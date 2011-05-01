Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI DELLAI 21^ GIORNATA

01/05/2011

www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A TABELLINI DELLA  21^ GIORNATA Â  SERIE A GIRONE 1 LIVORNO - FIAMME ORO ROMA 25-19  (10-12) Livorno: Esposito; Neri, Ferrini (37' st Buonamano), Gambini, Burani (31' st Bellini F.); Squarcini R., Brancoli A.; Morixe, SaccÃ  A. (40' st Stilo), Brancoli G.; Cortesi, Squarcini E.; Micheletti (27' st Lazar), Bellini M., Artal. A disp.: Pracchia, Bufalini, Milianti. All.: Diego SaccÃ . Fiamme Oro Roma: Boarato (1' st Pelliccione); Baldini (33' st Calandro), Rosa, Massaro, Mariani; Forcucci, Benetti; Mernone, Vedrani, Pellegrinelli (17' st Moscarda); Cazzola A., Riedi (11' st Flammini), Cerqua (38' pt Gasparini), VicerÃ¨, Cocivera (36' st Lombardo). A disp.: Giannelli, Andreucci. All.: Sven Valsecchi. Marcatori: nel pt (10-12) 11' e 27' cp Boarato (0-6), 28' cp Squarcini R. (3-6), 32' m. Micheletti tr. Squarcini R. (10-6), 34' e 45' cp Boarato (10-12); nel st 4' m. Esposito tr. Squarcini R. (17-12), 8' cp Squarcini R. (20-12), 20' m. tecnica mischia Fiamme Oro tr. Benetti (20-19), 38' m. Neri (25-19). Arbitro: Damasco di Napoli. Note: cartellini gialli per Morixe (19' st), Cazzola A. (44' st) e Brancoli G. (44' st). In classifica 4 punti per Livorno, 1 per le Fiamme Oro Roma.  CAMMI CALVISANO V RUGBY BANCO DI BRESCIA  44-00  (30-00) Calvisano: Kydd (37â s.t. Robuschi); Costantini, Smith, Frapporti (19â s. t. Sossi), Bergamo; Griffen (cap.), Palazzani (25â s.t. Franzoni); Phillips,  Scanferla, Salvi (8â s.t. Rizzetti Mattei); Lagioiosa, Nicol; Morelli (33â s.t.  Zoli), A. Gavazzi (33â s.t. M. Gavazzi), Violi (15â s.t. Bellandi, 21â s.t.  Stinchelli). All.: Dean McKinnel e Giuseppe Mor. Banco di Brescia: Bonifazi (12â s.t. Bosio); Trivella (26â s.t.  Masgoutierre), Varrella (17â s.t. Secchivilla), Gabba, Federzoni; Quaranta,  Prezioso (cap.); Scotuzzi, Romano (35â s.t. Mastrocola), Rizzotto (30â s.t.  Pollonini); Cuello, Pedrazzani; Castiglia, Volpari (2â s.t. Anselmi), Bergamini  (24â s.t. Damasco); a disp.: Cherubini. All.: Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi. Marcatori: p.t.: 8â c.p. Griffen, 19â m. Phillips, 23â c.p. Griffen, 26â m.  Kydd, 39â m. Smith tr. Griffen, 45â m. Kydd tr. Griffen; s.t. 18â m. Bergamo  tr. Griffen, 44â m. Robuschi tr. Griffen. Arbitro: PennÃ¨ (Milano) Note: fine p.t.: 30 â 0; cartellini gialli: 18â p.t. Cuello, 3â s.t. Violi; spettatori: 1200; man of the match: Stephen Nicol. