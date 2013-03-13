[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI I&deg; E II&deg; GIORNATA DI RITORNO

[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI I° E II° GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
13/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 13 marzo 2013
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI I° E II° GIORNATA DI RITORNO
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della prima e seconda gironata di ritorno
del Campionato Nazionale di Serie B, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo.
SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO II° GIORNATA RITORNO – 16.03.2013 - ORE 18:00
RUGBY ROVATO - VII° RUGBY TORINO arb. Armanini (Noceto, PR)
SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO I° GIORNATA RITORNO – 17.03.2013 - ORE 14:30
RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Palladino (Moncalieri, TO)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 13 marzo 2013
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI I° E II° GIORNATA DI RITORNO
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della prima e seconda gironata di ritorno
del Campionato Nazionale di Serie B, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo.
SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO II° GIORNATA RITORNO – 16.03.2013 - ORE 18:00
RUGBY ROVATO - VII° RUGBY TORINO arb. Armanini (Noceto, PR)
SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO I° GIORNATA RITORNO – 17.03.2013 - ORE 14:30
RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Palladino (Moncalieri, TO)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI I° E II° GIORNATA DI RITORNO
Redazione