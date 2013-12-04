SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IX TURNO
di Redazione
04/12/2013
04 Dicembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 4 dicembre 2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI IX TURNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del Campionato Nazionale di
Serie B, in programma domenica 8 dicembre 2013.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - ASD RUGBY LECCO, arb. Stevanato (Verona)
BEF-eD VII° RUGBY TORINO - RUGBY PARABIAGO, arb. Marchese (Catania)
BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY ROVATO, arb. Versaci (Lodi)
RUGBY GRANDE MILANO - PATARO’ RUGBY LUMEZZANE, arb. Roscini (Milano)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - RUGBY MILANO, arb. Rinaldi (Modena)
RUGBY SONDRIO SERTORI - ASTI RUGBY 1981, arb. Taggi (Roma)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
DONELLI VINI MODENA - LIVORNO RUGBY, arb. Ciaramella (Milano)
R.C. EMERGENTI CECINA - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Tarlini (Firenze)
VASARI RUGBY AREZZO - GUIDI IMPIANTI PESARO, arb. Di Febo (L’Aquila)
AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY NOCETO FC, arb. Spadoni (Padova)
UMBRIA ENERGY TERNI R. - RUGBY PARMA F.C.1931, arb. De Rosa (Napoli)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - PIACENZA RUGBY CSD, arb. Sironi (Roma)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
C.U.S. PADOVA - LYONS R.VENEZIAMESTRE, arb. Lasagni (Arezzo)
RUGGERS TARVISIUM - RUGBY SILEA, arb. Strullato (Padova)
VILLORBA RUGBY - RUGBY MIRANO 1957, arb. Angelucci (Livorno)
BBM RUGBY BASSANO - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
RUGBY PAESE FULVIA - TOUR RUGBY VILLADOSE, arb. Bolzonella (Cuneo)
Riposa: DOPLA RUGBY CASALE
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, arb. Salierno (Napoli)
ARIETI RUGBY RIETI - R. CITTA' DI FRASCATI, arb. Cerino (Napoli)
AMATORI R. MESSINA - C.U.S.ROMA RUGBY, arb. Russo (Piacenza)
*SVICAT RUGBY LECCE - COLLEFERRO R.1965, arb. Gargiullo (Napoli) - ore 13.30
*inversione campo
R.REGGIO CALABRIA - UNION RUGBY VITERBO, arb. Liccardi (Salerno)
PRIMAVERA RUGBY - A.P. PARTENOPE RUGBY, arb. Castagnoli (Livorno)
Redazione