) Reggio: Zonta; Manghi (1âst Grassi), Mannato, Carbone (29â st Papi), Tanzi; Leaega, Bricoli (cap) (23â st Ventura); Pasini (38â st Carra), Marchini, Torlai; Delendati (17â st Esposito), Pulli (6âst Perrone); Riccardo (33â st Fontana), Corradini (6â st Bigi), Bersani. All.: Manghi Gladiatori Sanniti: Zullo; Caporaso, Altieri, Ciarla, Carone; Canna, Calabrese; Fragnito (20â st Botticella), Zizza, Passariello (30â pt Parente); Pawley (6â st Grieco), Valente; Bosco, Tenga, Racioppi. A disposizione: Abate. All.: Gramazio. Marcatori:  PT .16â cp Bricoli, 23â m Pasini tr Bricoli, 26â cp Zullo, 28â mnt Leaega, 33â m Tenga tr Zullo, 38â m Carbone tr Bricoli. ST  1â m Canna tr Zullo, 4â m Zonta tr Bricoli, 16â cp Zullo, 28â m Racioppi tr Zullo. Arbitro:  Navarra (Udine) Guardalinee: Sorrentino (Milano) e Lento (Udine) Calci: Bricoli 4/5  (cp 1/1; tr 3/4) Cosmo Haus; Zullo 5/5 (cp 2/2; tr 3/3) Sanniti Ammonizioni: 31â pt giallo Leaega (Reggio), 36â pt giallo Ciarla (Benevento) Punti conquistati in classifica:  Cosmo Haus  5  ;  Gladiatori Sanniti  1 Spettatori: 400 circa  Â  BANCA FARNSE LYONS PIACENZA  â RIVIERA RUGBY  23-19   (14-07) Lyons Piacenza:  Rossi,  Andreoli (15Â° IIÂ°t 19 Colpani Paolo),  Montanari,  Casalini, Chiozza,  Cammi (14Â°IÂ°t 22 Ardoli Matteo),  Gaudenzi (29Â° IIÂ°t 20 Rossi Edoardo),  Benelli (8Â°IIÂ°t 17 Wahabi Said),  Fornari,  Bance Abdoul Nourou,  Soffientini, Petrusic,  Camero,   Esposito (27Â° IIÂ°t 16 Schiavi Mauro),  Ferri Mattia. All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo.  Riviera:  Crivellari,  Taddia,  Zara,  Maretto,  Alessi (17Â° IÂ°t 10 Pavin Nicola),  Prati,  Memo ,  Righetto (34Â° IÂ° t 8 Dalan),  Santinello ,  Suzzi,  Utenti,  Viel,  Matteralia,  Costantin,  Ruffert. All. Innocenti Marzio Marcature: Io  Tempo: 18 Mt Casalini tr Montanari; 27 Mt Chiozza tr Montanari; 30 Mt Santinello; IIo Tempo: 42 cp Montanari; 48 Mt Zara tr Pavin;  61 cp Ardoli;  66 Mt Utenti tr Pavin, 69 cp Ardoli. Arbitro:    sig. Smiraldi (To) Cartellini gialli: 37Â° IÂ°t 5 Utenti Marco(Riviera),45Â° IIÂ°t 6 Santinello. Cartellino Rosso: Â  NOVACO AMATORI  RUGBY  ALGHERO  â   RUBANO RUGBY  26-28  (12-28) Alghero: Daga, Martiri (33 Lombardo), Parrot, Ferrari, Lauri, Casasanta, Peana F. (49 Lorenzini), Zitelli, Pagani (41 Mori), Toniolo, Sirbu, Paco, Di Stefano, Spirito, Capponi (49 Bonetti).    All. Cassina. Rubano: Borsetto (41 Bertagnin), Gaffo, Dal Corso (78 Casotto), Bettin, Ercolino, Minniti (41 Mainardi I), Ragazzi, Caldon, Negriolli (61 Pieretti), Sabbion, Mainardi F., Lucchetti, Crozzoletto, Varrotto, Tassi (41 Bertoletti). All. Artuso Marcatori: 5 Mt Gaffo tr Minniti;  20 Mt Minniti tr Minniti; 29 Mt Ercolino tr Menniti;  32 Mt Bettin tr Minniti;  38 Mt Spirito;  41 Mt Tecnica Alghero tr Parrot.  IIÂ° Tempo:  56 Mt Lauri tr Casasanta;  68 Mt Zitelli tr Casasanta. Arbitro: Benvedere di Roma. Note: Cartellini gialli: al 35 per Bettin; al 73 per Mainardi F. Â  Â  Â  Â  Â        Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
