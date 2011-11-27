(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DELLA OTTAVA GIORNATA
di Redazione
27/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 27 NOVEMBRE 2011 SERIE A. TABELLINI OTTAVA GIORNATA RUGBY BANCO DI BRESCIA - FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA 45-22 (18-05) Brescia: Masgoutierre; Secchi Villa; Gabba; Squizzato; Bonifazi (40' St Cogoli); Hosking; Bonari (14' St Bosio); Scotuzzi (22' St Romano M); Rizzotto (39' St Ferretti); Groenewald; Miglietti ; Pola (12' St Cuello); Castiglia ; Cairo; Anselmi (40' Magli). All. Molinari-Lanzi Cus Verona: Michelini E; Del Bubba; Pietrogrande; Schiesaro (30' St Martinucci); Pizzardo ; Faveretto (1' St Bellini); Mariani; Bergamin; Braghi ; Pauletti; Filippini (1' St Michelini); Olivieri; Mutascio (35' Munteanu); Neethling (35' St Lorenzetto); Rizzetti Mattei (20' St Zani). All. Beretta. Marcatori: P.T. 5' Cp Hosking 3-0; 8' Cp Hosking 6-0; 12' M Bergamin 6-5; 17' M Secchi Villa L. 11-5; 37' M Pola Tr Hosking 18-5; S.T. 2' M Secchi Villa L. Tr Hosking 25-5; 7' Cp Bellini 25-8; 8' M Secchi Villa Tr Hosking 32-8; 18' M Pietrogrande Tr Bellini 32-15; 21' Cp Hosking 35-15; 25' M Neethling Tr Bellini 35-22; 35' Cp Hosking 38-22; 44' M Secchi Villa Tr Hosking 45-22 Arbitro: Mitrea Di Treviso. Note 15' St Giallo Filippini; 23' Giallo Cuello DONELLI MODENA RUGBY VS Rugby Lyons Piacenza 20â19 (0-6) Donelli Modena Rugby: Faraone (61âst Venturelli), Gibellini (65â Assandri), Russo (36â Cattaneo), Montalto, Minari, Bergonzini , Cremascoli, Stead (61â Milzani), Tepsanu (51â Galante), Fenner, Costantini, Naude, Bisceglie, Frangulea (65âst Frangulea), Santillo. All.:Shaun huygen Rugby Lyons Piacenza: Rossi, Chiozza, Mortali. Barani, Buondonno, Haimona, Gaudenzi (45' Alfonsi G.), Fornari, Barroni, Benelli, Soffientini (55' Petrusic), Dadati, Paoletti, Wahabi (81' Bance), Ferri (64' Camero). All.: Paolo Bassi Marcatori: 15' CP Haimona (0 - 3), 36' CP Haimona (0 - 6) Secondo Tempo: 46' MT Santillo TR Fenner (7 - 6), 49' CP Haimona (7 - 9), 52' CP Fenner (10 - 9), 57' CP Haimona (10 - 12), 63' MT tecnica Lyons TR Haimona (10 - 19), 68' MT Fenner TR Fenner (17 - 19), 86' CP Fenner (20 - 19) Arbitro: Marrana di Padova ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v UDINE RUGBY 27-13 (7-5) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Guarducci (16â st. Gazzola), Campagnaro (cap), Crestini (5â st. Boni), Sarto; Della Rossa, Violi (18â st. Padovani); Zdrilich, Nostran, Mhadhbi (16â st. Dionisi); Riedo, Berton; Scarsini (34â pt. Iovenitti (28â st. Grassotti)), Manghi (12â st. Conti), Drissi (12â st. Zanusso). All. De Carli Rugby Brescia: Marconato; Venturato, Mcivor, Lo Schiavo (28â st Ciriani), Picogna ; Bombonati (28â st. Lentini), Gobbo; Ursache (16â st. Francescutti), Calcagno (22â st. Ursache), Folla; Giacomini (cap), Giannangeli ( 7â st. Avoledo); Massafra (28â st. Taddio), Girelli (1â st. Fagnani), Copetti (1â st. Mazzini). All. Dalla Nora Marcatori: p.t. 5â m. Sarto tr. Della Rossa (7-0); 6â m. Folla (7-5); s.t. 7â cp. Bombonati (7-8) 11â m. Drissi (12-8); 24â cp. Della Rossa (15-8); 27â m. Odiete (20-8); 37â m. Della Rossa tr. Della Rossa (27-8); 40â m. Fagnani (27-13) Arbitro: Mancini G.d.l. : Righini, Mezzetti Note: Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 5; Udine Rugby 0 PRO RECCO RUGBY vs FIRENZE RUGBY 17-22 (pt 10-12) PRO RECCO: Del Ry, Becerra, Bisso, Zanzotto (37' torchia), Ansaldi, Agniel, Villagra, Salsi, Hobbs (2' st tonini), Lopez, Bonfrate, Vallarino (1' st Metaliaj), Sciacchitano (17' st galli), Noto, Casareto. All. Ceppolino FIRENZE: Passaleva, Difrancescantonio, Bastiani, Rios, Menon, Billot, Morace, Parri, Santi, Fortunati, Vella, Soldi, Lunardi (15' St Bianco), Fanelli, Cagna. All. Ghelardi Marcatori: Pt: 8' meta Bonfrate, tr Agniel (7-0), 28' meta Vella (7-5), 31' cp Agniel (10-5), 36' meta Vella, tr Billot (10-12). St: 13' meta Becerra, tr Agniel (17-12), 26' meta rios, tr billot (17-19), 36' cp billot (17-22). Arbitro: Bertelli di Ferrara Note: cartellini gialli: 7' pt Fanelli, 7' St. Sciacchitano, 20' St. Darri, 21' St. Vella Rossi: 42' St. Becerra Fiamme Oro Rugby VS Rugby Livorno 65-5 (34-0) Fiamme Oro Rugby: Barion, Andreucci, Massaro (15â st Sapuppo), Forcucci, Mariani, Calandro (11â st Boarato), Martinelli (40â pt Vassallo), Cerasoli (34â st Cerqua), Maestri (30â pt Bottino), Santelli (6â st Di Stefano), Cazzola, Riedi (37â pt Vedrani), Gasparini, VicerÃ¨, Pettinari (6â st Lombardo). Allenatore: Sven Valsecchi â Rocco Salvan Rugby Livorno 1931: Bellini, Tarantino (15â Chiesa), Spolverini, Gambini, Buonamano, Milianti, Brancoli, Musto, Cortesi, Montagnani, Favati (13â st Pracchia), Vullo, Oraboma (20â st Bellini), Artal, Goti. Allenatore: Diego SaccÃ Marcatori: Primo tempo: 1â m Barion nt (5-0); 4â m Martinelli tr Calandro (12-0); 7â m Santelli nt (17-0); 11â m VicerÃ¨ nt (22-0); 18â m Cazzola nt (27-0); 38â m Martinelli tr Calandro (34-0) Secondo tempo: 13â m Cerasoli nt (39-0); 14â m Vassallo tr Boarato (46-0); 17â m Favati nt (46-5); 20â m Sapuppo nt (51-5); 25â m Vassallo tr Boarato (58-5); 34â m Cazzola tr Boarato (65-5) Arbitro: Spadoni (Padova) Note: Cartellini gialli: 22â pt Musto M-THREE SAN DONA' vs RUGBY GRANDE MILANO 51-5 (18-5) M-THREE SAN DONA' : Secco (49' Bressan), Florian, Zanette, Iovu, Damo, Bacchin Enrico, Rorato (56' Zanet G.), Pelepele, Bocchi (40' Bacchin G.), Di Maggio, Minello, Montani (40' Venturato), Filippetto (56' Zamparo), Zecchin (42' Sturz), Cendron (40' Previati). A disposizione: Brussolo. Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie. RUGBY GRANDE MILANO: Catanese, Celoni(77' Mc Allister), ViganÃ² Davide, Garcia, Lenzi (57' Serra), Missaglia, Mastroserio (57' D'Urbino), Morabito, Cancro, ViganÃ² Emanuele (75' Di Domenico), Calzaferri (50' Kaspareck), Dell'Acqua, Valtorta, Porreca (70'Mazzullo), Puddu. A disposizione: Deponti, Dozio. Allenatore: Attilio Bertoncini MARCATORI: 1Â° tempo: 4' cp Bacchin (3-0), 13' m. Pelepele tr Bacchin E. (10-0), 17' cp Bacchin E. (13-0), 22' m. Celoni (13-5), 30' m. Zecchin (18-5) 2Â° tempo: 48' m. Damo tr Bacchin E. (25-5), 55' m. Bacchin G.