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY â RUGBY FIRENZE  43-34 (p.t. 18-13) San Gregorio Catania: Giobbe, Montanelli, G. Sapuppo, Spadaro (1â s.t. Peralta), Gentile (1â s.t. Leonardi), Pucciariello, Bressons, Doria, Amenta (36â s.t. S. Sapuppo), Carbone (29â s.t. DellâAria), Roche, Grimaldi, Van Wyk, Rampa (8â s.t. Lo Faro), Suaria (8â s.t. DâAuria). All. Arancio. Firenze: Wynne, Beretta, Rios, Genna, Nava, Falleri (6â s.t. Passaleva), Morace, Moss, Ippolito, Fortunati Rossi, Parri (18â s.t. Soldi), Filippini, Paoletti (37â s.t. Lunardi), Fanelli (18â s.t. Leoni), Cagna (37â s.t. Chiostrini). All. Ghelardi. Marcatori: p.t.: 2â c.p. Wynne (0-3); 6â c.p. Pucciariello (3-3); 18â c.p. Pucciariello (6-3); 22â meta Gentile (11-3); 25â c.p. Wynne (11-6); 27â meta Roche, tr. Pucciariello (18-6); 35â meta Fanelli, tr. Wynne (18-13); s.t.: 5â c.p. Pucciariello (21-13); 8â meta Cagna, tr. Wynne (21-20); 12â c.p. Pucciariello (24-20); 15â meta G. Sapuppo (29-20); 17â meta G. Sapuppo, tr. Pucciariello (36-20); 29â meta Cagna, tr. Wynne (36-27); 33â meta Amenta, tr. Pucciariello (43-27); 37â meta Ippolito, tr. Wynne (43-34). Arbitro: Mancini (Frascati). Note: Giornata variabile, temperatura intorno ai 18Â°C. Cartellini gialli: nessuno. Spettatori: 600 circa.  ORVED AMATORI SAN DONÃ -  ST UDINE RUGBY  43 â 06  (24-03) San DonÃ : Secco (62 Florian), Bressan, Cendron A., Iovu (62 Marconato), Damo, Brussolo, Mucelli, Saifoloi (62 Cincotto), Zampiron, Di Maggio, Bernini (46 Zamparo), Mazzon (53 Bacchin), Pesce, Zecchin (53 Vian), Filippetto (46 Cendron C.).    All.: Wright â Dal Sie. Udine: Isidoro, Picogna, Simpson, Lo Schiavo (39 Ciarli), Munaro, Bombonati L. (71 Pisano), Merlo, Usake (48 Marcon), Folla, Du Plessis, Scaviolo (71 Beltrame), Giannangeli, Girelli, Marchetto (64 Vener), Copetti.  All. Dalla Nora Marcatori: 1 Mt Mazzon;  17 Mt Mazzon tr Mucelli;  22 cp Bombonati; 29 Mt Bressan tr Mucelli;  33 Mt Bressan;  IIÂ° Tempo:  45 cp Bombonati;  49 Mt Zecchin tr Mucelli;  76 Mt Vian;  79 Mt Damo tr Brussolo. Arbitro:  Falzone di Padova. Note: Cartellini gialli: al 61 per Mucelli; al 75 per De Paoli; al 80 per Florian. FRANKLIN & MARSHALL CUS VERONA - DOLMEN MED ITALIA PRO RECCO  24 - 27  (14 - 10) Cus Verona: Pizzardo, Melato, HerenÃ¹, Michelini E. (25'-29' Schiesaro), Malipiero (50' Lorenzetto), Bellini (58' Federzoni), Mariani, Paghera, Spotorno (64' Zardin), Braghi, Liboni (55' Pauletti), Olivieri, D'Agostino, Neethling, Cenedese (50' Michelini A.). A disp.: Munteanu, Gennari. All. Beretta Pro Recco: Del Ry, Cinquemani, Becerra, D'Agostini A. (17' Bertagnon), D'Agostini M., Ansaldi, Castillo, Salsi, Orlandi, Lopez, Bonfrate, Metaliaj (64' Vallarino), Di Vito, Noto, Casareto (33' Borboni, 64' Sciacchitano). A disp.: Nese, Ferro, Esposito, Bedocchi. All. Ferrari Marcatori: 1T: 2' meta Mariani t. Bellini (7-0), 25' p, Ansaldi (7-3), 34' m. Castillo t. Ansaldi (7-10), 40' m. Neethling (14-10); 2T: 2' m. Becerra t. Ansaldi (14-17), 10' m. Noto t. Ansaldi (14-24), 25' m. Melato (19-24), 28' p. Ansaldi (19-27), 35' m. Pizzardo (24-27). Arbitro: Sironi di Colleferro   Giudici di Linea: Poggi Pollini di Bologna e Mariotti di Ferrara Note: giornata serena e ventosa. Calcio