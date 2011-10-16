(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TERZO TURNO
di Redazione
16/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 SERIE A. RISULTATI TERZA GIORNATA Il Lyons Piacenza centra la terza vittoria stagionale e si porta in vetta alla classifica (14 punti). Le Fiamme oro Roma, nellâanticipo di sabato, replicano e si piazzano seconde a 13 punti. Segue a 11 punti lâAccademia Nazionale di tirrenia vittoriosa contro il Livorno per 55-18. Importante anche la vittoria del San DonÃ che in casa batte il Modena per 19-13. Ora i veneti sono quarti a 10 punti. LâUdine soffre ma alla fine centra la vittoria contro il Firenze (17-13). Scivolone interno del Grande Milano che si fa sorprendere dal Recco per 18-22. Nel girone 2 il Capoterra fa tre vittoria di fila e si porta da sola al comando della classifica. Seguono Avezzano e Capitolina che hanno pareggiato il match per 20-20 SERIE A â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY BANCO BRESCIA - FIAMME ORO ROMA 24 â 36 (1-5) ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA - LIVORNO RUGBY 55 â 18 (5-0) RUGBY LYONS PC - FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA 20 â 16 (4-1) UDINE RUGBY F.C. ASD - FIRENZE RUGBY 17 â 13 (4-1) M-THREE AMAT. R. SAN DONA - DONELLI MODENA RUGBY 19 â 13 (4-1) RUGBY GRANDE MILANO - MED ITALIA PRO RECCO 18 â 22 (1-4) Classifica: Banca Farnese Lyons Piacenza 14; Fiamme Oro Roma punti 13;Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; M-Three Amatori San DonÃ punti 10; Rugby Udine e Pro Recco punti 8; Banco di Brescia punti 7; Frankling&marshall Cus Verona e Rugby Firenze punti 6; Donelli Modena punti 5; Grande Rugby Milano punti 2; Livorno Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011 Firenze Rugby â Lyons Piacenza; Cus Verona â Udine Rugby; Fiamme Oro Roma â Amatori San DonÃ ; Modena â Grascia Rugby; Pro Recco â Accademia Nazionale Tirrenia; Livorno Rugby â Grande Milano. SERIE A - GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. R. CAPOTERRA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA 25 â 23 (5-1) GRUPPO PADANA PAESE - NOVACO RUGBY ALGHERO 28 â 25 (4-1) ROMAGNA R.F.C. - RUGBY CLUB VALPOLICELLA 17 â 18 (1-4) UNIONE R. CAPITOLINA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 20 â 20 (2-2) GLADIATORI SANNITI - RUGBY BADIA 28 â 23 (4-1) RUBANO RUGBY - ASD RUGBY MILANO 60 â 07 (5-0) Classifica: Amatori Capoterra punti 14; Avezzano punti 11; Unione Capitolina, Paese e Rubano punti 10; Romagna punti 7; Badia punti 6; Valpolicella punti 5; Amatori Catania punti 4; Gladiatori Sanniti punti 1; Asr Rugby Milano punti 0; Alghero punti -3. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 23 ottobre 2011 Badia â Amatori Catania; Amatori Alghero â Unione Capitolina; Valpolicella â Paese; Avezzano â Romagna; Gladiatori Sanniti â Rubano; Asr Milano â Capoterra. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione