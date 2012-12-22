SERIE B. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA
di Redazione
22/12/2012
SERIE B. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA. VINCONO UNIONE PRATO SESTO E GRAN SASSO Si sono disputati due anticipi della decima giornata della Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 2 – X TURNO UNIONE RUGBY PRATO SESTO - PESARO RUGBY 20 – 13 (4-1) Classifica: Cus Perugia e Pesaro punti 34; Noceto punti 30; Piacenza punti 27; Prato Sesto punti 26; Firenze Rugby punti 19; Unione Tirreno punti 17; Viterbo punti 16; Livorno punti 14; Emergenti Cecina punti 13; Reno Bologna punti 7; Arezzo punti 6. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatori ella società Unione Bolognese. ^^ Livorno punti 8 (otto) di penalizzazione per mancata partecipazione campionati obbligatori. SERIE B – GIRONE 4 – X TURNO – 23.12.2012 - ORE 14:30 ARIETI RUGBY RIETI - GRAN SASSO RUGBY 13 – 24 (0-5) Classifica: Gran Sasso punti 43; Benevento punti 31; Colleferro e Rieti punti 25; Reggio Calabria e Partenope Napoli punti 21; Città di Frascati punti 18; Cus Roma punti 16; Primavera punti 14; Segni punti 13; Amatori Messina e Civitavecchia punti 10. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
