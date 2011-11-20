(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI SETTIMA GIORNATA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 NOVEMBRE 2011 SERIE A. TABELLINI SETTIMA GIORNATA Â TABELLINI LYONS PIACENZA V M-THREE SAN DONÃ 18-15 (12-07) Lyons Piacenza: Rossi Montanari ( 60 Chiozza), Mortali, Barani, Buondonno, Haimona, Alfonsi, Barroni, Fornari (65 Bance), Benelli, Petrusic (70 Dadati), Baracchi (67 Soffientini), Paoletti, Wahabi (54 Parmigiani), Ferri. All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Rugby S.DonÃ : Secco, Florian, Zanette, Iovu, Damo, Brussolo, Rorato (54 Bacchin G), Pelepele, Bocchi (48 Zanet)(54 Bacchin E), Di Maggio, Minello, Montani, Filippetto (60 Previati), Vian (60 Sturz), Cendron (60 Zamparo). All. Wright Jason Marcature: Io Tempo: 10Â° C.P. 10 Haimona, 20Â° C.P. 10 Haimona, 27Â° C.P. 10 Haimona, 33Â° meta 2 Vian trasformazione 10 Brussolo, 38Â° C.P. 10 Haimona, IIo Tempo: 22Â° Meta 11 Damo, 25Â° C.P. 10 Haimona, 39Â° C.P. 20 Bacchin E, 44Â° C.P. 10 Haimona. Arbitro: Sig. PennÃ¨ da Milano Note: UDINE RUGBY FC vs PRO RECCO RUGBY 22 â23 (15-8) Udine: Marconato, Venturato, Mc Ivor, Lo Schiavo, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Calcagno Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani (58 Girelli), Taddio (41 Copetti) Allenatore: Dalla Nora Pro Recco Rugby: Del Ry, Becerra, Bisso, Tassara, Ansaldi, Agniel, Villagra, Salsi, Giorgi (41 Hobbs), Lopez, Bonfrate, Metaliaj, Sciacchitano, Noto, Casareto (68 Vallarino). Allenatore:Villagra Marcatori: 9^ CP Bombonati (3-0), 10^ CP Agniel (3-3), 21^ Meta Taddio Tr Bombonati (10-3), 26^Meta Casareto (10-8), 31^ Meta Picogna (15-8) Secondo tempo: Meta Hobbs Tr Agniel (15-15), 16^ CP Agniel (15-18), 26^ Meta Venturato Tr Bombonati (22-18), 42^ Meta Bisso (22-23). Arbitro: Damasco (NA) Note: Cartellini Gialli: 26^ Metaliaj ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v RUGBY BRESCIA 55-19 (24-12) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete (26â st. Guarducci); Esposito (cap), Campagnaro, Boni, Benvenuti G. (9â st. Sarto); Della Rossa, Padovani (21â st. Marinaro); Zdrilich (26â st. Dionisi), Nostran, Mhadhbi (36â st. Scarsini); Bellucci (20' pt. Riedo), Berton; Scarsini (1â st. Biancotti), Conti (28â st. Manghi), Zanusso (28â st. Giannelli). All. De Carli Rugby Brescia: Masgoutierre; Secchi Villa L., Garba (4â st. Quaranta), Squizzato, Bonifazi ; Hosking (26â st. Secchi Villa G.), Bonari (16â st. Bosio); Scotuzzi (cap), Groenewald, Gandolfi (35â pt. Cuello); Pedrazzani, Pola (26' st. Romano); Anselmi (1â st. Castiglia), Cairo (14â st. Azzini), Cherubini. All. Molinari Marcatori: p.t. 2â m. Esposito tr. Odiete (7-0); 4â m. Zdrilich tr. Odiete (14-0); 8â m. Gandolfi (14-5); 12â cp. Odiete (17-5); 15â m. Bonifazi tr. Hosking (17-12); 25â m. Esposito tr. Odiete (24-12) s.t. 8â m. Campagnaro tr. Odiete (31-12); 11â cp. Odiete (34-12); 25â m. Odiete tr. Odiete (41-12); 32â m. Campagnaro tr. Della Rossa (48-12); 39' st. meta tecnica Brescia tr. Bonifazi (48-19) 40â m. Marinaro tr. Della Rossa (55-19) Arbitro: Masini. G.d.l. : Casciello, Fioretti Note: Cartellini: 36â pt. Pedrazzani (giallo); 14â st. Zdrilich (giallo); 20â st. Secchi Villa L. (giallo); 30â st. Bosio (giallo); 30â st. Giannelli (rosso); RUGBY GRANDE MILANO Vs FIAMME ORO RUGBY 27-38 (8-28) Rugby Grande Milano: Catanese, ViganÃ² D. Vice CPT, Garcia FerrÃ©, Missaglia, Rossi, Boshoff, Mastroserio (49' Celoni), Morabito Capitano, Vigano' E. (65' McAllister) Cancro, Jacotti, DellâAcqua, Valtorta, Porreca, Puddu A disposizione: Dozio, Mazzullo, Di Domenico, DâUrbino, Kaspareck, Deponti Allenatore: Achille Bertoncini Fiamme Oro Rugby: Barion, De Gaspari (25' Andreucci), Sapuppo (55' Forcucci), Massaro, Calandro, Benetti (60' Vassallo), Cerasoli, Maestri, Pellegrinelli (60' Moscarda), Cazzola, Riedi, Cerqua (55' Di Stefano), Vicere' (75' Zitelli), Pettinari A disposizione Gasparini,, Lombardo Allenatore: Sven Valsecchi , Rocco Salvan Marcatori: pt 4' M Sapuppo tr Benetti (0-7); 9' M Rosa tr Benetti (0-14); 17' CP Vigano' D. (3-14); 23' M Riedi tr Benetti (3-21); 28' M Rosa tr Benetti (3-28); 35' M Boshoff (8-28); st 47' CP Benetti (8-31); 65' M Vigano' D. (13-31); 72' M Missaglia tr (20-31); 74' M Vicere' tr Calandro (20-38); 80' M Rossi tr Boshoff (27-38). Arbitro: Serchiani (Padova) Note: Cartellini gialli: 39' Maestri; 41' Cazzola; 47' Vigano' D.; 71' Rosa Spettatori: circa 200 Tempo: sereno Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal 6 Milano FIRENZE RUGBY 1931 â MODENA 30-17 (20-5) FIRENZE RUGBY 1931: Passaleva, Bastiani, Rios, Menon, Nava, Billot, Morace (20' s.t. Falleri), Parri, Santi, Ippolito, Soldi, Vella, Lunardi (13' s.t. Bianco), Ferraro (40' s.t. Cingolani), Cagna (40' s.t. Fanelli). A disp.: Ciampa, Fortunati Rossi, Di Francescantonio, Genua. All.: Ghelardi - Sordini MODENA: Santillo, Costantini, Bisceglie, Ugozzoni (21' s.t. Tepsanu), Frangulea, Fenner, Naude, Stead, Trentini (30' s.t. Assandri), Gibellini, Minari (21' s.t. Cremascoli), Venturelli, Russo, Gatti (1' s.t. Bergonzini), Faraoni. A disp.: Cattaneo, Astorri, Assandri, Montalto. All.: Huygen Arbitro: Sandri (Trieste) G.d.L. Masetti e Vento Marcatori: p.t.: 3' cp Billot (3-0); 12' mt Santillo (3-5); 21' mt Rios tr Billot (10-5); 28' cp Billot (13-5); 31' mt Cagna tr Billot (20-5); s.t.: 6' cp Billot (23-5); 13' mt Santi tr Billot (30-5); 23' mt Santillo tr Fenner (30-12); 31' mt Bergamini (30-17). Note: 8' p.t. c. giallo Menon; 27' s.t. c. giallo Falleri. - Spettatori 600 FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA V LIVORNO RUGBY 68 â 03 (32-03) Cus Verona: Michelini E (60Â° Del Bubba), Ferrari, Pietrogrande, Schiesaro (48Â° Martinucci), Pizzardo, Favaretto, Mariani (65Â° Bellini), Braghi, Badocchi (35Â° Olivieri), Pauletti, Filippini, Paghera (57Â° Bergamin), Michelini A (60Â° Mutascio), Zani, Rizzetti Mattei (57Â° Munteanu). A disposizione: Neethling. Allenatore: Beretta. Livorno Rugby: Orabona (57Â° Lazar), Artal (65Â° Chiesa), Goti, Vullo, Montagnani, Bellini M, Musto, Cortesi, Brancoli A., Milianti, Tarantino, Gambini, Citi, Spolverini, Bellini F. (65Â° Buonamano). A disposizione: Zaccori, Rea, Brancoli G., Neri. Allenatore: SaccÃ . Marcatori: 1Â° T.: 3Â° piazzato Michelini E. (3-0), 5Â° meta Mariani t. Michelini E. (10-0), 9Â° p. Michelini E. (13-0), 14Â° p. Brancoli, 15Â° m. Michelini E. (18-3), 35Â° m. Pietrogrande