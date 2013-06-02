SERIE A. UNIONE CAPITOLINA CAMPIONE D'ITALIA.
di Redazione
02/06/2013
Roma, 2 GIUGNO 2013 SERIE A. LA UNIONE CAPITOLINA CAMPIONE D'ITALIA BATTUTO IL PRO RECCO PER 29-16 L’Unione Rugby Capitolina si laurea Campione D’Italia per la categoria Serie A ed acquisisce il diritto di essere promossa in Eccellenza. Sul neutro di Calvisano la formazione romana ha battuto il Pro Recco con il punteggio di 29-16 (pt. 16-13) giocando un match sempre all’attacco, riproponendo in buona sostanza al sua filosofia di gioco che l’ha vista protagonista per tutta la stagione regolare. Il Pro Recco paga l’affanno con il quale ha dovuto rincorrere per tutta la partita ed alcune imprecisioni nella gestione del pallone. La Capitolina ha lasciato al Recco gestire il match fino al 20’ quando è passata a condurre nel risultato grazie alla meta di Iacolucci (7-10). Le due squadre hanno avuto il pregio di tenere viva la partita fino allo scadere, in un crescendo di emozioni, quando in pieno recupero Iachizzi segnava per la Unione Rugby capitolina la meta del definitivo 29-16. Serie A – Finale Scudetto 2 giugno 2013 PRO RECCO RUGBY V UNIONE RUGBY CAPITOLINA 16-29 “Peroni Stadium” di Calvisano, domenica 02 maggio ore 17.30 Finale del Campionato Nazionale di “Serie A” Pro Recco Rugby v Unione Rugby Capitolina 16- 29 (13-16) Marcatori: 3’ cp Bocchino (0-3), 17’ m Bisso tr Agniel (7-3), 21’ m Iacolucci tr Bocchino (7-10), 31’ cp Bocchino (7-13), 37’ cp Bocchino (7-16), 39’ cp Agniel (10-16), 44’ cp Agniel (13-16), 46’ cp Agniel (16-16), 50’ cp Bocchino (16-19), 59’ cp Bocchino (16-22), 84’ m Iachizzi tr Bocchino (16-29), Pro Recco Rugby: Becerra; Tassara, Breda (78’Torchia) , Agniel, Bisso; Zanzotto, Villagra (84’Esposito); Salsi, Giorgi, Orlandi, Lopez, Metaliaj (78’Vallarino); Galli (78’Sciacchitano), Noto (cap.), Casareto (52’ Aluigi). A disp.: Bonfrate, , Canoppia, Malgieri. All.: Villagra, Ceppolino Unione Rugby Capitolina: Rebecchini; Molaioli, Marrucci (73’Recchi), Enodeh, Iacolucci (64’Diana), Bocchino, Leonardi N. (60’Vannini), Budini (54’Iachizzi), De Michelis (cap), Leonardi E.; Lupi (65’ Marsella, 83’Martire), Scoccini; Bitonte (54’Rampa), Polioni (54’Rossi), Moriconi. All. Cococcetta arb. Blessano (Treviso) g.d.l. Stefano Marrama (Padova) e Francesco Lento (Udine) quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Cartellini: 63’ giallo Moriconi, Man of the match: Calciatori: Agniel (Pro Recco Rugby) cp. 3/3, tr. 1/1, Bocchino (Unione Rugby Capitolina) cp. 5/5, tr. 2/2 Note: giornata variabile, clima tiepido, campo in buone condizioni. Circa 3000 spettatori. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE/FOTO] SERIE A, LA CAPITOLINA PROMOSSA IN ECCELLENZA
Articolo Successivo
ITALIA U20 CON UN TURNO D'ANTICIPO IN FINALE IRIDATA: BATTUTO IL CILE 50-6
Redazione