(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI PRIMA GIORNATA
02/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 02 ottobre2011 SERIE A, TABELLINI PRIMA GIORNATA Livorno, Stadio âMontanoâ ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v DONELLI MODENA RUGBY 20-21 (6-6) Marcatori: p.t. 1â cp. Fenner (0-3); 2â cp. Odiete (3-3); 26â cp. Fenner (3-6); 40â cp. Odiete (6-6); s.t. 3â cp. Fenner (6-9); 12â m. Sarto tr. Odiete (13-9); 18â m. Stead tr. Fenner (13-16); 33â m. Della Rossa tr. Odiete (20-16); 37â m. Frangulea (20-21) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Gazzola (36' st. Crestini), Bettin (st. 23' Fontanesi), Sarto; Della Rossa, Marinaro (12' st. Padovani); Conforti, Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (31â st. Manghi), Riedo (28' pt. Zdrilich); Biancotti (30â pt. Iovenitti), Moriconi (3â st. Conti), Drissi (18â st. Zanusso). All. De Carli Modena: Assandri; Costantini R. (29' st. Frangulea), Trotta (29' st. Uguzzoni), Galante, Santillo ; Fenner, Rovina ; Stead (cap), Cremascoli (36' st. Lanzoni), Venturelli ; Minari (36' st. Cattaneo), Montalto (18' st. Gatti); Cafaro (29â st. Russo), Gibellini (31â st. Giberti), Faraone. All. Huygen Arbitro: Falzone G.d.l. : Cusano, Franzoi Cartellini: 24â st. giallo Assandri (Donelli Modena Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 1; Donelli Modena Rugby 4FIAMME ORO FIAMME ORO ROMA â RUGBY FIRENZE 25-10 (22-03) Fiamme Oro: Mariani, Rosa, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Benetti, Martinelli, Frezza (10â st Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Santelli, Flammini (33â st Maestri), Cerqua, Moscarda (2â st VicerÃ¨), Cocivera (25â st Di Stefano) A disp: Pettinari, Calandro, Andreucci, Boarato, All. Sven Valsecchi Firenze Rugby 1931: Cummins, Randelli (12â st Genua), Rios, Menon, Bastiani, Passaleva, Billot (10â st Morace), Fortunati Rossi, Santi, Ippolito (37â pt Parri), Soldi, Vella, Bianco (6â pt Lunardi), Ferraro (16â st Leoni), Cagna (16â st Chiostrini) A disp: Fanelli, Borsi All. Paolo Ghelardi MARCATORI: 13â m Benetti tr Benetti (7-0); 20â cp Benetti (10-0); 24â m Massaro nt (15-0); 26â cp Rios (15-3); 37â m Mariani tr Benetti (22-3); II TEMPO: 4â cp Benetti (25-3); 16â m Santi tr Rios (25-10). Arbitro: Passacantando (LâAquila) Note: ORVED AMATORI SAN DONAâ â MED ITALIA PRO RECCO 28-14 (16-09) M-Three San Donaâ: Secco (74â Cincotto), Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta (70â Cibin), Mucelli (49â Rorato), Pelepele, Pilla (74â Lorenzon), Di Maggio, Minello, Montani (70â Venturato), Filippetto (70â Previati), Zecchin (76â Vian), Cendron (49â Zamparo). All.Ri Sigg.Ri Wright E Dal Sie Pro Recco: Zanzotto (68â Cinquemani), Delry, Becerra, Breda (77â Gregorio), Bertagnon (70â Tassara), Agniel, Villagra, Salsi, Orlandi, Lopez (33â Giorgi), Bonfrate, Mataljai, Borboni (68â Sciacchitano), Noto, Casaretto (49â Hobbs). All.Re Sig. Ceppolino Marcatori: 5â M. Damo; 10â M. Bressan; 12â C.P. Agniel; C.P. Mucelli 24â; 26â C.P. Agniel; 33â C.P. Mucelli; 56â C.P. Agniel; 21â M. Pelepele Tr. Brussolo; 70 M. Rorato; 77â M. Hobbs Arbitro: Colantonio di Roma. Poggi Polini (Gdl) E Mariotti (Gdl) Note: BANCO DI BRESCIA â LIVORNO RUGBY 43 â 00 (19-00) Rugby Banco di Brescia: 15 Masgoutierre; 14 Locatelli; 13 Gabba (32' st Gabba); 12 Squizzato; 11 Bonifazi (6' st Secchi Villa); 10 Jericevich; 9 Prezioso (25' st Bonari); 8 Groenewald (21' pt Scotuzzi); 7 Rizzotto (Cap); 6 Romano M.; 5 Pedrazzani (15' st Pola); 4 Miglietti; 3 Cherubini (32' st Anselmi); 2 Azzini (19' st Damasco); 1 Bergamini (6' st Damasco) Livorno Rugby : 15 Bellini F.; 14 Esposito; 13 Neri (25' st Zaccuri); 12 Rea; 11 Citi; 10 Milianti (6' st Buonamano); 9 Broncoli A.; 7 Gambini; 8 Brancoli G.; 6 Bellini M.; 5 Cortesi; 22 Pracchia (6' st Vullo) ; 3 Goti; 2 Artal; 1 Orabona (st 25' Lazar) Marcatori : pt 19' m Locatelli 5-0; 29' m Prezioso tr Jericevich 12-0; 38' m Squizzato tr Jericevich 19 - 0; s.t. 4' m Jericevich 24-0; 17' m Secchi Villa 29-0; 31' m Locatelli tr Jericevich 36 -0; 43' m Pola tr Jericevich 43 â 0. Arbitro: Sandri di trieste Note: RUGBY GRANDE MILANO - CUS VERONA RUGBY 20-21 (10-14) Rugby Grande Milano: Lenzi (72' D'Amico), Vicinanza, ViganÃ² D. Vice CPT, Antonelli (59' Kaspareck) Rossi, Boshoff, Celoni (39' D'Urbino temp. 41' Celoni), Jacotti (51' Vigano' E. 62' Dozio), Monetti, DellâAcqua, Gallea (41' Valtorta)'Morabito CPT, , Romascu (41' Puddu), Porreca, Ponti (66' Dozio 72' Vigano' E.), Allenatore: Achille Bertoncini CUS Verona Rugby: Pizzardo, Del Bubba, Corso, Michelini, Lindaver, Favaretto (48' Federzoni), Mariani (78' Schiesaro) Pauletti (46' Spotorno) Paghera (74' Zardin), Braghi, Filippini (51' Liboni) Michelini (51' Zani) Neethling, Rizzetti Allenatore: Marcatori: pt 9' CP Boshoff (3-0); 11' M Badocchi tr Favaretto (3-7); 28' M Vigano' D. Tr Boshoff (10-7); 45' M Neethling tr Michelini (10-14). st 50' M e tr Michelini (10-21); 57' CP Boshoff (13-21); 39' Mtecnica tr Boshoff (20-21) Arbitro: Blessano (Treviso) Note: Cartellini gialli: 56' Ponti, 78' Braghi BANCA FARNESE LYONS PIACENZA â UDINE RUGBY girone 2 AMATORI CAPOTERRA â BADIA 44 â 19 (25-07) Capoterra: Garau, Baire (65 Pirastu), Koko, Kahn, Bousmina, Arbizu, Quierolo, Pinna C., Ferrantino, Pinna A., Sainas, Peddio (65 Sandretto), Geraci, Masetti, Coetzee. All. Quierolo Badia: Tinazzo M. (33 Avanzi), Aretusini, Rosi, Candian, Sacco (51 Pagliarini), Fratini, Baracco, Teodorini, Bovini, Anouer, De Gaspari (77 Masiero), Brizzante E. (41 Munerato), Tellarini A., Guglielmo, Colombo (41 Franchin). All. Bordon. Marcatori: 6 Mt Anouer tr Fratini; 13 cp Kahn; 24 Mt Baire, 28 Mt Pinna A. tr Kahn; 32 Mt Queirolo ntr Kahn; 39 cp Kahn IIÂ° Tempo: 62 Mt Avanzi tr Baracco; 74 Mt Anouer; 76 Mt Pinna A. tr Kahn; 78 Mt Pirastu; 79 Mt Bousmina tr Kahn. Arbitro: Masini di Roma Note: Cartellini gialli al 45 per peddio; al 53 per sainas. ROMAGNA RUGBY â AMATORI CATANIA 20-20 (07-06) Romagna:Gregnanin, Amato,Luci, Cuccari, Gai (66 Donati), Pasqualini, Soldati, Fantini, Pias, Magnani (71 Maccan), Devodier (12 Nobile), De Gennaro,Cossu S., Cossu E. (71 Ambrosino), Hall (66 Molino). Amatori Rugby Catania: Stazzeri, Montedoro (60 Carmino), Di Paola, Forte, Borina, Gorgonie, Grasso, Calmieri, Vasta, Ferrera, Minoldi, Garozzo, Leonardi (50 Grimaldi), Delfino (60 Vinti),Venturino (54 Guglielmo G.). Marcatori: 17Â° p.t. cp Borina (Amatori Rugby Catania); 22Â° p.t. calcio di punizione fallito da Soldati (Romagna RFC).; 38Â° p.t. meta Fantini, trasformazione Soldati (Romagna RFC);40Â° p.t. calcio di punizione Borina (Amatori Rugby Catania).; 10Â° s.t. meta Gregnanin, trasformazione Soldati (Romagna RFC).; 