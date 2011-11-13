(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DELLA SESTA GIORNATA
di Redazione
13/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 13 NOVEMBRE 2011 SERIE A. TABELLINI DELLA SESTA GIORNATA GIRONE 1 M-THREE SAN DONÃ V ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 14-05 (7-0) SAN DONA: Secco (67 Cincotto), Bressan, Brussolo, lovu, Damo, Dotta (41 Zanette), Rorato (59 Zanet Vasco), Pelepele Lemalu, Pilla, Di Maggio, Minello, Venturato (54 Zanini), Filippetto, Vian (57 Sturz), Cendron (62 Zamparo). Ali.: Wright-Dal Sie. ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: Esposito (11'st. Guarducci), Benvenuti, Gazzola, Boni, Sarto, Fontanesi (3'st. Della Rosa), Marinaro (29'st. Violi), Zdrilich, Nostran, Salvetti, Bellucci, Riedo, Scarsini (32'pt. lovenitti), Moriconi, Zanusso (2'st. Drissi). Ali. De Carli-De Marigny. Marcatori: 24 mt. Dotta tr. Brussolo, IIÂ° Tempo: 42 mt. Tecnica San DonÃ tr. Brussolo, 60 mt. Guarducci nt. ARBITRO: SchilirÃ² di Catania. Note: cartellino giallo 17'st. Cendron. FIAMME ORO ROMA â LYONS PIACENZA 27 â 14 (17-06) Fiamme Oro Rugby: Mariani (28â st Barion), De Gaspari, Sapuppo, Rosa, Andreucci, Forcucci, Benetti, Cerasoli, Santelli, Zitelli (24â st Pellegrinelli), Cazzola, Riedi (13â st Maestri), Cerqua (28â st Gasparini), Moscarda (40â st VicerÃ¨), Gasparini (13â st Di Stefano) All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan Rugby Lyons Piacenza: Rossi (36â st Alfonsi), Mortali, Buondonno, Barani, Montanari, Haimona (18â pt Cobianchi), Alfonsi (12â st Gaudenzi), Fornari (28â st Soffientini), Barroni, Benelli, Baracchi (1â st Bance), Petrusic, Paoletti, Wahabi (1â st Parmigiani), Camero All. Giuseppe Paolo Bassi Marcatori: p.t. 3â m Sapuppo tr. Benetti (7-0); 25â cp Mortali (7-3); 27â m Cerasoli tr. Benetti (14-3); 35â cp Mortali (14-6); 38â cp Benetti (17-6) s.t. 3âcp Mortali (17-9); 7â cp Benetti (20-9); 17â m. Di Stefano tr Benetti (27-9); 25â m Barani nt (27-14) Arbitro Halford (England) Note: Cartellini Gialli: 10â st Zitelli; 38â st Pellegrinelli Spettatori: 250 ca. Punti classifica: Fiamme Oro Rugby 4 â Lyons Piacenza 0 Â MODENA RUGBY-UDINE RUGBY 16-10 (11-00) Modena Rugby: Assandri (24â st Costantini), Santillo, Fenner, Galante, Frangulea, NaudÃ©, Rovina (21â st Bisceglie), Stead, Trentini (14â st Cremascoli), Gibellini, Minari, Venturelli (24â st Montalto), Russo (38â st Milzani), Gatti (21â st Bergonzini), Faraone (14â st Cattaneo). All. Huygen. Udine Rugby: Marconato, Venturato, Lo Schiavo, Calcagno, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Francescutti, Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani, Copetti. All. Dalla Nora. Marcature: 1â pt meta Santillo nt, 10â pt cp Fenner, 21â pt cp Fenner, 5â st cp Bombonati, 13â st meta Ursache tr Bombonati, 20â st meta Santillo nt. Arbitro: Ranalli (Sulmona). Note: Risultato primo tempo: 11-0. Ammonito: 27â st Cremascoli (Modena). Rugby Banco di Brescia v Rugby Grande Milano 45-05 (21-05) Brescia : 15 Masgoutierre; 14 Bonifazi; 13 Gabba; 12 Squizzato; 11 Secchi Villa; 10 Hosking 826' St Secchi Villa G.); 9 Bosio (23' St Rizzo); 8 Scotuzzi; 7 Rizzotto (23' St Romano) ; 6 Groenewald; 5 Pedrazzani (8' St Pola); 4 Miglietti (1' St Cuello); 3 Castiglia (23' St Anselmi) ; 2 Cairo (1' St Azzini); 1 Cherubini (31' Saviello) RUGBY GRANDE MILANO : 15 Lenzi; 14 Rossi; 13 Vigano' Davide; 12 Garcia; 11 Kaspareck (19' St Deponti); 10 Boshoff (6' St Missaglia); 9 Celoni; 8 Dell'acqua; 7 Vigano' Emanuele (16' Valtrorta); 6 Cancro; 5 Jacotti (6' St Calzaferri; 16' St Silini); 4 Morabito (16' St Mastroserio) ); 3 Puddu; 2 Baraggia (10' St Porreca); 1 Dozio Marcatori: P.T. 15' M Cancro 0-5; 20' M Gabba Tr Hosking 7-5; 31' M Groenewald Tr Hosking 14-5; 40' M Rizzotto Tr Hosking 21-5 S.T. 5' M Rizzotto 26-5; 9' M Masgoutierre Tr Hosking 33-5; 27' Secchi Villa L. 38-5; 34' M Bonifazi Tr Bonifazi 45-5 Arbitro: Boaretto di Rovigo. NOTE: 13' GIALLO SECCHI VILLA Â PRO RECCO RUGBY vs CUS VERONA 48-24 (pt 20-10) PRO RECCO: Del Ry, Becerra, Bisso (36' st Zanzotto), Tassara (33' St. Torchia), Cinquemani, Agniel, Villagra (28' St. Gregorio), Salsi, Orlandi, Metaliaj (st vallarino), Bonfrate (33' st giorgi),Lopez, Borboni (28' St. Sciacchitano), Noto (36' st galli), Casareto (14' St. Hobbs). All. Ceppolino VERONA: Pizzardo, Lorenzetto, Pietrogrande (56 Mariani), Martinucci (56 Schiesaro), Lindaver, Michelini, Federzoni, Braghi, Paghera (41 Pauletti), Badocchi, Olivieri, Filippini, Mutascio, Zani (70 Munteanu), Rizzetti Mattei (60 Michelini). All. Beretta. Marcatori: pt: 14' meta noto, tr Agniel (7-0), 20' drop Agniel (10-0), 23' meta del Ry, tr Agniel (17-10), cp Agniel (20-0), 31' meta braghi, tr michelini (20-7), 39' cp michelini 20-10). St: 3' meta Agniel, tr Agniel (27-10), 15' meta paghera, tr michelini (27-17), 27' meta noto, tr Agniel (34-17), 29' meta Becerra, tr Agniel (41-17), 40' meta schiesaro, tr michelini (41-24), 42' meta torchia, tr Agniel (48-24). Arbitro: Muscio di Treviso. Note: LIVORNO RUGBY vs U.S. FIRENZE 1931 10-54 (10-26) Livorno: Bellini F. (39' s.t. Chiesa T.); Spolverini (39' s.t. Buonamano), Citi, Gambini, Neri (10' p.t. Tarantino); Milianti, Brancoli A.; Cortesi (cap.), Pracchia, Musto; Vullo (16' s.t. Favati), Montagnani (21' s.t. Lazar); Orabona, Artal, Goti (29' s.t. Zaccuri). A disp.: Brancoli G.. All. SaccÃ D. Firenze: Nava; Randelli (10' s.t. Falleri), Rios (23' s.t. Meyer), Menon, Bastiani; Passaleva (28' s.t. Morace), Billot; Parri (28' s.t. Nuti), Santi (cap.), Ippolito (dal 26' s.t. al 39' s.t. Cingolani); Ciampa (10' s.t. Borsi), Soldi; Bianco (14' s.t. Lunardi), Fanelli (10' s.t. Leoni), Cagna. All.: Ghelardi P. Marcatori: p.t. 8' m. Spolverini (5-0), 12' m. Santi tr. Billot (5-7), 14' m. Milianti (10-7), 29' m. Santi tr. Billot (10-14), 35' m. Parri (10-19), 42' m. e tr. Billot (10-26); s.t. 12' m. Nava tr. Billot (10-33), 19' m. Bastiani tr. Billot (10-40), 33' m. Cagna tr. Billot (10-47), 36' m. Bastiani tr. Billot (10-54) Arbitro: Bonacci di Roma. Cartellini: giallo per Lunardi (Firenze) al 25' s.t. e per Brancoli A. (Livorno) al 29' s.