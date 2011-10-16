Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TERZA GIORNATA I TABELLINI

Redazione Avatar

di Redazione

16/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011   SERIE A, TERZA GIORNATA I TABELLINI  M-THREE SAN DONA' â DONELLI MODENA 19 â 13 (4-1)   Marcatori: 9' cp Fenner (0-3); 36' m. Pelepele tr Mucelli (7-3); 40+2' m. Pelepele nt (12-3); 2T 24' m. Bressan tr Mucelli (19-3); 26 m. Minari tr Fenner (19-10); 40+6' cp Fenner (19-13).  San DonÃ : 15 Secco, 14 Bressan, 13 Cibin (40+4' Dotta), 12 Iovu, 11 Damo, 10 Brussolo, 9 Mucelli (34' 2t Rorato), 8 Pelepele, 7 Zanini (28' 2t Pilla), 6 Di Maggio, 5 Minello, 4 Venturato (20' 2t Montani), 3 Filippetto, (12' 2T Previati) 2 Zecchin, 1 Cendron (1' 2t Zamparo). A disposizione: 16 Zamparo, 17 Pilla, 18 Montani, 19 Rorato, 20 Dotta, 21 Previati, 22 Vian, 23 Cincotto. Allenatore: Jason Wright, Mauro Dal Sie.   Modena: 15 Assandri (1 2t Trotta)(18' 2t Uguzzoni), 14 Lanzoni (1' 2t Costantini), 13 Fenner, 12 Galante, 11 Frangulea, 10 Naude, 9 Tepsanu, 8 Stead, 7 Trentini, 6 Gibellini, 5 Gerini, 4 Venturelli (18' 2t Minari), 3 Cafaro, 2 Gatti, 1 Faraone. A disposizione: 16 Milzani, 18 Costantini, 19 Minari, 20 Ghidoni, 21 Giberti, 22 Uguzzoni, 23 Cattaneo, 24 Trotta. Allenatore: Huygen Shaun.   Note: 37' 2T cartellino giallo Bressan   Arbitro: Mr Healy (RFU) UGBY BANCO DI BRESCIA vs FIAMME ORO ROMA 24 - 36 (10-36) BRESCIA:  15  Masgoutiere Alberto (25' St Quaranta); 14 Locatelli Mattia; 13 Secchi Villa Luigi; 12 Squizzato Matteo; 11 Bonifazi Alberto (37' St Bonari); 10 Secchi Villa Giovanbattista (15' Gabba); 9 Prezioso Jorge; 8 Scotuzzi Enrico; 7 Rizzotto Matteo (Cap); 6 Romano Mattia (15' Cuello); 5 Pola Giacomo (9' St Pedrazzani); 4 Miglietti Davide; 3 Trevisani Paolo (4' St Volpari) ; 2 Romano Daniele (1' St Cairo); 1 Cherubini Alessandro (30' St Anselmi) FIAMME ORO ROMA:  15 Sapuppo Giuseppe; 14 De Gaspari Marcello; 13 Massaro Giovanni; 12 Forcucci Daniele (1' St Mostarda) ; 11 Mariani Roberto (Cap); 10 Benetti Nicola; 9 Martinelli Luca (4' St Calandro); 8 Cerasoli Carlo; 7 Vedrani Damiano; 6 Zitelli Matteo (2' St Flammini); 5 Santelli Lorenzo; 4 Riedi Francesco; 3 Pettinari Mirko; 2 Vicere' Valerio (30' St Lombardo); 1 Cocivera Fabio (2' St Di Stefano).   