di inizio dato da un rappresentante dell'Abeo (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) di Verona. Spettaori: 300. Cartellino giallo: 60' Becerra. Primo tempo: 14 - 10. Calci: Verona 2/4 (t.: Bellini 2/2, Michelini E. 0/1, Mariani 0/1); Recco 5/5 (Ansaldi: t. 3/3, p. 2/2). Punti classifica: Vr 2 - Recco 4. Man of the match: Lopez. Â  AMATORI MILANO V ZHERMACK BADIA   17-29  (17-10) Amatori Milano:  Cenerini, Beretta L., De Masi, Antonelli, Gobbi (45 Bongiorni), Soro, Comizzoli, Pallaro, Swindall (70 Gorini), Bergamin, Meerseman, Baracchi, Vaghi (43 Ippoliti), Perini, Bellotta (45 Sindoni).   All. Massimo Cuttitta. Badia: Buatava, Rosi, Holgate, Candian, Venturi, Fratini, Flagiello, Oliviero, Teodorini, Dear-Comizzoli, De Gasperi, Sola, Franchin, Guglielmo, Brancalion. All. Bordon. Marcatori:  12 cp Cenerini;  15 Mt Swindall tr Cenerini;  28 Mt Baracchi tr Cenerini;  22 Mt Oliviero; 38 Mt Fratini;  IIÂ° Tempo:  66 Mt Teodorini tr Fratini;  76 Mt Sola tr Fratini; 82 Mt Brancalion. Arbitro:Colantonio di Roma. Note: Cartellino giallo: al 58 per Perini. Â  Â  GIRONE 2 Donelli Modena vs Cosmo Haus Rugby Reggio  27-26    Modena: Assandri; Santillo, Bisceglie, Kunz, Frangulea; Gregagnin (20â st Uguzzoni), Rovina; Stead (cap), Torraga, Cremascoli (35â st Trentini); Venturelli, Montalto; Cafaro (19â st Da Silva temporaneo, 32âst definitivo), Buzaj (12â st Gibellini), Russo (12â st Cattaneo). A disp: Tepsanu, Lanzoni, Trotta All.: Huygen    Reggio: Negrete (20â pt Ventura); Manghi (23â pt Grassi), Carra, Carbone, Russotto (14â st Tanzi); Leaega, Bricoli (cap); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (35â st Torlai), Pulli; Lanfredi (7â st Bersani), Bigi (1â st Riccardo), Fontana. A disposizione: Corradini, Marchini. All.: Manghi   Marcature:2âpt cp Assandri, 4âpt meta Manghi, 12âpt cp Assandri, 15âpt cp Assandri, 19âpt meta Venturelli tr Assandri, 30âpt meta Carbone tr Carra, 2âst cp Assandri, 20âst meta Grassi tr Carra, 29âst cp Assandri, 32âst meta Leaega tr Carra, 46âst meta Kunz. Arbitro: Cason (Rovigo) Calci: Assandri 5/6 (cp 4/4; tr 1/2) Modena ; Carra 3/4 (tr 3/4) Cosmo Haus Note: campo in perfette condizioni, giornata di sole, spettatori 800 circa RIVIERA RUGBY  - RUGBY GRANDE MILANO 17-29   (10-12) Riviera: Prati, Maretto, Zara, Betteto(Taddia dal 9Â° del 2t), Vinello Lorenzo(Alessi dal 22Â° 2t), Pavin (Crivellari dal 25Â° del 2t), Memo, Righetto, Santinello, Dalan(Utenti dal 20Â° del 1t),, Viel, Suzzi, Matteralia, Riato (Pol dal 15Â° del 1t) (Boscaro dal 36Â° del 2t), Ruffert (Vinello Claudio dal 23Â° 2t). Allenatore: Innocenti . Rugby Grande Milano: Catanese, Rossi, Morisi (Todini dal 24Â° del 2t), ViganÃ², Vicinanza, DâAmico, DâUrbino (Celoni dal 9Â° del 1t), Monetti (El Sayed dal 22Â° del 2t), Cancro (Di Domenico dal 22Â° del 2t), Silini (DellâAcqua dal 33Â° del 1t), Valtorta, Morbiato, Romascu, Porreca, Puddu Allenatore: Bertoncini. Marcatori : 1Â° tempo: 4â meta di Pavin tr Pavin, 16â cp Pavin, 25â meta Rossi tr Vigano, 39â meta Porreca.  IIÂ° tempo: 3â meta Romascu nt, 17â meta Rossi nt, 19â meta Rossi tr ViganÃ², 40â meta Alessi tr Crivellariâ. Arbitro: Marrama di Padova Note: Giallo a Suzzi 38Â° del 1t. Â  BANCA FARNESE LYONS PIACENZA V GLADIATORI SANNITI  24-23  (10-13) Piacenza:  Rossi Matteo ( Cap),  Andreoli (4Â° IIÂ° t 20 Montanari),  Chiozza,  Casalini (V.Cap),  Ardoli (22Â° IIÂ° t 21 Gaudenzi),  Cammi ,  Colpani,  Fornari,  Petrusic,  Bance,  Soffientini,  Dadati,  Camero,  Schiavi (1Â° IIÂ° t 23 Esposito),  Ferri.  All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Gladiatori Sanniti:  Zullo, Caporaso,  Altieri,  Ciarla,  Carone,  Canna,  Calabrese,  Fragnito,  Passariello,  Zizza,  Valente,  Pawley,  Racioppi,  Bosco (24Â° IÂ°t 16 Abate),  Tenga. All. Puglisi Marcature:  Io  Tempo: 2 Mt Carone tr Zullo; 10 cp Cammi;  30 Mt Fornari tr Cammi; 32 cp Zullo; 35 cp 15 Zullo;  IIo Tempo: 42 Mt Caporaso tr Zullo; 58 cp Zullo; 59 Mt Chiozza tr Cammi; 62 Mt Esposito tr Cammi. Arbitro:    sig. Damasco Note: Cartellini gialli: 42Â° 8 Fragnito, Â  PIACENZA PROPAGANDA V ROCCIA RUBANO  09-22  (06-10) Piacenza: Peens, Monteagudo (1âst Muzzin), Milani, Sartori M., Agazzi (1âst Robuschi), Girometti, Tepsanu, Franchi, Rancati, Alberti (5âst Mereu), CÃ², Borella, Barzan (6âst Alberti), Forestelli, Berzieri. A disp: Genev, Smith, Sartori E., Mannu. All. Pace Rubano: Borsetto, Casotto (1âst Dal Corso), Gaffo (30âst Mainardi), Pieretti (18âst Azzalin), Ercolino, Minniti, Ragazzi (30âst Perin), Negriolli, Cucchio, Sabbion (1âst Ricardi)), Rocchio, Lucchetti, Crozzoletto, Marchetto (20âst Varroto), Tassi (1âst Bortoletti). All. Artuso Marcatori: 6âcp Minniti (0-3); 9âcp Peens (3-3); 21â mt Cucchio tr Minniti (3-10); 30â cp Peens (6-10); secondo tempo: 4âcp Peens (9-10); 12â mt tr Minniti (9-17); 26â mt Cucchio (9-22)  Arbitro: Bono di Brescia Â  ASTI RUGBY  -  VALPOLICELLA RUGBY  22-37   (22-20) Asti: Masone, Binello, Hayes, Di Muro, Pandolfi, De Meyer (50 Ahmed), Leva, Lacatus, Knaflitz (50 Celerino), Carafa P., Maso, Garelli, Piciaccia (50 Ristov), Corsino, Cameliti.   All.: Loris Salsi. Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Tampelin, Magrelli; Varaschin, Fraccaroli; Abourrache (50 Avesani), Burati, Andrea Salzani (50 Previato); Filippini, Bianchi; Pavoni (53 Savoia), Zampini, Momi (53 Tripodi). All. Alessandro Zanella. Marcatori:  12 Mt Saccomani tr Etcheverry;  17 cp Etcheverry; 20 Mt Saccomani tr Etcheverry;  22 cp Masone;  27 Mt hayes tr Masone;  33 cp Etcheverry;  35 Mt Hayes tr masone;  39 Mt Knaflitz;  IIÂ° tempo:  51 cp Etcheverry;  66 Mt Fraccaroli tr Etcheverry;  75 Mt Previato tr etcheverry. Arbitro: Roscini di Milano. Note: Cartellino rosso: al 65 per Tempelin; Cartellino giallo: al 70 per Lacatus. Â  NOVACO ALGHERO V AMATORI CATANIA (RINVIATA AL 4 MAGGIO 2011)
