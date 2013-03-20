[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
20/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 20 marzo 2013
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata di ritorno del Campionato Nazionale
di Serie B, in programma domenica prossima, 24 marzo 2013.
SERIE B – GIRONE 1 – XVI TURNO – 24.03.2013 – ORE 14:30
C.U.S. GENOVA RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO arb. Castagnoli (Livorno)
RUGBY UNION 96 - ASTI RUGBY 1981 arb. Marchese (Catania)
RUGBY SONDRIO – BIELLA RUGBY CLUB arb. Dabusti (Lainate, MI) – la partita si disputerà presso il Campo Comunale di Sorico, Como
RUGBY MILANO – RUGBY ROVATO arb. Pezzano (Torino)
RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY PARABIAGO arb. Bucci (Noceto, PR)
RUGBY LECCO - VII° RUGBY TORINO arb. Guerzoni (Ferrara)
SERIE B – GIRONE 2 – XVI TURNO – 24.03.2013 – ORE 14:30
LIVORNO RUGBY - FIRENZE RUGBY CLUB arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
RENO RUGBY BOLOGNA - PESARO RUGBY arb. Meneghini (Mestre)
RUGBY VITERBO - UNION RUGBY TIRRENO arb. Salierno (Napoli)
VASARI RUGBY AREZZO – UNIONE RUGBY PRATO SESTO arb. Giannattasio (Baronissi, SA)
C.U.S. PERUGIA RUGBY - PIACENZA RUGBY arb. Lasagni (Arezzo)
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - RUGBY NOCETO arb. Ruta (Perugia)
SERIE B – GIRONE 3 – XVI TURNO – 24.03.2013 - ORE 14:30
JESOLO RUGBY - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 arb. Rinaldi (Modena)
B.B.M. RUGBY BASSANO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE arb. Armanini (Noceto PR)
RUGGERS TARVISIUM - DOPLA RUGBY CASALE arb. Palladino (Moncalieri, TO)
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGBY MIRANO 1957 arb. Paroni (Calcinato, BS)
VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO arb. Toselli (Bazzano, BO)
RUGBY CONEGLIANO - VILLORBA RUGBY arb. Paterniani (Pesaro)
SERIE B – GIRONE 4 – XVI TURNO – 24.03.2013 – ORE 14:30
CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY CITTA’ DI FRASCATI arb. Tarlini (Sesto Fiorentino, FI)
ARIETI RUGBY RIETI - POL. AMATORI RUGBY MESSINA arb. Cerino (Napoli)
RUGBY SEGNI - PRIMAVERA RUGBY arb. Salvi (L’Aquila)
GRAN SASSO RUGBY - HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA arb. Mancini (Frascati, RM)– la partita si disputerà presso il Comunale di Paganica,
L’Aquila alle ore 11.30
MIWA ENERGIA BENEVENTO – C.U.S. ROMA RUGBY arb. Dellino (Bari Santo Spirito, BA)
PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 1965 - arb. Di Febo (L’Aquila)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione