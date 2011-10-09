(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, TABELLINI SECONDA GIORNATA
di Redazione
09/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011 SERIE A. TABELLINI SECONDA GIORNATA I TABELLINI LIVORNO RUGBY vs BANCA FARNESE LYONS PIACENZA 9-44 (9-22) Livorno: Esposito; Bellini F., Neri, Rea (24' st Buonamano), Citi; Milianti (15' st Gambini), Brancoli A. (32' st Spolverini); Musto, Montagnani, Bellini M.; Favati (21' st Pracchia), Cortesi (cap.); Goti (36' st Zaccuri), Artal, Orabona (9' st Lazar). All. SaccÃ D.. Banca Farnese Lyons Piacenza: Rossi M. (cap.) (25' st Cammi); Buondonno, Casalini (18' st Gaudenzi), Chiozza (1' st Mortali), Barani; Haimona, Alfonsi; Fornari (25' st Cammi), Barroni (11' st Petrusic), Bance; Baracchi (35' st Soffientini), Dadati; Paoletti, Wahabi, Camero (28' st Schiavi). All.: Bassi. Marcatori: p.t. 2' cp. Haimona (0-3); 6â cp. Brancoli A. (3-3); 9' m. Casalini (3-8); 17' cp Brancoli A. (6-8); 20' m. Paoletti tr. Haimona (6-15); 26' cp Brancoli A. (9-15); 31' m. Barani tr. Haimona (9-22); s.t. 3' m. Buondonno (9-27); 13' m. Rossi tr. Haimona (9-34), 30' m. Bance tr. Haimona (9-41), 42' cp Haimona. Arbitro: Masini di Roma. Cartellini: giallo per Barani (Lyons Piacenza) al 23' st. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Farnese Lyons Piacenza 5. UDINE RUGBY F.C. ASD - M-THREE AMAT. R. SAN DONA 19 â 17 (09-17) Udine RFC: Lentini, Picogna, Marconato, Calcagno, Venturato, Bombonati(20^st Godina), Gobbo, Ursache, Du Plessis , Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra(27^st Taddio), Fagnani(24^st. Girelli), Copetti. Allenatore: Dalla Nora AMATORI RUGBY S.DONAâ: Secco, Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta, Mucelli (11^st Rorato), Pelepele, Pilla (18^st. Zanini), Di Maggio, Montani (5^st Venturato), Minello, Zamparo, Zecchini, Previati (25^st.Filippetto). Allenatore: Wright Marcatori:2^CP Bombonati (3-0), 9^CP Mucelli, (3-3), 10^CP Bombonati (6-3), 15^Meta Secco, tr Mucelli (6-10), 27^ Meta Pilla tr, Mucelli (6-17) Secondo tempo: 4^ CP Bombonati (9-17), 10^CP Bombonati (12-17), 11^ Meta Venturato TR Bombonati (19-17). Arbitro: Blessano (TV). Note: MED ITALIA PRO RECCO - RUGBY BANCO BRESCIA 23-16 (17-09). PRO RECCO: Zanzotto, Becerra, Tassara (28' St. Bisso), Breda, Del Ry, Agniel, Villagra, Salsi, Orlandi, Giorgi (17' st Tonini), Bonfrate, Vallarino (25' st Metaliaj), Borboni, Noto (11' st Hobbs), Sciacchitano (3' St. Casareto) A disp: Casareto, Hobbs, Metaliaj, Tonini, Gregorio, Bisso, Bertagnon, Galli All. Ceppolino BRESCIA: Masgoutierre (39' St. Secchi Villa G.), Locatelli, Gabba, Squizzato, Secchi Villa L., Jericevich, Bosio (20' st Prezioso), Scotuzzi, Rizzotto, Romano, Pedrazzani (25' St. Miglietti), Cuello (25' st Pola), Trevisani, Azzini (25' St. Cairo), Cherubini A disp: Damasco, Cairo, Anselmi, Miglietti, Pola, Secchi Villa G., Bonari, Prezioso All. Molinari Marcatori: pt: 2' cp Jericevich (0-3), 4' cp Agniel (3-3), 14' meta Becerra (8-3), 19' cp Agniel (11-3), 25' cp Jericevich (11-6), 28' cp Agniel (14-6), 31' cp Jericevich (14-9), 39' drop Agniel (17-9). St: 