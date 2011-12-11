(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI NONA GIORNATA
11/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE 2011 SERIE A TABELLINI NONA GIORNATA UDINE RFC V FIAMME ORO ROMA 19-18 (16-11) Udine: Lentini; Lo Schiavo, Mc Ivor, Marconato, Venturato ; Bombonati, Gobbo; Ursache, Francescutti (78 Avoledo), Folla; Giacomini (cap), Giannangeli; Massafra (27 Copetti), Fagnani (43 Mazzini), Taddio (43 Girelli). All. Dalla Nora Fiamme Oro Rugby: Barion (60 Boarato), De Gaspari, Sapuppo, Massaro (60 Forcucci), Mariani, Benetti, Martinelli, Zitelli, Vedrani, Santelli, Cazzola, Riedi, Pettinari (45 Cerqua), VicerÃ© (41 Moscarda), Cerqua (35 Cocivera). Allenatore: Sven Valsecchi â Rocco Salvan. Marcatori: 5 cp Benetti; 10 cp Bombonati; 15 cp Bombonati; 24 Mt de Gaspari; 29 cp Bombonati; 31 Mt Ursache tr Bombonati; 37 cp Benetti; IIÂ° tempo: 48 cp Bombonati; 80 Mt Santelli tr Benetti. Arbitro: Traverasi di Rovigo. Note: Â LYONS PIACENZA V RUGBY BANCO DI BRESCIA 35 â 07 (18-00) A.S. Banca Farnese Rugby Lyons Pc: 15 Rossi Matteo(V.Cap)( 21Â° IIÂ°t 22 Casalini), 14 Chiozza Cristian(7Â° IIÂ° t 21 Cammi), 13Mortali Michele( 33Â° IIÂ° t 18 Nucci), 12 Barani Ivan, 11 Buondonno Andrea, 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Alfonsi Giacomo(21Â° IIÂ° t 20 Gaudenzi), 8 Barroni Diego, 7 Fornari Nicola, 6 Benelli Mirco(Cap), 5 Soffientini Andrea(13Â° IIÂ° t 17 Bance), 4 Dadati Filippo, 3 Paoletti Tino(30Â°Â° IIÂ° t 19 Gorra), 2 Wahabi Said(24Â° IIÂ° t 23 Schiavi), 1 Ferri Mattia(10Â° IIÂ° t 16 Camero).All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Rugby Brescia 15 Masgoutierre Alberto, 14 Secchi Villa Giovanbattista, 13 Gabba Michele(40Â° IÂ° t 22 Mastracola), 12 Squizzato Matteo, 11 Quaranta Piergiorgio, 10 Hosking Ashley Luke, 9 Bonari Marco, 8 Scotuzzi Enrico (v.cap.), 7 Rizzotto Matteo (Cap.), 6 Groenewald Lambert Smith(30Â° IIÂ° t 19 Gandolfi), 5 Cuello Gaston Javier, 4 Miglietti Davide( 16Â° IIÂ° t 18 Romano), 3 Castiglia Luigi(19Â° IIÂ° t 17 Magli), 2 Cairo Antonio(24Â° IIÂ° t 23 Azzini), 1 Anselmi Fabio Silvano(30Â° IÂ°t 16 Cherubini).All. Molinari Piero Marcature: IÂ° tempo: 3Â° meta 7 Fornari (Lyons), 7Â° meta 13 Mortali tr 10 Haimona(Lyons), 13Â° C.P. 10 Haimona (Lyons), 30Â° C.P. 10 Haimona (Lyons). IIo Tempo: 5Â° meta 12 Barani tr. 10 Haimona (Lyons), 22Â° meta 8 Barroni (Lyons), 28Â° meta 12 Barani (Lyons), 33Â° meta 23 Azzini tr 10 Hosking (Brescia) Arbitro: Sig. Liperini di Livorno Cartellini gialli: 1Â° IIÂ°t 