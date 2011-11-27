Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DELLA OTTAVA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 27 NOVEMBRE 2011  SERIE A. TABELLINI  OTTAVA GIORNATA RUGBY BANCO DI BRESCIA - FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 45-22  (18-05)   Brescia:  Masgoutierre;  Secchi Villa;  Gabba;  Squizzato;  Bonifazi  (40' St Cogoli);  Hosking;  Bonari (14' St Bosio);  Scotuzzi (22' St Romano M);  Rizzotto (39' St Ferretti);  Groenewald;  Miglietti ;  Pola (12' St Cuello);  Castiglia ;  Cairo;  Anselmi (40' Magli).  All. Molinari-Lanzi Cus Verona:  Michelini E;  Del Bubba;  Pietrogrande;  Schiesaro (30' St Martinucci);  Pizzardo ;  Faveretto (1' St  Bellini);  Mariani;  Bergamin;  Braghi ;  Pauletti;  Filippini (1' St Michelini);  Olivieri;  Mutascio (35' Munteanu);  Neethling (35' St Lorenzetto);  Rizzetti Mattei (20' St Zani).  All. Beretta. Marcatori: P.T. 5' Cp Hosking 3-0; 8' Cp Hosking 6-0; 12' M Bergamin  6-5; 17' M Secchi Villa L. 11-5; 37' M Pola Tr Hosking 18-5; S.T. 2' M Secchi Villa L. Tr Hosking 25-5; 7' Cp Bellini  25-8; 8' M Secchi Villa Tr Hosking 32-8;  18' M Pietrogrande Tr Bellini 32-15; 21' Cp Hosking 35-15; 25' M Neethling Tr Bellini 35-22; 35' Cp Hosking 38-22; 44' M Secchi Villa Tr Hosking 45-22 Arbitro: Mitrea Di Treviso. Note 15' St Giallo Filippini; 23' Giallo Cuello DONELLI MODENA RUGBY VS Rugby Lyons Piacenza 20â19 (0-6)     Donelli Modena Rugby: Faraone (61âst Venturelli), Gibellini (65â Assandri), Russo (36â Cattaneo), Montalto, Minari, Bergonzini , Cremascoli, Stead (61â Milzani), Tepsanu (51â Galante), Fenner, Costantini, Naude, Bisceglie, Frangulea (65âst Frangulea), Santillo. All.:Shaun huygen   Rugby Lyons Piacenza: Rossi, Chiozza, Mortali. Barani, Buondonno, Haimona, Gaudenzi (45' Alfonsi G.), Fornari, Barroni, Benelli, Soffientini (55' Petrusic), Dadati, Paoletti, Wahabi (81' Bance), Ferri (64' Camero). All.: Paolo Bassi  Marcatori: 15' CP Haimona (0 - 3), 36' CP Haimona (0 - 6) Secondo Tempo: 46' MT Santillo TR Fenner (7 - 6), 49' CP Haimona (7 - 9), 52' CP Fenner (10 - 9), 57' CP Haimona (10 - 12), 63' MT tecnica Lyons TR Haimona (10 - 19), 68' MT Fenner TR Fenner (17 - 19), 86' CP Fenner (20 - 19)   Arbitro: Marrana di Padova  ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v UDINE RUGBY 27-13 (7-5)  Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Guarducci (16â st. Gazzola), Campagnaro (cap), Crestini (5â st. Boni), Sarto; Della Rossa, Violi (18â st. Padovani); Zdrilich, Nostran, Mhadhbi (16â st. Dionisi); Riedo, Berton; Scarsini (34â pt. Iovenitti (28â st. Grassotti)), Manghi (12â st. Conti), Drissi (12â st. Zanusso). All. De Carli  Rugby Brescia: Marconato; Venturato, Mcivor, Lo Schiavo (28â st Ciriani), Picogna ; Bombonati (28â st. Lentini), Gobbo; Ursache (16â st. Francescutti), Calcagno (22â st. Ursache), Folla; Giacomini (cap), Giannangeli ( 7â st. Avoledo); Massafra (28â st. Taddio), Girelli (1â st. Fagnani), Copetti (1â st. Mazzini). All. Dalla Nora   Marcatori: p.t. 5â m. Sarto tr. Della Rossa (7-0); 6â m. Folla (7-5); s.t. 7â cp. Bombonati (7-8) 11â m. Drissi (12-8); 24â cp. Della Rossa (15-8); 27â m. Odiete (20-8); 37â m. Della Rossa tr. Della Rossa (27-8); 40â m. Fagnani (27-13) Arbitro: Mancini G.d.l. : Righini, Mezzetti Note: Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 5; Udine Rugby 0   PRO RECCO RUGBY vs FIRENZE RUGBY  17-22 (pt 10-12) PRO RECCO: Del Ry, Becerra, Bisso, Zanzotto (37' torchia), Ansaldi, Agniel, Villagra, Salsi, Hobbs (2' st tonini), Lopez, Bonfrate, Vallarino (1' st Metaliaj), Sciacchitano (17' st galli), Noto, Casareto.  All. Ceppolino FIRENZE: Passaleva, Difrancescantonio, Bastiani, Rios, Menon, Billot, Morace, Parri, Santi, Fortunati, Vella, Soldi, Lunardi (15' St Bianco), Fanelli, Cagna.  All. Ghelardi Marcatori: Pt: 8' meta Bonfrate, tr Agniel (7-0), 28' meta Vella (7-5), 31' cp Agniel (10-5), 36' meta Vella, tr Billot (10-12). St: 13' meta Becerra, tr Agniel (17-12), 26' meta rios, tr billot (17-19), 36' cp billot (17-22). Arbitro: Bertelli di Ferrara Note:  cartellini gialli: 7' pt Fanelli, 7' St. Sciacchitano, 20' St. Darri, 21' St. Vella Rossi: 42' St. Becerra Fiamme Oro Rugby VS Rugby Livorno  65-5 (34-0)  Fiamme Oro Rugby: Barion, Andreucci, Massaro (15â st Sapuppo), Forcucci, Mariani, Calandro (11â st Boarato), Martinelli (40â pt Vassallo), Cerasoli (34â st Cerqua), Maestri (30â pt Bottino), Santelli (6â st Di Stefano), Cazzola, Riedi (37â pt Vedrani), Gasparini, VicerÃ¨, Pettinari (6â st Lombardo). Allenatore: Sven Valsecchi â Rocco Salvan  Rugby Livorno 1931: Bellini, Tarantino (15â Chiesa), Spolverini, Gambini, Buonamano, Milianti, Brancoli, Musto, Cortesi, Montagnani, Favati (13â st Pracchia), Vullo, Oraboma (20â st Bellini), Artal, Goti.   Allenatore: Diego SaccÃ   Marcatori: Primo tempo: 1â m Barion nt (5-0); 4â m Martinelli tr Calandro (12-0); 7â m Santelli nt (17-0); 11â m VicerÃ¨ nt (22-0); 18â m Cazzola nt (27-0); 38â m Martinelli tr Calandro (34-0) Secondo tempo: 13â m Cerasoli nt (39-0); 14â m Vassallo tr Boarato (46-0); 17â m Favati nt (46-5); 20â m Sapuppo nt (51-5); 25â m Vassallo tr Boarato (58-5); 34â m Cazzola tr Boarato (65-5) Arbitro: Spadoni (Padova) Note: Cartellini gialli: 22â pt Musto M-THREE SAN DONA'  vs RUGBY GRANDE MILANO  51-5 (18-5) M-THREE SAN DONA' : Secco (49' Bressan), Florian, Zanette, Iovu, Damo, Bacchin Enrico, Rorato (56' Zanet G.), Pelepele, Bocchi (40' Bacchin G.), Di Maggio, Minello, Montani (40' Venturato), Filippetto (56' Zamparo), Zecchin (42' Sturz), Cendron (40' Previati). A disposizione: Brussolo. Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie. RUGBY GRANDE MILANO: Catanese, Celoni(77' Mc Allister), ViganÃ² Davide, Garcia, Lenzi (57' Serra), Missaglia, Mastroserio (57' D'Urbino), Morabito, Cancro, ViganÃ² Emanuele (75' Di Domenico), Calzaferri (50' Kaspareck), Dell'Acqua, Valtorta, Porreca (70'Mazzullo), Puddu. A disposizione: Deponti, Dozio. Allenatore: Attilio Bertoncini MARCATORI: 1Â° tempo: 4' cp Bacchin (3-0), 13' m. Pelepele tr Bacchin E. (10-0), 17' cp Bacchin E. (13-0), 22' m. Celoni (13-5), 30' m. Zecchin (18-5) 2Â° tempo: 48' m. Damo tr Bacchin E. (25-5), 55' m. Bacchin G.