All Valsecchi. Marcatori:  8' cp Benetti (0-3); 17' m Sapuppo (0-8); 20' m Rizzotto (5-8); 25' m VicerÃ¨ tr Benetti (5-15); 30' m VicerÃ¨ tr Benetti (5-22); 33' m Prezioso (10-22); 35' m Cerasoli tr Benetti (10-29); 39' M Martinelli tr Benetti (10-36) IIÂ° tempo: 21' m Gabba tr Bonifazi (17-36); 41' M Pedrazzani tr Prezioso (24-36)   Arbitro Cason (Rovigo) Note:  Rugby Banco di Brescia 1 - Fiamme Oro Roma 5   ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA v LIVORNO RUGBY 55-18 (17-6)   Marcatori: p.t. 4â m. Campagnaro tr. Fontanesi (7-0); 10â cp. Brancoli A.  (7-3); 24â cp. Fontanesi  (10-3); 34â m. Odiete tr. Fontanesi (17-3); 38â cp. Brancoli A.  (17-6);   s.t. 1â m. Sarto tr. Fontanesi (24-6); 3â m. Odiete (29-6); 12â m. Odiete tr. Della Rossa (36-6); 17â m. Musto (36-11); 27â m. Sarto (41-11); 30' m. Campagnaro tr. Della Rossa (48-11); 37' m. Bellini F. tr. Brancoli A. (48-18); 39' m. Padovani tr. Della Rossa (55-18)   Accademia Nazionale Tirrenia: Odiete; Esposito (cap), Benvenuti (10' pt. Della Rossa), Campagnaro, Sarto; Fontanesi (8' st. Crestini), Marinaro (14' st. Padovani); Marazzi (2' st. Nostran), Conforti, Salvetti; Bellucci, Zdrilich (1' pt. Berton (28 st. Dionisi)); Scarsini (32â pt. Iovenitti), Manghi (14â st. Conti), Drissi. All. De Carli   Livorno Rugby: Esposito (5' st. Chiesa); Spolverini, Rea (24' st. Milianti), Gambini, Citi ; Brancoli A., Bellini F. ; Cortesi (cap), Musto, Brancoli G. (32' st. Vullo); Montagnani, Favati (17' st. Pracchia); Goti (12â st. Bellini M.), Artal (35â st. Zaccuri), Orabona (22' st. Lazar). All. Sacca D.   Arbitro: Damasco G.d.l. : Masetti e Righini   Cartellini: 23â st. giallo Montagnani (Livorno Rugby) Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale Tirrenia 5; Livorno Rugby 0   RUGBY LYONS PC  - FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA 20-16 Piacenza: 15 Mortali Michele, 11 Buondonno Andrea, 13 Casalini Lorenzo(1Â°IIÂ° t 21 Chiozza), 12 Rossi Matteo, 14 Barani Ivan, 10 Haimona Kelly Joshua (25Â° IIÂ° t 20 Cammi), 9 Alfonsi Giacomo, 7 Fornari Nicola, 8 Barroni Diego Mauro, 6 Bance Abdoul Norou(11Â° IIÂ°t 16 Benelli), 4 Baracchi Davide, 5 Petrusic Darijo, 3 Paoletti Tino, 2 Wahabi Said, 1 Ferri Mattia. All.ri  Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Cus Verona: 15 Michelini Enrico, 14 Pizzardo Aldo, 13 Federzoni Marco(16Â° IIÂ° t 21 Corso) , 12 Schiesaro Mario, 11 Favaretto Luca, 10 Bellini Marco(28Â° IIÂ°t 22 Lorenzetto), 9 Mariani Mauro, 8 Badocchi NicolÃ², 7 PaulettiAntonio(1Â° IIÂ° t 20 Paghera),  6 Bergamin Riccardo, 5 Braghi Enea (28Â° IIÂ°t 18 Olivieri), 4 Filippini Mattia, 3 Michelini Andrea(1Â° IIÂ° t 17 Martini Barzolai Maurizio), 2 Neethling Ryan, 1 Rizzetti Mattei Riccardo(20Â° IIÂ°t 23 Mutascio) .All. Martin Luca Marcatori: Io  Tempo: 5Â° M.   Petrusic tr. Haimona, 9Â°  C.P.  Michelini, 15Â°C.P.  Michelini, 23Â° C.P.  Michelini, 41Â° C.P.  Haimona, IIo Tempo: 10Â° M.  Buondonno tr.  Haimona, 20Â° C.P.  Mortali, 40Â°  Bergamin tr.  Michelini. Arbitro: Sironi (Colleferro)  Note; Cartellini gialli: 13Â° IIÂ°t  15 Michelini (Verona). Man of the match: Rugby Lyons  Nicola Fornari.  UDINE RUGBY F.C. ASD - FIRENZE RUGBY 17-13  (14-06) Udine RFC: Marconato, Picogna, Lo Schiavo, Calcagno, Biasuzzi, Bombonati, Gobbo, Ursache, Du Plessis, Fagnani (34^Venier), Giacomini, Folla, Massafra, Girelli (8^st. Francescutti), Copetti (24^Mazzini).allenatore: Dalla Nora   FIRENZE RUGBY 1931:  Passaleva, Bastiani, Randelli (35^ Nava), Menon, Cummins, Biliot, Morace, Parri, Santi, Ippolito, Vella, Soldi, Bianco, Ferraro, Cagna. Allenatore: Ghelardi   Marcatori:9^CP Bombonati (3-0),12^CP Cummis (3-3), 11^CP Bombonati (6-3), 12^ CP Cummis (6-6), 33^ Meta Marconato, (11-6), 39^ CP Bombonati (14-6).  Secondo tempo: 30^ Meta Menon TR Cummis, (14-13), 33^ CP Bombonati (17-13). Arbitro: Falzone (PD)  Cartellini Gialli: 25^Folla, 35^ Bastiani, 25^st. Mazzini.   RUGBY GRANDE MILANO Vs PRO RECCO RUGBY 18-22 (12-6) Rugby Grande Milano: DâAmico, Vicinanza, ViganÃ² D. Vice CPT, Garcia FerrÃ©, Rossi, Boshoff, DâUrbino, Jacotti, Cancro,  Vigano' E., Valtorta, Di Domenico, Romascu (43' Dozio), Baraggia (55' Ponti), Puddu Capitano Allenatore: Achille Bertoncini PRO Recco Rugby: Zanzotto, Bisso, Becerra, Tassara, Del Ry, Agniel, Villagra, Salsi, Orlandi, Tonini (29' Sciacchitano 35' Tonini) Bonfrate, Vallarino, Borboni, Hobbs (Noto) Casareto,Allenatore: Claudio Ceppolino Marcatori:  pt 3' M Cancro tr Boshoff (7-0); 8' M Rossi (12-0); 22' Cp Agniel (12-3); 29' Cp Agniel (12-6);st  40' Cp Agniel (12-9); 43' Cp Agniel (12-12); 55' Cp (12-15); 57' Cp Boshoff (15-15); 60' Cp Boshoff (18-15); 34' M Becerra tr Agniel (18-22). Arbitro: Llinton (SRU) Note: Cartellini gialli: 25' Casareto; 38' Di Domenico Spettatori: circa 600 Campo: C.S. Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano girone 2 AMAT. R. CAPOTERRA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA 25-23  (10-13)  AMATORI RUGBY CAPOTERRA: Garau, Baire, Koko, Kahn, Bousmina, Arbizu, Queirolo (cap), Pinna A.(22â st. Meloni), Ferrentino, Pinna C.(38â st. Busser), Peddio (21â st. Sandretto), Sainas, Coetzee (6â st. Ciprietti), Masetti, Geraci. All. Juan Manel Queirolo. AMATORI SPORT CATANIA: Camino, Montedoro, Di Paola, Strazzeri, Borina, Forte, Grasso (40âpt. Gravagna), Calmieri (cap), Vasta, Garozzo, Farrara, Grimaldi, Leopardi (27â Vinti), Delfino, Venturino. All. Giuseppe Pugliesi.  Marcatori: p.t. 3â m. Baire (5-0); 7â cp. Borina (5-3); 30â m. Peddio (10-3); 40â m. Venturino (10-10); 42â d. Forte (10-13); s.t. 7â cp. Borini (10-16); 10â cp. Kahn (13-16); 15â m. Bousmina (18-16); 29â m. Queirolo tr. Kahn (25-16); 40â m.t. (Catania) tr. Borina (25-23); Arbitro: Claudio Blessano (TREVISO). Note: Cartellini: 37â pt. giallo Queirolo (Amatori Rugby Capoterra); 8â st. giallo Vasta (Amatori Sport Catania); 29â st. giallo Koko ( Amatori Rugby Capoterra). Spettatori: 800   GRUPPO PADANA PAESE vs NOVACO AMATORI ALGHERO 28-25 (pt 25-3)   Gruppo Padana Paese: Furlan (1â st Passuello), Fornarolo, Gemin, Barzan, Lunanova, Lorenzetto (28â st Sattin), Memo (24â st Bergamo), Cadorin, Tamas, Codo, Signori, Secolo (24â st Menelle), Zanatta (15â pt Berisa, 17â st Buosi), Kudin (4â st Gigliodoro), Buosi (1â st Caeran). All. Zaffalon Novaco Amatori Alghero: Daga, A.Peana (22â pt Solinas), Palumbo (1â st F.Peana), Franchin, Lorenzini, Anversa, Apikotoa, Toniolo, Giacci (1â st Roldan), Pagani, Caldon, Paco, Cocchiaro (40â pt Bonetti), Spirito, Capponi. All. Roldan Marcatori: pt 4â meta Furlan tr Barzan, 13â cp Barzan, 21â cp Barzan, 31â meta Furlan, 37â meta Memo tr Barzan; st 2â meta Toniolo tr Anversa, 9â meta Lorenzini tr Anversa, 19â meta Solinas, 31â cp Barzan, 36â cp Anversa Arbitro: Walker Cartellini: pt giallo 29â Paco Punti conquistati: Paese 4, Alghero 1 ROMAGNA R.F.C. - RUGBY CLUB VALPOLICELLA   17-18  (11-10) Romagna RFC: 15.Gregnanin 14.Amato 13.Luci 12.Cuccari 11.Gai (5Â° s.t. Galasso) 10.Pasqualini (22Â° s.t. Mattiacci) 9.Soldati 8.Fantini (CAP) (dal 39Â° s.t. Maccan) 7.Morelli (30Â° s.t. Magnani) 6.Marioli Nobile 18.Pias 4.De Gennaro (VCAP) 3.Cossu S. 2.Cossu E. 1.Molino (12Â° s.t. Hall). Allenatore: Urbani. Rugby Club Valpolicella: 15.Etcheverry Cavanna 14.Saccomani 13.Tampellini 12.Spadaro 11.Girelli 10.Massalongo (VCAP) 9.Musso 8.AbouarrouchÃ¨ 7.Burati (32Â° s.t. Savoia - temporanea) 6.Pivetta 5.Cimardi 4.Filippini 3.Ferrari 2.Zampini 1.Tripodi.  Allenatore: Zanella. Marcatori: 1Â° tempo: 3Â° c.p. Soldati (3-0), 15Â° m. Gai, n.t. Soldati (8-0), 27Â° c.p. Etcheverry Cavanna (8-3), 38Â° m. Saccomani, t. Etcheverry Cavanna (8-10), c.p. Soldati (11-10). 2Â° tempo: 18Â° c.p. Etcheverry Cavanna (11-13), 28Â° c.p. Soldati (14-13), 35Â° c.p. Soldati (17-13), 38Â° m. Etcheverry Cavanna, n.t. Etcheverry Cavanna (17-18) Arbitro: palazzi di Roma. Note: Gialli: 28Â° s.t. Ferrari . Â  UNIONE R. CAPITOLINA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 20-20 CAPITOLINA:   Molaioli; Murer (1â 2T.Tonnicchia); Marrucci; Scalzo G.;Iacolucci; Diana; Vannini;; Bitetti; De Michelis (Cap.); Menichella (1â 2T.Polioni);   Manozzi (20â 2T.Pamphili); Scoccini; Pelosi , (20â 2T.Marsella) Bernasconi (39â 2T.Actis), Mattei (31â 1T Scalzo L,)..  