Home Senza categoria SERIE B. AL GRAN SASSO IL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA

SERIE B. AL GRAN SASSO IL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA

di Redazione 18/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

SERIE B. IL GRAN SASSO SI AGGIUDICA IL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA Si è giocato il recupero della quarta giornata del Girone 4, tra Gran Sassp e Amatori Rugby Messina originariamente in programma domenica 28 ottobre 2012. Il Gran Sasso non ha avuto difficoltà a superare l’Amatori Messina ed il risultato finale è stato di 41-05. Ora il distacco in classifica tra gli abruzzesi ed il Benevento è di un solo punto. SERIE B – GIRONE 4 – recupero del 28 ottobre – IV Giornata GRAN SASSO RUGBY - POL. AMATORI RUGBY MESSINA 41 – 05 (5-0) Classifica: Benevento punti 26; Gran Sasso punti 25; Colleferro e Rieti punti 17; Partenope Napoli punti 14; Primavera e Cus Roma punti 11; Reggio Calabria punti 10; Messina punti 8; Città di Frascati punti 7; Segni punti 4; Civitavecchia punti 3. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp