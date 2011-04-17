(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI VENTESIMA GIORNATA
17/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A GIRONE 1 RUGBY BRESCIA â SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 10-30 (07-13) Brescia: 15 Ruffolo; 14 Secchi Villa; 13 Varrella (p.t. 24' Masgoutiere); 12 Gabba; 11 Federzoni (37' st Bonifazi); 10 Prezioso; 9 Bosio (1' st Quaranta) ; 8 Scotuzzi (1' st Paleari); 7 Cerri; 6 Romano (12' st Mastrocola); 5 Cuello; 4 Pedrazzani; 3 Castiglia (43' st Cherubini); 2 Cairo (40' pt Anselmi; 18' st Cairo); 1 Bergamini (37' st Damasco). San Gregorio Catania: 15 Messina; 14 Montanelli (43' st Leonardi); 13 Sapuppo G (33' Sapuppo S.); 12 Spadaro; 11 Gentile; 10 Pucciariello; 9 Failla (20' st Bresson); 8 Doria; 7 Amenta; 6 Carbone; 5 Roche; 4 Grimaldi; 3 Colaiuda (1' st Van Wik); 2 Lo Faro (1' st Rampa; 33' st Lo Faro); 1 Sauria (1' st D'Auria) Marcatori: P.t c.p. Pucciariello 0-3; 15' m Roche tr Pucciariello 0-10; 39' m Masgoutiere tr Ruffolo 7-10; 41' cp. Pucciariello 7-13 S.t. c.p. Pucciariello 7-16; 13' m Roche tr Pucciariello 7-23; 27' cp Ruffolo 10-23; 40' m Gentile tr Pucciariello 10-30 Arbitro:Falzone di Padova. note: p.t. 10' giallo Castiglia; s.t. 10' giallo Gabba; 24' Van Wyk ST TELECOMUNICAZIONI UDINE RFC vs CAMMI CALVISANO 20-36 (17-17) Udine: Lentini(25^ Rea 24^st Morandini) , Lo Schiavo, Picogna, Bombonati, Munaro, Danil, Merlo, Sala, Folla, Du Plessis (22^ Vigna), Giacomini, Giannangeli (10^Scaviolo), Girelli, Marchetto, Copetti(7^st Mazzini) Allenatore: Dalla Nora Calvisano: Kidd, Letinic, Smith, Disetti, Costantini, Griffen, Franzoni, Scanferla, Cropelli, Salvi, Lagioiosa, Nicol, Violi(8^st Gavazzi), Zoli, Rizzetti (8^st Morelli). Allenatore: Mor Marcatori: 2^ MT Lagioiosa, (0-5), 4^ MT Danil tr Danil (7-5), 9^ CP Griffen (7-8), 11^ MT Sala tr Danil (14-8), 24^CP Griffen (14-11), 24^ CP Griffen, (14-14), 32^ CP Danil (17-14), 35^ CP Griffen (17-17) Secondo tempo: 10^MT Disetti, (17-22), 16^ CP Danil (20-22), 37^ MT Costantini tr Griffen (20-29), 45^ MT Costantini tr Griffen (20-36). Arbitro: Sironi Cartellini gialli: 7^st Nicol Cartellini rossi: 40^st. Mazzini, 42^st. Sala. FRANKLIN & MARSHALL CUS VERONA - RUGBY LIVORNO 29 - 0 (17 - 0) Cus Verona: Pizzardo, Melato (60' Malipiero), Corso, Michelini E., Lindaver, Mariani (61' Bellini), Federzoni (78' Schiesaro), Paghera (41' Spotorno), Zardin (12'-19' Spotorno; 70' Oliveira), Pauletti, Liboni, Olivieri (70' Mutascio), Michelini A. (47' D'Agostino), Neethling, Cenedese (47' Martini Barzolai). All. Beretta Livorno: Esposito (58' Gagliardi), Giuliano (65' Bellini F.), Gambini (44' Milianti), Morixe, Buonamano, Squarcini R., Brancoli A., Cortesi (70' Pracchia), SaccÃ A., Brancoli G. (60' Bufalini, 72'-77' Bellini M.), Squarcini E., Stilo, Micheletti (45' Lazar), Morganti, Artal. A disp.:Neri. All. SaccÃ D. Marcatori: 1T: 4' meta Corso t. Mariani (7-0), 30' m. Lindaver t. Mariani (14-0), 38' p. Mariani (17-0); 2T: 14' m. Pauletti t. Mariani (24-0), 35' m. D'Agostino (29-0). Arbitro: Serchiani di Padova Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Cartellini gialli: 58' SaccÃ A.. Cartellini rossi: 69' Morganti; 79' Mutascio. Primo tempo: 17 - 0. Calci: Verona 3/5 (Mariani 3/4 - 3/3 t., 0/1 p. -, Bellini t.0/1). Punti classifica: Cus Verona 5 - Livorno 0. Man of the match: Melato FIAMME ORO RUGBY ROMA â ORVED