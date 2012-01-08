Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TABELLINI UNDICESIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2012

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 08 GENNAIO 2012 SERIE A. TABELLINI UNDICESIMA GIORNATA. TABELLINI LYONS PIACENZA - RUGBY GRANDE MILANO   62-14  (29-07)  Piacenza:   Rossi,  Alfonsi (62 Chiozza),  Casalini ( 71 Cobianchi),  Haimona,  Barani,  Cammi (53 Gaudenzi),  Alfonsi,  Michetti (61 Gorra),  Petrusic,  Benelli (65 Wahabi),  Soffientini,  Dadati (46 Fornari),  Schiavi (46 Paoletti),  Bance,  Camero .   All.ri  Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Grande Milano:   Lenzi,  Serra,  Catanese (61 Todini),  Missaglia,  Rossi,  Boshoff,  Dâurbino (50 Mastroserio),  Mc Allister,  ViganÃ² E., Di Domenico,  Jacotti,  DellâAcqua Matteo (39 alzaferri),  Puddu,  Dozio ( 50 Baraggia),  Porreca (67 Deponti).  All. Achille Bertoncini Marcature: IÂ° tempo: 8Â° meta 13 Casalini, 14Â°cp 12 Haimona, 17Â°meta 15 Rossi tr. 12 Haimona, 23Â° meta 8 Michitti tr. 12 Haimona, 27Â° meta 9 Alfonsi tr. 12 Haimona, 41Â° meta 8 Mc Allister tr 10 Boshoff. IIo Tempo: 4Â° meta 11 Rossi tr. 10 Boshoff, 11Â° meta 6 Benelli, 14Â° meta 12 Haimona tr. 12 Haimona, 16Â° meta 2 Bance, 24Â° meta 11 Barani tr. 12 Haimona, 30Â° meta 13 Casalini tr. 12 Haimona. Arbitro: Sig Colantonio di Roma. Cartellini gialli: 23Â°IÂ° t 10 Boshoff, 40Â°IÂ° t  9 Alfonsi, Man of the match:  Rugby Lyons  nÂ°1 Martin Camero Â  UDINE RFC - RUGBY BANCO DI BRESCIA  25-06  (10-06)   Udine:  Marconato, Conti(1^st Venturato, 22^st Pisano), Picogna, McIvor, Lo Schiavo, Bombonati, Gobbo, Ursache, Calcagno (25^st Mazzini), Folla, Giacomini(2^st Francescutti), Giannangeli, Girelli(10^st Taddio), Fagnani, Massafra.  Allenatore: Dalla Nora   Brescia:   Locatelli(38^ Anselmi), Bonifazi, Gabba, Squizzato, Secchi Villa, Hosking (38^ Secchivilla), Bonari, Groenewald, Rizzotto, Romano(22^st Ferretti), Cuello, Pola(23^st Pedrazzani), Trevisani(21^st Cherubini), Cairo (30^st. Azzini), Castiglia(34^st Bosio).  Allenatore:  Molinari.   Marcatori: 6^CP Bombonati (3-0), 17^ MT Girelli tr Bombonati(10-0), 34^ CP Hosking, (10-3), 40^ CP Hosking (10-6). Secondo Tempo: 9^ MT Massafra (15-6), 25^ MT Fagnani (20-6), 42^ MT Taddio (25-6). Arbitro:  Blessano (TV) Note:  Cartellini Gialli: 25^ Gabba, 9^ st Groenewald   Â  LIVORNO RUGBY  - M-THREE SAN DONÃ   10 â 55  (03-33) Livorno: Chiesa T.; Tarantino (39' s.t. Esposito G.), Citi, Gambini, Spolverini; Milianti Mar., Brancoli A. (cap.),; Montagnani, Brancoli G., Pracchia; Favati, Vullo; Orabona (17' s.t. Lazar), Artal (29' s.t. Zaccuri), Goti A.. A    disp.: Cortesi, Neri. All. Diego SaccÃ . San DonÃ : Cincotto; Bressan (12' s.t. Bona), Zanette, Iovu (12' s.t. Baccin), Florian; Dotta, Mucelli  (cap.) (12' s.t. Rorato); Pelepele (20' s.t. Camata), Bucciol, Bocchi; Minello (17' s.t. Di Maggio), Montani;  Filippetto (1' s.t. Zamparo), Vian (1' s.t. Zecchin), Cendron (1' s.t. Previati). All.: Jason Wright, Mauro Dal Sie Marcatori: p.t. 10' m. Pelepele tr. Mucelli (0-7), 12' m. Iovu tr. Mucelli (0-14), 15' cp Brancoli A. (3-14), 17' m.  