(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI VENTESIMA GIORNATA

Redazione

di Redazione

17/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A GIRONE 1 RUGBY BRESCIA â SAN GREGORIO CATANIA RUGBY  10-30  (07-13) Brescia:  15 Ruffolo; 14 Secchi Villa; 13 Varrella (p.t. 24' Masgoutiere); 12 Gabba; 11 Federzoni (37' st Bonifazi); 10 Prezioso; 9 Bosio (1' st Quaranta) ; 8 Scotuzzi (1' st Paleari); 7 Cerri; 6 Romano (12' st Mastrocola); 5 Cuello; 4 Pedrazzani; 3 Castiglia (43' st Cherubini); 2 Cairo (40' pt Anselmi; 18' st Cairo); 1 Bergamini (37' st Damasco). San Gregorio Catania: 15 Messina; 14 Montanelli (43' st Leonardi); 13 Sapuppo G (33' Sapuppo S.); 12 Spadaro; 11 Gentile; 10 Pucciariello; 9 Failla (20' st Bresson); 8 Doria; 7 Amenta; 6 Carbone; 5 Roche; 4 Grimaldi; 3 Colaiuda (1' st Van Wik); 2 Lo Faro (1' st Rampa;  33' st Lo Faro); 1 Sauria (1' st D'Auria) Marcatori: P.t  c.p. Pucciariello 0-3; 15' m Roche tr Pucciariello 0-10; 39' m Masgoutiere tr Ruffolo 7-10;  41' cp. Pucciariello 7-13 S.t.  c.p. Pucciariello 7-16; 13' m Roche tr Pucciariello 7-23; 27' cp Ruffolo 10-23; 40' m Gentile tr Pucciariello 10-30 Arbitro:Falzone di Padova. note:  p.t. 10' giallo  Castiglia;  s.t. 10' giallo  Gabba; 24' Van Wyk   ST TELECOMUNICAZIONI UDINE RFC vs CAMMI CALVISANO  20-36  (17-17)   Udine: Lentini(25^ Rea 24^st Morandini) , Lo Schiavo,  Picogna, Bombonati, Munaro, Danil, Merlo, Sala, Folla, Du Plessis (22^ Vigna), Giacomini, Giannangeli (10^Scaviolo), Girelli, Marchetto, Copetti(7^st Mazzini) Allenatore: Dalla Nora   Calvisano: Kidd, Letinic, Smith, Disetti, Costantini, Griffen, Franzoni, Scanferla, Cropelli, Salvi, Lagioiosa, Nicol, Violi(8^st Gavazzi), Zoli, Rizzetti (8^st Morelli).  Allenatore: Mor   Marcatori: 2^ MT Lagioiosa, (0-5), 4^ MT Danil tr Danil (7-5), 9^ CP Griffen (7-8), 11^ MT Sala tr Danil (14-8), 24^CP Griffen (14-11), 24^ CP Griffen, (14-14), 32^ CP Danil (17-14), 35^ CP Griffen (17-17) Secondo tempo: 10^MT Disetti, (17-22), 16^ CP Danil (20-22), 37^ MT Costantini tr Griffen (20-29), 45^ MT  Costantini tr Griffen (20-36). Arbitro: Sironi  Cartellini gialli: 7^st Nicol Cartellini rossi: 40^st. Mazzini, 42^st. Sala.    FRANKLIN & MARSHALL CUS VERONA - RUGBY LIVORNO 29 - 0    (17 - 0) Cus Verona: Pizzardo, Melato (60' Malipiero), Corso, Michelini E., Lindaver, Mariani (61' Bellini), Federzoni (78' Schiesaro), Paghera (41' Spotorno), Zardin (12'-19' Spotorno; 70' Oliveira), Pauletti, Liboni, Olivieri (70' Mutascio), Michelini A. (47' D'Agostino), Neethling, Cenedese (47' Martini Barzolai). All. Beretta Livorno: Esposito (58' Gagliardi), Giuliano (65' Bellini F.), Gambini (44' Milianti), Morixe, Buonamano, Squarcini R., Brancoli A., Cortesi (70' Pracchia), SaccÃ  A., Brancoli G. (60' Bufalini, 72'-77' Bellini M.), Squarcini E., Stilo, Micheletti (45' Lazar), Morganti, Artal. A disp.:Neri. All. SaccÃ  D. Marcatori: 1T: 4' meta Corso t. Mariani (7-0), 30' m. Lindaver t. Mariani (14-0), 38' p. Mariani (17-0); 2T: 14' m. Pauletti t. Mariani (24-0), 35' m. D'Agostino (29-0). Arbitro: Serchiani di Padova Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Cartellini gialli: 58' SaccÃ  A.. Cartellini rossi: 69' Morganti; 79' Mutascio. Primo tempo: 17 - 0. Calci: Verona 3/5 (Mariani 3/4 - 3/3 t., 0/1 p. -, Bellini t.0/1). Punti classifica: Cus Verona 5 - Livorno 0. Man of the match: Melato   FIAMME ORO RUGBY ROMA  â  ORVED RUGBY SAN DONÃ  30-19 (17-9) Fiamme Oro: Forcucci Pelliccione