(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, TABELLINI SECONDA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011  SERIE A. TABELLINI SECONDA GIORNATA I TABELLINI LIVORNO RUGBY vs BANCA FARNESE LYONS PIACENZA 9-44 (9-22) Livorno: Esposito; Bellini F., Neri, Rea (24' st Buonamano), Citi; Milianti (15' st Gambini), Brancoli A. (32' st Spolverini); Musto, Montagnani, Bellini M.; Favati (21' st Pracchia), Cortesi (cap.); Goti (36' st Zaccuri), Artal, Orabona (9' st Lazar). All. SaccÃ  D.. Banca Farnese Lyons Piacenza: Rossi M. (cap.) (25' st Cammi); Buondonno, Casalini (18' st Gaudenzi), Chiozza (1' st Mortali), Barani; Haimona, Alfonsi; Fornari (25' st Cammi), Barroni (11' st Petrusic), Bance; Baracchi (35' st Soffientini), Dadati; Paoletti, Wahabi, Camero (28' st Schiavi). All.: Bassi. Marcatori: p.t. 2' cp. Haimona (0-3); 6â cp. Brancoli A. (3-3); 9' m. Casalini (3-8); 17' cp Brancoli A. (6-8); 20' m. Paoletti tr. Haimona (6-15); 26' cp Brancoli A. (9-15); 31' m. Barani tr. Haimona (9-22); s.t. 3' m. Buondonno (9-27); 13' m. Rossi tr. Haimona (9-34), 30' m. Bance tr. Haimona (9-41), 42' cp Haimona.  Arbitro: Masini di Roma. Cartellini: giallo per Barani (Lyons Piacenza) al 23' st. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; Farnese Lyons Piacenza 5. UDINE RUGBY F.C. ASD - M-THREE AMAT. R. SAN DONA  19 â 17  (09-17) Udine RFC:  Lentini, Picogna, Marconato, Calcagno, Venturato, Bombonati(20^st Godina), Gobbo, Ursache, Du Plessis , Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra(27^st Taddio), Fagnani(24^st. Girelli), Copetti.    Allenatore: Dalla Nora   AMATORI RUGBY S.DONAâ:    Secco, Bressan, Brussolo, Iovu, Damo, Dotta, Mucelli (11^st Rorato), Pelepele, Pilla (18^st. Zanini), Di Maggio, Montani (5^st Venturato), Minello, Zamparo, Zecchini, Previati (25^st.Filippetto).    Allenatore: Wright   Marcatori:2^CP Bombonati (3-0), 9^CP Mucelli, (3-3), 10^CP Bombonati (6-3), 15^Meta Secco, tr Mucelli (6-10), 27^ Meta Pilla tr, Mucelli (6-17) Secondo tempo: 4^ CP Bombonati (9-17), 10^CP Bombonati (12-17), 11^ Meta Venturato TR Bombonati (19-17). Arbitro: Blessano (TV). Note:   MED ITALIA PRO RECCO - RUGBY BANCO BRESCIA 23-16  (17-09). PRO RECCO: Zanzotto, Becerra, Tassara (28' St. Bisso), Breda, Del Ry, Agniel, Villagra, Salsi, Orlandi, Giorgi (17' st Tonini), Bonfrate, Vallarino (25' st Metaliaj), Borboni, Noto (11' st Hobbs), Sciacchitano (3' St. Casareto) A disp: Casareto, Hobbs, Metaliaj, Tonini, Gregorio, Bisso, Bertagnon, Galli All. Ceppolino BRESCIA: Masgoutierre (39' St. Secchi Villa G.), Locatelli, Gabba, Squizzato, Secchi Villa L., Jericevich, Bosio (20' st Prezioso), Scotuzzi, Rizzotto, Romano, Pedrazzani (25' St. Miglietti), Cuello (25' st Pola), Trevisani, Azzini (25' St. Cairo), Cherubini A disp: Damasco, Cairo, Anselmi, Miglietti, Pola, Secchi Villa G., Bonari, Prezioso All. Molinari Marcatori:   pt: 2' cp Jericevich (0-3), 4' cp Agniel (3-3), 14' meta Becerra (8-3), 19' cp Agniel (11-3), 25' cp Jericevich (11-6), 28' cp Agniel (14-6), 31' cp Jericevich (14-9), 39' drop Agniel (17-9).  