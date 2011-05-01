(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI DELLAI 21^ GIORNATA
di Redazione
01/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A TABELLINI DELLA 21^ GIORNATA Â SERIE A GIRONE 1 LIVORNO - FIAMME ORO ROMA 25-19 (10-12) Livorno: Esposito; Neri, Ferrini (37' st Buonamano), Gambini, Burani (31' st Bellini F.); Squarcini R., Brancoli A.; Morixe, SaccÃ A. (40' st Stilo), Brancoli G.; Cortesi, Squarcini E.; Micheletti (27' st Lazar), Bellini M., Artal. A disp.: Pracchia, Bufalini, Milianti. All.: Diego SaccÃ . Fiamme Oro Roma: Boarato (1' st Pelliccione); Baldini (33' st Calandro), Rosa, Massaro, Mariani; Forcucci, Benetti; Mernone, Vedrani, Pellegrinelli (17' st Moscarda); Cazzola A., Riedi (11' st Flammini), Cerqua (38' pt Gasparini), VicerÃ¨, Cocivera (36' st Lombardo). A disp.: Giannelli, Andreucci. All.: Sven Valsecchi. Marcatori: nel pt (10-12) 11' e 27' cp Boarato (0-6), 28' cp Squarcini R. (3-6), 32' m. Micheletti tr. Squarcini R. (10-6), 34' e 45' cp Boarato (10-12); nel st 4' m. Esposito tr. Squarcini R. (17-12), 8' cp Squarcini R. (20-12), 20' m. tecnica mischia Fiamme Oro tr. Benetti (20-19), 38' m. Neri (25-19). Arbitro: Damasco di Napoli. Note: cartellini gialli per Morixe (19' st), Cazzola A. (44' st) e Brancoli G. (44' st). In classifica 4 punti per Livorno, 1 per le Fiamme Oro Roma. CAMMI CALVISANO V RUGBY BANCO DI BRESCIA 44-00 (30-00) Calvisano: Kydd (37â s.t. Robuschi); Costantini, Smith, Frapporti (19â s. t. Sossi), Bergamo; Griffen (cap.), Palazzani (25â s.t. Franzoni); Phillips, Scanferla, Salvi (8â s.t. Rizzetti Mattei); Lagioiosa, Nicol; Morelli (33â s.t. Zoli), A. Gavazzi (33â s.t. M. Gavazzi), Violi (15â s.t. Bellandi, 21â s.t. Stinchelli). All.: Dean McKinnel e Giuseppe Mor. Banco di Brescia: Bonifazi (12â s.t. Bosio); Trivella (26â s.t. Masgoutierre), Varrella (17â s.t. Secchivilla), Gabba, Federzoni; Quaranta, Prezioso (cap.); Scotuzzi, Romano (35â s.t. Mastrocola), Rizzotto (30â s.t. Pollonini); Cuello, Pedrazzani; Castiglia, Volpari (2â s.t. Anselmi), Bergamini (24â s.t. Damasco); a disp.: Cherubini. All.: Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi. Marcatori: p.t.: 8â c.p. Griffen, 19â m. Phillips, 23â c.p. Griffen, 26â m. Kydd, 39â m. Smith tr. Griffen, 45â m. Kydd tr. Griffen; s.t. 18â m. Bergamo tr. Griffen, 44â m. Robuschi tr. Griffen. Arbitro: PennÃ¨ (Milano) Note: fine p.t.: 30 â 0; cartellini gialli: 18â p.t. Cuello, 3â s.t. Violi; spettatori: 1200; man of the match: Stephen Nicol. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY â RUGBY FIRENZE 43-34 (p.t. 18-13) San Gregorio Catania: Giobbe, Montanelli, G. Sapuppo, Spadaro (1â s.t. Peralta), Gentile (1â s.t. Leonardi), Pucciariello, Bressons, Doria, Amenta (36â s.t. S. Sapuppo), Carbone (29â s.t. DellâAria), Roche, Grimaldi, Van Wyk, Rampa (8â s.t. Lo Faro), Suaria (8â s.t. DâAuria). All. Arancio. Firenze: Wynne, Beretta, Rios, Genna, Nava, Falleri (6â s.t. Passaleva), Morace, Moss, Ippolito, Fortunati Rossi, Parri (18â s.t. Soldi), Filippini, Paoletti (37â s.t. Lunardi), Fanelli (18â s.t. Leoni), Cagna (37â s.t. Chiostrini). All. Ghelardi. Marcatori: p.t.: 2â c.p. Wynne (0-3); 6â c.p. Pucciariello (3-3); 18â c.p. Pucciariello (6-3); 22â meta Gentile (11-3); 25â c.p. Wynne (11-6); 27â meta Roche, tr. Pucciariello (18-6); 35â meta Fanelli, tr. Wynne (18-13); s.t.: 5â c.p. Pucciariello (21-13); 8â meta Cagna, tr. Wynne (21-20); 12â c.p. Pucciariello (24-20); 15â meta G. Sapuppo (29-20); 17â meta G. Sapuppo, tr. Pucciariello (36-20); 29â meta Cagna, tr. Wynne (36-27); 33â meta Amenta, tr. Pucciariello (43-27); 37â meta Ippolito, tr. Wynne (43-34). Arbitro: Mancini (Frascati). Note: Giornata variabile, temperatura intorno ai 18Â°C. Cartellini gialli: nessuno. Spettatori: 600 circa. ORVED AMATORI SAN DONÃ - ST UDINE RUGBY 43 â 06 (24-03) San DonÃ : Secco (62 Florian), Bressan, Cendron A., Iovu (62 Marconato), Damo, Brussolo, Mucelli, Saifoloi (62 Cincotto), Zampiron, Di Maggio, Bernini (46 Zamparo), Mazzon (53 Bacchin), Pesce, Zecchin (53 Vian), Filippetto (46 Cendron C.). All.: Wright â Dal Sie. Udine: Isidoro, Picogna, Simpson, Lo Schiavo (39 Ciarli), Munaro, Bombonati L. (71 Pisano), Merlo, Usake (48 Marcon), Folla, Du Plessis, Scaviolo (71 Beltrame), Giannangeli, Girelli, Marchetto (64 Vener), Copetti. All. Dalla Nora Marcatori: 1 Mt Mazzon; 17 Mt Mazzon tr Mucelli; 22 cp Bombonati; 29 Mt Bressan tr Mucelli; 33 Mt Bressan; IIÂ° Tempo: 45 cp Bombonati; 49 Mt Zecchin tr Mucelli; 76 Mt Vian; 79 Mt Damo tr Brussolo. Arbitro: Falzone di Padova. Note: Cartellini gialli: al 61 per Mucelli; al 75 per De Paoli; al 80 per Florian. FRANKLIN & MARSHALL CUS VERONA - DOLMEN MED ITALIA PRO RECCO 24 - 27 (14 - 10) Cus Verona: Pizzardo, Melato, HerenÃ¹, Michelini E. (25'-29' Schiesaro), Malipiero (50' Lorenzetto), Bellini (58' Federzoni), Mariani, Paghera, Spotorno (64' Zardin), Braghi, Liboni (55' Pauletti), Olivieri, D'Agostino, Neethling, Cenedese (50' Michelini A.). A disp.: Munteanu, Gennari. All. Beretta Pro Recco: Del Ry, Cinquemani, Becerra, D'Agostini A. (17' Bertagnon), D'Agostini M., Ansaldi, Castillo, Salsi, Orlandi, Lopez, Bonfrate, Metaliaj (64' Vallarino), Di Vito, Noto, Casareto (33' Borboni, 64' Sciacchitano). A disp.: Nese, Ferro, Esposito, Bedocchi. All. Ferrari Marcatori: 1T: 2' meta Mariani t. Bellini (7-0), 25' p, Ansaldi (7-3), 34' m. Castillo t. Ansaldi (7-10), 40' m. Neethling (14-10); 2T: 2' m. Becerra t. Ansaldi (14-17), 10' m. Noto t. Ansaldi (14-24), 25' m. Melato (19-24), 28' p. Ansaldi (19-27), 35' m. Pizzardo (24-27). Arbitro: Sironi di Colleferro Giudici di Linea: Poggi Pollini di Bologna e Mariotti di Ferrara Note: giornata serena e ventosa. Calcio di inizio