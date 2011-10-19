(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. ARBITRI QUARTO TURNO
di Redazione
19/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 SERIE B. ARBITRI QUARTO TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. SERIE B â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 CESIN CUS TORINO - RUGBY ROVATO arb. Stevenato di Venezia. ASTI RUGBY 1981 - RUGBY PARABIAGO arb. Vassallo di Genova RUGBY LUMEZZANE - BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO arb. Lavezzo di Rovigo. RUGBY LECCO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA arb. Marrana di Padova. RUGBY SONDRIO SERTORI - BIELLA RUGBY CLUB arb. Galante di varese. Riposa: RUGBY ALESSANDRIA SERIE B â GIRONE 2 â IV TURNO - 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - AMAT. PARMA RUGBY arb. Di Nardo di Ascoli Piceno VASARI RUGBY AREZZO - AUTOSICA IMOLA RUGBY arb. Grillo di Rieti. UNIONE R. BOLOGNESE - PIERANTONI RUGBY PESARO arb. Costantino di Messina PIACENZA RUGBY 1947 - LIOMATIC CUS PERUGIA arb. Pecoraio di Prato. RUGBY NOCETO - UNION RUGBY TIRRENO arb. Ciaramella di Milano. U. R. PRATO SESTO - RUGBY COLORNO arb. Onori di Roma. Â SERIE B â GIRONE 3 â IV TURNO 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 RANGERS RUGBY VICENZA - TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Palladino di Torino. CUS PADOVA - VILLORBA RUGBY arb. Paterniani di Pesaro Urbino RUGBY BELLUNO - VALSUGANA R. PADOVA arb. Armanini di Parma. DAK RUGBY MANTOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE arb. Toselli di Bologna. RUGGERS TARVISIUM - JESOLO RUGBY arb. Grandi di Ravenna. RUGBY MIRANO 1957 - DOPLA RUGBY CASALE arb. Russo di Milano (anticipata a sabato 22 ottobre 2011 ore 15.30) SERIE B â GIRONE 4 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - COLLEFERRO R arb. SchilirÃ² di Catania. PALERMO R. CLUB 2005 - ARIETI R. RIETI arb. Cerino di Napoli NERONIANA ANZIO - AMAT. R. MESSINA arb. Gargiulo di Napoli. (inizio ore 14.30) RUGBY FC SEGNI - PARTENOPE RUGBY arb. Di febo di LâAquila. FRASCATI MINI R. 2001 - CUS ROMA arb. Salvi di LâAquila. PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY arb. Di Blasio di Napoli Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione