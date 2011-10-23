(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI QUARTA GIORNATA
23/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A, TABELLINI QUARTA GIORNATA. FIRENZE RUGBY 1931 â LYONS PIACENZA 23-12 (12-6) FIRENZE RUGBY 1931: Passaleva, Bastiani, Nava, Menon, Cammins (17' s.t. Morace), Randelli, Billot, Nuti (25' s.t. Cingolani), Fortunati Rossi (32' s.t. Leoni), Ippolito, Vella, Soldi, Bianco, Ferraro, Cagna (28' p.t. Lunardi), Lunardi (25' s.t. Fanelli). A disp.: Genua, Ciampa, Di Francescantonio All.: Ghelardi - Sordini LYONS PIACENZA: Mortali, Colpani, Buondonno, Rossi, Barani, Cammi (16' p.t. Chiozza), Alfonsi, Fornari (40' s.t. Schiavi), Barroni, Benelli, Baracchi (8' s.t. Petrusich), Dadati (8' s.t. Soffientini), Paoletti, Wahabi (26' s.t. Bance), Ferri All.: Bassi Marcatori: p.t.: 4' cp Cummins (3-0); 11' cp Cummins (6-0); 15' cp Cummins (9-0); 18' cp Mortali (9-3); 22' cp Mortali (9-6); 33' cp Cummins (12-6); s.t.: 3' cp Mortali (12-9); 10' cp Cummins (15-9); 24' cp Mortali (15-12); 26' cp Billot (18-12); 42' mt Randelli (23-12). Arbitro: Bertelli (Brescia) G.d.L. Masetti e Mariotti Note: 40' p.t. c. giallo Paoletti; 8' s.t. c. giallo Lunari. Spettatori 500 FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA - UDINE RUGBY F.C. 03-10 (03-10) Cus Verona: Michelini E, Pizzardo, Federzoni, Schiesaro, Lindaver (41' Corso), Favaretto (31' Bellini), Mariani 75' (Lorenzetto), Paghera (50' Pauletti), Badocchi, Bergamin, Olivieri (55' Braghi), Filippini, Michelini A (65' Mutascio), Neethling, Martini Barzolai (50' Rizzetti Mattei). A disposizione: Munteanu. All. Beretta. Udine Rugby: Marconato, Conti, Mcivor, Lo Schiavo, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani (65' Girelli), Copetti. A disposizione: Mazzini, Taddio, Avoledo, Francescutti, Calcagno, Lentini, Ciriani. All. Dalla Nora. Marcatori: 11' cp Bombonati (0-3), 22' m. Mcivor t. Bombonati (0-10), 30' cp Michelini E. (3-10). Arbitro: Belvedere di Roma Note: giornata soleggiata, spettatori 300. Punti in classifica: Verona 1 Udine 4. Calci: Verona 1/3, Udine 2/3. FIAMME ORO ROMA - M-THREE AMAT. R. SAN DONAâ 49-15 (30-03) Fiamme Oro Rugby: Mariani; De Gaspari (30â Martinelli); Sapuppo (34â st Calandro); Massaro (26â pt Barion); Rosa, Forcucci Benetti; Cerasoli; Santelli (39â st Lombardo); Zitelli (28â st VicerÃ¨); Galluppi (24â pt Flammini); Riedi; Cerqua (28â st Pettinari); Moscarda; Cocivera (30â st Gasparini) All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan Rugby San DonÃ : Secco Bressan Cibin Iovo Damu Brussolo (1â st Dotta) Mucelli (9â st Zanet) Pelepele (30â st Pilla) Zanini Di Maggio Minello Venturato (9â st Lorenzon) Filippetto (1â st Zamparo) zecchin Previati A disp: Vian Stirz Florian Marcatori: p.t. 2â cp Benetti (3-0); 6â cp Mucelli (3-3) 11â m De Gaspari tr Benetti (10-3); 17â m. Mariani tr