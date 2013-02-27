SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUARTA GIORNATA DI RITORNO
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 3 marzo 2013. SERIE B – GIRONE 1 – XV TURNO – 03.02.2013 – Ore 14:30 RUGBY GRANDE MILANO - VII° RUGBY TORINO arb. Toselli (Bazzano, BO) ASTI RUGBY 1981 - RUGBY LECCO arb. Galante (Venegono Superiore, VA) RUGBY SONDRIO - RUGBY ALESSANDRIA arb. Palladino (Moncalieri, TO) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY MILANO arb. Savio (Almese, TO) RUGBY PARABIAGO - C.U.S. GENOVA RUGBY arb. Boaretto (Frassinelle, RO) RUGBY ROVATO - RUGBY UNION 96 arb. Imbriaco (Bologna) SERIE B – GIRONE 2 – XV TURNO – 03.02.2013 – Ore 14:30 FIRENZE RUGBY CLUB - RUGBY NOCETO arb. Onori (Artena, Roma) PESARO RUGBY - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA arb. Grandi (Solarolo, RA) – la partita è posticipata alle ore 15:30 UNION RUGBY TIRRENO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Rinaldi (Modena) RUGBY VITERBO - VASARI RUGBY AREZZO arb. De Martino (Pomigliano d’Arco, NA) LIVORNO RUGBY - PIACENZA RUGBY arb. Massa (Roma) UNIONE RUGBY PRATO SESTO - RENO RUGBY BOLOGNA arb. Chiarioni (Città di Castello, PG) SERIE B – GIRONE 3 – XV TURNO – 03.02.2013 – Ore 14:30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - VILLORBA RUGBY arb. Righetti (S. Pietro Incariano, VR) LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - RUGBY CONEGLIANO arb. Zimei (Roma) DOPLA RUGBY CASALE - VALSUGANA RUGBY PADOVA arb. Rossi (Piacenza) RUGGERS TARVISIUM - TXT CUS FERRARA RUGBY arb. Trentin (Merate, LC) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - JESOLO RUGBY arb. Poluzzi (Reggio Emilia) RUGBY MIRANO 1957 - B.B.M. RUGBY BASSANO arb. Pivato (Impruneta, FI) SERIE B – GIRONE 4 – XV TURNO – 03.02.2013 – Ore 14:30 PARTENOPE RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE arb. Di Nardo (L’Aquila) COLLEFERRO RUGBY 1965 - ARIETI RUGBY RIETI arb. Di Febo (L’Aquila) C.U.S. ROMA RUGBY - RUGBY SEGNI arb. Costantino (Messina) HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PRIMAVERA RUGBY arb. Schilirò (Montesarchio, BN) – la partita si disputerà alle ore 11.00 RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - MIWA ENERGIA BENEVENTO arb. Campobasso (Marina di Montemarciano, AN) POL. AMATORI RUGBY MESSINA - GRAN SASSO RUGBY arb. Gargiulo (Torre del Greco, NA) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
