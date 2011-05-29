(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, AVEZZANO, MILANO, ROMAGNA E PAESE SONO PROMOSSE IN SERIE A.
di Redazione
29/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â SERIE B: AVEZZANO, MILANO, ROMAGNA E PAESE SONO PROMOSSE IN SERIE A PiÃ¹ avvincenti le altre due partite. Ad Avezzano la partita finisce 33 â 26 per gli abruzzesi che festeggiano dopo aver sofferto per tutto il match. A Paese la gara si decide in recupero. Il Paese sotto per 0-7 riesce a segnare la meta che vale la Serie A pur perdendo per 5-7. Serie B â Girone 1 â 29.05.11 â ore 15.30 Avezzano Rugby â Rugby Capoterra, arb. Mancini (Frascati). Ritorno: 33 â 26 (5-1) Andata: Amatori Capoterra â Auto Sonia Rugby Avezzano 09 â 03 Classifica: Auto Sonia Rugby Avezzano punti 6; Amatori Capoterra punti 5. Â Serie B â Girone 2 â 29.05.11 â ore 15.30 Rugby Milano â Rugby Frascati, arb.Marrama (Padova). Ritorno: 21-12 (4-0) Andata: Orienta Frascati Rugby â Asr Milano 19 â 25 Classifica: Asr Milano punti 9; Orienta Frascati punti 1. Â Serie B â Girone 3 â 29.05.11 â ore 15.30 Romagna RFC â Rugby Casale, arb. Roscini (Milano) Ritorno: 31 â 13 (5-0) Andata: Rugby Casale â Romagna Rugby 17 â 25 Classifica: Romagna Rugby punti 9; Casale punti 0. Serie B â Girone 4 â 29.05.11 â ore 15.30 Rugby Paese â Unione Rugby Capitolina, arb. Dordolo (Udine). Ritorno: 05 â 07 (1-4) Andata: Unione Rugby Capitolina â Rugby Paese 03 â 11 Classifica: Paese Rugby punti 5; Unione Rugby Capitolina punti 4. Avezzano, Milano, Romagna e Paese centrano la promozione in Serie A. Le gare di ritorno sono state una formalitÃ solo per la Romagna ed il Milano. Gli emiliani bissano il successo dellâandata e battono senza problemi il Casale con il punteggio di 31-13. A Milano la gara Ã¨ stata sempre viva ed il Frascati ha tentato di ribaltare il punteggio dellâandata. Alla fine perÃ² il Milano batte i laziali per 21-12. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
