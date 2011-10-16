Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. TERZO TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

16/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 SERIE A.  RISULTATI TERZA GIORNATA Il Lyons Piacenza centra la terza vittoria stagionale e si porta in vetta alla classifica (14 punti). Le Fiamme oro Roma, nellâanticipo di sabato, replicano e si piazzano seconde a 13 punti. Segue a 11 punti lâAccademia Nazionale di tirrenia vittoriosa contro il Livorno per 55-18.  Importante anche la vittoria del San DonÃ  che in casa batte il Modena per 19-13. Ora i veneti sono quarti a 10 punti. LâUdine soffre ma alla fine centra la vittoria contro il Firenze (17-13). Scivolone interno del Grande Milano che si fa sorprendere dal Recco per 18-22. Nel girone 2 il Capoterra fa tre vittoria di fila e si porta da sola al comando della classifica. Seguono Avezzano e Capitolina che hanno pareggiato il match per 20-20 SERIE  A â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY BANCO BRESCIA - FIAMME ORO ROMA  24 â 36  (1-5) ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA -  LIVORNO RUGBY 55 â 18  (5-0) RUGBY LYONS PC  - FRANKLIN&MARSHALL C.U.S. VERONA  20 â 16  (4-1)  UDINE RUGBY F.C. ASD - FIRENZE RUGBY   17 â 13  (4-1) M-THREE AMAT. R. SAN DONA - DONELLI MODENA RUGBY  19 â 13  (4-1)  RUGBY GRANDE MILANO - MED ITALIA PRO RECCO  18 â 22  (1-4)   Classifica: Banca Farnese Lyons Piacenza 14; Fiamme Oro Roma punti 13;Accademia Nazionale Tirrenia punti 11;  M-Three Amatori San DonÃ  punti 10; Rugby Udine e Pro Recco punti 8;  Banco di Brescia punti 7;  Frankling&marshall Cus Verona e Rugby Firenze punti 6; Donelli Modena punti 5; Grande Rugby Milano punti 2; Livorno Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 23 ottobre 2011 Firenze Rugby â Lyons Piacenza;  Cus Verona â Udine Rugby; Fiamme Oro Roma â Amatori San DonÃ ; Modena â Grascia Rugby; Pro Recco â Accademia Nazionale Tirrenia;  Livorno Rugby â Grande Milano.   SERIE  A - GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. R. CAPOTERRA - CLUB AMAT. SPORT CATANIA 25 â 23  (5-1) GRUPPO PADANA PAESE - NOVACO RUGBY ALGHERO   28 â 25  (4-1) ROMAGNA R.F.C. - RUGBY CLUB VALPOLICELLA   17 â 18  (1-4) UNIONE R. CAPITOLINA - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY   20 â 20  (2-2) GLADIATORI SANNITI - RUGBY BADIA   28 â 23 (4-1) RUBANO RUGBY - ASD RUGBY MILANO   60 â 07  (5-0) Classifica: Amatori Capoterra punti 14;   Avezzano punti 11; Unione Capitolina, Paese e Rubano punti 10;  Romagna punti 7; Badia punti 6; Valpolicella punti 5;  Amatori Catania punti 4;  Gladiatori Sanniti punti 1; Asr Rugby Milano punti 0; Alghero punti -3. ^ Gladiatori sanniti 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Amatori Rugby Alghero 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 18 e Under 14. Prossimo turno domenica 23 ottobre 2011 Badia â Amatori Catania;  Amatori Alghero â Unione Capitolina;  Valpolicella â Paese; Avezzano â Romagna; Gladiatori Sanniti â Rubano; Asr Milano â Capoterra. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
