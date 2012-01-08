(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI UNDICESIMA GIORNATA
08/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 08 GENNAIO 2012 SERIE A. TABELLINI UNDICESIMA GIORNATA. TABELLINI LYONS PIACENZA - RUGBY GRANDE MILANO 62-14 (29-07) Piacenza: Rossi, Alfonsi (62 Chiozza), Casalini ( 71 Cobianchi), Haimona, Barani, Cammi (53 Gaudenzi), Alfonsi, Michetti (61 Gorra), Petrusic, Benelli (65 Wahabi), Soffientini, Dadati (46 Fornari), Schiavi (46 Paoletti), Bance, Camero . All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Grande Milano: Lenzi, Serra, Catanese (61 Todini), Missaglia, Rossi, Boshoff, Dâurbino (50 Mastroserio), Mc Allister, ViganÃ² E., Di Domenico, Jacotti, DellâAcqua Matteo (39 alzaferri), Puddu, Dozio ( 50 Baraggia), Porreca (67 Deponti). All. Achille Bertoncini Marcature: IÂ° tempo: 8Â° meta 13 Casalini, 14Â°cp 12 Haimona, 17Â°meta 15 Rossi tr. 12 Haimona, 23Â° meta 8 Michitti tr. 12 Haimona, 27Â° meta 9 Alfonsi tr. 12 Haimona, 41Â° meta 8 Mc Allister tr 10 Boshoff. IIo Tempo: 4Â° meta 11 Rossi tr. 10 Boshoff, 11Â° meta 6 Benelli, 14Â° meta 12 Haimona tr. 12 Haimona, 16Â° meta 2 Bance, 24Â° meta 11 Barani tr. 12 Haimona, 30Â° meta 13 Casalini tr. 12 Haimona. Arbitro: Sig Colantonio di Roma. Cartellini gialli: 23Â°IÂ° t 10 Boshoff, 40Â°IÂ° t 9 Alfonsi, Man of the match: Rugby Lyons nÂ°1 Martin Camero Â UDINE RFC - RUGBY BANCO DI BRESCIA 25-06 (10-06) Udine: Marconato, Conti(1^st Venturato, 22^st Pisano), Picogna, McIvor, Lo Schiavo, Bombonati, Gobbo, Ursache, Calcagno (25^st Mazzini), Folla, Giacomini(2^st Francescutti), Giannangeli, Girelli(10^st Taddio), Fagnani, Massafra. Allenatore: Dalla Nora Brescia: Locatelli(38^ Anselmi), Bonifazi, Gabba, Squizzato, Secchi Villa, Hosking (38^ Secchivilla), Bonari, Groenewald, Rizzotto, Romano(22^st Ferretti), Cuello, Pola(23^st Pedrazzani), Trevisani(21^st Cherubini), Cairo (30^st. Azzini), Castiglia(34^st Bosio). Allenatore: Molinari. Marcatori: 6^CP Bombonati (3-0), 17^ MT Girelli tr Bombonati(10-0), 34^ CP Hosking, (10-3), 40^ CP Hosking (10-6). Secondo Tempo: 9^ MT Massafra (15-6), 25^ MT Fagnani (20-6), 42^ MT Taddio (25-6). Arbitro: Blessano (TV) Note: Cartellini Gialli: 25^ Gabba, 9^ st Groenewald Â LIVORNO RUGBY - M-THREE SAN DONÃ 10 â 55 (03-33) Livorno: Chiesa T.; Tarantino (39' s.t. Esposito G.), Citi, Gambini, Spolverini; Milianti Mar., Brancoli A. (cap.),; Montagnani, Brancoli G., Pracchia; Favati, Vullo; Orabona (17' s.t. Lazar), Artal (29' s.t. Zaccuri), Goti A.. A disp.: Cortesi, Neri. All. Diego SaccÃ . San DonÃ : Cincotto; Bressan (12' s.t. Bona), Zanette, Iovu (12' s.t. Baccin), Florian; Dotta, Mucelli (cap.) (12' s.t. Rorato); Pelepele (20' s.t. Camata), Bucciol, Bocchi; Minello (17' s.t. Di Maggio), Montani; Filippetto (1' s.t. Zamparo), Vian (1' s.t. Zecchin), Cendron (1' s.t. Previati). All.: Jason Wright, Mauro Dal Sie Marcatori: p.t. 10' m. Pelepele tr. Mucelli (0-7), 12' m. Iovu tr. Mucelli (0-14), 15' cp Brancoli A. (3-14), 17' m. Pelepele tr. Mucelli (3-21), 35' m. Bressan (3-26), 44' m. tecnica mischia San DonÃ tr. Mucelli (3-33); s.t. 1' m. Zamparo tr. Mucelli (3-40), 5' m. Bressan (3-45), 10' m. Brancoli G. tr. Brancoli A. (10-45), 15' m. Cincotto (10-50), 24' m. Bocchi (10-55) Arbitro: TomÃ² di Roma. Note: Cartellini: giallo per Vullo (Livorno) al 43' p.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; San DonÃ 5. Â PRO RECCO RUGBY - DONELLI MODENA 27-20 (14-13) Recco: Ansaldi; Del Ry, Bisso (28' pt Torchia), Zanzotto, Besio; Agniel, Villagra; Salsi, Orlandi, Lopez; Bonfrate, Metaliaj (20' st Tonini); Galli (16' st Sciacchitano), Noto, Casareto. All. Villagra. A disp.: Hobbs, Giorgi, Gregorio, Cinquemani, Bedocchi. Modena: Santillo; Frangulea, Galante, Naude, Assandri; Fenner, Rovina (12' st Tepsanu); Stead, Bergonzini (21' pt Trentini), Venturelli (dal 33' pt al 2' st Giberti); Minari, Montalto; Russo, Gibellini, Faraone. All. Huygen. A disp.: Milzani, Salici, Costantini, Uguzzoni, Di Comite. Marcatori: pt 5' meta Villagra (R) tr. Agniel (7-0), 9' cp Fenner (M) (7-3), 14' meta Salsi (R) tr. Agniel (14-3), 26' cp Fenner (14-6), 36' meta Santillo (M) tr. Fenner (14-13); st 15' meta Santillo (M) tr Fenner (14-20), 21' meta Noto (R) tr. Agniel, (21-20), 25' cp Agniel (24-20), 40' cp Agniel (27-20). Arbitro: PennÃ¨ (Milano). Cartellini: 34' pt giallo a Salsi (R), 26' st giallo a Naude (M). Â AEROPORTO FIRENZE RUGBY 1931 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA 25-27 (13-13) FIRENZE: Passaleva, Bastiani, Rios, Menon, Nava (23' s.t. Di francescantonio), Billot, Morace, Santi, Parri (10' s.t. Vella), Fortunati Rossi, Ippolito, Soldi, Bianco, Fanelli (8' s.t. Ferraro - 15' s.t. Leoni), Chiostrini (36' s.t. Purbrook) All.: Ghelardi - Sordini ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: Padovani (23' s.t. Odiete), Esposito, Bettin, Crestini (5' s.t. Campagnaro), Sarto, Della Rossa, Marinaro (23' s.t. Zanusso), Marazzi (10' p.t. Nostran), Conforti, Berton (5' s.t. Dressi), Mhadhbi, Scarsini, Manghi (23' s.t. Violi), Giannelli (5' s.t. Iovenitti) All.: De Carli Marcatori: p.t.: 1' cp Billot (3-0); 5' cp Della Rossa (3-3); 10' mt Santi tr Billot (10-3); 27' cp Della Rossa (10-6); 29' mt Esposito tr Della Rossa (10-13); 34' cp Billot (13-13); s.t.: 9' mt Fortunati Rossi tr Billot (20-13); 24' mt Sarto tr Della Rossa (20-20); 35' mt Billot (25-20); 40' mt Odiete tr Della Rossa (25-27). Arbitro: Falzone (Padova) Note: 8' p.t. c. giallo Giannelli; 26' p.t. c. giallo Fanelli; 9' s.t. c. giallo Marinaro; 14' s.t. c. giallo Vella; 36' s.t. c. giallo Rios - Spettatori 500 Â FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA - FIAMME ORO ROMA 12-20 (12-11) Cus Verona: Favaretto, Pizzardo, Martinucci, Michelini E. (66â Schiesaro), Del Bubba (64â Lindaver), Bellini, Federzoni, Pauletti (55â Bergamin), Paghera, Braghi, Olivieri (74â Liboni), Filippini, Munteanu (51â Zani), Neethling, Michelini A. (74â Mutascio). Allenatore: Danilo Beretta. Fiamme Oro Roma: Boarato, De Gaspari, Sapuppo, Forcucci, Rosa (61â Andreucci), Benetti, Martinelli, Vedrani, Zitelli (46â Flammini), Maestri, Cazzola, Riedi (46â Favaro), Cerqua, Moscarda, Cocivera (66â Di Stefano). Allenatore: Sven Valsecchi. Marcatori: 1T 1â meta Vedrani (0-5), 13â m. Neethling (5-5), 16â p. Benetti (5-8), 32â m. Neethling, t. Bellini (12-8), 40â p. Benetti (12-11). 