(RUGBY NOTIZIE) SERIE A,TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA
03/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.03.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE A, TABELLINI DELLA 18^ GIORNATA SERIE A GIRONE 1 FIAMME ORO ROMA â CAMMI CALVISANO 10-16 (03-08) Fiamme Oro: Forcucci Mariani Barion Massaro Rosa Boarato (35â st Pelliccione) Martinelli (16â st Benetti) Cerasoli Mernone Vedrani (32â st Flammini) Cazzola Duca (12â st Riedi) Cerqua (17â st Frezza) VicerÃ¨ Cocivera All. Sven Valsecchi Cammi Calvisano: Kydd; Robuschi, Smith, Frapporti (24â pt Sossi 35â st Franzoni), Bergamo (26 st Costantini), Griffen (cap.), Palazzani; Phillips, Scanferla, Salvi; Lagioiosa (29â st Soldi), Nicol (19â st Stinchelli); Morelli, Gavazzi, Violi (29â st Rizzetti) All.: Giuseppe Mor e Dean McKinnel. Marcatori: Primo tempo: 1â m. Smirth nt (0-5), 21â cp Boarato (3-5), 32â drop Palazzani (3-8) Secondo tempo: 5â cp Griffen (3-11), 28â m Phillips nt (3-16), 38â m Cerasoli tr Benetti (10-16) Arbitro: De Martino (Napoli) Crush military watch âMan of the matchâ: Palazzani Note: ST UDINE â SAN GREGORIO CATANIA 15 â 25 (03-15) Udine: Rea (57 Lentini), Picogna, Stimpson, Danil, Lo Schiavo, Bombonati, Merlo, Sala, Folla (41 Vigna), Du Plessis, Giacomini (40 Galluzzo), Scaviolo (41 Giannangeli), Mazzini (12 Venier), Girelli, Copetti. Allenatore: Dalla Nora San Gregorio: Messina (41 Giobbe), Montanelli, Sapuppo, Peralta (41 Spadaro), Gentile (80 Sapuppo), Pucciarielo, Bresson, Doria, Amenta, DellâAria (57 Carbone), Ronche, Grimaldi, Van Wyk, Rampa (69 Lo Faro), DâAuria (41 Suaria). Allenatore: Arancio Marcatori: 9^ CP Pucciariello (0-3), 17^ MT Peralta tr Pucciariello (0-10), 31^ CP Danil (3-10), 39^ MT Sapuppo (3-15). Secondo tempo: 9^ MT Du Plessis tr Danil (10-15), 28^ CP Pucciariello (10-18), 36^ MT Amenta tr Pucciariello (10-25), 43^ MT Girelli (15-25) Arbitro: Penne (Mi) Note: Cartellini gialli: 5^st Doria, 35^ st Lo Schiavo. Â Franklin & Marshall Cus Verona - Amatori Milano 28 - 27 (18 - 12) Cus Verona: Lorenzetto, Lindaver, Pietrogrande (38' Schiesaro), Corso, Ferrari, Bellini, Mariani (66' Federzoni), Paghera (78' Cimetti), Zardin, Braghi, Olivieri (50' Pauletti), Liboni, Michelini A., Neethling (66' Munteanu), Cenedese (52' D'Agostino). A disp.: Melato. All. Beretta Amatori Milano: Comizzoli, Beretta, De Masi, Antonelli, Gobbi Frattini, Cenerini, Celoni, Swindall, Pallaro, Bergamin, Messerman, Baracchi (45' Fortunato), Vaghi (65' Sindoni), Perini, Bellotta (42' Ippolito). A disp.: Gorini, Buongiorno, Salierno. All. Cutitta Arbitro: Smiraldi di Torino Marcatori: IÂ°T. 5' meta Baracchi (0-5), 13' piazzato Bellini (3-5), 22' p. Bellini (6-5), 28' m. Ferrari (11-5), 32' m. Beretta t. Cenerini (11-12), 36' m. Lindaver t. Bellini (18-12); IIÂ°T. 4' m. Paghera (23-12), 12' m. Swindall (23-17), 26' m. Gobbi Fratini t. Cenerini (23-24), 32' p. Cenerini (23-27), 37' m. Corso (28-27) Note: giornata calda e soleggiata. Cartellini gialli: 34' De Masi. Primo tempo: 18 - 12. Punti classifica: 5 - 2. Calci: Vr 3/7 (Bellini: p. 2/3, t. 1/4), Mi 3/5 (Cenerini: p. 1/1, t. 2/4). Man of the match: Mariani Â BANCO DI BRESCIA â CONSIEL FIRENZE RUGBY 10-16 (07-11) Brescia: Bonifazi; Pietrasanta; Masgoutierre (5' St Varrella); Gabba; Federzoni; Prezioso (CAP); Bosio; Scotuzzi; Rizzotto; Romano (12' St Cerri); Paleari (1' St Cuello); Pedrazzani; Anselmi (12' St Cherubini); Cairo (33' Pt Volpari) (12' St Cairo; 1 Bergamini. Firenze: Winnie; Diodaro (1' St Genua); Rios; Santi; Nava; Falleri (1' St Passaleva); Morace; Moss; Ippolito (3' St Billot); Fortunati Rossi; Parri (36' St Soldi); Filippini; Paoletti (26' St Chiostrini); Fanelli (12' St Leoni); 1 Cagna ( 36' St Paoletti). Marcatori: P.T. 2' D Falleri 0-3; 15 M Cagna 0-8; 21' Cp Winnie 0-11; 24' M Prezioso Tr Pietrasanta 7-11 S.T. 4' M Passaleva 7-16; 21' Cp Pietrasanta 10-16 Arbitro: Blessano di Treviso. Note: 37' Pt Giallo Morace; 20' St Parri MED ITALIA PRO RECCO-ZHERMACK BADIA 44-10 (pt 20-10) Recco: ansaldi, del ry, becerra, D'Agostini A., Besio (28' St. M. D'Agostini), sandri, Castillo, salsi, orlandi (37' St. Kozul), Lopez, BOnfrate, metaliaj (24' St. Vallarino), Borboni (37' St. Di Vito), noto, Casareto (23' St. Sciacchitano). All. Ferrari Badia: Buatava, Pagliarini (15' St. Tinazzo), Rosi, Candian (5' St. Holgate), Venturi, Fratini, Flagiello, Bonini (1' St. Oliviero), Teodorini, Daher (19' St Galasso), De Gaspari (7' St Riedo), Sola (15' St. Avanzi), Fanchin (15' Pt Michelotto, 23' Fanchin), Guglielmo, Brancalion. All. Bordon Marcatori: pt.: 2' meta pagliarini, tr fratini (0-7), 12' meta Borboni, tr ansaldi (7-7), 17' meta noto, tr ansaldi (14-7), 20' cp fratini (14-10), 29' cp ansaldi (17-10), 37' cp ansaldi (20-10). St.: 6' meta noto, tr ansaldi (27-10), 14' meta salsi, tr ansaldi (34-10), 19' cp ansaldi (37-10), 40' meta kozul, tr ansaldi (44-10). Arbitro: Damasco di Napoli Note: Cartellini gialli: al 15 per Flagiello; al 41 per Casareto; al 77 per Teodorini. Â LIVORNO RUGBY â M-THREE ORVED SAN DONAâ 29-30 (14-18) Livorno: Esposito; Burani (6' st Filippi) (10' st Giuliano), Gambini, Morixe, Neri; Squarcini R., Brancoli A.; Cortesi, SaccÃ A. (31' st Gagliardi), Brancoli G.; Squarcini