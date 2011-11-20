Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI SETTIMA GIORNATA

Redazione

di Redazione

20/11/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 NOVEMBRE 2011 SERIE A. TABELLINI SETTIMA GIORNATA Â  TABELLINI LYONS PIACENZA V M-THREE SAN DONÃ   18-15  (12-07) Lyons Piacenza: Rossi Montanari ( 60 Chiozza), Mortali,  Barani,  Buondonno,  Haimona,  Alfonsi,  Barroni,  Fornari (65 Bance),  Benelli,  Petrusic (70 Dadati), Baracchi (67 Soffientini),  Paoletti,  Wahabi (54 Parmigiani),  Ferri. All.ri  Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Rugby S.DonÃ :  Secco,  Florian,  Zanette,  Iovu,  Damo,  Brussolo,  Rorato (54 Bacchin G),  Pelepele,  Bocchi (48 Zanet)(54 Bacchin E),  Di Maggio,  Minello,  Montani,  Filippetto (60 Previati),  Vian (60 Sturz), Cendron (60 Zamparo).   All. Wright Jason Marcature: Io  Tempo: 10Â° C.P. 10 Haimona, 20Â° C.P. 10 Haimona, 27Â° C.P. 10 Haimona, 33Â° meta 2 Vian trasformazione 10 Brussolo, 38Â° C.P. 10 Haimona,  IIo Tempo: 22Â° Meta 11 Damo, 25Â° C.P. 10 Haimona, 39Â° C.P. 20 Bacchin E, 44Â° C.P. 10 Haimona. Arbitro: Sig.  PennÃ¨ da Milano Note: UDINE RUGBY FC vs PRO RECCO RUGBY  22 â23 (15-8)   Udine: Marconato, Venturato, Mc Ivor,  Lo Schiavo, Picogna, Bombonati, Gobbo, Ursache, Calcagno Folla, Giacomini, Giannangeli, Massafra, Fagnani (58 Girelli), Taddio (41 Copetti) Allenatore: Dalla Nora   Pro Recco Rugby: Del Ry, Becerra, Bisso, Tassara, Ansaldi, Agniel, Villagra, Salsi, Giorgi (41 Hobbs), Lopez, Bonfrate, Metaliaj, Sciacchitano, Noto, Casareto (68 Vallarino). Allenatore:Villagra   Marcatori: 9^ CP Bombonati (3-0), 10^ CP Agniel (3-3), 21^ Meta Taddio Tr Bombonati (10-3), 26^Meta Casareto (10-8), 31^ Meta Picogna (15-8) Secondo tempo: Meta Hobbs Tr Agniel (15-15), 16^ CP Agniel (15-18), 26^ Meta Venturato Tr Bombonati (22-18), 42^ Meta Bisso (22-23). Arbitro: Damasco (NA)  Note: Cartellini Gialli: 26^ Metaliaj ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v RUGBY BRESCIA 55-19 (24-12) Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete (26â st. Guarducci); Esposito (cap), Campagnaro, Boni, Benvenuti G. (9â st. Sarto); Della Rossa, Padovani (21â st. Marinaro); Zdrilich (26â st. Dionisi), Nostran, Mhadhbi (36â st. Scarsini); Bellucci (20' pt. Riedo), Berton; Scarsini (1â st. Biancotti), Conti (28â st. Manghi), Zanusso (28â st. Giannelli). All. De Carli  Rugby Brescia: Masgoutierre; Secchi Villa L., Garba (4â st. Quaranta), Squizzato, Bonifazi ; Hosking (26â st. Secchi Villa G.), Bonari (16â st. Bosio); Scotuzzi (cap), Groenewald, Gandolfi (35â pt. Cuello); Pedrazzani, Pola (26' st. Romano); Anselmi (1â st. Castiglia), Cairo (14â st. Azzini), Cherubini. All. Molinari   Marcatori: p.t. 2â m. Esposito tr. Odiete (7-0); 4â m. Zdrilich tr. Odiete (14-0); 8â m. Gandolfi  (14-5); 12â cp. Odiete (17-5); 15â m. Bonifazi tr. Hosking (17-12); 25â m. Esposito tr. Odiete (24-12)   s.t. 8â m. Campagnaro tr. Odiete (31-12); 11â cp. Odiete (34-12); 25â m. Odiete tr. Odiete (41-12); 32â m. Campagnaro tr. Della Rossa (48-12); 39' st. meta tecnica Brescia tr. Bonifazi (48-19) 40â m. Marinaro tr. Della Rossa (55-19) Arbitro: Masini. G.d.l. : Casciello, Fioretti   Note: Cartellini: 36â pt. Pedrazzani (giallo); 14â st. Zdrilich (giallo); 20â st. Secchi Villa L. (giallo); 30â st. Bosio (giallo); 30â st. Giannelli (rosso); RUGBY GRANDE MILANO Vs FIAMME ORO RUGBY 27-38 (8-28) Rugby Grande Milano: Catanese,  ViganÃ² D. Vice CPT, Garcia FerrÃ©, Missaglia, Rossi, Boshoff, Mastroserio (49' Celoni), Morabito Capitano,  Vigano' E. (65' McAllister)  Cancro, Jacotti, DellâAcqua, Valtorta, Porreca, Puddu A disposizione: Dozio, Mazzullo, Di Domenico, DâUrbino, Kaspareck, Deponti Allenatore: Achille Bertoncini Fiamme Oro Rugby: Barion, De Gaspari (25' Andreucci), Sapuppo (55' Forcucci), Massaro, Calandro,  Benetti (60' Vassallo), Cerasoli, Maestri, Pellegrinelli (60' Moscarda), Cazzola, Riedi, Cerqua (55' Di Stefano), Vicere' (75' Zitelli), Pettinari A disposizione Gasparini,, Lombardo Allenatore: Sven Valsecchi , Rocco Salvan Marcatori: pt 4' M Sapuppo tr Benetti (0-7); 9' M Rosa tr Benetti (0-14); 17' CP Vigano' D. (3-14); 23' M Riedi tr Benetti (3-21); 28' M Rosa tr Benetti (3-28); 35' M Boshoff (8-28); st  47' CP Benetti (8-31); 65' M Vigano' D. (13-31); 72' M Missaglia tr (20-31); 74' M Vicere' tr Calandro (20-38); 80' M Rossi tr Boshoff (27-38). Arbitro: Serchiani (Padova) Note: Cartellini gialli: 39' Maestri; 41' Cazzola; 47' Vigano' D.; 71' Rosa Spettatori: circa 200 Tempo: sereno Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal 6 Milano FIRENZE RUGBY 1931 â MODENA  30-17 (20-5) FIRENZE RUGBY 1931: Passaleva, Bastiani, Rios, Menon, Nava, Billot, Morace (20' s.t. Falleri), Parri, Santi, Ippolito, Soldi, Vella, Lunardi (13' s.t. Bianco), Ferraro (40' s.t. Cingolani), Cagna (40' s.t. Fanelli). A disp.: Ciampa, Fortunati Rossi, Di Francescantonio, Genua. All.: Ghelardi - Sordini MODENA: Santillo, Costantini, Bisceglie, Ugozzoni (21' s.t. Tepsanu), Frangulea, Fenner, Naude, Stead, Trentini (30' s.t. Assandri), Gibellini, Minari (21' s.t. Cremascoli), Venturelli, Russo, Gatti (1' s.t. Bergonzini), Faraoni. A disp.: Cattaneo, Astorri, Assandri, Montalto. All.: Huygen Arbitro: Sandri (Trieste) G.d.L. Masetti e Vento Marcatori: p.t.: 3' cp Billot (3-0); 12' mt Santillo (3-5); 21' mt Rios tr Billot (10-5); 28' cp Billot (13-5); 31' mt Cagna tr Billot (20-5); s.t.: 6' cp Billot (23-5); 13' mt Santi tr Billot (30-5); 23' mt Santillo tr Fenner (30-12); 31' mt Bergamini (30-17). Note: 8' p.t. c. giallo Menon; 27' s.t. c. giallo Falleri. - Spettatori 600 FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA V LIVORNO RUGBY  68 â 03  (32-03)   Cus Verona: Michelini E (60Â° Del Bubba), Ferrari, Pietrogrande, Schiesaro (48Â° Martinucci), Pizzardo, Favaretto, Mariani (65Â° Bellini), Braghi, Badocchi (35Â° Olivieri), Pauletti, Filippini, Paghera (57Â° Bergamin), Michelini A (60Â° Mutascio), Zani, Rizzetti Mattei (57Â° Munteanu). A disposizione: Neethling. Allenatore: Beretta. Livorno Rugby: Orabona (57Â° Lazar), Artal (65Â° Chiesa), Goti, Vullo, Montagnani, Bellini M, Musto, Cortesi, Brancoli A., Milianti, Tarantino, Gambini, Citi, Spolverini, Bellini F. (65Â° Buonamano). A disposizione: Zaccori,  Rea, Brancoli G., Neri. Allenatore: SaccÃ . Marcatori: 1Â° T.: 3Â° piazzato Michelini E. (3-0), 5Â° meta Mariani t. Michelini E. (10-0), 9Â° p. Michelini E. (13-0), 14Â° p. Brancoli, 15Â° m. Michelini E. (18-3), 35Â° m. Pietrogrande t. Michelini E. (25-3), 39Â° m. Zani t. Michelini (32-3); 2Â° T. 1Â° m. Filippini t. Michelini E. (39-3), 11Â° m. Paghera (44-3), 19Â° m. Bergamin (49-3), 24Â° m. Zani t. Favaretto (56-3), 31Â° m. Filippini t. Favaretto (63-3), 37Â° m. Favaretto (68-3). Arbitro: Colantonio di Roma  Giudici di Linea: Mezzetti e Corda di Parma Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori: 200. Primo tempo: 32-3. Cartellini gialli: 33Â° 1T Brancoli A.; 34Â° 2T Bergamin. Calci: Verona 8/13 (Michelini E. p. 2/3, t. 4/6; Favaretto t. 2/4); Livorno1/2 (Brancoli A. p.1/2). Punti classifica: Verona 5 â Livorno 0. Man of the atch: Michelini Enrico GIRONE 2 AMATORI CAPOTERRA â RUBANO  15-16  (15-03) CAPOTERRA: Garau M., Baire G. (23 st Pirastu), Koko A., Kahn M., Bousmina M., Arbizu L., Ambus G., Pinna A., Sainas G., Pinna C., Sandretto D. (13 st Peddio),Fratalocchi D., Ciprietti L., Masetti B., Coetzee JP (23 st Geraci). Allenatore: Juan Manuel Queirolo.   RUBANO : Menniti-Ippolito A., Belluco G. ( 31 st Azzalin), Dal Corso A., Ercolno M., ragazzi F., Politeo D. (9 st Borgato), Prati L., Palandrani P., Ricardi S., Sabbion D. (8 st Zampiron), Luchetti M., Mainardi F., Canotto L., Marchetto G. ( 3 st Crozzoletto), Varroto S. ( 16 st Beggiato) Allenatore : Giuseppe Artuso.   