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Firenze 5. Â GIRONE 2 NOVACO ALGHERO V AMATORI CAPOTERRA 25 â 17 (16-00) Alghero: Apikotoa, Daga, Franchini, Ricci, Palumbo, Anversa, Salis, Caldon, Usai (75 Pagani), Toniolo, Rodan, Lombardo, Lynch (63 Capponi), Spirito, Bonetti (63 Mele). All. Roldan. Capoterra : Garau, Baire, Koko, Kahn, Pirastu, Arbizu, Queirolo, A. Pinna (42 Meloni), Sainas, Pinna C., Peddio, Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Geraci. Marcatori: 11 Drop Anversa; 18 cp Anversa; 27 Mt Apikotoa tr Anversa; 31 cp Anversa; IIÂ° tempo: 47 Mt Pinna C. tr baire; 50 cp Anversa; 52 cp Baire; 61 cp Anversa; 73 Mt Cipretti tr Baire; 77 cp Anversa. Arbitro: Bono di Brescia. Note: Cartellini gialli: al 30 per Pizza A.; al 45 per Lynch; al 51 per Lombardo. Â RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AMATORI RUGBY CATANIA 19-06 (13-00) VALPOLICELLA: Momi (35â st Tripodi), Zampini (37â st Frapporti), Savoia (4â st Ferrari), Filippini (35â st Nicolis) , Cimardi, Fraccaroli (35â st Quintarelli), Pivetta (Cap), Abouarroucheâ, Musso (38â st Bettini), Damoli, Ghizzi, Spadaro, Massalongo (V.Cap) ( 36â st Pacchera), Saccomani, Etcheverry. Allenatore: Alessandro Zanella AMATORI RUGBY CATANIA:Leonardi S (37â st Guglielmino), Vinti, Venturino, Vasta, Ferrara (37â st Grimaldi), Rechichi, Palmieri (Cap), Delfino, Grasso, Gorgone, Borina (V.cap), Forte, Di Paola, Montedoro, Strazzeri. Marcatori: 7 cp Etcheverry; 23â Mt Ghizzi tr Etcheverry; 27â cp Etcheverry; IIÂ° Tempo: 46 cp Etcheverry; 50 cp Borina; 54 cp Borina; 60 cp Etcheverry. Arbitro: SMIRALDI di Torino Note: Â ALMAVIVA UR CAPITOLINA V ZHERMACK BADIA 22-07 (15-00) CAPITOLINA: Murer; Rebecchini B (13' s.t.Marrucci); Molaioli (32' s.t. Cozzolino); Scaramuzzino (13' s.t. Scalzo G.); Iacolucci; Diana; Tonnicchia (15' s.t. Vannini); Bitetti; De Michelis (Cap.); Bernasconi (18âs.t..Menichella); Martire ;Scoccini; Pelosi (27âs.t..Tron); Polioni (25' s.t. Bitonte); Scalzo L ). All. Cococcetta BADIA: Tinazzo; Aretusini; Rossi; Candian; Sgarbi; Fratini; Flagiello; Teodorini; Anouer; Bonini; De Gaspari; Daher Comoglio; Brancalion; Franchin; Colombo. All. Bordon Marcatori: I T. 13â CP Diana; 30â Mt. Murer nt; 37â Mt.Bitetti tr. Diana; II T. 31â Mt.Molaioli tr. Diana; 40â Mt.Daher Comoglio tr. Fratini Arbitro: Maxwell (Inghilterra). Note: Cartellino giallo al 29â I T De Gaspari e al 34â I T Anouer Â ASR MILANO V AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 19-08 (11-03) ASR MILANO:, Molinaro, Bestetti, Ragusi, Thompson, Beretta, Tolotti (80 Cozzaglio), Tanca, Cipolla, Ferrari, Savino (72 Cortinovis), Lacatus, Carafa, Piatti (78 Piciaccia), Artusi (78 Corbetta), Camelliti. Avezzano rugby: Taccone, Guanciale, Sorge, Mari, Falcone, Pallotta, Fidanza, Farina, Angeloni, Passalacqua, Mancinelli, Caliâ, Bocchini, Comperti (13 Burca), Babbo, Burca, Lanciotti Simone, Cofini Antonio, Costantini, Ranalletta, Lanciotti Roberto, Catonica, Cofini Stefano . Marcatori: p.t. 4â Fidanza cp. (0-3); 18âFerrari Marco m (5-3) 30â Tolotti cp. (8 â 3); 39â Tolotti cp. (11 â 3); 49â Pallotta m (11-8); 61â Tolotti cp. (14â 8); 65â Bestetti Luca m. (19 â 8); Arbitro: Cason di Rovigo G.d.l. : Corda di Parma, Mezzetti di Noceto Note: Cartellini 27âst. giallo (Thompson, ASR Milano) 36â st giallo (Fidanza, Avezzano Rugby) 39â st giallo (Lacatus, ASR Milano) RUBANO RUGBY V GRUPPO PADANA PAESE 25-03 (9-0) Rubano: Menniti-Ippolito; Borsetto (16â s.t. Borgato), Dal Corso, Ercolino (38â s.t. Azzalin), Belluco (30â s.t. Gaffo); Politeo, Prati (36â s.t. Ragazzi); Ricardi (30â s.t. Pieretti), Sabbion (27â s.t. Zampiron), Palandrani; Lucchetti, Mainardi; Zanotto (6â s.t. Beggiato), Marchetto (33â s.t. Gazzola), Varroto. All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco PAESE: Furlan; Fornarolo, Gemin, Sattin, Lunanova (31 s.t. Ceselin); Barzan (25 s.t. Lorenzetto), Bergamo; Cadorin, Bavaresco (20 s.t. Boffo), Gigliodoro (15 s.t. Kudin); Signori (25 s.t. Menelle), Secolo; Buosi (15 s.t. Berisa), Codo, Caeran (25 s.t. Deoni). (Non entrato Tamas). All. Giovanni Zaffalon MARCATORI: p.t. 5â c.p. Menniti-Ippolito, 25â c.p. Menniti-Ippolito, 35â c.p. Menniti-Ippolito; s.t. 4â c.p. Menniti-Ippolito, 17â c.p. Furlan, 26â m. Borgato tr. Menniti-Ippolito, 35â c.p. Menniti-Ippolito, 37â Menniti-Ippolito ARBITRO: De Martino di Napoli NOTE: P.t. 9-0. Spettatori 250 ca. Cartellino giallo a Cadorin (3â s.t.) e Codo (30â s.t.). Punti conquistati in classifica: Rubano 4, Paese 0. Man of the match: Lucio Prati Â Gladiatori Sanniti v Romagna RFC 16 â 29 (16-15) Gladiatori Sanniti: Altieri, Carone, Velotti, Ciarla, Ciampa, Canna, Botticella (76 Gramazio), Verdicchio, Zizza, Noa, Valente, Passariello (37 Verdile)(45 Iannace), Tenga (72 Romano), Liguori (37 Racioppi), Bosco (72 Grieco). All. Koen Romagna : Amato (74 Babbi), Donati (72 Medri), Luci, Gai, Galasso, Pasqualini, Soldati (76 Borsani), Marioli, Pias, Cotignoli, Devodier, De Gennaro, Cossu S. (76 Ambrosino), Cossu E., Molino (22 Hall). Allenatore: Urbani. Marcatori: 8 cp Canna; 13 Mt Devodier; 16 cp Canna; 24 Mt Hall tr Soldati; 29 cp Canna; 36 cp Soldati; 40 Mt Ciampa tr Canna; IIÂ° Tempo: 45 Mt Cossu E. tr Soldati; 67 Mt Pasqualini tr Soldati; Arbitro:Salvi de Lâaquila. Note: cartellini gialli: al 7 per Marioli; al 64 per Botticella; al 54 per Valente; al 77 per Luci e Racioppi. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
CUS VERONA BATTUTO 48-24!
Articolo Successivo
Le Fiamme Oro battono i Lyons Piacenza e allungano il passo
Redazione