E., Stilo; Micheletti, Morganti, Artal. All.: SaccÃ D. San DonÃ ': Secco; Bressan (25' pt Marconato), Brussolo, Cendron A., Damo; Dotta, Mucelli; Saifoloi, Bacchin (24' st Zampiron), Di Maggio; Bernini G., Montani; Pesce (34' st Cendron C.), Zecchin (34' st Vian), Filippetto (34' st Zamparo). All.: Wright. Marcatori: nel pt (14-18) 4' m. Brancoli tr. Squarcini R., 9' m. Bressan tr. Mucelli, 23' cp Mucelli, 24' m. Cendron A., 28' m. Esposito tr. Squarcini R., 40' cp Mucelli; nel st 5' m. Neri tr. Brancoli A., 9' e 13' cp Mucelli, 19' cp Squarcini R., 26' e 38' cp Mucelli, 44' m. Stilo. Arbitro: Bonacci di Roma. Note: nessun cartellino giallo; in classifica 2 punti per Livorno, 4 per San DonÃ . Â GIRONE 2 COSMO HAUS RUGBY REGGIO â PIACENZA RUGBY CLUB 48 -3 (PT 33-3) Reggio: Negrete; Russotto (22â st Grassi), Carra, Tanzi, Zonta; Leaega (1â st Manghi), Bricoli (cap); Mannato, Torlai (22â st Marchini), Bezzi; Delendati (1â st Pasini), Pulli (18â st Perrone); Esposito (1âst Fontana), Riccardo (1â st Bigi), Bersani (6âst Lanfredi) All.: Manghi Piacenza: Sartori E.; Robuschi (22â st Gessi), Monteagudo, Smith, Forte; Girometti (1â st Muzzin), Tepsano; Franchi, Alberti M.(1âst Pavia), Borella; CÃ², Georgiev (1âst Maserati); Berbieri (1â st Barzan), Forestelli (cap) (22â st Mannu), Alberti A.(1âst Genev). A disposizione: Sartori M. All.: Pace Marcatori: Pt 3â m Zonta tr Carra, 16â m Leaega tr Carra, 21â cp Smith, 22â m Carra tr Carra, 24â m Bersani tr Carra, 39â mnt Russotto. St 21â mnt Mannato, 27â mnt Manghi, 33â mnt Carra. Arbitro: Ranalli (Sulmona) Guardalinee: Palmerio (LâAquila) e Ciavarro (Sulmona) Calci: Carra 4/8 (tr 4/8) Cosmo Haus; Smith 1/2 (Cp 1/2) Piacenza Punti conquistati in classifica: Cosmo Haus 5 ; Piacenza Rugby 0 Spettatori: 500 circa RIVIERA RUGBY 2010 â ASTI RUGBY 32-14 (19-07) Riviera: Prati, Betteto (Crivellari dal 37â al 43 del 1T per sangue), Zara, Taddia, Alessi, Pavin, Memo, Righetto, Santinello, Dalan, Viel, Suzzi (Buosi dal 16â del 2T), Matteralia, Riato (Utenti dal 31â del 2T), Ruffert. Allenatore: Innocenti Asti: Masone, Schillaci, Sanna (Epifani dal 29âdel 1T), Binello, Diliberto, Hayes, Leva, Lacatles, Knaflitz, Garelli, Ahmed (Canta dal 22 del 2T), Carafa, Piciaccia, Corsino (Ristov dal 16â del 2T), Camelliti. Allenatore: Salsi. Marcatori: 13â 1T meta di Zara nt, 30â 1T meta tecnica per Riviera tr Pavin, 36â 1T meta Prati tr Pavin, 40â 1T meta Masone tr Hayes. 