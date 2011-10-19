Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. ARBITRI QUARTO TURNO

19/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 SERIE B.  ARBITRI QUARTO TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. SERIE B â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 CESIN CUS TORINO -  RUGBY ROVATO  arb. Stevenato di Venezia. ASTI RUGBY 1981  -  RUGBY PARABIAGO arb. Vassallo di Genova RUGBY LUMEZZANE - BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO arb. Lavezzo di Rovigo. RUGBY LECCO  - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA  arb. Marrana di Padova. RUGBY SONDRIO SERTORI - BIELLA RUGBY CLUB  arb. Galante di varese. Riposa: RUGBY ALESSANDRIA   SERIE B â GIRONE 2 â IV TURNO -  23 ottobre 2011 â ORE 15.30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE  - AMAT. PARMA RUGBY arb. Di Nardo di Ascoli Piceno VASARI RUGBY AREZZO  - AUTOSICA IMOLA RUGBY arb. Grillo di Rieti. UNIONE R. BOLOGNESE - PIERANTONI RUGBY PESARO arb. Costantino di Messina PIACENZA RUGBY 1947 - LIOMATIC CUS PERUGIA arb. Pecoraio di Prato. RUGBY NOCETO   - UNION RUGBY TIRRENO arb. Ciaramella di Milano. U. R. PRATO SESTO -  RUGBY COLORNO arb. Onori di Roma. Â    SERIE B â GIRONE 3 â IV TURNO 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 RANGERS RUGBY VICENZA -  TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Palladino di Torino. CUS PADOVA - VILLORBA RUGBY arb. Paterniani di Pesaro Urbino RUGBY BELLUNO -  VALSUGANA R. PADOVA  arb. Armanini di Parma. DAK RUGBY MANTOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE  arb. Toselli di Bologna. RUGGERS TARVISIUM -  JESOLO RUGBY  arb. Grandi di Ravenna. RUGBY MIRANO 1957   - DOPLA RUGBY CASALE  arb. Russo di Milano (anticipata a sabato 22 ottobre 2011 ore 15.30) SERIE B â GIRONE 4 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 â ORE 15.30 GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - COLLEFERRO R arb. SchilirÃ² di Catania.  PALERMO R. CLUB 2005 - ARIETI R. RIETI  arb. Cerino di Napoli NERONIANA ANZIO  - AMAT. R. MESSINA arb. Gargiulo di Napoli. (inizio ore 14.30) RUGBY FC SEGNI  - PARTENOPE RUGBY arb. Di febo di LâAquila. FRASCATI MINI R. 2001  - CUS ROMA  arb. Salvi di LâAquila. PRIMAVERA RUGBY   -  GRAN SASSO RUGBY  arb. Di Blasio di Napoli Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