Marcatori:  7 cp Arbizu; 10 mt Garau; 20 mt Bousmina, tr Arbizu; 31 cp Menniti-Ippolito; 55 cp Menniti-Ippolito; 59 cp Menniti-Ippolito; 74 mt Zampiron, tr Menniti-Ippolito. Arbitro: Carrera di Roma. Note: Cartellini gialli: 36 pt Kahn; 62 st Riccardi   GRUPPO PADANA PAESE V UR CAPITOLINA RUGBY 22-36  (19-11)  Gruppo Padana Paese: Furlan, Fornarolo (13â st Lunanova), Pavan, Ceselin (38â st Pavin), Sattin, Pozzebon, Memo, Cadorin, Tamas, Gigliodoro(6â st Codo), Signori (27â st Menelle), Secolo, Berisa (6â st Buosi), Kudin, Caeran(29â st Zanatta). All. Zaffalon Unione Capitolina: Molaioli, Rebecchini, Marrucci, G.Scalzo (23â st Scaramuzzino), Iacolucci (29â st Murer), Diana, Vannini, Bitetti, De Michelis, Menichella (38â st Cozzolino), Manozzi, Pamphili (23â st Scoccini), Pelosi, Tron (10â st Marsella), L.Scalzo (1â st Mattei). All. Cococcetta Marcatori: pt 6â meta Bitetti, 11â cp Diana, 22â meta tecnica Paese tr. Pozzebon, 23â cp Diana, 29â meta Ceselin, 40â meta Cadorin tr. Furlan; st 9â meta G.Scalzo tr Diana, 23â cp Diana, 26â cp Furlan, 29â drop Diana, 37â meta Marrucci tr. Diana, 45â meta Marrucci Arbitro: Traversi di Rovigo Ammonizioni: pt 20â L.Scalzo, 39â Iacolucci; st 44â Kudin Punti conquistati: Paese 0, Capitolina 5 AMATORI CATANIA V GLADIATORI SANNITI  39 â 03  (20-03) Amatori Catania: Camino (79 Leonardi V.), Strazzeri (68 Gravagna), Di Paola (74 Moncada), Forte ( 79 Ardito), Borina, Gorgone, Grasso (48 Parisi), Palmieri, Rechichi, Vasta, Grimaldi, Garozzo (57 Vinti), Leonardi S. (66 Dupplicato), Delfino, Guglielmino F ( 47 Venturino). All. Puglisi-Vittorio Gladiatori Sanniti: Altieri,Velotti (60 Carone),Verdicchio, Ciampa,  De Masi, Canna, Gramazio ( 42 Botticella), Noa, Zizza, Verdile, Iannace (64 Fraginino), Valente, Tenga ( 61 Romano). Bosco, Racioppi ( 64 Grieco).    All. Koen Peter Marcatori: 1â Meta Strazzeri, 5â Cp Borina,10â cp Canna, 21â meta Vasta tr. Borina, 27âmeta Gorgone, 46â meta Rechichi, 56â meta Garozzo tr.Borina,, 67â meta Venturino tr. Borina Arbitro : Blessano di Treviso .Assistenti Favero e Valbusa (Treviso) Note: cartellino giallo 54â Di Paola ROMAGNA RFC V NOVACO ALGHERO 29-14  (13-07) Romagna RFC: 15.Petrella 14.Donati 13.Gai 12.Luci 11.Galasso (25Â° s.t. Babbi) 10.Pasqualini 9.Soldati 8.De Gennaro 7.Pias 6.Marioli (35Â° s.t. Morelli) 5.Cotignoli (31Â° s.t. Fantini) 4.Devodier 3.Cossu S. 2. (39Â° s.t. Maccan) Cossu E. 1.Hall.  