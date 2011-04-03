Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A,TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA

03/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.03.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A, TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA  SERIE A GIRONE 1 FIAMME ORO ROMA â CAMMI CALVISANO  10-16  (03-08) Fiamme Oro: Forcucci Mariani Barion Massaro Rosa Boarato (35â st Pelliccione) Martinelli (16â st Benetti) Cerasoli Mernone Vedrani (32â st Flammini) Cazzola Duca (12â st Riedi) Cerqua (17â st Frezza) VicerÃ¨ Cocivera All. Sven Valsecchi Cammi Calvisano: Kydd; Robuschi, Smith, Frapporti (24â pt Sossi 35â st Franzoni), Bergamo (26 st Costantini), Griffen (cap.), Palazzani; Phillips, Scanferla, Salvi; Lagioiosa (29â st Soldi), Nicol (19â st Stinchelli); Morelli, Gavazzi, Violi (29â st Rizzetti) All.: Giuseppe Mor e Dean McKinnel. Marcatori: Primo tempo: 1â m. Smirth nt (0-5), 21â cp Boarato (3-5), 32â drop Palazzani (3-8) Secondo tempo: 5â cp Griffen (3-11), 28â m Phillips nt (3-16), 38â m Cerasoli tr Benetti (10-16) Arbitro: De Martino (Napoli) Crush military watch âMan of the matchâ: Palazzani Note:  ST UDINE â SAN GREGORIO CATANIA   15 â 25  (03-15) Udine: Rea (57 Lentini), Picogna, Stimpson, Danil, Lo Schiavo, Bombonati, Merlo, Sala, Folla (41 Vigna), Du Plessis, Giacomini (40 Galluzzo), Scaviolo (41 Giannangeli), Mazzini (12 Venier), Girelli, Copetti.   Allenatore: Dalla Nora   San Gregorio:  Messina (41 Giobbe), Montanelli, Sapuppo, Peralta (41 Spadaro), Gentile (80 Sapuppo), Pucciarielo, Bresson, Doria, Amenta, DellâAria (57 Carbone), Ronche, Grimaldi, Van Wyk, Rampa (69 Lo Faro), DâAuria (41 Suaria). Allenatore: Arancio   Marcatori: 9^ CP Pucciariello (0-3), 17^ MT Peralta tr Pucciariello (0-10), 31^ CP Danil (3-10), 39^ MT Sapuppo (3-15). Secondo tempo: 9^ MT Du Plessis tr Danil (10-15), 28^ CP Pucciariello (10-18),  36^ MT Amenta tr Pucciariello (10-25), 43^ MT Girelli (15-25)   Arbitro: Penne  (Mi) Note: Cartellini gialli: 5^st Doria, 35^ st  Lo Schiavo. Â  Franklin & Marshall Cus Verona  -  Amatori Milano   28 - 27  (18 - 12) Cus Verona: Lorenzetto, Lindaver, Pietrogrande (38' Schiesaro), Corso, Ferrari, Bellini, Mariani (66' Federzoni), Paghera (78' Cimetti), Zardin, Braghi, Olivieri (50' Pauletti), Liboni, Michelini A., Neethling (66' Munteanu), Cenedese (52' D'Agostino). A disp.: Melato. All. Beretta Amatori Milano: Comizzoli, Beretta, De Masi, Antonelli, Gobbi Frattini, Cenerini, Celoni, Swindall, Pallaro, Bergamin, Messerman, Baracchi (45' Fortunato), Vaghi (65' Sindoni), Perini, Bellotta (42' Ippolito). A disp.: Gorini, Buongiorno, Salierno. All. Cutitta Arbitro: Smiraldi di Torino Marcatori: IÂ°T. 5' meta Baracchi (0-5), 13' piazzato Bellini (3-5), 22' p. Bellini (6-5), 28' m. Ferrari (11-5), 32' m. Beretta t. Cenerini (11-12), 36' m. Lindaver t. Bellini (18-12); IIÂ°T. 4' m. Paghera (23-12), 12' m. Swindall (23-17), 26' m. Gobbi Fratini t. Cenerini (23-24), 32' p. Cenerini (23-27), 37' m. Corso (28-27) Note: giornata calda e soleggiata. Cartellini gialli: 34' De Masi. Primo tempo: 18 - 12. Punti classifica: 5 - 2. Calci: Vr 3/7 (Bellini: p. 2/3, t. 1/4), Mi 3/5 (Cenerini: p. 1/1, t. 2/4). Man of the match: Mariani Â  BANCO DI BRESCIA â CONSIEL FIRENZE RUGBY  10-16  (07-11) Brescia:  Bonifazi;  Pietrasanta;  Masgoutierre (5' St Varrella);  Gabba;  Federzoni;  Prezioso (CAP);  Bosio;  Scotuzzi;  Rizzotto;  Romano (12' St Cerri);  Paleari (1' St Cuello);  Pedrazzani;  Anselmi (12' St Cherubini);  Cairo (33' Pt Volpari) (12' St Cairo; 1 Bergamini.   Firenze:   Winnie;  Diodaro (1' St Genua);  Rios; Santi;  Nava;  Falleri (1' St Passaleva);  Morace;  Moss;  Ippolito (3' St Billot);  Fortunati Rossi;  Parri (36' St Soldi);  Filippini;  Paoletti (26' St Chiostrini);  Fanelli (12' St Leoni); 1 Cagna ( 36' St Paoletti). Marcatori: P.T. 2' D Falleri 0-3; 15 M Cagna 0-8; 21' Cp Winnie 0-11; 24' M Prezioso Tr Pietrasanta 7-11 S.T. 4' M Passaleva  7-16; 21' Cp Pietrasanta 10-16 Arbitro: Blessano di Treviso. Note: 37' Pt Giallo Morace; 20' St Parri MED ITALIA PRO RECCO-ZHERMACK BADIA 44-10 (pt 20-10) Recco: ansaldi, del ry, becerra, D'Agostini A., Besio (28' St. M. D'Agostini), sandri, Castillo, salsi, orlandi (37' St. Kozul), Lopez, BOnfrate, metaliaj (24' St. Vallarino), Borboni (37' St. Di Vito),  noto, Casareto (23' St. Sciacchitano). All. Ferrari Badia: Buatava, Pagliarini (15' St. Tinazzo), Rosi, Candian (5' St. Holgate), Venturi, Fratini, Flagiello, Bonini (1' St. Oliviero), Teodorini, Daher (19' St Galasso), De Gaspari (7' St Riedo), Sola (15' St. Avanzi), Fanchin (15' Pt Michelotto, 23' Fanchin), Guglielmo, Brancalion.   All. Bordon Marcatori: pt.: 2' meta pagliarini, tr fratini (0-7), 12' meta Borboni, tr ansaldi (7-7), 17' meta noto, tr ansaldi (14-7), 20' cp fratini (14-10), 29' cp ansaldi (17-10), 37' cp ansaldi (20-10). St.: 6' meta noto, tr ansaldi (27-10), 14' meta salsi, tr ansaldi (34-10), 19' cp ansaldi (37-10), 40' meta kozul, tr ansaldi (44-10). Arbitro: Damasco di Napoli Note: Cartellini gialli: al 15 per Flagiello; al 41 per Casareto; al 77 per Teodorini. Â  LIVORNO RUGBY â M-THREE ORVED SAN DONAâ  29-30  (14-18) Livorno: Esposito; Burani (6' st Filippi) (10' st Giuliano), Gambini, Morixe, Neri; Squarcini R., Brancoli A.; Cortesi, SaccÃ  A. (31' st Gagliardi), Brancoli