Benetti (17-3); 28â cp Benetti (20-3); 32â m Barion tr Benetti (27-3) 43â cp Benetti (30-3) s.t 10â m Damo tr Dotta (30-10); 23â m Cerqua tr Benetti (37-10); 25â m Rosa tr Benetti (44-10); 38â m Pilla nt (44-15); 41â m VicerÃ¨ nt (49-15) Arbitro: Bono di Como Cartellini rossi: 17â st Barion Cartellini gialli: 17â st Minello; 37â st Pettinari Crush military watch âMan of the Matchâ: Giuseppe Cerqua Spettatori: 350 ca DONELLI MODENA RUGBY â BANCO RUGBY BRESCIA 45-8 DONELLI MODENA RUGBY: Assandri, Costantini (20â st Santillo), Fenner, Galante, Frangulea (36â st Rovina), Naude, Tepsanu (28â st Uguzzoni), Stead, Trentini, Gibellini, Gerini, Venturelli (36â st Giberti), Russo (30â st Cattaneo), Gatti (6â st Minari), Faraone (30â st Milzani). Allenatore: Huygen. RUGBY BRESCIA: Locatelli, Quaranta (25â st Cogoli), Secchi Villa L., Gabba, Bonifazi, Secchi Villa G., Prezioso, Scotuzzi (30â pt Romano M.), Rizzotto, Cuello (14â st Volpari), Pedrazzani, Miglietti, Castiglia, Cairo (14â st Romano D.), Cherubini. Allenatore: Molinari. MARCATORI: 22â pt mt Scotuzzi, nt (0-5), 27â pt Fenner pz (3-5), 35â pt mt Frangulea, tr Fenner (10-5), 38â Bonifazi pz, 10-8; 1â st mt Tepsanu, tr Fenner (17-8), 11â st mt Frangulea, tr Fenner (24-8), 30â mt Gerini, tr Fenner (31-8), 34â mt Santillo, tr Fenner (38-8), 38â mt Assandri, tr Fenner (45-8) ARBITRO: Colantonio di Roma NOTE: spettatori 800 circa, terreno perfetto, giornata fredda. Cartellini gialli nel primo tempo per Naude, al 16â e Gibellini, al 20â (Donelli) e nel secondo per Bonifazi, al 28â (Banco Brescia). Nel corso dellâintervallo il presidente Berselli ha tributato un omaggio a Gonzalo Torraga, bandiera del Donelli che lascia il rugby e torna in Argentina. Punti: 5 Modena, 0 Brescia. PRO RECCO RUGBY vs ACCADEMIA TIRRENIA 38-14 (pt 18-14) PRO RECCO: Del Ry, Tassara, Bisso, Breda (76' Zanzotto) Becerra, Agniel, Villagra, Salsi (78' Giorgi), Orlandi, Tonini, Bonfrate, Metaliaj (76' Vallarino), Borboni (53' Sciacchitano), Noto (74' Hobbs), Casareto (78' Galli). A disp: Sciacchitano, Hobbs, Vallarino, Giorgi, Esposito, Zanzotto, Cinquemani, Galli All. Ceppolino ACCADEMIA: Odiete, Esposito, Boni, Campagnaro, Sarto, Della Rossa, Padovani (Marinaro), Dionisi, Mhadhbi, Salvetti, Bellucci, Berton, Scarsini (Biancotti), Moriconi (Manghi), Drissi (67' Zanusso). A disp.: Manghi, Zanusso, Biancotti, Riedo, Conti, Marinaro, Fontanesi, Crestini All. De Carli. Marcatori: pt: 4' meta Odiete (0-5), 8' cp Agniel (3-5), 12' cp Agniel (6-5), 21' meta Tonini (11-5), 25' meta Del Ry, tr Agniel (18-5), 34' cp Della Rossa (18-8), 37' cp Della Rossa (18-11), 41' cp Della Rossa (18-14) St: 19' cp Agniel (21-14), 12' meta Orlandi, tr Agniel (28-14), 16' cp Agniel (31-14), 38' meta Salsi, tr Agniel (38-14). Arbitro: Mitrea di Treviso Cartellini: 19' pt Berton, 43' pt Noto Punti conquistati: Recco 5 - Accademia 0. LIVORNO RUGBY vs RUGBY GRANDE MILANO 16-18 (10-5) Livorno: Rea: Esposito (38' st Buonamano), Citi, Gambini, Neri; Brancoli A., Bellini F.; Cortesi (cap.), Musto, Brancoli G (28' st Bellini M.).; Favati, Montagnani; Goti, Artal, Orabona. All. SaccÃ D.. Grande Milano: D'Amico; Rossi S., ViganÃ² D., Antonelli (5' st Catanese), Vicinanza, Boshoff, Celoni; Monetti (4' pt Valtorta), Cancro, ViganÃ² E.; Jacotti, Dell'Acqua; Ponti, Baraggia (42' st Porreca), Puddu (cap.) All.: Bertoncini. Marcatori: p.t. 2' m. Vigano d. (0-5), 19' cp. Brancoli A. (3-5), 39' m. Brancoli G. tr. Brancoli A. (10-5); s.t. 10' cp. Brancoli A. (13-5), 17' cp. Boshoff (13-8), 19' m. Dell'Acqua tr. Boshoff (13-15), 26' cp. Brancoli A. (16-15), 37' cp. Boshoff (16-18) Arbitro: Mancini di Frascati. Cartellini: giallo per Bellini F. (Livorno) al 25' pt. Punti conquistati in classifica: Livorno 1; Grande Milano 4. Â Girone 2 ZHERMACK RUGBY BADIA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA 20-07 (14-00) Zhermack Badia Polesine: Tinazzo, Aretusini, Rosi (St 38' Colognesi), Candian, Pagliarini, Fratini, Baracco (St 9' Boscolo), Teodorini, Anouer (St 44' Masiero), Bonini (St 14' Brizzante), Munerato (St 17' De Gaspari), Daher Comoglio, Brancalion, Guglielmo, Fanchin (St 8' Colombo). All Stefano Bordon Amatori Catania: Gorgone, Montedoro, Di Paola, Strazzeri, Borina, Forte (St 34' Gravagna), Parisi, Palmieri, Vasta (St 44' Dupplicato), Garozzo, Ferrara, Grimaldi (St 1' Vinti), Delfino, Venturino (St 22' Guglielmino), Leonardi. All. Giuseppe Pugliesi. Marcatori: 31' m Daher Comoglio - tf Fratini (7-0); 34' m Rosi - tf Fratini (14-0). St: 31' m Vinti - tf Borina (14-7); 40' cp Fratini (17-7); 44' cp Fratini (20-7) Arbitro: Cristian Sandri di Trieste. Note: Gdl Gianpiero Crivellini di Udine e Andrea Laurenti di Bologna. Cartellini gialli: Pt 30' Vasta; St 27' Candian RUGBY CLUB VALPOLICELLA - GRUPPO PADANA PAESE 19 â 20 (14-17) Valpolicella: Momi (25â ST Tripodi), Zampini (30â ST espulsione temporanea), Savoia (15â ST Pavoni), Filippini,Cimardi, Burati (35â ST Zorzi), Pivetta (Cap), AbouarrouchÃ¨, Fraccaroli , Massalongo F. (V.Cap), Magrulli (1â ST Pacchera), Spadaro, Massalongo R., Saccomani, Etcheverry. Allenatore: Alessandro Zanella Paese: Buosi, Kudin, Berisa, Secolo (18â ST espulsione temporanea), Signori, Codo (4â ST Lunanova), Tamas ( 12â ST Menelle V. Cap), Cadorin, Bergamo (Cap) ( 1â ST Memo), Barzan, Sattin, Pavan, Gemin, Fornarolo (4â ST Gigliodoro), Furlan. Allenatore:Giovanni Zaffalon Marcatori: 2â meta Etcheverry tr. Etcheverry; 10â meta tecnica Paese tr. Barzan; 12â piazzato Etcheverry; 18â piazzato Barman; 20â piazzato Barman; 23â meta Gemin tr. Barman; 25â piazzato Etcheverry; 28â meta Saccomani tr. Etcheverry; SECONDO TEMPO 3â piazzato Etcheverry; 12â piazzato Barman; 20â meta Cimardi; 35â piazzato Furlan. Arbitro Serchiani (PD) Note: AUTO SONIA AVEZZANO â ROMAGNA = 15 â 10 (p.t. 10 - 7) Avezzano: Sisso, Pallotta, Sorge, Mari (75â Taccone), Guanciale, Thomsen, Fidanza (27â