(30-5), 65' m. Pelepele tr. Bacchin E. (37-5), 75' m. Zanette tr. Bacchin E. (44-5), 80+4' m. Di Maggio tr. Bacchin E. (51-5) ARBITRO: Sig. Cason di Rovigo NOTE: Cartellini gialli: 4' Valtorta, 27' Dell'Acqua, 54' Cancro Â  GIRONE 2 NOVACO ALGHERO - ZHERMACK BADIA   23-16  (13-06) Amatori Rugby Alghero: Apikotoa (70 Ferrari), Solinas, Palumbo, Franchin (70 Lorenzini), Daga, Anversa, Salis, Caldon, Toniolo, Giacci, Roldan, Lombardo, Lynch (65 Capponi), Spirito,Bonetti (63 Mele). Allenatore: Roldan. Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi,  Candian, Sgarbi (57 Boscolo), Fratini, Flagiello, Teodorini (52 Brizzante), Anouer, Bonini (70 Michelotto), Daher Comoglio, De Gaspari, Brancalion, Guglielmo, Tellarini (52 Colombo). All Stefano Bordon. Marcatori: 3 cp Fratini;  11 cp Anversa;  28 cp Fratini;  29 Mt Franchin tr Anversa;  40 cp Anversa;  IIÂ° Tempo:  42 cp Anversa;  61 Mt Salis tr Anversa;  66 Mt Comoglio;  78 Mt Anouer. Arbitro:Sironi di Colleferro. Note:  GLADIATORI SANNITI - AMATORI CAPOTERRA19-26   (05-21) Gladiatori Sanniti: Altieri,Carone,Verdicchio (15 Falivene), Ciampa, De Masi, Canna, Botticella, Verdile (45 Romano), Passariello (65 Grieco), Zizza, Iannace (61 Abate), Valente, Tenga. Bosco, Racioppi.    All. Koen Peter Capoterra: Garau, Baire, Koko, Patricelli, Bousmina, Kahn, Querolo, Pinna A. (61 Geraci), Sainas, Pinna C., Sandretto,Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Coetzee (61 Melone). Allenatore: Juan Manuel Queirolo. Marcatori: 6 Mt Masetti tr Baire;  14 Mt Passariello;  21 Mt Quierolo tr Baire;  28 Mt Pinna C. tr Baire;  IIÂ° Tempo:  45 Mt Coetzee; 60 Mt Tenga tr Canna;  77 Mt Ciarla tr Canna. Arbitro: Colantonio di Roma. Note: Cartellini gialli: al 15 per Kahn; al 36 per Garau; al 40 per Passariello; al 69 per Quierolo; al 72 per Racioppi.   ROCCIA RUBANO â AMATORI CATANIA 27 â 7 RUBANO: Ragazzi (34â s.t. Borsetto); Borgato, Dal Corso, Ercolino (36â s.t. Pieretti), Azzalin (36â s.t. Baffo); Menniti-Ippolito, Prati (36â s.t. Babetto); Ricardi, Palandrani, Zampiron (29â s.t. Sabbion); Lucchetti, Mainardi (38â s.t. Beggiato); Zanotto (31â s.t. Rocchio), Marchetto (cap.) (36â s.t. Gazzola), Crozzoletto. All. Giuseppe Artuso CATANIA: Camino; Montedoro (20â s.t. Parisi), Rechichi, Forte (29â s.t. Moncada), Borina; Gorgone, Grasso; Palmieri (cap), Delfino, Vasta; Garozzo, Grimaldi (29â s.t. Strazzeri); Leonardi (29â s.t. Venturino), Vinti, Guglielmino. (Non entrati: Ardito, Dupplicato, Gravagna). All. Giuseppe Puglisi MARCATORI: p.t. 15â c.p. Menniti-Ippolito, 19â c.p. Menniti-Ippolito, 32â c.p. Menniti-Ippolito, 40â m. Borina tr. Borina; s.t. 3â c.p. Menniti-Ippolito, 19â m. Borgato, 28â m. Prati tr. Menniti-Ippolito, 39â c.p. Menniti-Ippolito ARBITRO: Rizzo di Ferrara NOTE: P.t. 9-7. Spettatori: 