t. Michelini E. (25-3), 39Â° m. Zani t. Michelini (32-3); 2Â° T. 1Â° m. Filippini t. Michelini E. (39-3), 11Â° m. Paghera (44-3), 19Â° m. Bergamin (49-3), 24Â° m. Zani t. Favaretto (56-3), 31Â° m. Filippini t. Favaretto (63-3), 37Â° m. Favaretto (68-3). Arbitro: Colantonio di Roma Giudici di Linea: Mezzetti e Corda di Parma Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori: 200. Primo tempo: 32-3. Cartellini gialli: 33Â° 1T Brancoli A.; 34Â° 2T Bergamin. Calci: Verona 8/13 (Michelini E. p. 2/3, t. 4/6; Favaretto t. 2/4); Livorno1/2 (Brancoli A. p.1/2). Punti classifica: Verona 5 â Livorno 0. Man of the atch: Michelini Enrico GIRONE 2 AMATORI CAPOTERRA â RUBANO 15-16 (15-03) CAPOTERRA: Garau M., Baire G. (23 st Pirastu), Koko A., Kahn M., Bousmina M., Arbizu L., Ambus G., Pinna A., Sainas G., Pinna C., Sandretto D. (13 st Peddio),Fratalocchi D., Ciprietti L., Masetti B., Coetzee JP (23 st Geraci). Allenatore: Juan Manuel Queirolo. RUBANO : Menniti-Ippolito A., Belluco G. ( 31 st Azzalin), Dal Corso A., Ercolno M., ragazzi F., Politeo D. (9 st Borgato), Prati L., Palandrani P., Ricardi S., Sabbion D. (8 st Zampiron), Luchetti M., Mainardi F., Canotto L., Marchetto G. ( 3 st Crozzoletto), Varroto S. ( 16 st Beggiato) Allenatore : Giuseppe Artuso. Marcatori: 7 cp Arbizu; 10 mt Garau; 20 mt Bousmina, tr Arbizu; 31 cp Menniti-Ippolito; 55 cp Menniti-Ippolito; 59 cp Menniti-Ippolito; 74 mt Zampiron, tr Menniti-Ippolito. Arbitro: Carrera di Roma. Note: Cartellini gialli: 36 pt Kahn; 62 st Riccardi GRUPPO PADANA PAESE V UR CAPITOLINA RUGBY 22-36 (19-11) Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo (13â st Lunanova), Pavan, Ceselin (38â st Pavin), Sattin, Pozzebon, Memo, Cadorin, Tamas, Gigliodoro(6â st Codo), Signori (27â st Menelle), Secolo, Berisa (6â st Buosi), Kudin, Caeran(29â st Zanatta). All. Zaffalon Unione Capitolina: Molaioli, Rebecchini, Marrucci, G.Scalzo (23â st Scaramuzzino), Iacolucci (29â st Murer), Diana, Vannini, Bitetti, De Michelis, Menichella (38â st Cozzolino), Manozzi, Pamphili (23â st Scoccini), Pelosi, Tron (10â st Marsella), L.Scalzo (1â st Mattei). All. Cococcetta Marcatori: pt 6â meta Bitetti, 11â cp Diana, 22â meta tecnica Paese tr. Pozzebon, 23â cp Diana, 29â meta Ceselin, 40â meta Cadorin tr. Furlan; st 9â meta G.Scalzo tr Diana, 23â cp Diana, 26â cp Furlan, 29â drop Diana, 37â meta Marrucci tr. Diana, 45â meta Marrucci Arbitro: Traversi di Rovigo Ammonizioni: pt 20â L.Scalzo, 39â Iacolucci; st 44â Kudin Punti conquistati: Paese 0, Capitolina 5 AMATORI CATANIA V GLADIATORI SANNITI 39 â 03 (20-03) Amatori Catania: Camino (79 Leonardi V.), Strazzeri (68 Gravagna), Di Paola (74 Moncada), Forte ( 79 Ardito), Borina, Gorgone, Grasso (48 Parisi), Palmieri, Rechichi, Vasta, Grimaldi, Garozzo (57 Vinti), Leonardi S. (66 Dupplicato), Delfino, Guglielmino F ( 47 Venturino). All. Puglisi-Vittorio Gladiatori Sanniti: Altieri,Velotti (60 Carone),Verdicchio, Ciampa, De Masi, Canna, Gramazio ( 42 Botticella), Noa, Zizza, Verdile, Iannace (64 Fraginino), Valente, Tenga ( 61 Romano). Bosco, Racioppi ( 64 Grieco). All. Koen Peter Marcatori: 1â Meta Strazzeri, 5â Cp Borina,10â cp Canna, 21â meta Vasta tr. Borina, 27âmeta Gorgone, 46â meta Rechichi, 56â meta Garozzo tr.Borina,, 67â