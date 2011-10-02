Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI PRIMA GIORNATA

Redazione

di Redazione

02/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 02 ottobre2011  SERIE A, TABELLINI PRIMA GIORNATA Livorno, Stadio âMontanoâ ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v DONELLI MODENA RUGBY 20-21 (6-6)   Marcatori: p.t. 1â cp. Fenner (0-3); 2â cp. Odiete  (3-3); 26â cp. Fenner  (3-6); 40â cp. Odiete  (6-6);   s.t. 3â cp. Fenner (6-9); 12â m. Sarto tr. Odiete (13-9); 18â m. Stead tr. Fenner (13-16); 33â m. Della Rossa tr. Odiete (20-16); 37â m. Frangulea (20-21)   Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Gazzola (36' st. Crestini), Bettin (st. 23' Fontanesi), Sarto; Della Rossa, Marinaro (12' st. Padovani); Conforti, Mhadhbi, Salvetti; Bellucci (31â st. Manghi), Riedo (28' pt. Zdrilich); Biancotti (30â pt. Iovenitti), Moriconi (3â st. Conti), Drissi (18â st. Zanusso). All. De Carli   Modena: Assandri; Costantini R. (29' st. Frangulea), Trotta (29' st. Uguzzoni), Galante, Santillo ; Fenner, Rovina ; Stead (cap), Cremascoli (36' st. Lanzoni), Venturelli ; Minari (36' st. Cattaneo), Montalto (18' st. Gatti); Cafaro (29â st. Russo), Gibellini (31â st. Giberti), Faraone. All. Huygen   Arbitro: Falzone G.d.l. : Cusano, Franzoi   Cartellini: 24â st. giallo Assandri (Donelli Modena Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 1; Donelli Modena Rugby 4FIAMME ORO FIAMME ORO ROMA â RUGBY FIRENZE 25-10 (22-03) Fiamme Oro: Mariani, Rosa, Sapuppo, Massaro, De Gaspari, Benetti, Martinelli, Frezza (10â st Cerasoli), Vedrani, Zitelli, Santelli, Flammini (33â st Maestri), Cerqua, Moscarda (2â st VicerÃ¨), Cocivera (25â st Di Stefano) A disp: Pettinari, Calandro, Andreucci, Boarato, All. Sven Valsecchi Firenze Rugby 1931: Cummins, Randelli (12â st Genua), Rios, Menon, Bastiani, Passaleva, Billot (10â st Morace), Fortunati Rossi, Santi, Ippolito (37â pt Parri), Soldi, Vella, Bianco (6â pt Lunardi), Ferraro (16â st Leoni), Cagna (16â st Chiostrini) A disp: Fanelli, Borsi All. Paolo Ghelardi MARCATORI: 13â m Benetti tr Benetti (7-0); 20â cp Benetti (10-0); 24â m Massaro nt (15-0); 26â cp Rios (15-3); 37â m Mariani tr Benetti (22-3);  II TEMPO: 4â cp Benetti (25-3); 16â m Santi tr Rios (25-10). Arbitro: Passacantando (LâAquila) Note:  ORVED AMATORI SAN DONAâ â MED ITALIA PRO RECCO 28-14  (16-09) M-Three San Donaâ:  Secco (74â Cincotto), Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta (70â Cibin), Mucelli (49â Rorato), Pelepele, Pilla (74â Lorenzon), Di Maggio, Minello, Montani (70â Venturato), Filippetto (70â Previati), Zecchin (76â Vian), Cendron (49â Zamparo). All.Ri Sigg.Ri Wright E Dal Sie Pro Recco: Zanzotto (68â Cinquemani), Delry, Becerra, Breda (77â Gregorio), Bertagnon (70â Tassara), Agniel, Villagra, Salsi, Orlandi, Lopez (33â Giorgi), Bonfrate, Mataljai, Borboni (68â Sciacchitano), Noto, Casaretto (49â Hobbs). All.Re Sig. Ceppolino Marcatori: 5â M. Damo; 10â M. Bressan; 12â C.P. Agniel; C.P. Mucelli 24â; 26â C.P. Agniel; 33â C.P. Mucelli; 56â C.P. Agniel; 21â M. Pelepele Tr. Brussolo; 70 M. Rorato; 77â M. Hobbs Arbitro: Colantonio di Roma.  