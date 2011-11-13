Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI DELLA SESTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 13 NOVEMBRE 2011 SERIE A. TABELLINI DELLA SESTA GIORNATA GIRONE 1 M-THREE SAN DONÃ V ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA  14-05  (7-0) SAN DONA: Secco (67 Cincotto), Bressan, Brussolo, lovu, Damo, Dotta (41 Zanette), Rorato (59 Zanet Vasco), Pelepele Lemalu, Pilla, Di Maggio, Minello, Venturato (54 Zanini), Filippetto, Vian (57 Sturz), Cendron (62 Zamparo). Ali.:  Wright-Dal Sie. ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: Esposito (11'st. Guarducci), Benvenuti, Gazzola, Boni, Sarto, Fontanesi (3'st. Della Rosa), Marinaro (29'st. Violi), Zdrilich, Nostran, Salvetti, Bellucci, Riedo, Scarsini (32'pt. lovenitti), Moriconi, Zanusso (2'st. Drissi). Ali. De Carli-De Marigny. Marcatori: 24 mt. Dotta tr. Brussolo, IIÂ° Tempo: 42 mt. Tecnica San DonÃ  tr. Brussolo, 60 mt. Guarducci nt. ARBITRO: SchilirÃ² di Catania. Note: cartellino giallo 17'st. Cendron. FIAMME ORO ROMA â LYONS PIACENZA 27 â 14  (17-06) Fiamme Oro Rugby: Mariani (28â st Barion), De Gaspari, Sapuppo, Rosa, Andreucci, Forcucci, Benetti, Cerasoli, Santelli, Zitelli (24â st Pellegrinelli), Cazzola, Riedi (13â st Maestri), Cerqua (28â st Gasparini), Moscarda (40â st VicerÃ¨), Gasparini (13â st Di Stefano) All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan Rugby Lyons Piacenza: Rossi (36â st Alfonsi), Mortali, Buondonno, Barani, Montanari, Haimona (18â pt Cobianchi), Alfonsi (12â st Gaudenzi), Fornari (28â st Soffientini), Barroni, Benelli, Baracchi (1â st Bance), Petrusic, Paoletti, Wahabi (1â st Parmigiani), Camero All. Giuseppe Paolo Bassi Marcatori: p.t. 3â m Sapuppo tr. Benetti (7-0); 25â cp Mortali (7-3); 27â m Cerasoli tr. Benetti (14-3); 35â cp Mortali (14-6); 38â cp Benetti (17-6) s.t. 3âcp Mortali (17-9); 7â cp Benetti (20-9); 17â m. Di Stefano tr Benetti (27-9); 25â m Barani nt (27-14) Arbitro Halford (England) Note: Cartellini Gialli: 10â st Zitelli; 38â st Pellegrinelli Spettatori: 250 ca. Punti classifica: Fiamme Oro Rugby 4 â Lyons Piacenza 0 Â  MODENA RUGBY-UDINE RUGBY 16-10  (11-00) Modena Rugby: Assandri (24â st Costantini), Santillo, Fenner, Galante, Frangulea, NaudÃ©, Rovina (21â st Bisceglie), Stead, Trentini (14â st Cremascoli), Gibellini, Minari, Venturelli (24â st Montalto), Russo (38â st Milzani), Gatti (21â st Bergonzini), Faraone (14â st Cattaneo). All. Huygen. Udine Rugby: Marconato, Venturato, Lo Schiavo, Calcagno, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Francescutti, Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani, Copetti. All. Dalla Nora. Marcature: 1â pt meta Santillo nt, 10â pt cp Fenner, 21â pt cp Fenner, 5â st cp Bombonati, 13â st meta Ursache tr Bombonati, 20â st meta Santillo nt. Arbitro: Ranalli (Sulmona). Note: Risultato primo tempo: 