St: 10' cp Agniel (20-9), 20' cp Agniel (23-9), 23' meta Prezioso, tr. Jericevich (23-16). Arbitro: Belvedere di Roma  FIRENZE RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO   32-07  (22-00) Firenze: Passaleva, Bastiani, Randelli (21' s.t. Genua), Menon, Cammins, Billot, Morace (21' s.t. Difrancescantonio), Parri (27' s.t. Nuti), Santi (27' s.t. Fortunati Rossi), Ippolito, Vella, Soldi (27' s.t. Leoni), Bianco (21' s.t. Lunardi), Ferraro (40' s.t. Fanelli), Cagna. A disp.: Chiostrini All.: Ghelardi - Sordini Grande Milano Rugby: Lenzi (25' s.t. D'Amico), Rossi, ViganÃ² D., Garcia (18' s.t. Kaspareck), Vicinanza, Boshoff, Celoni (21' p.t. Mastroserio), Dell'Acqua (7' s.t. Valtorta), Monetti, ViganÃ² E. (1' s.t. Cancro), Iacotti, Morabito, Romascu (35' s.t. Dozio), Porreca (25' s.t. Baraggia), Ponti (7' s.t. Puddu). All.: Bertoncini Arbitro: Boaretto (Rovigo) G.d.L. Laurenti e Rebuschi Marcatori: p.t.: 10' mt Soldi (5-0); 14' cp Cummins (8-0); 25' mt Santi tr Cummins (15-0); 33' mt Bastiani tr Cummins (22-0); s.t.: 17' mt Ferraro (27-0); 25' mt Cagna (32-0); 35' mt Rossi tr Boshoff (32-7). Note: 33' s.t. c. giallo Lunardi Spettatori 500 FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 33-52 cus Verona : Pizzardo, Del Bubba, Martinucci (37â Corso), Michelini E, Lindaver (55â Federzoni), Bellini (23â Favaretto), Mariani, Paghera (55â Zani), Pauletti (60â Zardin), Braghi, Olivieri (55â Bergamin), Filippini, Martini Barzolai, Neethling (70â Monteanu), Mattei (41â Michelini A.). Allenatore: Danilo Beretta. Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete, Esposito, Gazzola, Campagnaro, Sarto, Della Rossa, Padovani (52â Marinaro), Marazzi, Conforti, Salvetti, Riedo (60â Bellucci), Mhadhbi, Iovenitti (58â Drissi), Conti, Zanusso (55â Moriconi). A disposizione: Dionisi, Zdrilich, Fontanesi, Bettin. Allenatore: De Carli. Marcatori: 12â Paghera, tr. Michelini E (7-0), m. Conti tr. Della Rossa (7-7), 16â m. Filippini tr. Michelini E. (14-7), 23â m. tecnica tr. Michelini E (21-7), 33â m. Odiete tr. Della Rossa (21-14), 36â m. Drissi tr. Della Rossa (21-21), 40â p. Della Rossa (21-24), 44â m. Campagnaro tr. Della Rossa (21-31), 46â m. Sarto tr. Della Rossa (21-38), 52â m. Pauletti (26-38), 64â m. Campagnaro tr. Della Rossa (26-45), 78â m. Bergamin tr. Michelini E. (33-45), 80â m. Marinato tr. Della Rossa (33-52). Arbitro: Traversi di Rovigo. Note: giornata soleggiata, spettatori 400. Cartellini gialli: 8â Sarto, 40â Mariani, 75â Esposito. Cartellino rosso: 75â Del Bubba; Beretta. Calci: Verona (Michelini tr. 4/5), Accademia (Della Rossa tr. 7/7 p. 1/1). Primo tempo: 21-24. Punti in classifica: Verona 1 Accademia 5. Man of the match: Campagnaro.   DONELLI MODENA RUGBY VS FIAMME ORO ROMA  19â31 (12-8)   Donelli Modena Rugby: Faraone; Gibellini (13âst Daniele Gatti); Cafaro (13âst Russo); Montalto; Minari (33âst Giberti); Venturelli (33âst Trentini); Gerini; Stead (cap);  Rovina; Naude; Costantini (13âst Lanzoni); Fenner; Galante (v. cap.); Frangulea; Assandri. All. Shaun huygen   Fiamme Oro Roma: Mariani; Rosa, Sapuppo; Forcucci (27âst Frezza); De Gaspari; Benetti; Martinelli; Vebrani (40âst Di Stefano); Maestri (36âpt  Vicere); Zitelli (27âst Massaro); Santelli; Cerasoli; Cerqua; Moscarda; Cocivera (30âst