G.; Squarcini E., Stilo; Micheletti, Morganti, Artal. All.: SaccÃ  D. San DonÃ ': Secco; Bressan (25' pt Marconato), Brussolo, Cendron A., Damo; Dotta, Mucelli; Saifoloi, Bacchin (24' st Zampiron), Di Maggio; Bernini G., Montani; Pesce (34' st Cendron C.), Zecchin (34' st Vian), Filippetto (34' st Zamparo). All.: Wright. Marcatori: nel pt (14-18) 4' m. Brancoli tr. Squarcini R., 9' m. Bressan tr. Mucelli, 23' cp Mucelli, 24' m. Cendron A., 28' m. Esposito tr. Squarcini R., 40' cp Mucelli; nel st 5' m. Neri tr. Brancoli A., 9' e 13' cp Mucelli, 19' cp Squarcini R., 26' e 38' cp Mucelli, 44' m. Stilo. Arbitro: Bonacci di Roma. Note: nessun cartellino giallo; in classifica 2 punti per Livorno, 4 per San DonÃ . Â   GIRONE 2 COSMO HAUS RUGBY REGGIO â  PIACENZA RUGBY CLUB  48 -3  (PT 33-3) Reggio: Negrete; Russotto (22â st Grassi), Carra, Tanzi, Zonta; Leaega (1â st Manghi), Bricoli (cap); Mannato, Torlai (22â st Marchini), Bezzi; Delendati (1â st Pasini), Pulli (18â st Perrone); Esposito (1âst Fontana), Riccardo (1â st Bigi), Bersani (6âst Lanfredi) All.: Manghi Piacenza: Sartori E.; Robuschi (22â st Gessi), Monteagudo, Smith, Forte; Girometti (1â st Muzzin), Tepsano; Franchi, Alberti M.(1âst Pavia), Borella; CÃ², Georgiev (1âst Maserati); Berbieri (1â st Barzan), Forestelli (cap) (22â st Mannu), Alberti A.(1âst Genev). A disposizione: Sartori M. All.: Pace Marcatori:  Pt  3â m Zonta tr Carra, 16â m Leaega tr Carra, 21â cp Smith, 22â m Carra tr Carra, 24â m Bersani tr Carra, 39â mnt Russotto. St  21â mnt Mannato, 27â mnt Manghi, 33â mnt Carra. Arbitro:  Ranalli (Sulmona) Guardalinee: Palmerio (LâAquila) e Ciavarro (Sulmona) Calci: Carra 4/8  (tr 4/8) Cosmo Haus;  Smith 1/2  (Cp 1/2)  Piacenza Punti conquistati in classifica:  Cosmo Haus  5   ;  Piacenza Rugby 0 Spettatori: 500 circa  RIVIERA RUGBY 2010 â ASTI RUGBY   32-14  (19-07) Riviera: Prati, Betteto (Crivellari dal 37â al 43 del 1T per sangue), Zara, Taddia, Alessi, Pavin, Memo, Righetto, Santinello, Dalan, Viel, Suzzi (Buosi dal 16â del 2T), Matteralia, Riato (Utenti dal 31â del 2T), Ruffert. Allenatore: Innocenti Asti: Masone, Schillaci, Sanna (Epifani dal 29âdel 1T), Binello, Diliberto, Hayes, Leva, Lacatles, Knaflitz, Garelli, Ahmed (Canta dal 22 del 2T), Carafa, Piciaccia, Corsino (Ristov dal 16â del 2T), Camelliti. Allenatore: Salsi. Marcatori: 13â 1T meta di Zara nt, 30â 1T meta tecnica per Riviera tr Pavin, 36â 1T meta Prati tr Pavin, 40â 1T meta Masone tr Hayes. 15â 2T meta Santinello tr Pavin, 35â 2T meta Hayes tr Hayes, 37â e 40â c.p. Pavin. Arbitro: Colantuono di Roma. Note: Giallo a Lacatles 30â 1T, Sanna 31â 1T, Pavin 26â 2T, Knafliz 39â 2T.   AMATORI CATANIA â ROCCIA RUBANO  10-03  (03-03) Amatori Catania: Leonardi V.; Camino, Forte , ZappalÃ , Borina; Gorgone, Grasso; Palmieri,  Rechichi, Vasta; Ferrara, Mammana; Leonardi S., Delfino, Venturino. A disp: Guglielmino, Vinti, Petrolito, Privitera M, Gravagna, Leone, Cartarrasa, Montedoro. All. Sverzut. Rugby Rubano: Menitti; Gaffo, Dal Corso, Ercolno, Casotto; Politeo, Ragazzi; Sabion, Caldon, Cucchio; Mainardi, Lucchetti; Varrotto, Marchetto, Tassi. A disp: Crozoletto, Porteletti, Negriolli, Baraldo, Pieretti, Borsetto, Giacometti. All. Artuso. Marcatori: P.t. 18Â° c.p. Borina, 24Â° c.p. Menitto. S.t. 32Â° c.p. Camino tr Borina Arbitro: Sironi (Colleferro) Ammoniti: 15Â° p.t. Vasta Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 4 Rugby Rubano 1 Â  RUGBY GRANDE MILANO Vs RUGBY CLUB  VALPOLICELLA 13-20 (7-11) Rugby Grande Milano: DâAmico, Petrella, Lenzi,ViganÃ² D., Vicinanza, Morisi, Mastroserio, Monetti, (40â Porreca) DellâAcqua (63â esce 73â rientra), ViganÃ² E.(63â Di Domenico), Valtorta (71â Silini), Morabito Vice CPT, Puddu CPT, El Sayed, Romascu (47â Ponti-63 esce giallo Ponti entra Romascu 73â esce Romascu) Allenatore: Achille Bertoncini Rugby ClubValpolicella: Etcheverry Cavanna, Saccomani, De Franck, Tampelin, Ghizzi, Varaschin, Fraccaroli, Salzani A., Previato, Burati (61â AbouarrouchÃ©), Filippini, Bianchi, Pavoni (60â Savoia), Zorzi (40â Zampini), Tripodi (66â Momi) Allenatore: Alessandro Zanella Marcatori: pt 4â cp Etcheverry (0-3); 9â cp Etcheverry (0-6); 22â M Zorzi (0-11); 40â M Morisi tr ViganÃ² D. (7-11);  st 44â cp Etcheverry (7-14); 46â cp ViganÃ² D. (10-14); 57â cp Etcheverry (10-17); 59â cp ViganÃ² D. (13-17); 711â cp Etcheverry (13-20). Cartellini gialli: Arbitro: Bono (Brescia) Note: Spettatori: circa 500. 49â Tampelin, 63â Ponti.  Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano GLADIATORI SANNITI â DONELLI MODENA  19-22  (12-03) Gladiatori Sanniti: Calabrese, Carone, Piscopo (57 Altieri), Ciarla (60 Ciampa), Caporaso, Canna, Botticella (50 Molinaro), Pawley, Parente (50 Zizza), Passariello, Abate (67 Fragnito), Valente, Racioppi (60 Cocchiella), Tenga, Bosco.   All. Fragnito. Modena: Assandri, Bisceglie, Uguzzoni (30 Cattaneo), Kunz (41 Lanzoni), Trotta (37 Santillo), Gregnanin, Rovina, Stead, Cremascoli, Torraga, Venturelli, Montalto, Cafaro, Gibellini, Faraone. All.Shaun Huyghen. Marcatori: 4 Mt Carone;  10 cp Gregnanin;  36 Mt Caporaso tr Calabrese;  IIÂ° Tempo:  41 Mt Cremascoli;  60 Mt Torraga tr Gregnanin; 75 Mt Cremascoli tr Gregnanin;  77 Mt Fragnito tr Calabrese. Arbitro: De Santis di Roma. Note: Cartellini gialli: a55 per Passariello; al 78 per Assandri. BANCA FARNESE LYONS PIACENZA â NOVACO ALGHERO a seguire Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
