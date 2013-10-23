SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO
di Redazione
23/10/2013
23 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO
Roma, 23/10/2013 – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il quarto turno del Campionato
Nazionale di Serie B, in programma domenica 27 ottobre.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
RUGBY LECCO - RUGBY ROVATO, arb. Strullato (Padova)
RUGBY PARABIAGO - ASTI RUGBY 1981, arb. Stevanato (Verona)
BIELLA RUGBY CLUB - BEF-eD VII° RUGBY TORINO, arb. Bruschetta (Catania)
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Frontini (Lecce)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO, arb. Barp (Belluno)
RUGBY MILANO PATARO’ - RUGBY LUMEZZANE, arb. Meneghini (Venezia)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
VASARI RUGBY AREZZO - DONELLI VINI MODENA, arb. Chirnoaga (Roma)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Di Febo (L’Aquila)
UNION RUGBY TIRRENO - GUIDI IMPIANTI PESARO, arb. Nobile (Roma)
PIACENZA RUGBY CSD - LIVORNO RUGBY, arb. Bolzonella (Cuneo)
*RUGBY PARMA F.C.1931 - RUGBY NOCETO FC, arb. Pivato (Firenze)
*inversione campo: si gioca a Parma, campo Lago Verde alle ore 15.00
AMAT. PARMA RUGBY - UMBRIA ENERGY TERNI R, arb. Giannattasio (Salerno)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
RUGBY PAESE - RUGGERS TARVISIUM, arb. Bono (Brescia)
RUGBY SILEA - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Dabusti (Milano)
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - LYONS R.VENEZIAMESTRE, arb. Guerzoni (Prato)
RUGBY MIRANO 1957 - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Campobasso (Ancona)
VILLORBA RUGBY - BBM RUGBY BASSANO, arb. Rinaldi (Modena)
Riposa: C.U.S. PADOVA
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
AMATORI R. MESSINA AUTOSONIA - AVEZZANO RUGBY, arb. Bonacci (Roma)
PRIMAVERA RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Costantino (Messina)
R. CITTA' DI FRASCATI - C.U.S.ROMA RUGBY, arb. Gargiulo (Napoli)
A.P. PARTENOPE RUGBY - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, arb. Massa (Roma) – ore 12.00
SVICAT RUGBY - UNION RUGBY VITERBO, arb. Paroni (Brescia) – ore 11.30
COLLEFERRO R.1965 - HELIANTIDE R.REGGIO CALABRIA, arb. Salierno (Napoli)
Redazione