Poggi Polini (Gdl) E Mariotti (Gdl) Note: BANCO DI BRESCIA â LIVORNO RUGBY   43 â 00  (19-00) Rugby Banco di Brescia:  15 Masgoutierre; 14 Locatelli; 13 Gabba (32' st Gabba); 12 Squizzato; 11 Bonifazi (6' st Secchi Villa); 10 Jericevich; 9 Prezioso (25' st Bonari); 8 Groenewald (21' pt Scotuzzi); 7 Rizzotto (Cap); 6 Romano M.; 5 Pedrazzani (15' st Pola); 4 Miglietti; 3 Cherubini (32' st Anselmi); 2 Azzini (19' st Damasco); 1 Bergamini (6' st Damasco) Livorno Rugby :   15 Bellini F.; 14 Esposito; 13 Neri (25' st Zaccuri); 12 Rea; 11 Citi; 10 Milianti (6' st Buonamano); 9 Broncoli A.; 7 Gambini; 8 Brancoli G.; 6 Bellini M.; 5 Cortesi; 22 Pracchia (6' st Vullo) ; 3 Goti; 2 Artal; 1 Orabona (st 25' Lazar) Marcatori :  pt 19' m Locatelli 5-0; 29' m Prezioso tr Jericevich 12-0; 38' m Squizzato tr Jericevich 19 - 0; s.t. 4' m Jericevich 24-0; 17' m Secchi Villa 29-0; 31' m Locatelli tr Jericevich 36 -0; 43' m Pola tr Jericevich 43 â 0. Arbitro: Sandri di trieste Note: RUGBY GRANDE MILANO - CUS VERONA RUGBY 20-21 (10-14) Rugby Grande Milano: Lenzi (72' D'Amico), Vicinanza, ViganÃ² D. Vice CPT, Antonelli (59' Kaspareck) Rossi, Boshoff, Celoni (39' D'Urbino temp. 41' Celoni), Jacotti (51' Vigano' E. 62' Dozio), Monetti, DellâAcqua, Gallea (41' Valtorta)'Morabito CPT, , Romascu (41' Puddu), Porreca, Ponti (66' Dozio 72' Vigano' E.), Allenatore: Achille Bertoncini CUS Verona Rugby: Pizzardo, Del Bubba, Corso, Michelini, Lindaver, Favaretto (48' Federzoni), Mariani (78' Schiesaro) Pauletti (46' Spotorno) Paghera (74' Zardin), Braghi, Filippini (51' Liboni) Michelini (51' Zani) Neethling, Rizzetti Allenatore: Marcatori:  pt 9' CP Boshoff (3-0); 11' M Badocchi tr Favaretto (3-7); 28' M Vigano' D. Tr Boshoff (10-7); 45' M Neethling tr Michelini (10-14). st  50' M e tr Michelini (10-21); 57' CP Boshoff (13-21); 39' Mtecnica tr Boshoff (20-21) Arbitro: Blessano (Treviso) Note: Cartellini gialli: 56' Ponti, 78' Braghi BANCA FARNESE LYONS PIACENZA â UDINE RUGBY  girone 2 AMATORI CAPOTERRA â BADIA 44 â 19  (25-07) Capoterra: Garau, Baire (65 Pirastu), Koko, Kahn, Bousmina, Arbizu, Quierolo, Pinna C., Ferrantino, Pinna A., Sainas, Peddio (65 Sandretto), Geraci, Masetti, Coetzee.   All. Quierolo Badia: Tinazzo M. (33 Avanzi), Aretusini, Rosi, Candian, Sacco (51 Pagliarini), Fratini, Baracco, Teodorini, Bovini, Anouer, De Gaspari (77 Masiero), Brizzante E. (41 Munerato), Tellarini A., Guglielmo, Colombo (41 Franchin).   All. Bordon. Marcatori: 6 Mt Anouer tr Fratini; 13 cp Kahn;  24 Mt Baire, 28 Mt Pinna A. tr Kahn;  32 Mt Queirolo ntr Kahn; 39 cp Kahn  IIÂ° Tempo:  62 Mt Avanzi tr Baracco;  74 Mt Anouer;  76 Mt Pinna A. tr Kahn;  78 Mt Pirastu; 79 Mt Bousmina tr Kahn. Arbitro: Masini di Roma Note: Cartellini gialli al 45 per peddio; al 53 per sainas. ROMAGNA RUGBY â AMATORI CATANIA   20-20  (07-06)   Romagna:Gregnanin, Amato,Luci, Cuccari, Gai (66 Donati), Pasqualini, Soldati, Fantini, Pias, Magnani (71 Maccan), Devodier (12 Nobile), De Gennaro,Cossu S., Cossu E. (71 Ambrosino), Hall (66 Molino). Amatori Rugby Catania: Stazzeri, Montedoro (60 Carmino), Di Paola, Forte, Borina, Gorgonie, Grasso, Calmieri, Vasta, Ferrera, Minoldi, Garozzo, Leonardi (50 Grimaldi), Delfino (60 Vinti),Venturino (54 Guglielmo G.). Marcatori: 17Â° p.t. cp Borina (Amatori Rugby Catania);  22Â° p.t. calcio di punizione fallito da Soldati (Romagna RFC).;  38Â° p.t. meta Fantini, trasformazione Soldati (Romagna RFC);40Â° p.t. calcio di punizione Borina (Amatori Rugby Catania).; 10Â° s.t. meta Gregnanin, trasformazione Soldati (Romagna RFC).;  23Â° s.t. calcio di punizione Soldati (Romagna RFC).;   32Â° s.t. meta Di Paola, trasformazione Borina (Amatori Rugby Catania).;   35Â° s.t. meta Vasta, trasformazione Borina (Amatori