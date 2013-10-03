SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI I&deg; TURNO

SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI I° TURNO
03/10/2013
03 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI I° TURNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno del Campionato Nazionale di Serie
B, in programma domenica 6 ottobre.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
RUGBY PARABIAGO - RUGBY LECCO, arb. Pezzano (Torino)
RUGBY GRANDE MILANO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - C.U.S. BRESCIA, arb. Savio (Torino)
ASTI RUGBY 1981 – ASD RUGBY MILANO, arb. Bucci (Parma)
R.UGBY SONDRIO SERTORI - CAIMANI RUGBY ASD, arb. Trentin (Lecco)
RUGBY ROVATO – BEF-eD VII° RUGBY TORINO, arb. Meneghini (Venezia)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
MODENA RUGBY CLUB - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Costantino (Messina)
GUIDI IMPIANTI PESARO - RUGBY NOCETO FC, arb. Di Febo (L’Aquila)
LIVORNO RUGBY SSD - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Onori (Roma)
TERNI RUGBY ASD - ASD RUGBY JESI, arb. Nobile (Roma)
RUGBY PARMA F.C.1931 - PIACENZA RUGBY CSD, arb. Palladino (Torino)
UNION RUGBY TIRRENO - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Pivato (Firenze)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
C.U.S. PADOVA ASD - RUGGERS TARVISIUM, arb. Armanini (Parma)
RUGBY CASALE - RUGBY MIRANO 1957, arb. Imbriaco (Bologna)
LYONS R.VENEZIAMESTRE - VILLORBA RUGBY, arb. Zimei (Roma)
BBM RUGBY BASSANO - RUGBY PAESE, arb. Paroni (Brescia)
TXT CUS FERRARA RUGBY – FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE, arb. Ruta (Perugia)
Riposa: RUGBY SILEA
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - ASD ARIETI RUGBY RIETI, arb. Schipani (Benevento)
C.U.S.ROMA RUGBY - SVICAT RUGBY, arb. Schilirò (Catania) – ore 12.00
RAGUSA R. CLUB S.PADUA - COLLEFERRO R.1965, arb. Russo (Milano) – ore 11.00
HELIANTIDE R.REGGIO CALBRIA - PRIMAVERA RUGBY, arb. Marchese (Catania)
UNION RUGBY VITERBO - A.P. PARTENOPE RUGBY, arb. Lasagni (Arezzo)
R. CITTA' DI FRASCATI - AMATORI R. MESSINA, arb. Salierno (Napoli)