Porretta), Angeloni, Rodorigo (70â Farina), Passalacqua (57â Costantini), CalÃ¬, Cofini A. (76â Lanciotti), Cofini S. (80â Burca), Comperti. Non entrati: Di Cintio, Falcone Allenatore: Alberto Santucci Romagna: Gregnani, Donati, Luci, Cuccari, Amato (70â Galasso), Pasqualini, Soldati, Magnani (64â Maccan), Morelli (46â Catignoli), Marioli, De Gennaro, Pias, Cossu S. (62â Milino), Cossu E., Hall. Non entrati: Colavecchia, Cirelli, Mattiacci, Babbi. Allenatore: Francesco Urbani. Marcatori: 11' m. Amato tr. Soldati (0-7); 23â c.p. Thomsen (3-7); 33â m. Pallotta tr. Thomsen (10-07); 53' m. Cofini S., nt (15-07); 56' c.p. Soldati (15-10). Arbitro: Martino di Napoli. Spettatori: 450 circa. Man of the match: Federico Angeloni. Cartellini: 28â giallo a Rodorigo; 50â giallo a Hall. GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY 09 â 26 (06-13) Sanniti: De Masi (67 Altieri), Velotti, Ciampa, Ciarla, Carone, Canna, Botticella, Noa (49 Fragnito A.), Zizza, Passariello, Valente (31 Russo) (67 Liguori), Iannace, Tenga, Bosco (60 Grieco), Racioppi (49 Romano). All. Ascantini. Rubano: Menniti Ippolito; Casotto (70 Bellucco), Dal Corso, Ercolino (79 Azzalin), Gaffo (79 Borsetto); Politeo, Prati (59 Ragazzi); Zampiron (55 Baraldo) (75 Pieretti), Palandrani, Sabbion (41 Artuso); Mainardi, Lucchetti (59 Crozzoletto); Matteralia, Marchetto, Varroto. All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Marcatori: 5 Mt Casotto tr Menniti; 16 cp Menniti; 30 cp Canna; 33 cp menniti; 37 cp Canna; IIÂ° Tempo: 47 cp Menniti;, 53 cp Canna; 58 cp Ragazzi; 71 Mt Mainardi tr Menniti. Arbitro:Ranalli di Sulmona Note:Cartellini gialli: al 53 per Mennit; al 69 per Botticella. ASD RUGBY MILANO - AMAT. R. CAPOTERRA 16-17 (08-07) MILANO:, Molinaro Danilo, Cerutti Michele, Ragusi Fedeico, Thompson Russel Paul, Bestetti Luca, Tolotti Andrea (vcap), Tanca Giovanni, Cipolla Salvatore(cap), Ferrari Marco, Savino Valerio, Lacatus Alexandru-Dan, Carafa Paolo, Piatti Angelo, Corbetta Carlo, Camelliti Daniele. Capoterra : Garau Marcello, Baire Gianmarco, Koko Aliinuâu, Padricelli Gutierrez Mario Jose, Pirastu Riccardo, Arbizu Lisandro(VCAP), Queirolo Juan Manuel (Cap), Sainas Gianfranco, Ferrentino Fabrizio, Pinna Claudio, Sandretto Daniele, Fratalocchi Daniele, Di Pietro Alfredo, Masetti Bruno, Geraci Luigi Marcatori: p.t. 10â Bestetti Luca m. (5-0); 20 Cerutti Michele cp (8-0) 39â Di Pietro Alfredo m. (8 â 5); 39â Arbizu Lisandro tr. (8 â 7); Marcatori: s.t. 44â Tolotti Andrea cp (11-8);47â Arbizu Lisandro cp. (11â 10);53â Bestetti Luca m. (16 â 10); 77â Ferrentino Fabrizio m. (16 â15) Garau Marcello tr. (16 â 17) Arbitro: Sgardiolo. G.d.l. : Rebuschi, Poggipolidi noTE: Cartellini 20âpt. giallo (Pinna, A.S. Amatori Rugby Capoterra) Punti conquistati in classifica: ASR Milano 1; A.S. Amatori Rugby Capoterra 4 NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA (a seguire) Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