(30-5), 65' m. Pelepele tr. Bacchin E. (37-5), 75' m. Zanette tr. Bacchin E. (44-5), 80+4' m. Di Maggio tr. Bacchin E. (51-5) ARBITRO: Sig. Cason di Rovigo NOTE: Cartellini gialli: 4' Valtorta, 27' Dell'Acqua, 54' Cancro Â GIRONE 2 NOVACO ALGHERO - ZHERMACK BADIA 23-16 (13-06) Amatori Rugby Alghero: Apikotoa (70 Ferrari), Solinas, Palumbo, Franchin (70 Lorenzini), Daga, Anversa, Salis, Caldon, Toniolo, Giacci, Roldan, Lombardo, Lynch (65 Capponi), Spirito,Bonetti (63 Mele). Allenatore: Roldan. Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Sgarbi (57 Boscolo), Fratini, Flagiello, Teodorini (52 Brizzante), Anouer, Bonini (70 Michelotto), Daher Comoglio, De Gaspari, Brancalion, Guglielmo, Tellarini (52 Colombo). All Stefano Bordon. Marcatori: 3 cp Fratini; 11 cp Anversa; 28 cp Fratini; 29 Mt Franchin tr Anversa; 40 cp Anversa; IIÂ° Tempo: 42 cp Anversa; 61 Mt Salis tr Anversa; 66 Mt Comoglio; 78 Mt Anouer. Arbitro:Sironi di Colleferro. Note: GLADIATORI SANNITI - AMATORI CAPOTERRA19-26 (05-21) Gladiatori Sanniti: Altieri,Carone,Verdicchio (15 Falivene), Ciampa, De Masi, Canna, Botticella, Verdile (45 Romano), Passariello (65 Grieco), Zizza, Iannace (61 Abate), Valente, Tenga. Bosco, Racioppi. All. Koen Peter Capoterra: Garau, Baire, Koko, Patricelli, Bousmina, Kahn, Querolo, Pinna A. (61 Geraci), Sainas, Pinna C., Sandretto,Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Coetzee (61 Melone). Allenatore: Juan Manuel Queirolo. Marcatori: 6 Mt Masetti tr Baire; 14 Mt Passariello; 21 Mt Quierolo tr Baire; 28 Mt Pinna C. tr Baire; IIÂ° Tempo: 45 Mt Coetzee; 60 Mt Tenga tr Canna; 77 Mt Ciarla tr Canna. Arbitro: Colantonio di Roma. Note: Cartellini gialli: al 15 per Kahn; al 36 per Garau; al 40 per Passariello; al 69 per Quierolo; al 72 per Racioppi. ROCCIA RUBANO â AMATORI CATANIA 27 â 7 RUBANO: Ragazzi (34â s.t. Borsetto); Borgato, Dal Corso, Ercolino (36â s.t. Pieretti), Azzalin (36â s.t. Baffo); Menniti-Ippolito, Prati (36â s.t. Babetto); Ricardi, Palandrani, Zampiron (29â s.t. Sabbion); Lucchetti, Mainardi (38â s.t. Beggiato); Zanotto (31â s.t. Rocchio), Marchetto (cap.) (36â s.t. Gazzola), Crozzoletto. All. Giuseppe Artuso CATANIA: Camino; Montedoro (20â s.t. Parisi), Rechichi, Forte (29â s.t. Moncada), Borina; Gorgone, Grasso; Palmieri (cap), Delfino, Vasta; Garozzo, Grimaldi (29â s.t. Strazzeri); Leonardi (29â s.t. Venturino), Vinti, Guglielmino. (Non entrati: Ardito, Dupplicato, Gravagna). All. Giuseppe Puglisi MARCATORI: p.t. 15â c.p. Menniti-Ippolito, 19â c.p. Menniti-Ippolito, 32â c.p. Menniti-Ippolito, 40â m. Borina tr. Borina; s.t. 3â c.p. Menniti-Ippolito, 19â m. Borgato, 28â m. Prati tr. Menniti-Ippolito, 39â c.p. Menniti-Ippolito ARBITRO: Rizzo di Ferrara NOTE: P.t. 9-7. Spettatori: 250 ca. Cartellino giallo: Prati (39â pt) . Punti conquistati: Rubano 4, Catania 