15â 2T meta Santinello tr Pavin, 35â 2T meta Hayes tr Hayes, 37â e 40â c.p. Pavin. Arbitro: Colantuono di Roma. Note: Giallo a Lacatles 30â 1T, Sanna 31â 1T, Pavin 26â 2T, Knafliz 39â 2T. AMATORI CATANIA â ROCCIA RUBANO 10-03 (03-03) Amatori Catania: Leonardi V.; Camino, Forte , ZappalÃ , Borina; Gorgone, Grasso; Palmieri, Rechichi, Vasta; Ferrara, Mammana; Leonardi S., Delfino, Venturino. A disp: Guglielmino, Vinti, Petrolito, Privitera M, Gravagna, Leone, Cartarrasa, Montedoro. All. Sverzut. Rugby Rubano: Menitti; Gaffo, Dal Corso, Ercolno, Casotto; Politeo, Ragazzi; Sabion, Caldon, Cucchio; Mainardi, Lucchetti; Varrotto, Marchetto, Tassi. A disp: Crozoletto, Porteletti, Negriolli, Baraldo, Pieretti, Borsetto, Giacometti. All. Artuso. Marcatori: P.t. 18Â° c.p. Borina, 24Â° c.p. Menitto. S.t. 32Â° c.p. Camino tr Borina Arbitro: Sironi (Colleferro) Ammoniti: 15Â° p.t. Vasta Punti conquistati in classifica: Amatori Catania 4 Rugby Rubano 1 Â RUGBY GRANDE MILANO Vs RUGBY CLUB VALPOLICELLA 13-20 (7-11) Rugby Grande Milano: DâAmico, Petrella, Lenzi,ViganÃ² D., Vicinanza, Morisi, Mastroserio, Monetti, (40â Porreca) DellâAcqua (63â esce 73â rientra), ViganÃ² E.(63â Di Domenico), Valtorta (71â Silini), Morabito Vice CPT, Puddu CPT, El Sayed, Romascu (47â Ponti-63 esce giallo Ponti entra Romascu 73â esce Romascu) Allenatore: Achille Bertoncini Rugby ClubValpolicella: Etcheverry Cavanna, Saccomani, De Franck, Tampelin, Ghizzi, Varaschin, Fraccaroli, Salzani A., Previato, Burati (61â AbouarrouchÃ©), Filippini, Bianchi, Pavoni (60â Savoia), Zorzi (40â Zampini), Tripodi (66â Momi) Allenatore: Alessandro Zanella Marcatori: pt 4â cp Etcheverry (0-3); 9â cp Etcheverry (0-6); 22â M Zorzi (0-11); 40â M Morisi tr ViganÃ² D. (7-11); st 44â cp Etcheverry (7-14); 46â cp ViganÃ² D. (10-14); 57â cp Etcheverry (10-17); 59â cp ViganÃ² D. (13-17); 711â cp Etcheverry (13-20). Cartellini gialli: Arbitro: Bono (Brescia) Note: Spettatori: circa 500. 49â Tampelin, 63â Ponti. Centro Sportivo Mario Giuriati Via Pascal, 6 Milano GLADIATORI SANNITI â DONELLI MODENA 19-22 (12-03) Gladiatori Sanniti: Calabrese, Carone, Piscopo (57 Altieri), Ciarla (60 Ciampa), Caporaso, Canna, Botticella (50 Molinaro), Pawley, Parente (50 Zizza), Passariello, Abate (67 Fragnito), Valente, Racioppi (60 Cocchiella), Tenga, Bosco. All. Fragnito. Modena: Assandri, Bisceglie, Uguzzoni (30 Cattaneo), Kunz (41 Lanzoni), Trotta (37 Santillo), Gregnanin, Rovina, Stead, Cremascoli, Torraga, Venturelli, Montalto, Cafaro, Gibellini, Faraone. All.Shaun Huyghen. Marcatori: 4 Mt Carone; 10 cp Gregnanin; 36 Mt Caporaso tr Calabrese; IIÂ° Tempo: 41 Mt Cremascoli; 60 Mt Torraga tr Gregnanin; 75 Mt Cremascoli tr Gregnanin; 77 Mt Fragnito tr Calabrese. Arbitro: De Santis di Roma. Note: Cartellini gialli: a55 per Passariello; al 78 per Assandri. 