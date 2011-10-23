Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI QUARTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE A, TABELLINI QUARTA GIORNATA. FIRENZE RUGBY 1931 â LYONS PIACENZA  23-12 (12-6) FIRENZE RUGBY 1931: Passaleva, Bastiani, Nava, Menon, Cammins (17' s.t. Morace), Randelli, Billot, Nuti (25' s.t. Cingolani), Fortunati Rossi (32' s.t. Leoni), Ippolito, Vella, Soldi, Bianco, Ferraro, Cagna (28' p.t. Lunardi), Lunardi (25' s.t. Fanelli). A disp.: Genua, Ciampa, Di Francescantonio All.: Ghelardi - Sordini LYONS PIACENZA: Mortali, Colpani, Buondonno, Rossi, Barani, Cammi (16' p.t. Chiozza), Alfonsi, Fornari (40' s.t. Schiavi), Barroni, Benelli, Baracchi (8' s.t. Petrusich), Dadati (8' s.t. Soffientini), Paoletti, Wahabi (26' s.t. Bance), Ferri All.: Bassi Marcatori: p.t.: 4' cp Cummins (3-0); 11' cp Cummins (6-0); 15' cp Cummins (9-0); 18' cp Mortali (9-3); 22' cp Mortali (9-6); 33' cp Cummins (12-6); s.t.: 3' cp Mortali (12-9); 10' cp Cummins (15-9); 24' cp Mortali (15-12); 26' cp Billot (18-12); 42' mt Randelli (23-12). Arbitro: Bertelli (Brescia) G.d.L. Masetti e Mariotti Note: 40' p.t. c. giallo Paoletti; 8' s.t. c. giallo Lunari.  Spettatori 500  FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA  - UDINE RUGBY F.C. 03-10  (03-10)  Cus Verona: Michelini E, Pizzardo, Federzoni, Schiesaro, Lindaver (41' Corso), Favaretto (31' Bellini), Mariani 75' (Lorenzetto), Paghera (50' Pauletti), Badocchi, Bergamin, Olivieri (55' Braghi), Filippini, Michelini A (65' Mutascio), Neethling, Martini Barzolai (50' Rizzetti Mattei). A disposizione: Munteanu. All. Beretta. Udine Rugby: Marconato, Conti, Mcivor, Lo Schiavo, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani (65' Girelli), Copetti. A disposizione: Mazzini, Taddio, Avoledo, Francescutti, Calcagno, Lentini, Ciriani. All. Dalla Nora. Marcatori: 11' cp Bombonati (0-3), 22' m. Mcivor t. Bombonati (0-10), 30' cp Michelini E. (3-10). Arbitro: Belvedere di Roma  Note: giornata soleggiata, spettatori 300. Punti in classifica: Verona 1 Udine 4. Calci: Verona 1/3, Udine 2/3. FIAMME ORO ROMA -  M-THREE AMAT. R. SAN DONAâ 49-15  (30-03) Fiamme Oro Rugby: Mariani; De Gaspari (30â Martinelli); Sapuppo (34â st Calandro); Massaro (26â pt Barion); Rosa, Forcucci Benetti; Cerasoli; Santelli (39â st Lombardo); Zitelli (28â st VicerÃ¨); Galluppi (24â pt Flammini); Riedi; Cerqua (28â st Pettinari); Moscarda; Cocivera (30â st Gasparini) All. Sven Valsecchi â Rocco Salvan Rugby San DonÃ : Secco Bressan Cibin Iovo Damu Brussolo (1â st Dotta) Mucelli (9â st Zanet) Pelepele (30â st Pilla) Zanini Di Maggio Minello Venturato (9â st Lorenzon) Filippetto (1â st Zamparo) zecchin Previati A disp: Vian Stirz Florian Marcatori: p.t. 2â cp Benetti (3-0); 6â cp Mucelli (3-3) 11â m De Gaspari tr Benetti (10-3); 17â m. Mariani tr Benetti (17-3); 28â cp Benetti (20-3); 