0. Man of the match: Andrea Zampiron ASR MILANO vs Rugby Club VALPOLICELLA 13-19 (00-14) ASR MILANO:, Molinaro, Cerutti, Ragusi, Thompson, Beretta, Tolotti, Tanca, Lacatus, Ferrari, Baldwin, Cortinovis, Carafa P., Balestrino (44 Cameliti), Artusi (52 Savino), Piciaccia (52 Piatti). Rugby Club Valpolicella: Etcheverry Cavanna, Saccomani, Massalongo (vcap), Spadaro, Ghizzi (55 Tempelin), Damoli, Fraccaroli (55 Musso), AbouarrouchÃ¨ (48 Quintarelli), Pivetta (Cap.), Cimardi, Bianchi, Filippini (48 Nicolis), Ferrari (68 Savoia), Zampini, Momi (48 Tripodi) Zorzi, Tripodi, Savoia, Nicolis, Quintarelli, Musso, Tampelin, Pacchera Marcatori: p.t. 12â AbouarrouchÃ¨ m (0-5) 13â Etcheverry Cavanna.tr (0 â 7); 28â Etcheverry Cavanna m (0 â 12); 28â Etcheverry Cavanna tr (0 â 14); Marcatori: s.t. 47â Zampini m (0-19); 56â Beretta m. (5â 19); 65â Ferrari m. (10 â 19); 71â Tolotti cp. (13 â 19); Arbitro: Carrera di Roma. G.d.l. : Ciccarelli, Platania Note: Cartellini 31âst. giallo (Cimardi, R.C. Valpolicella) GRUPPO PADANA PAESE vs AVEZZANO RUGBY 50-5 (pt 28-5) Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo (19â st Ceselin), Gemin, Lorenzetto, Sattin (2â st Pozzebon), Pavin, Memo (17â st Bergamo), Tamas, Secolo, Gigliodoro (7â st Rufoloni), Signori (14â st Menelle), Boffo (1â st Kudin), Berisa (1â st Buosi), Codo, Caeran. All. Zaffalon Avezzano Rugby: Sisso, Taccone (24â st Donsante), Di Giamberardino (19â st Porretta), Mari, R.Lanciotti, Thomsen, Fidanza, Farina (14â st S.Lanciotti, 24â st Farina), Angeloni, Costantini (2â st Passalacqua), A.Cofini, CalÃ¬, Cacchione (24â st S.Lanciotti), S.Cofini (19â st Burca), Babbo (31â st Di Cintio). All. Cantucci Marcatori: pt 2â meta Boffo tr Furlan, 9â meta Gigliodoro tr Furlan, 20â meta Memo tr Furlan, 29â meta Babbo, 39â meta Codo tr Furlan; st 3â meta Furlan, 17â meta Menelle, 24â meta Kudin, 37â meta Tamas tr Pavin Arbitro: Navarra di Udine Ammonizioni: pt 30â Signori; st 13â Cacchione, 34â CalÃ¬ Punti conquistati: Paese 5, Avezzano 0 Man of the match: Tamas UNIONE CAPITOLINA â ROMAGNA RUGBY 17 â 6 ( 7 â 6) CAPITOLINA: Rebecchini G. (40â 2T Tron); Molaioli; Marrucci (21â 1T Murer); Scalzo G.; Iacolucci; (37â 2T Tonnicchia); Diana; Piva (1â 2T Vannini); Bitetti; De Michelis (Cap.); Menichella (28â 2T Moriggi); Manozzi; Scoccini(24â 2T Capri); Pelosi (24â 2T Mattei); Polioni; Marsella (28 2T Scalzo L.). All. Cococcetta ROMAGNA: Gregnanin; Galasso (29â 2T Medri); Gai (38â 2T Babbi); Luci (24â Cuccari); Donati; Pasqualini; Soldati; Fantini (24 2T Cirelli); Pias; Marioli (31â 2T Morelli); Cotignoli; DeGennaro; Cossu S. (29 2T Colavecchia); Cossu E. (33â 2T Maccan); Hall. All. Urbani Marcatori: 10â CP Soldati; 21â Mt Iacolucci tr. Diana; 30â CP Soldati; IIÂ° Tempo: 62 CP Diana; 66â Mt Diana tr Diana Arbitro: Sig. Castagnoli (Livorno) Note: 28â 1T cart. giallo Rebecchini G. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, RISULTATI QUINTA GIORNATA
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - PARMA 28/29 NOVEMBRE
Redazione