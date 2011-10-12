(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. ARBITRI TERZO TURNO
di Redazione
12/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 SERIE B. GLI ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Nazionale di Serie B. SERIE B â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY ROVATO - ASTI RUGBY 1981 arb. Grandi di Ravenna. RUGBY PARABIAGO - CESIN CUS TORINO arb. Toselli di Bologna. RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY LUMEZZANE arb. Rinaldi di Modena (ore 13.30) BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO - AMAT.R. MILANO 2008 arb. Armanini di Parma. BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LECCO arb. Poluzzi di Reggio Emilia. BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY SONDRIO SERTORI arb.Rossi di Piacenza. SERIE B â GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO arb. Strillato di Padova AUTOSICA IMOLA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Ruta di Perugia PIERANTONI RUGBY PESARO - PIACENZA RUGBY 1947 arb. Massa di Roma LIOMATIC CUS PERUGIA - UNIONE R. BOLOGNESE Schipani di Benevento. RUGBY COLORNO - RUGBY NOCETO arb. Castagnoli di Livorno. UNION RUGBY TIRRENO - U. R. PRATO SESTO arb. Funari di Roma. SERIE B â GIRONE 3 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 TXT CUS FERRARA RUGBY - CUS PADOVA arb. Lasagni di Arezzo. VILLORBA RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA arb. Pacciani di Prato. VALSUGANA R. PADOVA - DAK RUGBY MANTOVA arb. Pecorario di Prato. FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - RUGBY BELLUNO arb. Guerzoni di Ferrara. DOPLA RUGBY CASALE - RUGGERS TARVISIUM arb. Meconi di Roma. JESOLO RUGBY - RUGBY MIRANO 1957 arb. Stacchi di Brescia. SERIE B â GIRONE 4 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 COLLEFERRO R.1965 - PALERMO R. CLUB 2005 arb. Salvi de Lâaquila. ARIETI R. RIETI - GIORGIO R. REGGIO CALABRIA arb. Salierno di Napoli. AMAT. R. MESSINA - RUGBY FC SEGNI arb. Dellino di Bari. (ore 12.00) PARTENOPE RUGBY - NERONIANA ANZIO arb. Costantino di Messina. GRAN SASSO RUGBY - FRASCATI MINI R. 2001 arb. Grillo di Roma. (ore 12.00) CUS ROMA - PRIMAVERA RUGBY arb. De Martino di Napoli. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
(RUGBY NOTIZIE) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. ARBITRI TERZO TURNO