Allenatore: Urbani. Amatori Rugby Alghero: 15.Daga 14.Solinas 13.Apikotoa 12.Ricci (35Â° s.t. Marrosu) 11.Palumbo 10.Anversa 9.Salis 8.Caldon 7.Toniolo 6.Franchin 5.Roldan 4.Lombardo 3.Lynch 2.Spirito 1.Bonetti (dal 6Â° s.t. Miele).. Allenatore: Roldan. Marcatori: Primo tempo: 3Â° m. Solinas, t. Anversa (0-7), 8Â° c.p. n.t. Soldati (0-7), 10Â° m. Galasso, n.t. Soldati (5-7), 25Â° m. Cossu E., n.t. Soldati (10-7), 33Â° c.p. Soldati (13-7). Secondo tempo: 4Â° c.p. n.t. Soldati (13-7), 5Â° c.p. Soldati (16-7), 11Â° c.p. n.t. Anversa (16-7), 17Â° c.p. Soldati (19-7), 24Â° m. Palumbo, t. Anversa (19-14), 27Â° d. Pasqualini (22-14), 33Â° c.p. n.t. Pasqualini (22-14), 33Â° m. Gai, t. Soldati (29-14). Arbitro: Sgardiolo di Rovigo. Note: Cartellini gialli: al 27 per Lombardo; al 62 per Roldan. Cartellino rosso: al 61 per  Devodier. AUTO SONIA AVEZZANO â VALPOLICELLA = 16 â 13 (p.t. 10 - 7) Avezzano: Fidanza, Falcone (50â Catonica), Sorge, Mari, Pallotta, Thomsen, Porretta (70â Speranza), Farina Angeloni, Passalacqua, CalÃ¬ (62â Mancinelli), Cofini A., Bocchini, Cofini S. (80â Burca), Babbo Mar.. Allenatore: Alberto Santucci Valpolicella: Pacchera, Saccomani, Massalongo, Spadaro, Ghizzi, Damoli (49â Tampelin), Fraccaroli, AbourrouchÃ¨, Pivetta, Cimardi, Bianchi (70â Quintarelli), Filippini, Ferrari (58â Savoia), Zorzi (69â Frapporti), Momi (70â Tripodi). Allenatore: Zanella Alessandro. Marcatori: I Tempo: 16â m. Pallotta, tr Thomsen (7-0); 22â m. Filippini, tr. Pacchera (7-7); 38â c.p. Thomsen (10-7). II Tempo: 54â c.p. Thomsen (13-7); 56â c.p. Pacchera  (13-10); 60' c.p. Thomsen (16-10); 78' c.p. Pacchera (16-13).      Arbitro: Belvedere di Roma. Assistenti: Palmerio dellâAquila e Ciavarro di Sulmona Spettatori: 350 circa. Man of the match: Martin Thomsen   Note: punti conquistati. Avezzano 4; Valpolicella 1. ZHERMACK BADIA V ASR MILANO RUGBY 34-05  (20-06) Badia: Tinazzo (St 21'  Boscolo), Aretusini, Rosi,  Candian, Sgarbi (St 31' Bordon), Fratini, Flagiello, Daher Comoglio, Fabio Michelotto (St 21' Bonini), Anouer (St 25'  Masiero), De Gaspari (St 10' Munerato), Brizzante (St 1' Teodorini), Brancalion, Guglielmo, Colombo (St  6' Diego Michelotto). All Stefano Bordon Asr Milano: Molinaro, Bestetti, Federico Ragusi, Thompson (St 13'  Cozzaglio), Beretta (St 10' Cerutti), Tolotti (St 25'  Ghesew), Tanca, Cipolla, Ferrari, Savino (St 1' Cortinovis), Lacatus, Carafa (St 27' Grazzini), Piatti (St 17' Piciaccia), Artusi (St 32' Corbetta), Camelliti. All  Gianluca Ragusi Marcatori: 3' cp Tolotti; 11' cp Fratini; 19' m Daher Comoglio; 24' cp Tolotti; 30' m Anouer - tf Fratini; 35' m Brancalion. St; 9' m Teodorini - tf Fratini; 30' m Munerato - tf Fratini Arbitro: Emanuele TomÃ² di Roma.  GdL Massimo Brescacin e Alberto Sibillin di Treviso Note:; Cartellini gialli: Pt 35'  Lacatus; St 21' Ferrari. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