12 Squizzato(Brescia) Man of the match: Banca Farnese Rugby Lyons, 3 Paoletti Tino. Â FIRENZE RUGBY 1931 â SAN DONÃ 29-40 (17-14) FIRENZE RUGBY 1931: Falleri (8' s.t. Morace), Bastiani, Rios, Menon, Nava, Passaleva, Billot, Santi, Parri (11' s.t. Fanelli), Ippolito, Soldi, Vella, Bianco (8' s.t. Lunardi), Ferraro (30' s.t. Fortunati Rossi), Cagna (26' s.t. Purbrook). A disp.: Ciampa, Di Francescantonio, Leoni. All.: Ghelardi - Sordini SAN DONÃ: Secco, Florian, Brussolo (42' s.t. Zamparo), Iovu, Damo (10' s.t. Bressan), Dotta, Mucelli (42' s.t. Rorato), Pelepele, Bocchi (10' s.t. Bacchin), Di Maggio, Minello, Montani (10' s.t. Venturato), Filippetto, Zecchin (42' s.t. Vian), Cendrom (34' s.t. Zanusso). A disp.: Cibin. All.: Wright Marcatori: p.t.: 5' mt Bastiani tr Billot (7-0); 11' cp Billot (10-0); 19' mt Damo tr Mucelli (10-7); 25' mt Florian tr Mucelli (10-14); 33' mt Billot tr Billot (17-14); s.t.: 4' mt Iovu tr Mucelli (17-21); 17' mt Bressan (17-26); 27' mt Dotta tr Mucelli (17-33); 30' mt Santi tr Billot (24-33); 39' mt Passaleva (29-33); 41' mt Bressan tr Brussolo (29-40). Arbitro: Sironi (Colleferro) G.d.L. Corda, Mezzetti Note: 14' p.t. c. giallo Falleri; 35' p.t. c. giallo Bocchi. - Spettatori 500 liORNO RUGBY vs PRO RECCO 9-19 (3-14) Livorno: Rea; Bellini F., Spolverini, Gambini, Tarantino; Milianti (39' pt Buonamano), Brancoli A.; Cortesi (cap.), Pracchia, Montagnani; Vullo, Montagnani; Orabona, Artal, Goti. A disp.: Lazar, Musto, Favati, Zaccuri, Chiesa T.. All. SaccÃ D.. Pro Recco: Villagra; Del Ry, Bisso, Torchia (14' st Ansaldi), Cinquemani (39' st Besio); Agniel, Gregorio (14' st Zanzotto); Salsi (cap.), Orlandi (39' st Giorgi), Tonini; Bonfrate, Metaliaj (4' st Lopez); Galli (21' st Sciacchitano), Noto, Casareto (21' st Hobbs). A disp.: Vallarino. All.: Ceppolino. Marcatori: p.t. 11' cp Agniel (0-3), 17' cp Agniel (0-6), 22' m. Bisso (0-11), 31' cp Agniel (0-14), 36' cp Brancoli A. (3-14); s.t. 3' cp Brancoli A. (6-14), 21' cp Brancoli A. (9-14), 37' m. Bisso (9-19). Arbitro: Bonacci di Roma. Cartellini: giallo per Zanzotto (Pro Recco) al 20' s.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Pro Recco 4. Â RUGBY GRANDE MILANO V ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 16-44 (16-20) Rugby Grande Milano: Lenzi, Serra(73' Negri), ViganÃ² D. ViceCPT , Garcia FerrÃ©, Todini (60' Bissolotti), Boshoff, Mastroserio (75' D'Urbino), Morabito Capitano, Cancro, Di Domenico, Jacotti, Dell'Acqua, Valtorta, Baraggia, Puddu Allenatore: Achille Bertoncini Accademia Nazionale Tirrenia: Padovani, Guarducci, Benvenuti, Gazzola ( 45' Campagnaro), Esposito, Fontanesi ( 45' Della Rossa), Marinaro, Marazzi (57' Violi), Dionisi (45' Zdrilich), Mhadhbi, Riedo (58'Drissi), Berton, Biancotti (51' Iovenitti (63' Biancotti)), Manghi (55' Conti), Zanusso (51' Grassotti) Allenatore: Gianpiero De Carli Marcatori: pt 1' M Padovani tr Fontanesi (0-7); 9' CP Fontanesi (0-10); 14' CP Boshoff (3-10); 16' CP Boshoff (6-10); 20' CP Fontanesi (6-13); 25' CP Boshoff (9-13); 31' M Benvenuti tr Fontanesi (9-20); 36' M Baraggia tr Boshoff (16-20) st 58' M Guarducci tr Della Rossa (16-27); 63' CP Della Rossa (16-30); 71' M Benvenuti tr Della Rossa (16-37); 40' M Campagnaro tr Della Rossa (16-44); Arbitro: Cason (Rovigo) Note: Cartellini gialli: 78' Boshoff; 78' Zdrilich ; Spettatori: circa 500 Tempo: coperto Campo: M. Giuriati Via Pascal, 6 Milano (MI) Â FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA V DONELLI MODENA 16-27 Franklin & Marshall: Michelini E., Pizzardo, Pietrogrande (78' Martinucci), Schiesaro, Del Bubba, Bellini (65' Federzoni), Mariani, Bergamin (75' Lorenzetto), Zardin (55' Liboni), Braghi, Paghera, Filippini, Michelini A., Neethling, Zani (65' Munteanu). A disp.: Mutascio, Cimetti, Corso. All. Beretta Donelli Modena: Santillo, Costantini (47' Frangulea), Galante, Naude, Assandri (70' Rovina), Fenner, Tepsanu, Stead (62' Trentini), Cremascoli, Bergonzini, Minari, Montalto, Russo (70' Milzani), Gatti (47' Gibellini), Faraone. (78' Cattaneo). A disp.: Venturelli, Uguzzoni. All. Huygen Marcatori: 1T 6' meta Santillo (0-5), 10' p. Bellini (3-5), 12' p. Fenner (3-8), 16' p. Bellini (6-8), 20' p. Bellini (9-8), 34' m. Del Bubba t. Bellini (16-8), 40' + 2' p. Fenner (16-11); 15' p. Fenner (16-14), 25' p. Fenner (16-20), 36' m. Fenner t. Fenner (16-27). Arbitro: Kimber (Inghilterra) Note: terreno allentato, tempo coperto, spettatori 200. Cartellini gialli: 1T Zardin (40' +2'). 2T 1' Bergonzini, 80'+ 5' Cremascoli. Primo tempo: 16-11. Calci: Verona 4/5 (Bellini p. 3/4, t 1/1), Modena 6/7 (Fenner p. 5/5, t. 1/2). Punti classifica: Verona 0 - Modena 4. Man of the match: Fenner. Â GIRONE 2 AMATORI CAPOTERRA V UNIONE CAPITOLINA 10-10 (7-7) CAPOTERRA: Baire G., Pirastu R., Koko A., Garau M. (75 Padricelli M.), Bousmina M., Kahn M. (60 Arbizu L.), Queirolo J.M., Sainas G., Pinna C., Meloni S., Peddio R. (57 Ferrentino F.), Fratalocchi D., Geraci L. (57 Ciprietti L.), Masetti B., Coetzee JP Allenatore: Juan Manuel Queirolo. CAPITOLINA: Murer M., Rebecchini G., Molaioli B., Scalzo G., Iacolucci A., Diana T., Vannini C., Budini A. (64 Bernasconi G.), De Michelis F., Bitetti