Pelepele tr. Mucelli (3-21), 35' m. Bressan (3-26), 44' m. tecnica mischia San DonÃ  tr. Mucelli (3-33); s.t. 1' m.  Zamparo tr. Mucelli (3-40), 5' m. Bressan (3-45), 10' m. Brancoli G. tr. Brancoli A. (10-45), 15' m. Cincotto (10-50), 24' m. Bocchi (10-55) Arbitro: TomÃ² di Roma. Note: Cartellini: giallo per Vullo (Livorno) al 43' p.t. Punti conquistati in classifica: Livorno 0; San DonÃ  5. Â  PRO RECCO RUGBY - DONELLI MODENA   27-20  (14-13) Recco: Ansaldi; Del Ry, Bisso (28' pt Torchia), Zanzotto, Besio; Agniel, Villagra; Salsi, Orlandi, Lopez; Bonfrate, Metaliaj (20' st Tonini); Galli (16' st Sciacchitano), Noto, Casareto. All. Villagra. A disp.: Hobbs, Giorgi, Gregorio, Cinquemani, Bedocchi. Modena: Santillo; Frangulea, Galante, Naude, Assandri; Fenner, Rovina (12' st Tepsanu); Stead, Bergonzini (21' pt Trentini), Venturelli (dal 33' pt al 2' st Giberti); Minari, Montalto; Russo, Gibellini, Faraone. All. Huygen. A disp.: Milzani, Salici, Costantini, Uguzzoni, Di Comite. Marcatori: pt 5' meta Villagra (R) tr. Agniel (7-0), 9' cp Fenner (M) (7-3), 14' meta Salsi (R) tr. Agniel (14-3), 26' cp Fenner (14-6), 36' meta Santillo (M) tr. Fenner (14-13); st 15' meta Santillo (M) tr Fenner (14-20), 21' meta Noto (R) tr. Agniel, (21-20), 25' cp Agniel (24-20), 40' cp Agniel (27-20). Arbitro: PennÃ¨ (Milano). Cartellini: 34' pt giallo a Salsi (R), 26' st giallo a Naude (M). Â  AEROPORTO FIRENZE RUGBY 1931 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA   25-27  (13-13)  FIRENZE: Passaleva, Bastiani, Rios, Menon, Nava (23' s.t. Di     francescantonio), Billot, Morace, Santi, Parri (10' s.t. Vella), Fortunati Rossi, Ippolito, Soldi, Bianco, Fanelli (8' s.t. Ferraro - 15' s.t. Leoni), Chiostrini (36' s.t. Purbrook) All.: Ghelardi - Sordini ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA: Padovani (23' s.t. Odiete), Esposito, Bettin, Crestini (5' s.t. Campagnaro), Sarto, Della Rossa, Marinaro (23' s.t. Zanusso), Marazzi (10' p.t. Nostran), Conforti, Berton (5' s.t. Dressi), Mhadhbi, Scarsini, Manghi (23' s.t. Violi), Giannelli (5' s.t. Iovenitti) All.: De Carli Marcatori: p.t.: 1' cp  Billot (3-0); 5' cp Della Rossa (3-3); 10' mt Santi tr Billot (10-3); 27' cp Della Rossa (10-6); 29' mt Esposito tr Della Rossa (10-13); 34' cp Billot (13-13); s.t.: 9' mt Fortunati Rossi tr Billot (20-13); 24' mt Sarto tr Della Rossa (20-20); 35' mt Billot (25-20); 40' mt Odiete tr Della Rossa (25-27). Arbitro: Falzone (Padova) Note: 8' p.t. c. giallo Giannelli; 26' p.t. c. giallo Fanelli; 9' s.t. c. giallo Marinaro; 14' s.t. c. giallo Vella; 36' s.t. c. giallo Rios - Spettatori 500 Â  FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA - FIAMME ORO ROMA 12-20  (12-11)  Cus Verona: Favaretto, Pizzardo, Martinucci, Michelini E. (66â Schiesaro), Del Bubba (64â Lindaver), Bellini, Federzoni, Pauletti (55â Bergamin), Paghera, Braghi, Olivieri (74â Liboni), Filippini, Munteanu (51â Zani), Neethling, Michelini A. (74â Mutascio).  Allenatore: Danilo Beretta. Fiamme Oro Roma: Boarato, De Gaspari, Sapuppo, Forcucci, Rosa (61â Andreucci), Benetti, Martinelli, Vedrani, Zitelli (46â Flammini), Maestri, Cazzola, Riedi (46â Favaro), Cerqua, Moscarda, Cocivera (66â Di Stefano).  