Barion Massaro Mariani Benetti (34â st Andreucci) Martinelli (33â st Boarato) Mernone Vedrani Pellegrinelli (12â st Moscarda) Cazzola (30â st Flammini) Riedi Cerqua (32â pt Lombardo 28â st Cerqua) VicerÃ¨ Cocivera (12â st Gasparini) A disp.: Giannelli Baldini All. Sven Valsecchi Rugby San DonÃ : Secco Bressan Brussolo (33â Marconato) Iovu Damo Dotta Mocelli Saifoloi Zampiron Di Maggio Bernini Mazzon (23â st Bacchin) Pesce Zecchin Filippetto A disp.: Vian Zanet Cincotto Cendron C. Cendron A. Zamparo All.: Wright â Dal Sie. MARCATORI: PRIMO TEMPO: 4â m Barion tr. Benetti (7-0); 15â cp Benetti (10-0); 22â m. Mariani tr. Benetti (17-0); 28â cp Mucelli (17-3); 33â cp Mucelli (17-6); 36â cp Mucelli (17-9) SECONDO TEMPO: 21â drop Benetti (20-9); 27â cp Mucelli (20-12); 29â m. Damo tr. Mucelli (20-19); 32â cp Benetti (23-19); 44â m Forcucci tr Benetti (30-19). ARBITRO: Stefano PennÃ¨ (Casal Pusterlengo) GUARDALINEE: Ettore Reale (Bari) Moreno Borsetto (Milano) NOTE CARTELLINI GIALLI: 11âst Bernini; 27â st Mernone; 38â VicerÃ¨ e Zecchin; 40â st Iovu SPETTATORI: 600 ca. CONSIEL FIRENZE RUGBY â RUGBY BADIA non disputata per mancato arrivo dellâarbitro. Â  Â  GIRONE 2 Club Amatori Sport Catania â Piacenza Rugby Propaganda    45-07  (21-00) Amatori Catania: Gorgone; Camino (18Â° s.t. Montedoro), Di Paola, ZappalÃ  (20Â° p.t. Moncada), Borina; Forte (18Â° s.t. Grasso), Gravagna; Sverzut,  Rechichi, Vasta; Ferrara, Mammana (26Â° s.t. Petrolito); Guglielmino (18Â° s.t. Venturino), Vinti (21Â° s.t. Cartarrasa), Delfino. A disp: Grimaldi. All. Sverzut. Rugby Piacenza: Peens; Robuschi, Sartori, Monteagudo, Muzzin; Smith, Tepsanu; Franchi, Rancati, Alberti; CÃ², Maserati; Barzan, Berzieri, Alberti. A disp: Mannu, Genev, Pavia, Sartori, Girometti, Zazzali. All. Pace Marcatori: P.t. 8Â° m Rechichi tr Borina, 10Â° m Camino tr Borina, 32Â° m Borina tr Borina. S.t. 12Â° m Camino, 14Â° m Forte tr Borina, 17Â° m Borina, 35Â° m Montedoro tr Borina, 39Â° Genev tr Peens. Arbitro: Carrera (Roma) Note: Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 5 Rugby Piacenza 0 Â  RUGBY GRANDE MILANO Vs ASTI RUGBY  45-15 (27-10) Rugby Grande Milano: Petrella, Vicinanza (67â Todini), Morisi, ViganÃ² D., Rossi, DâAmico, DâUrbino, Monetti (61â Ponti), Cancro, ViganÃ² E. (41â DellâAcqua), Valtorta (41â Silini), Morabito Vice CPT, Puddu CPT (40â Cabrioli), Porreca (56â El Sayed) , Romascu A disposizione:  Mastroserio, Kaspareck Allenatore: Achille Bertoncini Asti Rugby 1981: Masone, Sanna, Binello, Di Muro, Mema (67â Diliberto), Hayes Lloyd, De Meyer, Garelli, Knaflitz, Carafa P., Canta (61â), Ristov, Ahmed Fouiad, Piciaccia, Corsino, Camelliti A disposizione:, Lacatus, Carafa T., Leva, ,  Schillaci, Lazzarino Allenatore: Loris Salsi Marcatori:  pt 5â cp Masone (0-3); 9â M Rossi Tr ViganÃ² D. (7-3); 14â M Vicinanza (12-3); 21â M Vicinanza (17-3); 27â M Knafliz Tr Masone (17-10); 34â cp ViganÃ² D. (20-10); 39â M Rossi Tr ViganÃ² D. (27-10); st 46â M Knafliz (27-15); 51â cp ViganÃ² D. (30-15); 65â M+Tr ViganÃ² D. (37-15); 72â cp ViganÃ² D. (40-15); 80â M ViganÃ² D. (45-15). Arbitro: Cason (Rovigo). Note: Cartellini gialli: 45â Romascu. Spettatori: 400 circa. Tempo: sereno Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano Â  COSMO HAUS RUGBY REGGIO â  NOVACO ALGHERO 30-23 (PT 19-10 ) Cosmo Haus Rugby Reggio: Negrete; Manghi, Carra (14â st Tanzi), Carbone, Zonta (9âst Grassi); Leaega (37â pt Fontanesi), Bricoli (cap); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (34â st Marchini), Pulli; Lanfredi, Bigi (36â st Corradini), Fontana. A disposizione: Riccardo, Bersani, Pasini. All.: Manghi Novaco Amatori Alghero: Daga (cap); Lauri, Leota, Ferrari, Lorenzini; Parrot, Casasanta; Zitelli, Pagani (31â st Lombardo), Toniolo (31â-38â pt Mele); Di Stefano (1â st Sirbu), Paco; Lynch, Spirito, Capponi (1â st Mele). A disposizione: Loi, Martiri, Marrosu, Solinas, Bonetti. All.: Cassina Marcatori:  Pt  8â m Fontana tr Carra, 13â m Daga tr Casasanta, 21â m Fontana tr Carra, 28â mnt Bigi, 42â cp Casasanta. St  8â cp Fontanesi, 11â cp Casasanta, 13â m Leota tr Casasanta, 18â mnt Fontana, 25â cp Casasanta, 40â cp Fontanesi. Arbitro:  Bonacci (Roma) Guardalinee: Girelli (Roma) e Rosamilia (Colleferro) Calci: Carra  2/4  (cp 0/1; tr 2/3) Fontanesi 2/3 (cp 2/2; tr 0/1) Cosmo Haus; Casasanta 5/5 (cp 3/3; tr 2/2)  Alghero Ammonizioni: 27â pt giallo Capponi (Alghero), 38â pt giallo Lauri (Alghero), 25â st giallo Pulli (Reggio) Punti conquistati in classifica:  Cosmo Haus   5  ;  Novaco Alghero  1 Spettatori: 450 circa  Â  Riviera Rugby 2010 â Gladiatori Sanniti ASD   39-08   (14-00) Riviera: Prati (Taddia dal 1Â° del 2t), Crivellari, Zara, Betteto, Alessi, Pavin, Memo, Righetto, Santinello (Utenti dal 32Â° del 2t), Dalan, Viel, Suzzi, Matteralia, Costantin (Riato dal 6Â° del 2t), Ruffert. Allenatore: Innocenti . Gladiatori Sanniti: Molinaro, Caporaso, Piscopo, Ciarla, Carone (DellâOste dal 22Â° del 2t), Zullo, Botticella, Pawley, Passariello (Liguori dal 27Â° del 2t), Zizza, Abate (Notariello dal 8Â° del 2t) Valente, Racioppi (Cocchiarella dal 32Â° del 2t), Bosco, Cocchiarella (Parente dal 8Â° del 2t). Allenatore: Fragnito. Marcatori: Â° tempo: 2â meta di Pavin tr Pavin, 32â meta tecnica Riviera tr Pavin. IIÂ° Tempo:  8â meta Alessi nt, 14â meta Racioppi nt, 17â c.p. Zullo, 21â meta Riato tr Pavin, 25â meta Zara nt, 39â c.p. Pavin, 40â meta Taddia nt. Arbitro: Meanti di Crema. Note: Giallo a Passariello 16Â° del 1t, Giallo a Ciarla 20Â° del 2t, Rosso a Piscopo 38Â° del 2t , giallo a Suzzi al 39Â° del 2t. Â  RUBANO RUGBY â RUGBY CLUB VALPOLICELLA   21-28    (13-21) Rubano: Borsetto; Gaffo, Dal Corso, Pieretti (6' s.t. Azzalin), Ercolino; Menniti Ippolito, Ragazzi (27' s.t. Jacopo Mainardi); Caldon, Cucchio (31' s.t. Sabbion), Giacometti (6' s.t. Baraldo); Rocchio (27' s.t. Negriolli), Lucchetti (21' s.t. Francesco Mainardi); Tassi (24' s.t. Bortoletti), Gregorio Marchetto, Crozzoletto (32' p.t.Varroto). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Tampelin, Girelli; Varaschin, Fraccaroli; Previato, Burati (5' s.t. AbouarrouchÃ¨), Andrea Salzani; Filippini, Bianchi; Pavoni (20' s.t. Savoia), Zampini (37' s.t. Bonamici), Tripodi (5' s.t. Momi). (Non entrati: Avesani, Massalongo, Magrulli, Nicola Salzani). All. Alessandro Zanella Marcatori: p.t. 6' m. Saccomani tr. Etcheverry, 12' m. De Franck tr. Etcheverry, 21' m. Ercolino tr. Menniti Ippolito, 28' c.p. Menniti Ippolito, 32' m. Tampelin tr. Etcheverry, 40' c.p. Menniti Ippolito; s.t. 24' c.p. Menniti Ippolito, 30' m. De Franck tr. Etcheverry, 40' m. Borsetto ARBITRO: Castagnoli di Livorno NOTE: P.t. 13-21. Spettatori: 200 ca. Cartellino giallo: Momi (21' s.t.) e Tampelin (39' s.t.). Punti conquistati: Rubano 1, Valpolicella 5. Man of the match: Ryan De Franck   BANCA FARNESE RUGBY LYONS â  DONELLI MODENA  a seguire Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Redazione

Redazione