Pettinari). All. Valsecchi    Marcatori: p.t. 6â cp Fenner (3-0); 12â cp Fenner (6-0); 18â cp Fenner (9-0); 23â cp Benetti (9-3); 28â cp Fenner (12-3); 38â meta De Gasoeri nt (12-8); s.t 6â cp Benetti (12-11); 14â cp Benetti (12-14); 25â meta Fenner tr. Fenner (19-14); 27â meta Vebrani tr. Benetti (19-21); 36â cp. Benetti (19-24); 40â meta Mariani tr. Benetti (19-31) Arbitro: Castagnoli di Livorno Cartellini: 4âpt Martinelli, 14âpt Rosa, 25âst Cocivera, 41âst Di Stefano (Fiamme Oro) Â  girone 2 Stadio âSanta Maria Gorettiâ â Catania Amatori Catania  - Capitolina Rugby 13-18 (13-13) Amatori Catania:Camino;Strazzeri;Di Paola;Forte;Borina (cap);Gorgone;Grasso(8Â° st.Parisi),Palmieri(cap),Vasta,Garozzo,Minoldi,Grimaldi(8Â°st.Ferrara),Leonardi, Delfino(29Â° st. Vinti),Guglielmino(1Â° st Venturino) A disposizione:Venturino,Vinti,Ferrara,Dupplicato,Parisi,Gravagna,Moncada  All.Puglisi Giuseppe Capitolina Rugby: Murer(39Â°st Scaramuzzino).,Burotti(4Â° st Tonnicchia),Molaioli,Scalzo G.,Rebecchini,Diana,Vannini,Bitetti,De Michelis(cap),Gentili,Manozzi(7Â° st. Menichella) ,Scoccini,RodÃ (13Â° Pelosi),Polioni(33Â° Actis),Scalzo L.(7Â°st. Bernasconi) Adisposizione:Pelosi,Mattei,Bernasconi,Menichella,Actis,Scaramuzzino,Tonnicchia,Rebecchini All. Cococcetta Andrea Marcatori: 2Â° c.p Borina (3-0);7Â° c.p Diana (3-3);20Â° c.p Diana (3-6);29Â° meta Minoldi tr. Borina(10-6);34Â° meta Burotti  tr. Diana (10-13);38Â° c.p Borina (13-13);20Â° st. meta Scalzo (13-18) Arbitro:Bono (Brescia) Ammoniti: 19Â° st. Venturino Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 1- Capitolina Rugby 4 Realizzazioni Borina 3/4   Diana 3/5 Â  NOVACO RUGBY ALGHERO - GLADIATORI SANNITI  29 â 06  (12-03) Alghero: Daga; Palombo (65 Peana A.), Ricci (70 Solinas), Franchn, Lorenzini (76 Peana F.); Anversa, Apikotoa; Toniolo, Giacci (29 Roldan), Pagani; Paco, Caldon; Lynch (71 Cocchiaro), Spirito, sonetti (59 Capponi). All. Sotgiu e Roldan. Sanniti: Santillo (45 De Masi), Velotti, campa, Ciarla, carone, Canna, Botticella, Fragnito A., Verdicchio (57 Romano), Passariello, Valente, Zizza, Tenga, Bosco, racioppi (60 Noa). All. Ascantini. Marcatori: 8 cp Anversa;  10 cp Canna; 17 cp Anversa; 26 cp Anversa; 40 cp Anversa,  IIÂ° Tempo:  42 cp Anversa;  54 cp Canna; 58 Mt Anversa tr Anversa; 81 Mt Solinas tr Anversa. Arbitro: Sironi di Colleferro. Note: Cartellini gialli al 55 per Toniolo; al 79 per Capponi. Â  RUGBY CLUB VALPOLICELLA - AMAT. R. CAPOTERRA  13-17  (03-07) Valpolicella:   Tripodi (30â secondo tempo Momi), Zampini, Ferrari (20â secondo tempo Savoia), Filippini, Bianchi (30â primo tempo Nicolis), Cimardi, Burati, AbouarrouchÃ¨, Fraccaroli (15â secondo tempo Musso), Massalongo, Ghizzi, Spadaro, Tampelin, Saccomani, Pacchera. Allenatore: Zanella AMATORI CAPOTERRA: Coetzee, Masetti, Ciprietti, Fratalocchi, Sandretto, Pinna C., Pinna A., Ferrentino, Queirolo, Arbizu, Bousmina, Khan, Koko, Baire, Garau, Geraci, Di Pietro, Busser, Sainas, Meloni, Pedricelli, Ambus, Pirastu.  