Allenatore: Sven Valsecchi. Marcatori: 1T 1â meta Vedrani (0-5), 13â m. Neethling (5-5), 16â p. Benetti (5-8), 32â m. Neethling, t. Bellini (12-8), 40â p. Benetti (12-11). 2T p. Benetti (12-14), 18â p. Benetti (12-17), 24â p. Benetti (12-20). arbitro: Sandri di Trieste. Note: terreno allentato, tempo soleggiato, spettatori 200. Cartellini gialli: 2T 1â Maestri, 9â Braghi, 10â Sapuppo. Primo tempo: 12-11. Calci: Verona 1/3 (Favaretto t. 0/1 e p. 0/1, Bellini t. 1/1), Roma 5/6 (Benetti p. 5/5, t. 0/1). Punti in classifica: Verona 0 â Roma 4. Man of the match: Benetti. Â  GIRONE 2 AMATORI CAPOTERRA â ROMAGNA RFC RUGBY  18-22  (13-19) CAPOTERRA: Arbizu L., Baire G., Koko A., Garau M., Bousmina M., Kahn A. M., Queirolo J. M., Pinna A. (40 Meloni S.), Sainas G., Ferrentino F., Fratalocchi D., Peddio R., Geraci L. (47 Ciprietti L. A.) , Masetti B., Coetzee J. P. Allenatore: Juan Manuel Queirolo.   ROMAGNA: Petrella S. (11 Amato D.), Gai R., Cuccari A., Luci S., Donati D. (52 Galasso G.), Gregnanin A., Soldati R., Marioli Nobile P., Fantini M., Morelli F. (63 Devodier A.), De Gennaro P., Pias S., Cossu S. (62 Ambrosino C.), Cossu E. (41 Hall M.), Molino G.     Marcatori: 12 mt Queirolo J. M. tr Baire G., 25 mt Fantini M. tr Soldati R.,  30 cp Baire G., 33 mt. Morelli F., 37 cp Baire G.,  40 mt De Gennaro P. tr Soldati R., 46 cp Soldati R., 72 mt Ferrentino F.,   Arbitro: mancini di Frascati. Note: Cartellini gialli: 46 Sainas G., 46 Morelli F., Cartellino rosso: 80 Sainas G. AMATORI CATANIA  - GRUPPO PADANA PAESE  18-12  (06-05) Amatori Catania:  Camino, LeonardiV., Borina, Forte, Gravagna, Gorgone, Parisi, Palmieri, Rechicchi, Ferrara ( dal 42 Vasta), Grimaldi, Garozzo, Leonardi S., Delfino (dal 70â Vinti), Guglielmino (dal 56â Venturino).   Allenatore: Puglisi-Vittorio Paese Rugby Furlan, Fornarolo, Gemin, Lorenzetto, Lunanova (dal 51â Ceselin) Barzan ,  Memo,  Cadorin, Tamas, Rufoloni (dal 41â Gigliodoro), Signori (dal 64âPavin), Secolo (dal 64â Boffo) Buosi , Codo(dal 56â Kudir), Deoni (dal 41â Caeran)  All. Zaffalon Marcatori: 26â c.p Borina,36 c.p Borina,40+3 Meta Furlan,44â meta Rechihi tr, Borina,62â meta Venturino,70â meta Furlan tr. Barman. Arbitro: Belvedere (Roma) Giudici di linea: Pierantoni , Reale Cartellini gialli:  al 29âRechichi,al 69â Camino Note: giornata fredda, spettatori 150 circa  ASD MILANO - NOVACO ALGHERO   16-20   (13-10) ASR MILANO:, Molinaro, Cerutti (79 Cozzaglio), Ragusi, Thompson, Bestetti, Tolotti (vcap), Tanca (67 Centineo), Cipolla (cap.), Ferrari, Cortinovis, Lacatus, Carafa, Piatti (65 Piciaccia), Baldwin, Camelliti.   All. Amatori Rugby Alghero:  Apikotoa, Daga (cap.), Ricci, Franchin, Palumbo, Anversa, Salis, Toniolo, Giacci, Caldoni, Pagani, Paco Ogert (v.cap.), Bonetti, Spirito (65 Mele), Lynch (60 Loi).  All.  