250 ca. Cartellino giallo: Prati (39â pt) . Punti conquistati: Rubano 4, Catania 0. Man of the match: Andrea Zampiron  ASR MILANO vs Rugby Club  VALPOLICELLA 13-19  (00-14)   ASR MILANO:, Molinaro, Cerutti, Ragusi, Thompson, Beretta, Tolotti, Tanca, Lacatus, Ferrari,  Baldwin, Cortinovis, Carafa P., Balestrino (44 Cameliti), Artusi (52 Savino), Piciaccia (52 Piatti). Rugby Club Valpolicella:  Etcheverry Cavanna, Saccomani, Massalongo (vcap), Spadaro, Ghizzi (55 Tempelin), Damoli, Fraccaroli (55 Musso), AbouarrouchÃ¨ (48 Quintarelli), Pivetta (Cap.), Cimardi, Bianchi, Filippini (48 Nicolis), Ferrari (68 Savoia), Zampini, Momi (48 Tripodi) Zorzi, Tripodi, Savoia, Nicolis, Quintarelli, Musso, Tampelin, Pacchera  Marcatori: p.t.  12â AbouarrouchÃ¨  m (0-5) 13â Etcheverry Cavanna.tr (0 â 7); 28â Etcheverry Cavanna m (0 â 12); 28â Etcheverry Cavanna tr (0 â 14); Marcatori: s.t.  47â Zampini m (0-19); 56â Beretta m. (5â 19); 65â Ferrari  m. (10 â 19); 71â Tolotti  cp. (13 â 19);   Arbitro: Carrera di Roma. G.d.l. : Ciccarelli, Platania Note: Cartellini 31âst. giallo (Cimardi, R.C. Valpolicella)    GRUPPO PADANA PAESE vs AVEZZANO RUGBY 50-5 (pt 28-5)   Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo (19â st Ceselin), Gemin, Lorenzetto, Sattin (2â st Pozzebon), Pavin, Memo (17â st Bergamo), Tamas, Secolo, Gigliodoro (7â st Rufoloni), Signori (14â st Menelle), Boffo (1â st Kudin), Berisa (1â st Buosi), Codo, Caeran. All. Zaffalon Avezzano Rugby: Sisso, Taccone (24â st Donsante), Di Giamberardino (19â st Porretta), Mari, R.Lanciotti, Thomsen, Fidanza, Farina (14â st S.Lanciotti, 24â st Farina), Angeloni, Costantini (2â st Passalacqua), A.Cofini, CalÃ¬, Cacchione (24â st S.Lanciotti), S.Cofini (19â st Burca), Babbo (31â st Di Cintio). All. Cantucci Marcatori: pt 2â meta Boffo tr Furlan, 9â meta Gigliodoro tr Furlan, 20â meta Memo tr Furlan, 29â meta Babbo, 39â meta Codo tr Furlan; st 3â meta Furlan, 17â meta Menelle, 24â meta Kudin, 37â meta Tamas tr Pavin Arbitro: Navarra di Udine Ammonizioni: pt 30â Signori; st 13â Cacchione, 34â CalÃ¬ Punti conquistati: Paese 5, Avezzano 0 Man of the match: Tamas  UNIONE CAPITOLINA â ROMAGNA RUGBY 17 â 6  ( 7 â 6) CAPITOLINA:  Rebecchini G. (40â 2T Tron); Molaioli; Marrucci (21â 1T Murer); Scalzo G.; Iacolucci; (37â 2T Tonnicchia); Diana; Piva (1â 2T Vannini); Bitetti; De Michelis (Cap.); Menichella (28â 2T Moriggi); Manozzi; Scoccini(24â 2T Capri); Pelosi (24â 2T Mattei); Polioni; Marsella (28 2T Scalzo L.). All. Cococcetta   ROMAGNA: Gregnanin; Galasso (29â 2T Medri); Gai (38â 2T Babbi); Luci (24â Cuccari); Donati; Pasqualini; Soldati; Fantini (24 2T Cirelli); Pias; Marioli (31â 2T Morelli); Cotignoli; DeGennaro; Cossu S. (29 2T Colavecchia); Cossu E. (33â 2T Maccan); Hall. All. Urbani Marcatori: 10â CP Soldati; 21â Mt Iacolucci tr. Diana; 30â CP Soldati;  IIÂ° Tempo:  62 CP Diana; 66â Mt Diana tr Diana   Arbitro: Sig. Castagnoli (Livorno)  Note: 28â 1T cart. giallo Rebecchini G. Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