11-0. Ammonito: 27â st Cremascoli (Modena). Rugby Banco di Brescia v Rugby Grande Milano  45-05  (21-05)  Brescia :  15 Masgoutierre; 14 Bonifazi; 13 Gabba; 12 Squizzato; 11 Secchi Villa; 10 Hosking 826' St Secchi Villa G.); 9 Bosio (23' St Rizzo); 8 Scotuzzi; 7 Rizzotto (23' St Romano) ; 6 Groenewald; 5 Pedrazzani (8' St Pola); 4 Miglietti (1' St Cuello); 3 Castiglia (23' St Anselmi) ; 2 Cairo (1' St Azzini); 1 Cherubini (31' Saviello) RUGBY GRANDE MILANO :  15 Lenzi; 14 Rossi; 13 Vigano' Davide; 12 Garcia; 11 Kaspareck (19' St Deponti); 10 Boshoff (6' St Missaglia); 9 Celoni; 8 Dell'acqua; 7 Vigano' Emanuele (16' Valtrorta); 6 Cancro; 5 Jacotti (6' St Calzaferri; 16' St Silini); 4  Morabito (16' St Mastroserio) ); 3 Puddu; 2 Baraggia (10' St Porreca); 1 Dozio Marcatori: P.T.  15' M Cancro 0-5; 20' M Gabba Tr Hosking 7-5; 31' M Groenewald Tr Hosking  14-5; 40' M Rizzotto Tr Hosking 21-5   S.T.  5' M Rizzotto 26-5; 9' M Masgoutierre Tr Hosking 33-5; 27' Secchi Villa L. 38-5; 34' M Bonifazi Tr Bonifazi 45-5    Arbitro: Boaretto di Rovigo. NOTE: 13' GIALLO SECCHI VILLA  Â  PRO RECCO RUGBY vs CUS VERONA 48-24 (pt 20-10)   PRO RECCO: Del Ry, Becerra, Bisso (36' st Zanzotto), Tassara (33' St. Torchia), Cinquemani, Agniel, Villagra (28' St. Gregorio), Salsi, Orlandi, Metaliaj (st vallarino), Bonfrate (33' st giorgi),Lopez, Borboni (28' St. Sciacchitano), Noto (36' st galli), Casareto (14' St. Hobbs).  All. Ceppolino VERONA: Pizzardo, Lorenzetto, Pietrogrande (56 Mariani), Martinucci (56 Schiesaro), Lindaver, Michelini, Federzoni, Braghi, Paghera (41 Pauletti), Badocchi, Olivieri, Filippini, Mutascio, Zani (70 Munteanu), Rizzetti Mattei (60 Michelini).  All. Beretta. Marcatori: pt: 14' meta noto, tr Agniel (7-0), 20' drop Agniel (10-0), 23' meta del Ry, tr Agniel (17-10), cp Agniel (20-0), 31' meta braghi, tr michelini (20-7), 39' cp michelini 20-10). St: 3' meta Agniel, tr Agniel (27-10), 15' meta paghera, tr michelini (27-17), 27' meta noto, tr Agniel (34-17), 29' meta Becerra, tr Agniel (41-17), 40' meta schiesaro, tr michelini (41-24), 42' meta torchia, tr Agniel (48-24). Arbitro: Muscio di Treviso. Note: LIVORNO RUGBY vs U.S. FIRENZE 1931 10-54 (10-26) Livorno: Bellini F. (39' s.t. Chiesa T.); Spolverini (39' s.t. Buonamano), Citi, Gambini, Neri (10' p.t. Tarantino); Milianti, Brancoli A.; Cortesi (cap.), Pracchia, Musto; Vullo (16' s.t. Favati), Montagnani (21' s.t. Lazar); Orabona, Artal, Goti (29' s.t. Zaccuri). A disp.: Brancoli G.. All. SaccÃ  D. Firenze: Nava; Randelli (10' s.t. Falleri), Rios (23' s.t. Meyer), Menon, Bastiani; Passaleva (28' s.t. Morace), Billot; Parri (28' s.t. Nuti), Santi (cap.), Ippolito (dal 26' s.t. al 39' s.t. Cingolani); Ciampa (10' s.t. Borsi), Soldi; Bianco (14' s.t. Lunardi), Fanelli (10' s.t. Leoni), Cagna. All.: Ghelardi P. Marcatori: p.t. 8' m. Spolverini (5-0), 12' m. Santi tr. Billot (5-7), 14' m. Milianti (10-7), 29' m. Santi tr. Billot (10-14), 35' m. Parri (10-19), 42' m. e tr. Billot (10-26); s.t. 12' m. Nava tr. Billot (10-33), 19' m. Bastiani tr. Billot (10-40), 33' m. Cagna tr. Billot (10-47), 36' m. Bastiani tr. Billot (10-54) Arbitro: Bonacci di Roma. Cartellini: giallo per Lunardi (Firenze) al 25' s.t. e per Brancoli A. (Livorno) al 29' s.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Firenze 5. Â  GIRONE 2 NOVACO ALGHERO V AMATORI CAPOTERRA   25 â 17  (16-00) Alghero: Apikotoa, Daga, Franchini,  Ricci, Palumbo, Anversa, Salis, Caldon, Usai (75 Pagani), Toniolo,  Rodan, Lombardo, Lynch (63 Capponi), Spirito,  Bonetti (63 Mele).    All. Roldan. Capoterra : Garau, Baire, Koko, Kahn, Pirastu, Arbizu, Queirolo, A. Pinna (42 Meloni), Sainas, Pinna C., Peddio, Fratalocchi, Ciprietti, Masetti, Geraci. Marcatori: 11 Drop Anversa;  18 cp Anversa;  27 Mt Apikotoa tr Anversa;  31 cp Anversa;  IIÂ° tempo: 47 Mt Pinna C. tr baire;  50 cp Anversa;  52 cp Baire;  61 cp Anversa;  73 Mt Cipretti tr Baire;  77 cp Anversa. Arbitro: Bono di Brescia. Note: Cartellini gialli: al 30 per Pizza A.; al 45 per Lynch; al 51 per Lombardo. Â  RUGBY CLUB VALPOLICELLA vs AMATORI RUGBY CATANIA 19-06  (13-00) VALPOLICELLA: Momi (35â st Tripodi), Zampini (37â st Frapporti), Savoia (4â st Ferrari), Filippini (35â st Nicolis) , Cimardi, Fraccaroli (35â st  Quintarelli), Pivetta (Cap), Abouarroucheâ, Musso (38â st Bettini), Damoli, Ghizzi,  Spadaro, Massalongo (V.Cap) ( 36â st Pacchera), Saccomani, Etcheverry.  Allenatore: Alessandro Zanella AMATORI RUGBY CATANIA:Leonardi S (37â st Guglielmino), Vinti, Venturino, Vasta, Ferrara (37â st Grimaldi), Rechichi, Palmieri (Cap), Delfino, Grasso, Gorgone, Borina (V.cap), Forte, Di Paola, Montedoro, Strazzeri. Marcatori:  7 cp Etcheverry;  23â Mt Ghizzi tr Etcheverry;  27â cp Etcheverry;  IIÂ° Tempo: 46 cp Etcheverry;  50 cp  Borina;  54 cp  Borina;  60 cp Etcheverry. Arbitro: SMIRALDI di Torino Note: Â  ALMAVIVA UR CAPITOLINA V ZHERMACK BADIA  22-07  (15-00)   CAPITOLINA:  Murer; Rebecchini B (13' s.t.Marrucci); Molaioli (32' s.t. Cozzolino); Scaramuzzino (13' s.t. Scalzo G.); Iacolucci; Diana; Tonnicchia (15' s.t. Vannini); Bitetti; De Michelis (Cap.); Bernasconi (18âs.t..Menichella); Martire ;Scoccini; Pelosi (27âs.t..Tron); Polioni (25' s.t. Bitonte); Scalzo L ). All. Cococcetta   BADIA: Tinazzo; Aretusini; Rossi; Candian; Sgarbi; Fratini; Flagiello; Teodorini; Anouer; Bonini; De Gaspari; Daher Comoglio; Brancalion; Franchin; Colombo. All.  Bordon   Marcatori: I T. 13â CP Diana; 30â Mt. Murer nt; 37â Mt.Bitetti tr. Diana;  II T. 31â Mt.Molaioli tr. Diana; 40â Mt.Daher Comoglio tr. Fratini Arbitro: Maxwell (Inghilterra).  Note: Cartellino giallo al 29â I T De Gaspari e al 34â I T Anouer Â  ASR MILANO V AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY  19-08  (11-03) ASR MILANO:, Molinaro, Bestetti, Ragusi, Thompson, Beretta, Tolotti (80 Cozzaglio), Tanca, Cipolla, Ferrari,  Savino (72 Cortinovis), Lacatus, Carafa, Piatti (78 Piciaccia), Artusi (78 Corbetta), Camelliti.  