32â m Barion tr Benetti (27-3) 43â cp Benetti (30-3) s.t 10â m Damo tr Dotta (30-10); 23â m Cerqua tr Benetti (37-10); 25â m Rosa tr Benetti (44-10); 38â m Pilla nt (44-15); 41â m VicerÃ¨ nt (49-15) Arbitro: Bono di Como Cartellini rossi: 17â st Barion Cartellini gialli: 17â st Minello; 37â st Pettinari Crush military watch âMan of the Matchâ: Giuseppe Cerqua Spettatori: 350 ca  DONELLI MODENA RUGBY â BANCO RUGBY BRESCIA 45-8 DONELLI MODENA RUGBY: Assandri, Costantini (20â st Santillo), Fenner, Galante, Frangulea (36â st Rovina), Naude, Tepsanu (28â st Uguzzoni), Stead, Trentini, Gibellini, Gerini, Venturelli (36â st Giberti), Russo (30â st Cattaneo), Gatti (6â st Minari), Faraone (30â st Milzani). Allenatore: Huygen. RUGBY BRESCIA: Locatelli, Quaranta (25â st Cogoli), Secchi Villa L., Gabba, Bonifazi, Secchi Villa G., Prezioso, Scotuzzi (30â pt Romano M.), Rizzotto, Cuello (14â st Volpari), Pedrazzani, Miglietti, Castiglia, Cairo (14â st Romano D.), Cherubini. Allenatore: Molinari. MARCATORI:  22â pt mt Scotuzzi, nt (0-5), 27â pt Fenner pz (3-5), 35â pt mt Frangulea, tr Fenner (10-5), 38â  Bonifazi pz, 10-8; 1â st  mt Tepsanu, tr Fenner (17-8), 11â st mt Frangulea, tr Fenner (24-8), 30â mt Gerini, tr Fenner (31-8), 34â mt Santillo, tr Fenner (38-8), 38â mt Assandri, tr Fenner (45-8) ARBITRO: Colantonio di Roma NOTE: spettatori 800 circa, terreno perfetto, giornata fredda. Cartellini gialli nel primo tempo per Naude, al 16â e Gibellini, al 20â (Donelli) e nel secondo per Bonifazi, al 28â (Banco Brescia). Nel corso dellâintervallo il presidente Berselli ha tributato un omaggio a Gonzalo Torraga, bandiera del Donelli che lascia il rugby e torna in Argentina. Punti: 5 Modena, 0 Brescia.  PRO RECCO RUGBY vs ACCADEMIA TIRRENIA 38-14 (pt 18-14)  PRO RECCO: Del Ry, Tassara, Bisso, Breda (76' Zanzotto) Becerra, Agniel, Villagra, Salsi (78' Giorgi), Orlandi, Tonini, Bonfrate, Metaliaj (76' Vallarino), Borboni (53' Sciacchitano), Noto (74' Hobbs), Casareto (78' Galli). A disp: Sciacchitano, Hobbs, Vallarino, Giorgi, Esposito, Zanzotto, Cinquemani, Galli All. Ceppolino ACCADEMIA: Odiete, Esposito, Boni, Campagnaro, Sarto, Della Rossa, Padovani (Marinaro), Dionisi, Mhadhbi, Salvetti, Bellucci, Berton, Scarsini (Biancotti), Moriconi (Manghi), Drissi (67' Zanusso). A disp.: Manghi, Zanusso, Biancotti, Riedo, Conti, Marinaro, Fontanesi, Crestini All. De Carli. Marcatori: pt: 4' meta Odiete (0-5), 8' cp Agniel (3-5), 12' cp Agniel (6-5), 21' meta Tonini (11-5), 25' meta Del Ry, tr Agniel (18-5), 34' cp Della Rossa (18-8), 37' cp Della Rossa (18-11), 41' cp Della Rossa (18-14) St: 19' cp Agniel (21-14), 12' meta Orlandi, tr Agniel (28-14), 16' cp Agniel (31-14), 38' meta Salsi, tr Agniel (38-14). Arbitro: Mitrea di Treviso Cartellini: 19' pt Berton, 43' pt Noto Punti conquistati: Recco 5 - Accademia 0.  