23Â° s.t. calcio di punizione Soldati (Romagna RFC).; 32Â° s.t. meta Di Paola, trasformazione Borina (Amatori Rugby Catania).; 35Â° s.t. meta Vasta, trasformazione Borina (Amatori Rugby Catania).; 40Â° s.t. calcio di punizione Soldati (Romagna RFC). Arbitro: Boaretto di Ravenna. Note: UNIONE CAPITOLINA â VALPOLICELLA 27-13 (03-08) Capitolina: 15 Rebecchini Gregorio (v. Cap.); 14 Burotti Filippo ( Piva T. 76â); 13 Marrucci Cesare; 12 Scalzo Giuseppe (58âMurer M.); 11 Molaioli Bruno; 10 Diana Tommaso; 9 Vannini Carlo; 8 Budini Albewrto (8â Bernasconi G.); 7 De Michelis Filippo (Cap.); 6 Bitetti Marco; 5 Manozzi Pietro (46â Lupi M.); 4 Scoccini Giorgio; 3 RodÃ Gianluca; 2 Polioni Mirko ((62â Gentile V.) ; 1 Scalzo Lorenzo (60â Pelosi F.). Valpolicella: 15 Pacchera Marco; 14 Saccomani Tommaso; 13 Tampelin Micron (51â Girelli A.); 12 Spadaro Claudio; 11 Magrulli Luca; 10 Massalongo Federico (v. Cap.); 9 Musso Giovanni; 8 Abouarrouche Samadhi (72â Nicolis E.); 7 Previato Marco (Cap.) (75â Zorzi NicolÃ²); 6 Fraccaroli Francesco (70â) Burati F.); 5 Cimardi Andrea; 4 Filippini Matteo; 3 Ferrari Matteo (55â Pavoni A.); 2 Zampini Silvano; 1 Momi Matteo (44 Savoia V.) Marcatori: I T. 8â CP Pacchera; 20â Mt. Abouarrouche; 40â CP DIANA. II T. 11â Mt. MURER, Tr. DIANA; 25â CP Pacchera; 27â Mt. BUROTTI Tr. DIANA; 38â CP DIANA; 40â Mt. Tecnica Tr. DIANA Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: GRUPPO PADANA PAESE VS RUGBY MILANO 46-18 (PT 32-3) RUGBY PAESE: Furlan, Sattin, Ceselin, Barzan (7â st Lunanova), Gemin (33â st Lorenzetto), Pozzebon, Memo (18â st Bergamo), Cadorin (33â st Bavaresco), Tamas, Gigliodoro (25â st Rufoloni), Menelle, Secolo (11â st Signori), Berisa, Codo (6â st Kudin), Buosi (30â st Deoni). All. Zaffalon RUGBY MILANO: Tolotti, Bestetti, Cerutti (27â st Cozzaglio), F. Ragusi, Zanotti (14â st Mazzotti), Thompson, Tanca (27â st Ghesesew), Cipolla (33â st Savino), Ferrari, Cortinovis, Barana (33â st Campi), Lacatus, Piciaccia (11â st Piatti), Balestrini (22â st Corbetta), Camelliti. All. G. Ragusi Marcatori: pt 5â meta Pozzebon, 9â meta mischia Paese, 22â cp Tolotti, 24â meta Gemin, 27â meta Cadorin tr. Pozzebon, 31â cp Pozzebon, 33â meta Furlan tr. Pozzebon; st 1â cp Tolotti, 10â meta Zanotti tr. Tolotti, 16â meta Tamas tr. Pozzebon, 21â meta Lacatus, 32â meta Signori tr. Pozzebon. Arbitro: Cason di Rovigo Note: Ammonizioni: st 1â Ceselin ROCCIA RUBANO â AMATORI ALGHERO 22-09 Rubano: Menniti Ippolito; Azzalin (24Â´ s.t. Belluco), Gaffo, Ercolino, Borgato (27Â´ s.t. Bortoletti); Politeo (17Â´ s.t. Borsetto), Ragazzi (15Â´ s.t. Babetto); Riccio (1Â´ s.t. Marco Artuso), Palandrani, Zampiron (15Â´ s.t. Sabbion); Rocchio (15Â´ s.t. Paolo Baraldo), Francesco Mainardi; Matteralia, Marchetto (39Â´ s.t. Crozzoletto), Varroto (cap.). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Alghero: Daga (cap.); Palumbo (20Â´ A. Peana), Ricci, Apikotoa, Lorenzini; Anversa, Franchin; Giacci, Caldon, Pagani (6Â´ s.t. Toniolo); Paco, Roldan; Lynch (Capponi), Spirito, Bonetto (Cocchiaro). (Non entrati: Loi, Solinas, F. Peana, Ferrari). All. Leonardo Roldan Arbitro: Liperini di Livorno Marcatori: p.t. 6Â´ c.p. Menniti Ippolito, 11Â´ drop Politeo, 16Â´ c.p. Menniti Ippolito, 40Â´ drop Ricci; s.t. 9Â´ c.p. Menniti Ippolito, 19Â´ c.p. Anversa, 29Â´ c.p. Menniti Ippolito, 31Â´ c.p. Anversa, 38Â´ m. 