RUGBY SAN DONÃ 30-19 (17-9) Fiamme Oro: Forcucci Pelliccione Barion Massaro Mariani Benetti (34â st Andreucci) Martinelli (33â st Boarato) Mernone Vedrani Pellegrinelli (12â st Moscarda) Cazzola (30â st Flammini) Riedi Cerqua (32â pt Lombardo 28â st Cerqua) VicerÃ¨ Cocivera (12â st Gasparini) A disp.: Giannelli Baldini All. Sven Valsecchi Rugby San DonÃ : Secco Bressan Brussolo (33â Marconato) Iovu Damo Dotta Mocelli Saifoloi Zampiron Di Maggio Bernini Mazzon (23â st Bacchin) Pesce Zecchin Filippetto A disp.: Vian Zanet Cincotto Cendron C. Cendron A. Zamparo All.: Wright â Dal Sie. MARCATORI: PRIMO TEMPO: 4â m Barion tr. Benetti (7-0); 15â cp Benetti (10-0); 22â m. Mariani tr. Benetti (17-0); 28â cp Mucelli (17-3); 33â cp Mucelli (17-6); 36â cp Mucelli (17-9) SECONDO TEMPO: 21â drop Benetti (20-9); 27â cp Mucelli (20-12); 29â m. Damo tr. Mucelli (20-19); 32â cp Benetti (23-19); 44â m Forcucci tr Benetti (30-19). ARBITRO: Stefano PennÃ¨ (Casal Pusterlengo) GUARDALINEE: Ettore Reale (Bari) Moreno Borsetto (Milano) NOTE CARTELLINI GIALLI: 11âst Bernini; 27â st Mernone; 38â VicerÃ¨ e Zecchin; 40â st Iovu SPETTATORI: 600 ca. CONSIEL FIRENZE RUGBY â RUGBY BADIA non disputata per mancato arrivo dellâarbitro. Â Â GIRONE 2 Club Amatori Sport Catania â Piacenza Rugby Propaganda 45-07 (21-00) Amatori Catania: Gorgone; Camino (18Â° s.t. Montedoro), Di Paola, ZappalÃ (20Â° p.t. Moncada), Borina; Forte (18Â° s.t. Grasso), Gravagna; Sverzut, Rechichi, Vasta; Ferrara, Mammana (26Â° s.t. Petrolito); Guglielmino (18Â° s.t. Venturino), Vinti (21Â° s.t. Cartarrasa), Delfino. A disp: Grimaldi. All. Sverzut. Rugby Piacenza: Peens; Robuschi, Sartori, Monteagudo, Muzzin; Smith, Tepsanu; Franchi, Rancati, Alberti; CÃ², Maserati; Barzan, Berzieri, Alberti. A disp: Mannu, Genev, Pavia, Sartori, Girometti, Zazzali. All. Pace Marcatori: P.t. 8Â° m Rechichi tr Borina, 10Â° m Camino tr Borina, 32Â° m Borina tr Borina. S.t. 12Â° m Camino, 14Â° m Forte tr Borina, 17Â° m Borina, 35Â° m Montedoro tr Borina, 39Â° Genev tr Peens. Arbitro: Carrera (Roma) Note: Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 5 Rugby Piacenza 0 Â RUGBY GRANDE MILANO Vs ASTI RUGBY 45-15 (27-10) Rugby Grande Milano: Petrella, Vicinanza (67â Todini), Morisi, ViganÃ² D., Rossi, DâAmico, DâUrbino, Monetti (61â Ponti), Cancro, ViganÃ² E. (41â DellâAcqua), Valtorta (41â Silini), Morabito Vice CPT, Puddu CPT (40â Cabrioli), Porreca (56â El Sayed) , Romascu A disposizione: Mastroserio, Kaspareck Allenatore: Achille Bertoncini Asti Rugby 1981: Masone, Sanna, Binello, Di Muro, Mema (67â Diliberto), Hayes Lloyd, De Meyer, Garelli, Knaflitz, Carafa P., Canta (61â), Ristov, Ahmed Fouiad, Piciaccia, Corsino, Camelliti A disposizione:, Lacatus, Carafa T., Leva, , Schillaci, Lazzarino Allenatore: Loris Salsi Marcatori: pt 5â cp Masone (0-3); 9â M Rossi Tr ViganÃ² D. (7-3); 14â M Vicinanza (12-3); 21â M Vicinanza (17-3); 27â M Knafliz Tr Masone (17-10); 34â cp ViganÃ² D. (20-10); 39â M Rossi Tr ViganÃ² D. (27-10); st 46â M Knafliz (27-15); 51â cp ViganÃ² D. (30-15); 65â M+Tr ViganÃ² D. (37-15); 72â cp ViganÃ² D. (40-15); 80â M ViganÃ² D. (45-15). Arbitro: Cason (Rovigo). Note: Cartellini gialli: 45â Romascu. Spettatori: 400 circa. Tempo: sereno Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano Â COSMO HAUS RUGBY REGGIO â NOVACO ALGHERO 30-23 (PT 19-10 ) Cosmo Haus Rugby Reggio: Negrete; Manghi, Carra (14â st Tanzi), Carbone, Zonta (9âst Grassi); Leaega (37â pt Fontanesi), Bricoli (cap); Mannato, Perrone, Bezzi; Delendati (34â st Marchini), Pulli; Lanfredi, Bigi (36â st Corradini), Fontana. A disposizione: Riccardo, Bersani, Pasini. All.: Manghi Novaco Amatori Alghero: Daga (cap); Lauri, Leota, Ferrari, Lorenzini; Parrot, Casasanta; Zitelli, Pagani (31â st Lombardo), Toniolo (31â-38â pt Mele); Di Stefano (1â st Sirbu), Paco; Lynch, Spirito, Capponi (1â st Mele). A disposizione: Loi, Martiri, Marrosu, Solinas, Bonetti. All.: Cassina Marcatori: Pt 8â m Fontana tr Carra, 13â m Daga tr Casasanta, 21â m Fontana tr Carra, 28â mnt Bigi, 42â cp Casasanta. St 8â cp Fontanesi, 11â cp Casasanta, 13â m Leota tr Casasanta, 18â mnt Fontana, 25â cp Casasanta, 40â cp Fontanesi. Arbitro: Bonacci (Roma) Guardalinee: Girelli (Roma) e Rosamilia (Colleferro) Calci: Carra 2/4 (cp 0/1; tr 2/3) Fontanesi 2/3 (cp 2/2; tr 0/1) Cosmo Haus; Casasanta 5/5 (cp 3/3; tr 2/2) Alghero Ammonizioni: 27â pt giallo Capponi (Alghero), 38â pt giallo Lauri (Alghero), 25â st giallo Pulli (Reggio) Punti conquistati in classifica: Cosmo Haus 5 ; Novaco Alghero 1 Spettatori: 450 circa Â Riviera Rugby 2010 â Gladiatori Sanniti ASD 39-08 (14-00) Riviera: Prati (Taddia dal 1Â° del 2t), Crivellari, Zara, Betteto, Alessi, Pavin, Memo, Righetto, Santinello (Utenti dal 32Â° del 2t), Dalan, Viel, Suzzi, Matteralia, Costantin (Riato dal 6Â° del 2t), Ruffert. Allenatore: Innocenti . Gladiatori Sanniti: Molinaro, Caporaso, Piscopo, Ciarla, Carone (DellâOste dal 22Â° del 2t), Zullo, Botticella, Pawley, Passariello (Liguori dal 27Â° del 2t), Zizza, Abate (Notariello dal 8Â° del 2t) Valente, Racioppi (Cocchiarella dal 32Â° del 2t), Bosco, Cocchiarella (Parente dal 8Â° del 2t). Allenatore: Fragnito. Marcatori: Â° tempo: 2â meta di Pavin tr Pavin, 32â meta tecnica Riviera tr Pavin. IIÂ° Tempo: 8â meta Alessi nt, 14â meta Racioppi nt, 17â c.p. Zullo, 21â meta Riato tr Pavin, 25â meta Zara nt, 39â c.p. Pavin, 40â meta Taddia nt. Arbitro: Meanti di Crema. Note: Giallo a Passariello 16Â° del 1t, Giallo a Ciarla 20Â° del 2t, Rosso a Piscopo 38Â° del 2t , giallo a Suzzi al 39Â° del 2t. Â RUBANO RUGBY â RUGBY CLUB VALPOLICELLA 21-28 (13-21) Rubano: Borsetto; Gaffo, Dal Corso, Pieretti (6' s.t. Azzalin), Ercolino; Menniti Ippolito, Ragazzi (27' s.t. Jacopo Mainardi); Caldon, Cucchio (31' s.t. Sabbion), Giacometti (6' s.t. Baraldo); Rocchio (27' s.t. Negriolli), Lucchetti (21' s.t. Francesco Mainardi); Tassi (24' s.t. Bortoletti), Gregorio Marchetto, Crozzoletto (32' p.t.Varroto). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco Valpolicella: Etcheverry; Saccomani, De Franck, Tampelin, Girelli; Varaschin, Fraccaroli; Previato, Burati (5' s.t. AbouarrouchÃ¨), Andrea Salzani; Filippini, Bianchi; Pavoni (20' s.t. Savoia), Zampini (37' s.t. Bonamici), Tripodi (5' s.t. Momi). (Non entrati: Avesani, Massalongo, Magrulli, Nicola Salzani). All. Alessandro Zanella Marcatori: p.t. 6' m. Saccomani tr. Etcheverry, 12' m. De Franck tr. Etcheverry, 21' m. Ercolino tr. Menniti Ippolito, 28' c.p. Menniti Ippolito, 32' m. Tampelin tr. Etcheverry, 40' c.p. Menniti Ippolito; s.t. 24' c.p. Menniti Ippolito, 30' m. De Franck tr. Etcheverry, 40' m. Borsetto ARBITRO: Castagnoli di Livorno NOTE: P.t. 13-21. Spettatori: 200 ca. Cartellino giallo: Momi (21' s.t.) e Tampelin (39' s.t.). Punti conquistati: Rubano 1, Valpolicella 5. Man of the match: Ryan De Franck BANCA FARNESE RUGBY LYONS â DONELLI MODENA a seguire Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