dato da un rappresentante dell'Abeo (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) di Verona. Spettaori: 300. Cartellino giallo: 60' Becerra. Primo tempo: 14 - 10. Calci: Verona 2/4 (t.: Bellini 2/2, Michelini E. 0/1, Mariani 0/1); Recco 5/5 (Ansaldi: t. 3/3, p. 2/2). Punti classifica: Vr 2 - Recco 4. Man of the match: Lopez. Â AMATORI MILANO V ZHERMACK BADIA 17-29 (17-10) Amatori Milano: Cenerini, Beretta L., De Masi, Antonelli, Gobbi (45 Bongiorni), Soro, Comizzoli, Pallaro, Swindall (70 Gorini), Bergamin, Meerseman, Baracchi, Vaghi (43 Ippoliti), Perini, Bellotta (45 Sindoni). All. Massimo Cuttitta. Badia: Buatava, Rosi, Holgate, Candian, Venturi, Fratini, Flagiello, Oliviero, Teodorini, Dear-Comizzoli, De Gasperi, Sola, Franchin, Guglielmo, Brancalion. All. Bordon. Marcatori: 12 cp Cenerini; 15 Mt Swindall tr Cenerini; 28 Mt Baracchi tr Cenerini; 22 Mt Oliviero; 38 Mt Fratini; IIÂ° Tempo: 66 Mt Teodorini tr Fratini; 76 Mt Sola tr Fratini; 82 Mt Brancalion. Arbitro:Colantonio di Roma. Note: Cartellino giallo: al 58 per Perini. Â Â GIRONE 2 Donelli Modena vs Cosmo Haus Rugby Reggio 27-26 Modena: Assandri; Santillo, Bisceglie, Kunz, Frangulea; Gregagnin (20â st Uguzzoni), Rovina; Stead (cap), Torraga, Cremascoli (35â st Trentini); Venturelli, Montalto; Cafaro (19â st Da Silva temporaneo, 32âst definitivo), Buzaj (12â st Gibellini), Russo (12â st Cattaneo). A disp: Tepsanu, Lanzoni, Trotta All.: Huygen Reggio: Negrete (20â pt Ventura); Manghi (23â pt Grassi), Carra, Carbone, Russotto (14â st Tanzi); Leaega, Bricoli (cap); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (35â st Torlai), Pulli; Lanfredi (7â st Bersani), Bigi (1â st Riccardo), Fontana. A disposizione: Corradini, Marchini. All.: Manghi Marcature:2âpt cp Assandri, 4âpt meta Manghi, 12âpt cp Assandri, 15âpt cp Assandri, 19âpt meta Venturelli tr Assandri, 30âpt meta Carbone tr Carra, 2âst cp Assandri, 20âst meta Grassi tr Carra, 29âst cp Assandri, 32âst meta Leaega tr Carra, 46âst meta Kunz. Arbitro: Cason (Rovigo) Calci: Assandri 5/6 (cp 4/4; tr 1/2) Modena ; Carra 3/4 (tr 3/4) Cosmo Haus Note: campo in perfette condizioni, giornata di sole, spettatori 800 circa RIVIERA RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO 17-29 (10-12) Riviera: Prati, Maretto, Zara, Betteto(Taddia dal 9Â° del 2t), Vinello Lorenzo(Alessi dal 22Â° 2t), Pavin (Crivellari dal 25Â° del 2t), Memo, Righetto, Santinello, Dalan(Utenti dal 20Â° del 1t),, Viel, Suzzi, Matteralia, Riato (Pol dal 15Â° del 1t) (Boscaro dal 36Â° del 2t), Ruffert (Vinello Claudio dal 23Â° 2t). Allenatore: Innocenti . Rugby Grande Milano: Catanese, Rossi, Morisi (Todini dal 24Â° del 2t), ViganÃ², Vicinanza, DâAmico, DâUrbino (Celoni dal 9Â° del 1t), Monetti (El Sayed dal 22Â° del 2t), Cancro (Di Domenico dal 22Â° del 2t), Silini (DellâAcqua dal 33Â° del 1t), Valtorta, Morbiato, Romascu, Porreca, Puddu Allenatore: Bertoncini. Marcatori : 1Â° tempo: 4â meta di Pavin tr Pavin, 16â cp Pavin, 25â meta Rossi tr Vigano, 39â meta Porreca. IIÂ° tempo: 3â meta Romascu nt, 17â meta Rossi nt, 19â meta Rossi tr ViganÃ², 40â meta Alessi tr Crivellariâ. Arbitro: Marrama di Padova Note: Giallo a Suzzi 38Â° del 1t. Â BANCA FARNESE LYONS PIACENZA V GLADIATORI SANNITI 24-23 (10-13) Piacenza: Rossi Matteo ( Cap), Andreoli (4Â° IIÂ° t 20 Montanari), Chiozza, Casalini (V.Cap), Ardoli (22Â° IIÂ° t 21 Gaudenzi), Cammi , Colpani, Fornari, Petrusic, Bance, Soffientini, Dadati, Camero, Schiavi (1Â° IIÂ° t 23 Esposito), Ferri. All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Gladiatori Sanniti: Zullo, Caporaso, Altieri, Ciarla, Carone, Canna, Calabrese, Fragnito, Passariello, Zizza, Valente, Pawley, Racioppi, Bosco (24Â° IÂ°t 16 Abate), Tenga. All. Puglisi Marcature: Io Tempo: 2 Mt Carone tr Zullo; 10 cp Cammi; 30 Mt Fornari tr Cammi; 32 cp Zullo; 35 cp 15 Zullo; IIo Tempo: 42 Mt Caporaso tr Zullo; 58 cp Zullo; 59 Mt Chiozza tr Cammi; 62 Mt Esposito tr Cammi. Arbitro: sig. Damasco Note: Cartellini gialli: 42Â° 8 Fragnito, Â PIACENZA PROPAGANDA V ROCCIA RUBANO 09-22 (06-10) Piacenza: Peens, Monteagudo (1âst Muzzin), Milani, Sartori M., Agazzi (1âst Robuschi), Girometti, Tepsanu, Franchi, Rancati, Alberti (5âst Mereu), CÃ², Borella, Barzan (6âst Alberti), Forestelli, Berzieri. A disp: Genev, Smith, Sartori E., Mannu. All. Pace Rubano: Borsetto, Casotto (1âst Dal Corso), Gaffo (30âst Mainardi), Pieretti (18âst Azzalin), Ercolino, Minniti, Ragazzi (30âst Perin), Negriolli, Cucchio, Sabbion (1âst Ricardi)), Rocchio, Lucchetti, Crozzoletto, Marchetto (20âst Varroto), Tassi (1âst Bortoletti). All. Artuso Marcatori: 6âcp Minniti (0-3); 9âcp Peens (3-3); 21â mt Cucchio tr Minniti (3-10); 30â cp Peens (6-10); secondo tempo: 4âcp Peens (9-10); 12â mt tr Minniti (9-17); 26â mt Cucchio (9-22) Arbitro: Bono di Brescia Â ASTI RUGBY - VALPOLICELLA RUGBY 22-37 (22-20) Asti: Masone, Binello, Hayes, Di Muro, Pandolfi, De Meyer (50 Ahmed), Leva, Lacatus, Knaflitz (50 Celerino), Carafa P., Maso, Garelli, Piciaccia (50 Ristov), Corsino, Cameliti. All.: Loris Salsi. Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Tampelin, Magrelli; Varaschin, Fraccaroli; Abourrache (50 Avesani), Burati, Andrea Salzani (50 Previato); Filippini, Bianchi; Pavoni (53 Savoia), Zampini, Momi (53 Tripodi). All. Alessandro Zanella. Marcatori: 12 Mt Saccomani tr Etcheverry; 17 cp Etcheverry; 20 Mt Saccomani tr Etcheverry; 22 cp Masone; 27 Mt hayes tr Masone; 33 cp Etcheverry; 35 Mt Hayes tr masone; 39 Mt Knaflitz; IIÂ° tempo: 51 cp Etcheverry; 66 Mt Fraccaroli tr Etcheverry; 75 Mt Previato tr etcheverry. Arbitro: Roscini di Milano. Note: Cartellino rosso: al 65 per Tempelin; Cartellino giallo: al 70 per Lacatus. Â NOVACO ALGHERO V AMATORI CATANIA (RINVIATA AL 4 MAGGIO 2011) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