Rugby Catania).;  40Â° s.t. calcio di punizione Soldati (Romagna RFC). Arbitro:  Boaretto di Ravenna. Note:  UNIONE CAPITOLINA â VALPOLICELLA 27-13  (03-08) Capitolina: 15  Rebecchini Gregorio (v. Cap.); 14  Burotti  Filippo ( Piva T. 76â); 13  Marrucci  Cesare; 12  Scalzo  Giuseppe (58âMurer M.); 11  Molaioli  Bruno; 10  Diana  Tommaso;  9  Vannini  Carlo;  8  Budini  Albewrto (8â Bernasconi G.);  7  De Michelis  Filippo  (Cap.);  6  Bitetti Marco;  5  Manozzi  Pietro (46â Lupi M.);  4  Scoccini  Giorgio;  3  RodÃ   Gianluca;  2  Polioni Mirko ((62â Gentile V.) ; 1  Scalzo  Lorenzo (60â Pelosi F.).   Valpolicella: 15  Pacchera  Marco; 14  Saccomani  Tommaso; 13  Tampelin  Micron (51â Girelli A.); 12  Spadaro  Claudio; 11  Magrulli  Luca; 10  Massalongo  Federico  (v. Cap.);  9  Musso  Giovanni;  8  Abouarrouche Samadhi (72â Nicolis E.);  7  Previato  Marco  (Cap.) (75â Zorzi NicolÃ²);  6  Fraccaroli  Francesco (70â) Burati F.);  5  Cimardi  Andrea;  4  Filippini  Matteo;  3  Ferrari  Matteo (55â Pavoni A.);  2  Zampini  Silvano;  1  Momi  Matteo (44 Savoia V.) Marcatori: I T. 8â CP Pacchera; 20â Mt. Abouarrouche; 40â CP DIANA. II T. 11â Mt. MURER, Tr. DIANA; 25â CP Pacchera; 27â Mt. BUROTTI Tr. DIANA; 38â CP DIANA; 40â Mt. Tecnica Tr. DIANA Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: GRUPPO PADANA PAESE VS RUGBY MILANO 46-18 (PT 32-3) RUGBY PAESE: Furlan, Sattin, Ceselin, Barzan (7â st Lunanova), Gemin (33â st Lorenzetto), Pozzebon, Memo (18â st Bergamo), Cadorin (33â st Bavaresco), Tamas, Gigliodoro (25â st Rufoloni), Menelle, Secolo (11â st Signori), Berisa, Codo (6â st Kudin), Buosi (30â st Deoni). All. Zaffalon RUGBY MILANO: Tolotti, Bestetti, Cerutti (27â st Cozzaglio), F. Ragusi, Zanotti (14â st Mazzotti), Thompson, Tanca (27â st Ghesesew), Cipolla (33â st Savino), Ferrari, Cortinovis, Barana (33â st Campi), Lacatus, Piciaccia (11â st Piatti), Balestrini (22â st Corbetta), Camelliti. All. G. Ragusi Marcatori: pt 5â meta Pozzebon, 9â meta mischia Paese, 22â cp Tolotti, 24â meta Gemin, 27â meta Cadorin tr. Pozzebon, 31â cp Pozzebon, 33â meta Furlan tr. Pozzebon; st 1â cp Tolotti, 10â meta Zanotti tr. Tolotti, 16â meta Tamas tr. Pozzebon, 21â meta Lacatus, 32â meta Signori tr. Pozzebon. Arbitro: Cason di Rovigo Note: Ammonizioni: st 1â Ceselin ROCCIA RUBANO â AMATORI ALGHERO   22-09   Rubano: Menniti Ippolito; Azzalin (24Â´ s.t. Belluco), Gaffo, Ercolino, Borgato (27Â´ s.t. Bortoletti); Politeo (17Â´ s.t. Borsetto), Ragazzi (15Â´ s.t. Babetto); Riccio (1Â´ s.t. Marco Artuso), Palandrani, Zampiron (15Â´ s.t. Sabbion); Rocchio (15Â´ s.t. Paolo Baraldo), Francesco Mainardi; Matteralia, Marchetto (39Â´ s.t. Crozzoletto), Varroto (cap.). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Alghero: Daga (cap.); Palumbo (20Â´ A. Peana), Ricci, Apikotoa, Lorenzini; Anversa, Franchin; Giacci, Caldon, Pagani (6Â´ s.t. Toniolo); Paco, Roldan; Lynch (Capponi), Spirito, Bonetto (Cocchiaro).  (Non entrati: Loi, Solinas, F. Peana, Ferrari). All. Leonardo Roldan Arbitro: Liperini di Livorno Marcatori: p.t. 6Â´ c.p. Menniti Ippolito, 11Â´ drop Politeo, 16Â´ c.p. Menniti Ippolito, 40Â´ drop Ricci; s.t. 9Â´ c.p. Menniti Ippolito, 19Â´ c.p. Anversa, 29Â´ c.p. Menniti Ippolito, 31Â´ c.p. Anversa, 38Â´ m. Bortoletti tr. Menniti Ippolito Note: P.t. 9-3. Nessun Ammonito. Spettatori 300 ca. Punti conquistati: Rubano 4. Alghero 0. GLADIATORI SANNITI â AUTONIA AVEZZANO (a seguire) Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