10' cp Agniel (20-9), 20' cp Agniel (23-9), 23' meta Prezioso, tr. Jericevich (23-16). Arbitro: Belvedere di Roma FIRENZE RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO 32-07 (22-00) Firenze: Passaleva, Bastiani, Randelli (21' s.t. Genua), Menon, Cammins, Billot, Morace (21' s.t. Difrancescantonio), Parri (27' s.t. Nuti), Santi (27' s.t. Fortunati Rossi), Ippolito, Vella, Soldi (27' s.t. Leoni), Bianco (21' s.t. Lunardi), Ferraro (40' s.t. Fanelli), Cagna. A disp.: Chiostrini All.: Ghelardi - Sordini Grande Milano Rugby: Lenzi (25' s.t. D'Amico), Rossi, ViganÃ² D., Garcia (18' s.t. Kaspareck), Vicinanza, Boshoff, Celoni (21' p.t. Mastroserio), Dell'Acqua (7' s.t. Valtorta), Monetti, ViganÃ² E. (1' s.t. Cancro), Iacotti, Morabito, Romascu (35' s.t. Dozio), Porreca (25' s.t. Baraggia), Ponti (7' s.t. Puddu). All.: Bertoncini Arbitro: Boaretto (Rovigo) G.d.L. Laurenti e Rebuschi Marcatori: p.t.: 10' mt Soldi (5-0); 14' cp Cummins (8-0); 25' mt Santi tr Cummins (15-0); 33' mt Bastiani tr Cummins (22-0); s.t.: 17' mt Ferraro (27-0); 25' mt Cagna (32-0); 35' mt Rossi tr Boshoff (32-7). Note: 33' s.t. c. giallo Lunardi Spettatori 500 FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 33-52 cus Verona : Pizzardo, Del Bubba, Martinucci (37â Corso), Michelini E, Lindaver (55â Federzoni), Bellini (23â Favaretto), Mariani, Paghera (55â Zani), Pauletti (60â Zardin), Braghi, Olivieri (55â Bergamin), Filippini, Martini Barzolai, Neethling (70â Monteanu), Mattei (41â Michelini A.). Allenatore: Danilo Beretta. Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete, Esposito, Gazzola, Campagnaro, Sarto, Della Rossa, Padovani (52â Marinaro), Marazzi, Conforti, Salvetti, Riedo (60â Bellucci), Mhadhbi, Iovenitti (58â Drissi), Conti, Zanusso (55â Moriconi). A disposizione: Dionisi, Zdrilich, Fontanesi, Bettin. Allenatore: De Carli. Marcatori: 12â Paghera, tr. Michelini E (7-0), m. Conti tr. Della Rossa (7-7), 16â m. Filippini tr. Michelini E. (14-7), 23â m. tecnica tr. Michelini E (21-7), 33â m. Odiete tr. Della Rossa (21-14), 36â m. Drissi tr. Della Rossa (21-21), 40â p. Della Rossa (21-24), 44â m. Campagnaro tr. Della Rossa (21-31), 46â m. Sarto tr. Della Rossa (21-38), 52â m. Pauletti (26-38), 64â m. Campagnaro tr. Della Rossa (26-45), 78â m. Bergamin tr. Michelini E. (33-45), 80â m. Marinato tr. Della Rossa (33-52). Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: giornata soleggiata, spettatori 400. Cartellini gialli: 8â Sarto, 40â Mariani, 75â Esposito. Cartellino rosso: 75â Del Bubba; Beretta. Calci: Verona (Michelini tr. 4/5), Accademia (Della Rossa tr. 7/7 p. 1/1). Primo tempo: 21-24. Punti in classifica: Verona 1 Accademia 5. Man of the match: Campagnaro. DONELLI MODENA RUGBY VS FIAMME ORO ROMA 19â31 (12-8) Donelli Modena Rugby: Faraone; Gibellini (13âst Daniele Gatti); Cafaro (13âst Russo); Montalto; Minari (33âst Giberti); Venturelli (33âst Trentini); Gerini; Stead (cap); Rovina; Naude; Costantini (13âst Lanzoni); Fenner; Galante (v. cap.); Frangulea; Assandri. All. Shaun huygen Fiamme Oro Roma: Mariani; Rosa, Sapuppo; Forcucci (27âst Frezza); De Gaspari; Benetti; Martinelli; Vebrani (40âst Di Stefano); Maestri (36âpt Vicere); Zitelli (27âst Massaro); Santelli; Cerasoli; Cerqua; Moscarda; Cocivera (30âst Pettinari). All. Valsecchi Marcatori: p.t. 6â cp Fenner (3-0); 12â cp Fenner (6-0); 18â cp Fenner (9-0); 23â cp Benetti (9-3); 28â cp Fenner (12-3); 38â meta De Gasoeri nt (12-8); s.t 6â cp Benetti (12-11); 14â cp Benetti (12-14); 25â meta Fenner tr. Fenner (19-14); 27â meta Vebrani tr. Benetti (19-21); 36â cp. Benetti (19-24); 40â meta Mariani tr. Benetti (19-31) Arbitro: Castagnoli di Livorno Cartellini: 4âpt Martinelli, 14âpt Rosa, 25âst Cocivera, 41âst Di Stefano (Fiamme Oro) Â girone 2 Stadio âSanta Maria Gorettiâ â Catania Amatori Catania - Capitolina Rugby 13-18 (13-13) Amatori Catania:Camino;Strazzeri;Di Paola;Forte;Borina (cap);Gorgone;Grasso(8Â° st.Parisi),Palmieri(cap),Vasta,Garozzo,Minoldi,Grimaldi(8Â°st.Ferrara),Leonardi, Delfino(29Â° st. Vinti),Guglielmino(1Â° st Venturino) A disposizione:Venturino,Vinti,Ferrara,Dupplicato,Parisi,Gravagna,Moncada All.Puglisi Giuseppe Capitolina Rugby: Murer(39Â°st Scaramuzzino).,Burotti(4Â° st Tonnicchia),Molaioli,Scalzo G.,Rebecchini,Diana,Vannini,Bitetti,De Michelis(cap),Gentili,Manozzi(7Â° st. Menichella) ,Scoccini,RodÃ (13Â° Pelosi),Polioni(33Â° Actis),Scalzo L.(7Â°st. Bernasconi) Adisposizione:Pelosi,Mattei,Bernasconi,Menichella,Actis,Scaramuzzino,Tonnicchia,Rebecchini All. Cococcetta Andrea Marcatori: 2Â° c.p Borina (3-0);7Â° c.p Diana (3-3);20Â° c.p Diana (3-6);29Â° meta Minoldi tr. Borina(10-6);34Â° meta Burotti tr. Diana (10-13);38Â° c.p Borina (13-13);20Â° st. meta Scalzo (13-18) Arbitro:Bono (Brescia) Ammoniti: 19Â° st. Venturino Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 1- Capitolina Rugby 4 Realizzazioni Borina 3/4 Diana 3/5 Â NOVACO RUGBY ALGHERO - GLADIATORI SANNITI 29 â 06 (12-03) Alghero: Daga; Palombo (65 Peana A.), Ricci (70 Solinas), Franchn, Lorenzini (76 Peana F.); Anversa, Apikotoa; Toniolo, Giacci (29 Roldan), Pagani; Paco, Caldon; Lynch (71 Cocchiaro), Spirito, sonetti (59 Capponi). All. Sotgiu e Roldan. Sanniti: Santillo (45 De Masi), Velotti, campa, Ciarla, carone, Canna, Botticella, Fragnito A., Verdicchio (57 Romano), Passariello, Valente, Zizza, Tenga, Bosco, racioppi (60 Noa). All. Ascantini. Marcatori: 8 cp Anversa; 10 cp Canna; 17 cp Anversa; 26 cp Anversa; 40 cp Anversa, IIÂ° Tempo: 42 cp Anversa; 54 cp Canna; 58 Mt Anversa tr Anversa; 81 Mt Solinas tr Anversa. Arbitro: Sironi di Colleferro. Note: Cartellini gialli al 55 per Toniolo; al 79 per Capponi. Â RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMAT. R. CAPOTERRA 13-17 (03-07) Valpolicella: Tripodi (30â secondo tempo Momi), Zampini, Ferrari (20â secondo tempo Savoia), Filippini, Bianchi (30â primo tempo Nicolis), Cimardi, Burati, AbouarrouchÃ¨, Fraccaroli (15â secondo tempo Musso), Massalongo, Ghizzi, Spadaro, Tampelin, Saccomani, Pacchera. Allenatore: Zanella AMATORI CAPOTERRA: Coetzee, Masetti, Ciprietti, Fratalocchi, Sandretto, Pinna C., Pinna A., Ferrentino, Queirolo, Arbizu, Bousmina, Khan, Koko, Baire, Garau, Geraci, Di Pietro, Busser, Sainas, Meloni, Pedricelli, Ambus, Pirastu. Allenatore: Khan Marcatori: 13 cp Pacchera; 25 Mt Garau tr Khan; IIÂ° Tempo: 50 Mt Garau tr Khan; 60 cp Khan; 75 Mt Spadaio; 78 Mt Musso. Arbitro: Rizzo di Milano. Note: ZHERMACK BADIA POLESINE - PADANA PAESE 32-25 (17-10) Zhermack Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Avanzi, Fratini, Baracco, Teodorini, Daher Comoglio, Anouer, De Gaspari (St 1' Munerato), Brizzante, Michelotto (St 1' Brancalion), Guglielmo (St 1' Bonini, 27' Guglielmo), Colombo (St 1' Fanchin). All Stefano Bordon Padana Paese: Furlan, Sattin (St 1' Lunanova), Ceselin (St 18' Bavaresco), Barzan, Gemin, Lorenzetto, Memo (St 7' Bergamo), Cadorin (Pt 15' Fornarolo), Tamas, Gigliodoro, Signori, Secolo, Berissa (St 18' Zanatta), Kudin (St 6' Menelle), Buosi (St 6' Deoni). All Giovanni Zaffalon Marcatori: 3' m Rosi - tf Fratini (7-0); 9' m Cadorin - Barzan (7-7); 19' cp Barzan (7-10); 28' m Tinazzo (12-10); 37 m Rosi (17-10). St: 3' m Teodorini - tf Fratini (24-10); 11' m Signori (24-15); 21' cp Fratini (27-15); 24' cp Barzan (27-18); 29' m Furlan - tf Barzan (27-25); 35' m Brizzante (32-25) Arbitro: Andrea Spadoni di Padova Note: GdL Nicola Franzoi di Mirano e Ferdinando Cusano di Vicenza. Cartellino giallo: Pt 21' Guglielmo AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - RUBANO RUGBY 17 â 14 (00-06) Avezzano: Sisso, Falcone, Sorge, Babbo Mau. (17 Mari), Guanciale (48 Taccone), Pallotta, Fidanza (50 Porretta), Angeloni, Rodorigo, Passalacqua, CalÃ¬ (70 Cofini A.), Mancinelli, Bocchini, Cofini S. (70 Burca), Babbo Mar. (50 Comperti). Allenatore: Alberto Santucci Roccia Rubano: Menniti-Ippolito, Belluco, Ercolino, Gaffo, Borgato (50 Casotto), Politeo (41 Borsetto), Ragazzi (41 Babetto), Zampiron, Ricardi (41 Artuso), Palandrani, Mainardi, Rocchio (55 Baraldo), Matteralia, Marchetto (65 Bortoletti) , Varroto, Allenatore: Giuseppe Artuso. Marcatori: I Tempo: 25' c.p. Menniti (0-3); 38 c.p.Menniti (0-6). II Tempo: 42' meta Belluco nt (0-11); 46' meta Babbo Mario tr Pallotta (7-11); 52' meta Sisso n.t. (12-11); 56' c.p. Menniti (12-14), 63 meta Taccone (17-14). Arbitro: Colantoni di Roma. Note: Cartellino giallo al 72 per Sorge.Spettatori: 500 circa. Man of the match: Luigi Porretta ASD RUGBY MILANO - ROMAGNA R.F.C. 10 â 22 (10-3) Rugby Milano: 15.Tolotti 14.Bestetti 13.Cerutti 12.Ragusi 11.Molinaro 10.Thompson 9.Tanca 8.Cipolla 7.Cortinovis 6.Ferrari 5.Lacatus (dal 6Âº s.t. Carafa) 4.Barana (dal 35Âº s.t. Savino) 3.Piciaccia (dal 11Âº s.t. Miele) 2.Corbetta 1.Camellitti (dal 11Âº s.t. Piatti). Romagna RFC: 15.Amato 14.Donati 13.Luci 12.Cuccari (dal 28Âº p.t. Pasqualini) 11.Gai (dal 35Âº s.t. Galasso) 10.Gragnanin (dal 34Âº s.t. Matracci) 9.Soldati 8.Fantini - CAP 7.Pias 17.Magnani 5.Colavecchia (dal 1Âº s.t. Marioli) 4.De Gennaro 3.Cossu S. (dal 35Âº s.t. Ambrosino)2.Cossu E. (dal 25Âº s.t. Molino) 1.Hall (dal 35Âº s.t. Maccan). Marcature: p.t. 18Âº meta Lacatus, nt Thompson (5-0), 27Âº meta Bestetti, nt Thompson (10-0), 32Âº cp Soldati (10-3). s.t. 3Âº meta Fantini, t Soldati (10-10), 24Â° s.t. meta De Gennaro, nt Soldati (10-15), 27Â° s.t. meta Donati, t Soldati (10-22) Arbitro: Smeraldi DI Torino. G.d.l. : Ciccarelli, Secci Note: Cartellini 20âpt. giallo (Molinaro ASR Milano) Punti conquistati in classifica: ASR Milano 0; Romagna R.F.C 4 Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