meta Venturino tr. Borina Arbitro : Blessano di Treviso .Assistenti Favero e Valbusa (Treviso) Note: cartellino giallo 54â Di Paola ROMAGNA RFC V NOVACO ALGHERO 29-14 (13-07) Romagna RFC: 15.Petrella 14.Donati 13.Gai 12.Luci 11.Galasso (25Â° s.t. Babbi) 10.Pasqualini 9.Soldati 8.De Gennaro 7.Pias 6.Marioli (35Â° s.t. Morelli) 5.Cotignoli (31Â° s.t. Fantini) 4.Devodier 3.Cossu S. 2. (39Â° s.t. Maccan) Cossu E. 1.Hall. Allenatore: Urbani. Amatori Rugby Alghero: 15.Daga 14.Solinas 13.Apikotoa 12.Ricci (35Â° s.t. Marrosu) 11.Palumbo 10.Anversa 9.Salis 8.Caldon 7.Toniolo 6.Franchin 5.Roldan 4.Lombardo 3.Lynch 2.Spirito 1.Bonetti (dal 6Â° s.t. Miele).. Allenatore: Roldan. Marcatori: Primo tempo: 3Â° m. Solinas, t. Anversa (0-7), 8Â° c.p. n.t. Soldati (0-7), 10Â° m. Galasso, n.t. Soldati (5-7), 25Â° m. Cossu E., n.t. Soldati (10-7), 33Â° c.p. Soldati (13-7). Secondo tempo: 4Â° c.p. n.t. Soldati (13-7), 5Â° c.p. Soldati (16-7), 11Â° c.p. n.t. Anversa (16-7), 17Â° c.p. Soldati (19-7), 24Â° m. Palumbo, t. Anversa (19-14), 27Â° d. Pasqualini (22-14), 33Â° c.p. n.t. Pasqualini (22-14), 33Â° m. Gai, t. Soldati (29-14). Arbitro: Sgardiolo di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 27 per Lombardo; al 62 per Roldan. Cartellino rosso: al 61 per Devodier. AUTO SONIA AVEZZANO â VALPOLICELLA = 16 â 13 (p.t. 10 - 7) Avezzano: Fidanza, Falcone (50â Catonica), Sorge, Mari, Pallotta, Thomsen, Porretta (70â Speranza), Farina Angeloni, Passalacqua, CalÃ¬ (62â Mancinelli), Cofini A., Bocchini, Cofini S. (80â Burca), Babbo Mar.. Allenatore: Alberto Santucci Valpolicella: Pacchera, Saccomani, Massalongo, Spadaro, Ghizzi, Damoli (49â Tampelin), Fraccaroli, AbourrouchÃ¨, Pivetta, Cimardi, Bianchi (70â Quintarelli), Filippini, Ferrari (58â Savoia), Zorzi (69â Frapporti), Momi (70â Tripodi). Allenatore: Zanella Alessandro. Marcatori: I Tempo: 16â m. Pallotta, tr Thomsen (7-0); 22â m. Filippini, tr. Pacchera (7-7); 38â c.p. Thomsen (10-7). II Tempo: 54â c.p. Thomsen (13-7); 56â c.p. Pacchera (13-10); 60' c.p. Thomsen (16-10); 78' c.p. Pacchera (16-13). Arbitro: Belvedere di Roma. Assistenti: Palmerio dellâAquila e Ciavarro di Sulmona Spettatori: 350 circa. Man of the match: Martin Thomsen Note: punti conquistati. Avezzano 4; Valpolicella 1. ZHERMACK BADIA V ASR MILANO RUGBY 34-05 (20-06) Badia: Tinazzo (St 21' Boscolo), Aretusini, Rosi, Candian, Sgarbi (St 31' Bordon), Fratini, Flagiello, Daher Comoglio, Fabio Michelotto (St 21' Bonini), Anouer (St 25' Masiero), De Gaspari (St 10' Munerato), Brizzante (St 1' Teodorini), Brancalion, Guglielmo, Colombo (St 6' Diego Michelotto). All Stefano Bordon Asr Milano: Molinaro, Bestetti, Federico Ragusi, Thompson (St 13' Cozzaglio), Beretta (St 10' Cerutti), Tolotti (St 25' Ghesew), Tanca, Cipolla, Ferrari, Savino (St 1' Cortinovis), Lacatus, Carafa (St 27' Grazzini), Piatti (St 17' Piciaccia), Artusi (St 32' Corbetta), Camelliti. All Gianluca Ragusi Marcatori: 3' cp Tolotti; 11' cp Fratini; 19' m Daher Comoglio; 24' cp Tolotti; 30' m Anouer - tf Fratini; 35' m Brancalion. St; 9' m Teodorini - tf Fratini; 30' m Munerato - tf Fratini Arbitro: Emanuele TomÃ² di Roma. GdL Massimo Brescacin e Alberto Sibillin di Treviso Note:; Cartellini gialli: Pt 35' Lacatus; St 21' Ferrari. 