Avezzano rugby:  Taccone, Guanciale, Sorge, Mari, Falcone, Pallotta, Fidanza, Farina, Angeloni, Passalacqua, Mancinelli, Caliâ, Bocchini, Comperti (13 Burca), Babbo, Burca, Lanciotti Simone, Cofini Antonio, Costantini, Ranalletta, Lanciotti Roberto, Catonica, Cofini Stefano .  Marcatori: p.t. 4â Fidanza cp. (0-3); 18âFerrari Marco m (5-3) 30â Tolotti  cp. (8 â 3); 39â Tolotti cp. (11 â 3);   49â Pallotta m (11-8); 61â Tolotti cp. (14â 8); 65â Bestetti Luca m. (19 â 8);   Arbitro: Cason di Rovigo  G.d.l. : Corda di Parma, Mezzetti di Noceto Note: Cartellini 27âst. giallo (Thompson, ASR Milano) 36â st giallo (Fidanza, Avezzano Rugby) 39â st giallo    (Lacatus, ASR Milano) RUBANO RUGBY V GRUPPO PADANA PAESE  25-03  (9-0) Rubano: Menniti-Ippolito; Borsetto (16â s.t. Borgato), Dal Corso, Ercolino (38â s.t. Azzalin), Belluco (30â s.t. Gaffo); Politeo, Prati (36â s.t. Ragazzi); Ricardi (30â s.t. Pieretti), Sabbion (27â s.t. Zampiron), Palandrani; Lucchetti, Mainardi; Zanotto (6â s.t. Beggiato), Marchetto (33â s.t. Gazzola), Varroto. All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco PAESE: Furlan; Fornarolo, Gemin, Sattin, Lunanova (31 s.t. Ceselin); Barzan (25 s.t. Lorenzetto), Bergamo; Cadorin, Bavaresco (20 s.t. Boffo), Gigliodoro (15 s.t. Kudin); Signori (25 s.t. Menelle), Secolo; Buosi (15 s.t. Berisa), Codo, Caeran (25 s.t. Deoni). (Non entrato Tamas). All. Giovanni Zaffalon MARCATORI: p.t. 5â c.p. Menniti-Ippolito, 25â c.p. Menniti-Ippolito, 35â c.p. Menniti-Ippolito; s.t. 4â c.p. Menniti-Ippolito, 17â c.p. Furlan, 26â m. Borgato tr. Menniti-Ippolito, 35â c.p. Menniti-Ippolito, 37â Menniti-Ippolito ARBITRO: De Martino di Napoli NOTE: P.t. 9-0. Spettatori 250 ca. Cartellino giallo a Cadorin (3â s.t.) e Codo (30â s.t.). Punti conquistati in classifica: Rubano 4, Paese 0. Man of the match: Lucio Prati Â  Gladiatori Sanniti v Romagna RFC   16 â 29  (16-15) Gladiatori Sanniti: Altieri, Carone, Velotti, Ciarla, Ciampa, Canna, Botticella (76 Gramazio), Verdicchio, Zizza, Noa, Valente, Passariello (37 Verdile)(45 Iannace), Tenga (72 Romano), Liguori (37 Racioppi), Bosco (72 Grieco). All. Koen Romagna : Amato (74 Babbi), Donati (72 Medri),  Luci,  Gai, Galasso,  Pasqualini, Soldati (76 Borsani), Marioli, Pias, Cotignoli, Devodier, De Gennaro, Cossu S. (76 Ambrosino), Cossu E., Molino (22 Hall). Allenatore: Urbani. Marcatori: 8 cp Canna;  13 Mt Devodier; 16 cp Canna; 24 Mt Hall tr Soldati;  29 cp Canna; 36 cp Soldati; 40 Mt Ciampa tr Canna;  IIÂ° Tempo:  45 Mt Cossu E. tr Soldati;  67 Mt Pasqualini tr Soldati;  Arbitro:Salvi de Lâaquila. Note: cartellini gialli: al 7 per Marioli; al 64 per Botticella; al 54 per Valente; al 77 per Luci e Racioppi.   Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

CUS VERONA BATTUTO 48-24!

Articolo Successivo

Le Fiamme Oro battono i Lyons Piacenza e allungano il passo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019