Allenatore:  Khan Marcatori: 13 cp Pacchera;  25 Mt Garau tr Khan; IIÂ° Tempo: 50 Mt Garau tr Khan;  60 cp Khan;  75 Mt Spadaio;  78 Mt Musso. Arbitro: Rizzo di Milano. Note:   ZHERMACK BADIA POLESINE - PADANA PAESE 32-25 (17-10) Zhermack Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Avanzi, Fratini, Baracco, Teodorini, Daher Comoglio, Anouer, De Gaspari (St 1'  Munerato), Brizzante, Michelotto (St 1' Brancalion), Guglielmo (St 1' Bonini, 27' Guglielmo), Colombo (St 1' Fanchin). All Stefano Bordon Padana Paese: Furlan, Sattin (St 1' Lunanova), Ceselin (St 18' Bavaresco), Barzan, Gemin, Lorenzetto, Memo (St 7' Bergamo), Cadorin (Pt 15' Fornarolo), Tamas, Gigliodoro, Signori, Secolo, Berissa (St 18'  Zanatta), Kudin (St 6' Menelle), Buosi (St 6' Deoni). All Giovanni Zaffalon Marcatori: 3' m Rosi - tf Fratini (7-0); 9' m Cadorin - Barzan (7-7); 19' cp Barzan (7-10); 28' m Tinazzo (12-10); 37 m Rosi (17-10). St: 3' m Teodorini - tf Fratini (24-10); 11' m Signori (24-15); 21' cp Fratini (27-15); 24' cp Barzan (27-18); 29' m Furlan - tf Barzan (27-25); 35' m Brizzante (32-25) Arbitro: Andrea Spadoni di Padova Note: GdL Nicola Franzoi di Mirano e Ferdinando Cusano di Vicenza. Cartellino giallo: Pt 21' Guglielmo AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - RUBANO RUGBY 17 â 14  (00-06)   Avezzano: Sisso, Falcone, Sorge, Babbo Mau. (17 Mari), Guanciale (48  Taccone), Pallotta, Fidanza (50 Porretta), Angeloni, Rodorigo,  Passalacqua, CalÃ¬ (70 Cofini A.), Mancinelli, Bocchini, Cofini S.   (70 Burca), Babbo Mar. (50 Comperti). Allenatore: Alberto Santucci Roccia Rubano: Menniti-Ippolito, Belluco, Ercolino, Gaffo, Borgato  (50 Casotto), Politeo (41 Borsetto), Ragazzi (41 Babetto), Zampiron, Ricardi (41 Artuso), Palandrani, Mainardi, Rocchio (55 Baraldo), Matteralia, Marchetto (65 Bortoletti) , Varroto,  Allenatore: Giuseppe Artuso. Marcatori: I Tempo: 25' c.p. Menniti (0-3); 38 c.p.Menniti (0-6).  II Tempo: 42' meta Belluco nt (0-11); 46' meta Babbo Mario tr Pallotta  (7-11); 52' meta Sisso n.t. (12-11); 56' c.p. Menniti (12-14), 63 meta Taccone (17-14). Arbitro: Colantoni di Roma. Note: Cartellino giallo al 72 per Sorge.Spettatori: 500 circa. Man of the match: Luigi Porretta   ASD RUGBY MILANO - ROMAGNA R.F.C.  10 â 22  (10-3) Rugby Milano: 15.Tolotti 14.Bestetti 13.Cerutti 12.Ragusi 11.Molinaro 10.Thompson 9.Tanca 8.Cipolla 7.Cortinovis 6.Ferrari 5.Lacatus (dal 6Âº s.t. Carafa) 4.Barana (dal 35Âº s.t. Savino) 3.Piciaccia (dal 11Âº s.t. Miele) 2.Corbetta 1.Camellitti (dal 11Âº s.t. Piatti).  Romagna RFC: 15.Amato 14.Donati 13.Luci 12.Cuccari (dal 28Âº p.t. Pasqualini) 11.Gai (dal 35Âº s.t. Galasso) 10.Gragnanin (dal 34Âº s.t. Matracci) 9.Soldati 8.Fantini - CAP 7.Pias 17.Magnani 5.Colavecchia (dal 1Âº s.t. Marioli) 4.De Gennaro 3.Cossu S. (dal 35Âº s.t. Ambrosino)2.Cossu E. (dal 25Âº s.t. Molino) 1.Hall (dal 35Âº s.t. Maccan). Marcature: p.t. 18Âº meta Lacatus, nt Thompson (5-0), 27Âº meta Bestetti, nt Thompson (10-0), 32Âº cp Soldati (10-3). s.t. 3Âº meta Fantini, t Soldati (10-10), 24Â° s.t. meta De Gennaro, nt Soldati (10-15), 27Â° s.t. meta Donati, t Soldati (10-22) Arbitro: Smeraldi DI Torino. G.d.l. : Ciccarelli, Secci Note: Cartellini 20âpt. giallo (Molinaro ASR Milano) Punti conquistati in classifica: ASR Milano 0; Romagna R.F.C  4    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