LIVORNO RUGBY vs RUGBY GRANDE MILANO  16-18 (10-5) Livorno: Rea: Esposito (38' st Buonamano), Citi, Gambini, Neri; Brancoli A., Bellini F.; Cortesi (cap.), Musto, Brancoli G (28' st Bellini M.).; Favati, Montagnani; Goti, Artal, Orabona. All. SaccÃ  D.. Grande Milano: D'Amico; Rossi S., ViganÃ² D., Antonelli (5' st Catanese), Vicinanza, Boshoff, Celoni; Monetti (4' pt Valtorta), Cancro, ViganÃ² E.; Jacotti, Dell'Acqua; Ponti, Baraggia (42' st Porreca), Puddu (cap.) All.: Bertoncini. Marcatori: p.t. 2' m. Vigano d. (0-5), 19' cp. Brancoli A. (3-5), 39' m. Brancoli G. tr. Brancoli A. (10-5); s.t. 10' cp. Brancoli A. (13-5), 17' cp. Boshoff (13-8), 19' m. Dell'Acqua tr. Boshoff (13-15), 26' cp. Brancoli A. (16-15), 37' cp. Boshoff (16-18) Arbitro: Mancini di Frascati. Cartellini: giallo per Bellini F. (Livorno) al 25' pt. Punti conquistati in classifica: Livorno 1; Grande Milano 4.   Â  Girone 2 ZHERMACK RUGBY BADIA  - CLUB AMAT. SPORT CATANIA  20-07   (14-00) Zhermack Badia Polesine: Tinazzo, Aretusini, Rosi (St 38' Colognesi), Candian, Pagliarini, Fratini, Baracco (St 9' Boscolo), Teodorini, Anouer (St 44' Masiero), Bonini (St 14' Brizzante), Munerato (St 17' De Gaspari), Daher Comoglio, Brancalion, Guglielmo, Fanchin (St 8' Colombo). All Stefano Bordon Amatori Catania: Gorgone, Montedoro, Di Paola, Strazzeri, Borina, Forte (St 34' Gravagna), Parisi, Palmieri, Vasta (St 44'  Dupplicato), Garozzo, Ferrara, Grimaldi (St 1' Vinti), Delfino, Venturino (St 22' Guglielmino), Leonardi. All.  Giuseppe Pugliesi. Marcatori: 31' m Daher Comoglio - tf Fratini (7-0); 34' m Rosi - tf Fratini (14-0). St: 31' m Vinti - tf Borina (14-7); 40' cp Fratini (17-7); 44' cp Fratini (20-7) Arbitro: Cristian Sandri di Trieste. Note: Gdl Gianpiero Crivellini di Udine e Andrea Laurenti di Bologna. Cartellini gialli: Pt 30' Vasta; St 27' Candian RUGBY CLUB VALPOLICELLA -  GRUPPO PADANA PAESE  19 â 20  (14-17) Valpolicella: Momi (25â ST Tripodi), Zampini (30â ST espulsione temporanea), Savoia (15â ST Pavoni), Filippini,Cimardi, Burati (35â ST Zorzi), Pivetta (Cap), AbouarrouchÃ¨, Fraccaroli , Massalongo F. (V.Cap), Magrulli (1â ST Pacchera), Spadaro, Massalongo R., Saccomani, Etcheverry.   Allenatore:  Alessandro Zanella Paese:  Buosi, Kudin, Berisa, Secolo (18â ST espulsione temporanea), Signori, Codo (4â ST Lunanova), Tamas ( 12â ST Menelle V. Cap), Cadorin, Bergamo (Cap) ( 1â ST Memo), Barzan, Sattin, Pavan, Gemin, Fornarolo (4â ST Gigliodoro), Furlan.  Allenatore:Giovanni Zaffalon Marcatori: 2â meta Etcheverry  tr. Etcheverry;  10â meta tecnica Paese tr. Barzan;  12â piazzato Etcheverry;  18â piazzato Barman;  20â piazzato Barman;  23â meta  Gemin tr. Barman;   25â piazzato  Etcheverry;  28â meta Saccomani tr. Etcheverry; SECONDO TEMPO 3â piazzato Etcheverry;  12â piazzato  Barman;  20â meta Cimardi;  35â piazzato Furlan. Arbitro Serchiani (PD) Note:      AUTO SONIA AVEZZANO â ROMAGNA = 15 â 10 (p.t. 10 - 7) Avezzano: Sisso, Pallotta, Sorge, Mari (75â Taccone), Guanciale, Thomsen, Fidanza (27â Porretta), Angeloni, Rodorigo (70â Farina), Passalacqua (57â Costantini), CalÃ¬, Cofini A. (76â Lanciotti), Cofini S. (80â Burca), Comperti. Non entrati: Di Cintio, Falcone Allenatore: Alberto Santucci Romagna: Gregnani, Donati, Luci, Cuccari, Amato (70â Galasso), Pasqualini, Soldati, Magnani (64â Maccan), Morelli (46â Catignoli), Marioli, De Gennaro, Pias, Cossu S. (62â Milino), Cossu E., Hall. Non entrati: Colavecchia, Cirelli, Mattiacci, Babbi. Allenatore: Francesco Urbani. Marcatori: 11' m. Amato tr. Soldati (0-7); 23â c.p. Thomsen (3-7); 33â m. Pallotta tr. Thomsen (10-07); 53' m. Cofini S., nt (15-07); 56' c.p. Soldati (15-10).      Arbitro: Martino di Napoli. Spettatori: 450 circa. Man of the match: Federico Angeloni.   Cartellini: 28â giallo a Rodorigo; 50â giallo a Hall.  GLADIATORI SANNITI - RUBANO RUGBY  09 â 26  (06-13) Sanniti: De Masi (67 Altieri), Velotti, Ciampa, Ciarla, Carone, Canna, Botticella, Noa (49 Fragnito A.), Zizza, Passariello, Valente (31 Russo) (67 Liguori), Iannace, Tenga, Bosco (60 Grieco), Racioppi (49 Romano). All. Ascantini. Rubano: Menniti Ippolito; Casotto (70 Bellucco), Dal Corso, Ercolino (79 Azzalin), Gaffo (79 Borsetto); Politeo, Prati (59 Ragazzi); Zampiron (55 Baraldo) (75 Pieretti), Palandrani, Sabbion (41 Artuso); Mainardi, Lucchetti (59 Crozzoletto); Matteralia, Marchetto, Varroto. All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Marcatori: 5 Mt Casotto tr Menniti;  16 cp Menniti;  30 cp Canna;  33 cp menniti;  37 cp Canna;  IIÂ° Tempo:  47 cp Menniti;, 53 cp Canna;  58 cp Ragazzi;  71 Mt Mainardi tr Menniti. Arbitro:Ranalli di Sulmona Note:Cartellini gialli: al 53 per Mennit;  al 69 per Botticella. ASD RUGBY MILANO  - AMAT. R. CAPOTERRA   16-17  (08-07) MILANO:, Molinaro Danilo, Cerutti Michele, Ragusi Fedeico, Thompson Russel Paul, Bestetti Luca, Tolotti Andrea (vcap), Tanca Giovanni, Cipolla Salvatore(cap), Ferrari Marco,  Savino Valerio, Lacatus Alexandru-Dan, Carafa Paolo, Piatti Angelo, Corbetta Carlo, Camelliti Daniele.  Capoterra :  Garau Marcello, Baire Gianmarco, Koko Aliinuâu, Padricelli Gutierrez Mario Jose, Pirastu Riccardo, Arbizu Lisandro(VCAP), Queirolo Juan Manuel (Cap), Sainas Gianfranco, Ferrentino Fabrizio, Pinna Claudio, Sandretto Daniele, Fratalocchi Daniele, Di Pietro Alfredo, Masetti Bruno, Geraci Luigi Marcatori: p.t.  10â Bestetti Luca m. (5-0); 20 Cerutti Michele cp (8-0) 39â Di Pietro Alfredo m. (8 â 5); 39â Arbizu Lisandro tr. (8 â 7); Marcatori: s.t. 44â Tolotti Andrea cp (11-8);47â Arbizu Lisandro cp. (11â 10);53â Bestetti Luca m. (16 â 10); 77â Ferrentino Fabrizio m. (16 â15) Garau Marcello tr. (16 â 17)   Arbitro: Sgardiolo.   G.d.l. : Rebuschi, Poggipolidi noTE: Cartellini 20âpt. giallo (Pinna, A.S. Amatori Rugby Capoterra)  Punti conquistati in classifica: ASR Milano 1; A.S. Amatori Rugby Capoterra  4 NOVACO RUGBY ALGHERO - UNIONE R. CAPITOLINA (a seguire) Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Egor 2012 sempre più vicino