Marcatori: p.t.  9â Bestetti  m (5-0) 22â Tolotti cp (8 â 0); 29â Anversa cp (8 â 3);  33â Piatti m (13 â 3); 41â Ricci m (13 â 8); 41â Anversa tr (13 â 10); 48â Tolotti cp (16 â 10); 52â Anversa cp. (16â 13); 79â Giacci  m. (16 â 18); 79â Anversa tr. (16 â 20). Arbitro: Navarro. Note:  Cartellini:   10âst. giallo (Lynch, Amatori Rugby Alghero),  69âst. giallo (Ferrari, A.S.Rugby Milano),  73âst. giallo (Piciaccia, A.S.Rugby Milano) SANTA MARGHERITA VALPOLICELLA - RUBANO RUGBY 28-18  (13-11) VALPOLICELLA:  Etcheverry, Saccomani, Tampelin, Spadaro, Ghizzi, Massalongo (V.Cap), Musso, AbouarrouchÃ¨ (60â Burati), Pivetta (Cap), Cimardi, Bianchi, Filippini, Savoia (41â Ferrari), Zampini (78â Frapporti), Momi.   Allenatore: Alessandro Zanella RUGBY RUBANO:   Menniti, Borgato, Dal Corso, Pieretti, Belluco, Politeo, Prati, Palandrani (25â Sabbion), Zampiron, Baraldo (Cap), Golovatenco, Mainardi, Zanotto, Marchetto (60â Gazzola), Varroto (V.Cap).   Allenatore: Giuseppe Artuso Marcatori: 9â meta (Va) Spadaro; 11â piazzato (Ru) Menniti; 12â meta (Va) Spadaro; 20â piazzato (Ru) Menniti; 27â meta (Ru) Borgato, 29â piazzato (Va) Etcheverry. 42â meta (Va) Spadaro tr. Etcheverry; 58â meta (Va) Ghizzi; 67â meta (Ru) Borgato tr. Menniti; 75â piazzato (Va) Etcheverry. Arbitro:Boaretto (RO)  Giudici di Linea: Valbusa (TV) e Fracasso (PD) Note:  Cartellini gialli: al  38 per Tampelin;   al 55 per Mainardi. Campo in buono stato, cielo sereno e soleggiato, spettatori circa 300 Â  ZHERMACK BADIA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY  14 â 13  (07-13) Zhermack Badia: Zarattini, Tinazzo (St 35' Avanzi), Rosi, Aretusini, Pagliarini (St 1' Boscolo), Kitching, Baracco (St 4' Sgarbi), Daher Comoglio, Anouer, Bonini (St 10' Colognesi), De Gaspari, Brizzante (St 1' Munerato), Brancalion, Fanchin (St 25' Bonini), Colombo (St 1' Tellarini). All Stefano Bordon. Autosonia Avezzano: Thomsen, Sisso, Sorge, Mari (St 13' Lanciotti), Pallotta, Maurizio Babbo, Fidanza, Farina (St 13' Porrini), Angeloni, Passalacqua, Cofini, Mancinelli, Bocchini, Comperti (St 31' Di Cintio), Mario Babbo (St 31' Burca). All Alberto Santucci. Marcatori: 7' m Mari - tf Thomsen (0-7); 9' m Anouer - tf Kitching (7-7);  19' e 38' ct Thomsen  (7-13). St 46' m De Gaspari - tf Kitching (14-13) Arbitro: Claudio Castagnoli di Livorno Note: GdL Francesco Pulpo e Salvatore D'Amico di Brescia. Cartellini gialli: Pt 34' Daher Comoglio, 37' Baracco; St: 1' Pallotta, 15' Maurizio Babbo. Â   UR CAPITOLINA -  GLADIATORI SANNITI   31-03  (17-00)   CAPITOLINA:  Murer (39â Marrucci); Kustermann; Rebecchini G.; Mascagni (66â Scalzo G.); Iacolucci; Diana; Tonnicchia (59â Vannini); Bitetti; De Michelis (77â Moriggi); Cozzolino (59â Bernasconi); Manozzi; Lupi (59â Scoccini); Marsella (55â Pelosi); Polioni; Scalzo L. ( 41â Rossi).  All. Cococcetta   SANNITI: Falivene (59â Russo), Caldarulo, Verdicchio, Ciampa, Saviano (45â Compare), Canna, Carone, Verdile, Passariello, Zizza, . Iannace (43â Romano, 67â Santosuosso), Valente, Tenga (59â Fragnito), Bosco, Racioppi  All. Koen   Marcatori: 1T - 9â Mt. Murer tr. Diana; 21â Mt. Marsella nt; 23â Mt.Iacolucci nt; 2T - 3â Cp Canna; 21â Mt.De Michelis tr. Diana; 36â Mt. Rebecchini G. tr. Diana  Arbitro: Sig. Sgardiolo  (Rovigo)  Note: Cart. Giallo al 20â Ialente, al 35â Marsella, al 60â Passariello.            Cart. Rosso al 61â Rossi Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