M, Manozzi P., Scoccini G. (72 Capri L.), Pelosi F., Polioni M., Marsella C. (64 Scalzo L.) Marcatori: 16 mt Pinna C. tr Baire; 38 mt Polioni M., tr. Diana T., 43 cp Diana T., 48 cp Baire G., Arbitro: SchilirÃ² di Catania. Note: Cartellini gialli: 43 Pirastu R., 56 Bousmina M., 77 Scalzo L. punti Capoterra 2 Capitolina 2 Â AMATORI CATANIA V ASR MILANO 23-17 (15.7) Amatori Catania: Camino,Battaglia,Borina,Forte,Leonardi V(dal 64â Strazzeri),Gorgone,Grasso ,Palmieri,Rechichi,Vasta,Grimaldi (dal 64â Ferrara),Dupplicato (26â Garozzo),Leonardi S,Delfino,Guglielmino F(dal 32â Venturino ). All. Puglisi-Vittorio Rugby MIlano: Molinaro,Bestetti,Ragusi,Thompson,Beretta (dal 52â Cozzagli),Tolotti,Tanca(dal 56â Chesesew) ,Cipolla,Ferrari,Savino(dal 64â Artusi),Quercioli,Carafa,Piciaccia,Baldwin,Cameliti. All. Ragusa Gianluca Marcatori: 7â cp Borina,16â meta Borina,39â meta Palmieri tr. Borina ,40+1 meta Thompson tr. Tolotti , 46â cp Tonolli ,50â meta Delfino,63â cp Borina,72â meta Balestrini tr. Tolotti Cartellini gialli: 15â Savino,35â Venturino,49âThompson. Arbitro : Ranalli (Sulmona). Cartellini rosso: 72â Venturino Note : spettatori 200 circa Â AUTO SONIA AVEZZANO â AMATORI ALGHERO = 10 â 16 (p.t. 7 -13) Avezzano: Sisso, Taccone, Sorge (70â Mari), Babbo Mau., Pallotta, Thomsen, Fidanza (56â Porretta), Farina (70â Cacchione) Angeloni, Passalacqua, Cofini A. ( 41â CalÃ¬), Mancinelli, Bocchini, Cofini S., Babbo Mar.. A disposizione: Burca, Di Cintio, Guanciale, Catonica. Allenatore: Alberto Santucci Alghero: Daga, Solinas (41â Lorenzini), Ricci, Franchin, Palumbo (62â Ferrari), Anversa, Peana, Giacci, Toniolo, Caldon, Roldan, Paco, Capponi, Spirito, Bonetti (65â Mele). A disposizione: Sata, Salis, Pagani, Cocchiaro. Allenatore: Leonardo Roldan. Marcatori: 7â m. Palumbo tr. Anversa (0-7); 17â c.p. Anversa (0-10); 19â c.p. Anversa (0-13), 40â m. Angeloni tr. Thomsen (7-13); 60â c.p. Anversa (7-16); 63â c.p. Thomsen (10-16). Arbitro: De martino di Napoli. Assistenti: Commone e Fioretti. Spettatori: 350 circa. Cartellini: 52â giallo a Peana; 52â giallo a Roldan; 80â giallo a Roldan. Â SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA V GLADIATORI SANNITI 36-18 (22-08) RUGBY CLUB VALPOLICELLA: Etcheverry (2t 32â Pacchera), Saccomani (2T 14â Tampelin), Massalongo (V.Cap), Spadaro, Ghizzi, Damoli, Fraccaroli (2T 6â Musso), Cimardi, Pivetta (Cap)(2T 32â Quintarelli), Burati, Bianchi, Filippini (2T 28â Nicolis), Savoia (2T 6â Ferrari), Zampini (2t 32â Frapporti), Tripodi(2T 14â Momi). Allenatore: Alessandro Zanella GLADIATORI SANNITI: Carona, Gramazio, Passariello, Ciampa, Brabant, Canna, Botticella, Verdile, Russo, Zizza, Caldarulo (2T 7â Fragnito), Valente, Tenga, Bosco, Racioppi. Allenatore: Koen Peter Simon Michael Marcatori: Primo Tempo 13â piazzato Etcheverry (V.); 15â meta Etcheverry, tr. Etcheverry (V.); 17â piazzato Canna (G.S.); 20â meta Brabant (G.S.); 25â meta Saccomani (V.); 35â meta Ghizzi, tr. Etcheverry (V.) Secondo Tempo 46â meta Ghizzi, tr. Etcheverry (V.); 55â meta Canna (G.S.); 24â meta Etcheverry (V.); 40â meta Bosco (G.S.) Arbitro: Spilsbury (Londra) Giudici di Linea: Vincenzo Smiraldi (TO) e Antonio Ciccarelli (TO) Note: Espulsione Temporanea Pivetta 32â 2T. Campo in buono stato, cielo nuvoloso, pubblico circa 200 spettatori. Â Zhermack Badia Polesine - Roccia Rubano 19-17 (5-11) Zhermack Badia Polesine: Zarattini, Aretusini, Rosi (St 45' Tinazzo), Candian, Sgarbi, Fratini, Flagiello, Daher Comoglio, Anouer, Bonini (St 40' Colognesi), De Gaspari, Munerato (St 15' Brizzante), Brancalion, Guglielmo, Fanchin (St 1' Tellarini). All Stefano Bordon Roccia Rubano: Ragazzi, Gaffo (St 30' Politeo), Dal Corso, Ercolino (St 39' Pieretti), Belluco, Menniti, Prati (St 40' Babetto), Palandrani, Ricardi, Zampiron (St 12' Sabbion), Luchetti (St 1' Rocchio), Mainardi, Zanotto (St 34' Crozzoletto), Marchetto, Crozzoletto (St 12' Varroto). All Giuseppe Artuso Marcatori: 2' m Rosi; 5' e 20' cp Menniti; 39' m Belluco, St: 10' m Guglielmo; 15' cp Menniti; 18' cp Fratini; 28' cp Menniti; 32' e 50' cp Fratini Arbitro: Filippo Bertelli di Brescia. Note: GdL Fausto Mariotti di Ferrara e Ferdinando Cusano di Vicenza. Cartellini gialli - Pt: 38' Daher Comoglio, 42' Ercolino; St 18' Prati, 25' Brancalion, 28' Brizzante ROMAGNA RFC V GRUPPO PADANA PAESE 19-07 (7-7) Romagna RFC: 15.Pasqualini 14.Galasso (dal 1Â° s.t. Gai) 13.Luci 19.Cuccari 11.Donati (dal 39Â° s.t. Righi) 10.Gregnanin 9.Soldati 8.Fantini (CAP) 7.Marioli Nobile (dale 34Â° s.t. Cotignoli) 6.Pias 5.De Gennaro (VCAP) 4.Devodier (dal 27Â° al 37Â° p.t. Ambrosino) 3.Cossu S. 2.Cossu E. 1.Hall (dal 36Â° s.t. Ambrosino). A disposizione: 16.Maccan 17.Colavecchia 23.Ambrosino 12.Righi 22.Gai 18.Magnani 20.Babbi 24.Cotignoli. Rugby Paese: 15.Furlan 14.Fornarolo 13.Gemin 12.Lorenzetto 11.Ceselin 10.Pozzebon (dal 15Â° p.t. Marcatori: Primo tempo: 9° m. Cossu E., t. Soldati (7-0), 17° c.p. n.t. Furlan (7-0), 31° m. Gemin, t. Furlan (7-7). Secondo tempo: 10° c.p. n.t. Furlan (7-7), 21° m. Marioli, n.t. Soldati (12-7), 26° m. Hall, t. Soldati (19-7). Arbitro: Pennè di Milano. Note: Cartellini gialli: 27° p.t. Hall, 10° s.t. Fantini, 14° s.t. Cedo.