All. Cococcetta AVEZZANO: Sisso; Taccone; Sorge; Pallotta; Mari; Thomsen; Porretta; Angeloni; Rodorigo; Passalocqua; Mancinelli; CalÃ¬; Cacchione; Cofini S.; Comperti  All. Santucci Marcatori: I T. 4â Mt Sorge n.t.; 22 Mt Pallotta tr. Thomsen; 30â Mt Marrucci tr Diana; 34â CP Thomsen; 39 Mt Marrucci tr Diana; II T. 3â CP Diana; 7â CP Diana; 24â Mt Guanciale n.t.. Arbitro: SchilirÃ² di Catania.   GLADIATORI SANNITI - RUGBY BADIA 28 â 23  (10-20) Sanniti: Falivene (79 de Masi), Velotti, Ciampa, Ciarla, Carone, Canna, Botticella (76 Gramazio), Noa (60 Iannace),Verdicchio (52 Fragnito A.), Passariello, Valente, Zizza, Tenga (41 Romano), Bosco, Racioppi (65 Grieco). All. Ascantini. Zhermack Badia: Tinazzo, Aretusini, Rosi, Candian, Avanzi (65 Pagliarini), Fratini, Baracco (71 Boscolo), Teodorini, Anouer, bovini, De Gaspari, Brizzante ( 41Daher Comoglio), Brancalion, Franchini (41 Guglielmo), Colombo. All Stefano Bordon Marcatori: 1 cp Fratini;  8 Mt Rosi tr Fratini;  19 cp canna;  21 Mt candian tr Fratini;  29 Mt Ciampa tr Canna;  38 cp Fratini;  IIÂ° Tempo:  43 Mt canna tr Canna;  46 cp Canna;  51 cp Fratini;  55 cp Canna;  58 Mt velotti. Arbitro:Bonacci di Roma. Note: RUBANO RUGBY â ASR MILANO 60 â 7 RUBANO: Menniti Ipolito; Casotto, Dal Corso (8â s.t. Belluco), Ercolino, Azzalin; Politeo (19â s.t. Ragazzi), Babetto (3â s.t. Prati); Zampiron (19â s.t. Lucchetti), Marco Artuso (3â S.T. Sabbion), Palandrani; Mainardi, Rocchio (8â s.t. Ricardi); Matteralia (19â s.t. Crozzoletto), Marchetto (29â s.t. Varroto), Varroto (8â s.t. Bortoletti). All. Giuseppe Artuso/Hector De Marco MILANO:  Tolotti; Bestetti (29â s.t. Ghesesew), Cerutti, Federico Ragusi, Molinaro; Thompson, Tanca (9â s.t. GulÃ¬); Cipolla, Cortinovis (25â s.t. Grazzini), Savino; Lacatus, Barana; Piciaccia (15â s.t. Piatti), Corbetta, Camelliti (15â s.t. Miele). All. Gianluca Ragusi MARCATORI: p.t. 4â c.p. Menniti Ippolito, 6â m. Menniti Ippolito tr. Menniti Ippolito, 11â m. Casotto, 16â m. Ercolino tr. Menniti Ippolito, 39â m. Artuso; s.t. 13â m. Prati tr. Menniti Ippolito, 16â m. Bortoletti tr. Menniti Ippolito, 23â m. Casotto, 32â m. Lacatus tr. Cerutti, 38â m. Ricardi tr. Ragazzi, 40â m. Casotto tr. Ragazzi ARBITRO: TomÃ² di Roma GIUDICI DI LINEA: Sibillin di Treviso e Marchesin di San DonÃ  NOTE: P.t. 27-0. Cartellino giallo: Cipolla (19â p.t.), Bortoletti (29â s.t.). Spettatori 200 ca. Punti conquistati: Rubano 5, Milano 0.   Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