2T p. Benetti (12-14), 18â p. Benetti (12-17), 24â p. Benetti (12-20). arbitro: Sandri di Trieste. Note: terreno allentato, tempo soleggiato, spettatori 200. Cartellini gialli: 2T 1â Maestri, 9â Braghi, 10â Sapuppo. Primo tempo: 12-11. Calci: Verona 1/3 (Favaretto t. 0/1 e p. 0/1, Bellini t. 1/1), Roma 5/6 (Benetti p. 5/5, t. 0/1). Punti in classifica: Verona 0 â Roma 4. Man of the match: Benetti. Â GIRONE 2 AMATORI CAPOTERRA â ROMAGNA RFC RUGBY 18-22 (13-19) CAPOTERRA: Arbizu L., Baire G., Koko A., Garau M., Bousmina M., Kahn A. M., Queirolo J. M., Pinna A. (40 Meloni S.), Sainas G., Ferrentino F., Fratalocchi D., Peddio R., Geraci L. (47 Ciprietti L. A.) , Masetti B., Coetzee J. P. Allenatore: Juan Manuel Queirolo. ROMAGNA: Petrella S. (11 Amato D.), Gai R., Cuccari A., Luci S., Donati D. (52 Galasso G.), Gregnanin A., Soldati R., Marioli Nobile P., Fantini M., Morelli F. (63 Devodier A.), De Gennaro P., Pias S., Cossu S. (62 Ambrosino C.), Cossu E. (41 Hall M.), Molino G. Marcatori: 12 mt Queirolo J. M. tr Baire G., 25 mt Fantini M. tr Soldati R., 30 cp Baire G., 33 mt. Morelli F., 37 cp Baire G., 40 mt De Gennaro P. tr Soldati R., 46 cp Soldati R., 72 mt Ferrentino F., Arbitro: mancini di Frascati. Note: Cartellini gialli: 46 Sainas G., 46 Morelli F., Cartellino rosso: 80 Sainas G. AMATORI CATANIA - GRUPPO PADANA PAESE 18-12 (06-05) Amatori Catania: Camino, LeonardiV., Borina, Forte, Gravagna, Gorgone, Parisi, Palmieri, Rechicchi, Ferrara ( dal 42 Vasta), Grimaldi, Garozzo, Leonardi S., Delfino (dal 70â Vinti), Guglielmino (dal 56â Venturino). Allenatore: Puglisi-Vittorio Paese Rugby Furlan, Fornarolo, Gemin, Lorenzetto, Lunanova (dal 51â Ceselin) Barzan , Memo, Cadorin, Tamas, Rufoloni (dal 41â Gigliodoro), Signori (dal 64âPavin), Secolo (dal 64â Boffo) Buosi , Codo(dal 56â Kudir), Deoni (dal 41â Caeran) All. Zaffalon Marcatori: 26â c.p Borina,36 c.p Borina,40+3 Meta Furlan,44â meta Rechihi tr, Borina,62â meta Venturino,70â meta Furlan tr. Barman. Arbitro: Belvedere (Roma) Giudici di linea: Pierantoni , Reale Cartellini gialli: al 29âRechichi,al 69â Camino Note: giornata fredda, spettatori 150 circa ASD MILANO - NOVACO ALGHERO 16-20 (13-10) ASR MILANO:, Molinaro, Cerutti (79 Cozzaglio), Ragusi, Thompson, Bestetti, Tolotti (vcap), Tanca (67 Centineo), Cipolla (cap.), Ferrari, Cortinovis, Lacatus, Carafa, Piatti (65 Piciaccia), Baldwin, Camelliti. All. Amatori Rugby Alghero: Apikotoa, Daga (cap.), Ricci, Franchin, Palumbo, Anversa, Salis, Toniolo, Giacci, Caldoni, Pagani, Paco Ogert (v.cap.), Bonetti, Spirito (65 Mele), Lynch (60 Loi). All. Marcatori: p.t. 9â Bestetti m (5-0) 22â Tolotti cp (8 â 0); 29â Anversa cp (8 â 3); 33â Piatti m (13 â 3); 41â Ricci m (13 â 8); 41â Anversa tr (13 â 10); 48â Tolotti cp (16 â 10); 52â Anversa cp. (16â 13); 79â Giacci m. (16 â 18); 79â Anversa tr. (16 â 20). Arbitro: Navarro. Note: Cartellini: 10âst. giallo (Lynch, Amatori Rugby Alghero), 69âst. giallo (Ferrari, A.S.Rugby Milano), 73âst. giallo (Piciaccia, A.S.Rugby Milano) SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA - RUBANO RUGBY 28-18 (13-11) VALPOLICELLA: Etcheverry, Saccomani, Tampelin, Spadaro, Ghizzi, Massalongo (V.Cap), Musso, AbouarrouchÃ¨ (60â Burati), Pivetta (Cap), Cimardi, Bianchi, Filippini, Savoia (41â Ferrari), Zampini (78â Frapporti), Momi. Allenatore: Alessandro Zanella RUGBY RUBANO: Menniti, Borgato, Dal Corso, Pieretti, Belluco, Politeo, Prati, Palandrani (25â Sabbion), Zampiron, Baraldo (Cap), Golovatenco, Mainardi, Zanotto, Marchetto (60â Gazzola), Varroto (V.Cap). Allenatore: Giuseppe Artuso Marcatori: 9â meta (Va) Spadaro; 11â piazzato (Ru) Menniti; 12â meta (Va) Spadaro; 20â piazzato (Ru) Menniti; 27â meta (Ru) Borgato, 29â piazzato (Va) Etcheverry. 42â meta (Va) Spadaro tr. Etcheverry; 58â meta (Va) Ghizzi; 67â meta (Ru) Borgato tr. Menniti; 75â piazzato (Va) Etcheverry. Arbitro:Boaretto (RO) Giudici di Linea: Valbusa (TV) e Fracasso (PD) Note: Cartellini gialli: al 38 per Tampelin; al 55 per Mainardi. Campo in buono stato, cielo sereno e soleggiato, spettatori circa 300 Â ZHERMACK BADIA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 14 â 13 (07-13) Zhermack Badia: Zarattini, Tinazzo (St 35' Avanzi), Rosi, Aretusini, Pagliarini (St 1' Boscolo), Kitching, Baracco (St 4' Sgarbi), Daher Comoglio, Anouer, Bonini (St 10' Colognesi), De Gaspari, Brizzante (St 1' Munerato), Brancalion, Fanchin (St 25' Bonini), Colombo (St 1' Tellarini). All Stefano Bordon. Autosonia Avezzano: Thomsen, Sisso, Sorge, Mari (St 13' Lanciotti), Pallotta, Maurizio Babbo, Fidanza, Farina (St 13' Porrini), Angeloni, Passalacqua, Cofini, Mancinelli, Bocchini, Comperti (St 31' Di Cintio), Mario Babbo (St 31' Burca). All Alberto Santucci. Marcatori: 7' m Mari - tf Thomsen (0-7); 9' m Anouer - tf Kitching (7-7); 19' e 38' ct Thomsen (7-13). St 46' m De Gaspari - tf Kitching (14-13) Arbitro: Claudio Castagnoli di Livorno Note: GdL Francesco Pulpo e Salvatore D'Amico di Brescia. Cartellini gialli: Pt 34' Daher Comoglio, 37' Baracco; St: 1' Pallotta, 15' Maurizio Babbo. Â UR CAPITOLINA - GLADIATORI SANNITI 31-03 (17-00) CAPITOLINA: Murer (39â Marrucci); Kustermann; Rebecchini G.; Mascagni (66â Scalzo G.); Iacolucci; Diana; Tonnicchia (59â Vannini); Bitetti; De Michelis (77â Moriggi); Cozzolino (59â Bernasconi); Manozzi; Lupi (59â Scoccini); Marsella (55â Pelosi); Polioni; Scalzo L. ( 41â Rossi). All. Cococcetta SANNITI: Falivene (59â Russo), Caldarulo, Verdicchio, Ciampa, Saviano (45â Compare), Canna, Carone, Verdile, Passariello, Zizza, . Iannace (43â Romano, 67â Santosuosso), Valente, Tenga (59â Fragnito), Bosco, Racioppi All. Koen Marcatori: 1T - 9â Mt. Murer tr. Diana; 21â Mt. Marsella nt; 23â Mt.Iacolucci nt; 2T - 3â Cp Canna; 21â Mt.De Michelis tr. Diana; 36â Mt. Rebecchini G. tr. Diana Arbitro: Sig. Sgardiolo (Rovigo) Note: Cart. Giallo al 20â Ialente, al 35â Marsella, al 60â Passariello. Cart. Rosso al 61â Rossi Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
